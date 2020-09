Ravivihje: Toto86 Solvalla ja Åby 23.9.2020

Toto86-1 Suosikit: Tasaisen avauksen ykkösmerkiksi kohoaa keskeltä reippaasti kiihdyttävä 4 Sweetman. Derbyn karsinnassa taustalla puolimatkassa ravinsa kadottanut ruuna osoitti muutama viikko sitten erinomaista virettä irrottelemalla keulasta 10,0-lopetuksella helppoon voittoon. Puoli kierrosta pidemmällä matkallakin 4-vuotias voi viedä perille. 1 Golden Guard on myös nopea, mutta sisäradalta sen terävyys ei ehkä riitä edellä mainitun torjumiseen kiihdytyksessä. Se ei kuitenkaan ole ratkaisevaa, sillä juoksusta tullee edelliskertojen kaltainen ja lopussa Jonathan Bardunin ajokki voi tarjota tiukan matsin. Kunto vaikuttaa tasaisen varmalta. 8 Timo Lane aloittaa Robert Berghin valmennuksesta, joka herättää mielenkiinnon. Jo edellisessä paikassa ruuna osoitti olevansa 75-tason menijä, joten vahvastakaan suorituksesta ei kannata yllättyä. Aikaisemmin hieman tasaisesti avanneelle ruunalle on kuitenkin tiedossa kiertämistä. Illan ensimmäinen kummallinen selväksi suosikiksi alustavasti luotettu on 5 Global Venture, jos toki sen peliosuus tasaantunee vielä oikeaksi. Kyseessä on ihan kelpo hevonen, joka menestyi kevätpuolella mukavasti 75-lähdöissäkin. Kesän aikana se on kärsinyt terveysmurheista ja romahti mm. Årjängissä johtavan takaa kauas lopussa. Vaikka ongelmat olisivatkin nyt selätetty, ei tehtävä nopean avaajan ulkopuolelta ole aivan simppeli. Juoksun onnistuessa mahdollinen toki.

Haastajat ja yllättäjät: Isompaan systeemiin nostetaan vielä kiintoisia yllätysmerkkejä. 10 Benjamin S.H. vaikutti kesällä jo sellaiselta, että 4-vuotiaalla voisi olla sanansa sanottavanaan Derbyssäkin, mutta ori on käynyt viime starteissa liikaa kierroksilla. Tasaantuessaan sillä on menestyssauma tässä. Myös 9 Pols Crazy Diamond on huomattavasti parempi hevonen kuin nollan tienoilla huiteleva peliosuus antaa ymmärtää. Sekin oli viimeksi kolmen kuukauden tauolta keulassa turhan meneväinen ja taipui lopussa. Sujuvasti läpi pääseminenkään ei ole sen kohdalla mahdotonta, jolloin suuryllätys voisi olla mahdollinen. Mukaan myös 7 Knowledge'em, jonka juoksupaikka tosin jäänee alussa taakse. Vauhtijuoksussa sillä on kuitenkin edellytykset nousta lopussa kamppailemaan kärkitiloista. 11 Rudisha on kunnossa, mutta voittaminen on ollut sille työlästä, eivätkä asemat puolla nytkään. Ruotsissa aloittava 12 Zipolo ei esittänyt kesän starteissa mitään järisyttävää. Viimeksi se hävisi pienessä lähdössä reilusti Zeppelin Kyu Barille. Ehkä näistä asemista vuoden avausvoitto jää vielä tulevaisuuteen.

Juoksunkulku: Golden Guardin lähtönopeus on ollut parempi ulompaa, joten Sweetmanilla on tilaisuus ohittaa se alussa. Myös Global Venture avaa hyvin, mutta sisäradan paikat saattavat olla jo varattuja? Knowledge'em tai Timo Lane kiertää tarjoamaan sille vetoapua?

Pelijakauma: Sweetmanin (18%) kuuluu olla suosikki Global Venturen (28%) sijaan. Benjamin S.H. (5%) ja Pols Crazy Diamond (0%) ovat edullisia.

Ranking: A) 4, 1, 8 B) 5, 10, 9, 7, 11, 12 C) 3, 2, 6 IS-pelisuositus - Toto86-1 Pieni: 4, 1, 8 Suuri: 4, 1, 8, 5, 10, 9, 7

Toto86-2 Suosikki: 10 Boston Wise L. esitti hyviä otteita jo kotimaassaan, joten suurena yllätyksenä kärkisija ei tullut oriin aloittaessa Timo Nurmoksen käsistä 3-4-vuotiaiden tasoituksessa Jubileumspokalen-iltana. Kiritilat 2. ulkoa aukenivat varsin myöhään ja voimia tuntui jäävän vielä varastoonkin reippaasta ajasta huolimatta. Startti kropassa italialainen voi olla tässä ylivoimainenkin, mutta takarivistä mutkiakin voi ilmaantua matkaan ja melko suureksikin suosikiksi lopulta luultavasti nouseva 3-vuotias saa todennäköisen keulahevosen kaverikseen lapuille.

Haastajat ja yllättäjät: Tanskasta Solvallaan saapuva 3 Darlington on ollut varmassa kunnossa jo pitkään ja vuoden avausvoitto viimeksi oli vähintäänkin ansaittu. Ruuna piti keulapaikalla reipasta tahtia yllä, eikä ykkössija ollut lopussakaan uhattuna. Ålborgissa sitä ennen Kassir Husseinin ajokki tuli 2. ulkoa hyvin perille, heinäkuun ensimmäisessä startissa kiritilat aukenivat liian myöhään johtavan takaa. Näissä ympyröissä outo kuski on pärjännyt varsin mukavasti Tanskassa. Vuoden 60 startista lähes puolet on päättynyt totosijaan. Suotuisalta paikalta valjakko voi viedä tätä lähtöä pitkään. 9 Timotee Journeyn suoritus Rommessa puolen vuoden tauolta oli positiivinen, vaikka ruuna joutuikin taipumaan 10-lopetuksessa totosijojen ulkopuolelle. Takarivi ei tunnu kuitenkaan edulta. 4 Orongo on tehnyt kelvolliset suoritukset johtavan takaa ja hakee samantyyppistä reissua tässäkin. Derbyn karsinnassa kärjen tuntumassa kolmanneksi venynyt 6 Gazoline Mearas sai Solvallassa sisältä liian myöhään mahdollisuuden. Vuoden avausvoittokin voisi kohtapuolin tulla, mutta sisäpuoleltakin lähdetään ripeästi, joten tuuriakin tarvitaan. Muitakin kelpo hevosia on mukana, jotka voivat onnistuneella reissulla yltää ylöskin.

Juoksunkulku: Darlington pystynee torjumaan ulkopuolelta hyvin niin ikään kiihdyttävät Orongon, 5 Rotaten ja Gazoline Mearasin, eikä Kassir Hussein ole kiinnostunut luopumaan vetotöistä ehkä myöhemminkään.

Pelijakauma: Boston Wise L:n (47%) prosentit ovat kipuamassa jo liian ylös. Darlington (6%) on selvästi aliarvostettu. Gazoline Mearas (16%) on saanut liikaa kannatusta.

Ranking: A) 10, 3 B) 9, 4, 6, 1, 8, 12, 5, 11 C) 7, 2 IS-pelisuositus - Toto86-2 Pieni: 10, 3 Suuri: 10, 3

Toto86-3 Suosikit: Montélähdössä on alustavien prosenttien perusteella kannanoton paikka. 3 Robin Hoodin kuuluisi viime startin perusteella olla lähdön suosikki. Iina Ahon ratsastama ruuna painui Färjestadissa johtavan rinnalta keulaan viimeisellä takasuoralla ja hallitsi tapahtumia maaliin asti. Aho on saanut aiemminkin kelpo suorituksia tehneen 7-vuotiaan myös varsin ripeästi matkaan ja ratsukolla on jopa saumat torjua ulkopuolelta kiihdyttävä eniten pelattu 4 Zebrina Font. Helpommissa lähdöissä hyvin mennyt tamma pyrkii keulaan, mutta siinä onnistuessakaan voitto ei tällä kertaa ole selviö. Vastus kovenee ja ratsastajakin vaihtuu Ruotsin huippuihin lukeutuvasta vähemmän menestyneeseen. Viime startin perusteella Robin Hoodilla on hyvä sauma kukistaa Zebrina Font ulkopuoleltakin.

Haastajat ja yllättäjät: Paljon pelatun suosikin sijasta Robin Hoodin mukaan lapuille nostetaan pari vähän pelattua. 7 Dynamite Lightin tulosrivi on lohduton, muttei se kesäkuun jälkimmäisessä kisassa silti mitenkään huono ollut. Montéssa sillä on kilpailtu vain kolmesti, mutta ruuna on ollut joka kerta kahden joukossa. Yhden voiton lisäksi se on hävinnyt pari kertaa vain kovalle Bonnies Celebritylle, jonka tasoisia ei ole nyt mukana. Ensimmäistä kertaa tätä lajia kokeileva 9 Copimade on kääntämätön kortti, mutta monté voisi sopia sille hyvinkin. Kesän suoritukset olivat erinomaisia, lisäksi Jonathan Carre on taitava ratsastaja. Jos enemmän merkkejä laittaa, viimeksi kipeä 1 Super Grabben, montédebyyttinsä toukokuussa varmasti voittanut 5 Ibelieveinamerica sekä tasaisesti suorittava 8 Darshana tulevat seuraavina kysymykseen. Pelejä suunnitellessa kannattaa myös muistaa, että kaikki ratsukot starttaavat auton takaa eturivistä.

Juoksunkulku: Zebrina Font on nopein, mutta Robin Hood lähtee myös rivakasti sisäpuolelta, eikä sen ohittaminen ole päivänselvää. Jos ensin mainittu siinä onnistuu, nostanee Iina Aho Robin Hoodin johtavan rinnalle.

Pelijakauma: Robin Hood (26%) on vielä liian vähän pelattu, Zebrina Font (43%) puolestaan aivan liikaa. Dynamite Light (5%) on edullinen tapaus.

Ranking: A) 3 B) 4, 7, 9, 1, 5, 8, 10 C) 2, 11, 12, 6 IS-pelisuositus - Toto86-3 Pieni: 3, 7, 9 Suuri: 3, 7, 9

Toto86-4 Ideavarma: 4-vuotiaiden tammojen kisassa erottuu selvä nelikko. Paras hevonen on näistä kuitenkin jäänyt pienimmälle pelille, joten 4 Ghostintheshell nostetaan vihjesysteemien luottohevoseksi. Timo Nurmoksen valmennettavan voittosumma ei vastaa ollenkaan sen kykyjä, jotka ovat aivan ikäluokan kärjen veroisia. Eri syistä onnistumisia isoissa paikoissa ei vain ole tullut. Kesäkuun lopussa se purjehti keulasta selvään voittoon olosuhteisiin nähden erinomaisella ajalla, mutta laukkasi seuraavalla kerralla Stochampionatet-karsinnassa suosikkina heti alussa. Consolationissa vahva loppuveto takaa riitti kolmossijaan, mutta tammaderbyn karsinnassa kiertely vaikeista asemista päättyi laukkaan päätöspuolikkaan alussa. Rikard N. Skoglundin ajokki avaa rivakasti ja on heti kärkiporukassa. Täysi matka olisi suhteessa vastustajiin edullisempi, mutta voittosauma mailillakin tuntuu selvästi peliosuutta paremmalta.

Suosikit: André Eklundhin kaksikosta 5 Queen Of Tricks tuntuu ulommasta paikasta huolimatta hieman potentiaalisemmalta. Jenkki avasi uusista käsistä voitolla johtavan takaa. Toki keulahevosen kangistuminen viime metreillä oli merkittävässä roolissa. Ilman turhan vaativaa alkua nytkin korkealle. 1 Gobi Princess hallitsi keulapaikalta Jägersrossa, mutta viimeksi sen ravi ei ollut balanssissa ja tuloksena oli laukka niin ensimmäisessä kuin viimeisessäkin kaarteessa. Tallikaverinsa tapaan sekin pääsee ripeästi matkaan ja kaiken ollessa kunnossa kärkisija on mahdollinen. Nopeampien takana kärkkyy vielä 2 Tonique, jonka syyspuolen esitykset eivät toki ole olleet aivan parhaita mahdollisia. Viimeksi tosin vauhdinjakokin oli pahasti takapareissa matkannutta tammaa vastaan.

Haastajat ja yllättäjät: Muille saumoja voisi aueta lähinnä edellisten keskinäisen hurjastelun seurauksena. 6 Boxer Shrimp ei ole hevosena kovin paljon edellisiä kehnompi. Sen virekin on viime sijoituksia terävämpi. 8 Dontlooseallmoneyn kiri ei kantanut tammaderbyssä aivan perille asti, mutta kellot näyttivät silti viimeisen 700 metrin lukemiksi 09,3. Karsinnassa kiriluukut johtavan takaa avautuivat vasta päätössatasella. Näistä asemista vaarana on liiankin passiivinen reissu. Stefan Melanderin kuusikosta paras voi tällä kertaa olla kärjen taakse pussiin viimeksi ajautunut 3 Sideslip. Kokonaisuudessaan parhaiten niistä on selvinnyt 9 Residual Thrust, mutta sen viime suoritus oli huono.

Juoksunkulku: Gobi Princess, Ghostintheshell ja Queen Of Trixs avaavat parhaiten. Keskeltä Ghostintheshell on ehkä niukka suosikki keulaan.

Pelijakauma: Ghostintheshellin (16%) pitäisi olla eniten pelattu. Yllättäjistä Boxer Shrimp (2%) on liian unohdettu.

Ranking: A) 4, 5, 1, 2 B) 6, 8, 3, 9 C) 11, 7, 12, 10 IS-pelisuositus - Toto86-4 Pieni: 4 Suuri: 4

Toto86-5 Ideavarma: 15 hevosen autolähdössä on varsin nimekkäitä osallistujia, mutta kuntonsa puolesta ideaksi kohoaa takarivistäkin 11 Bordeaux S. Sitkeä 4-vuotias tuntuu vain parantavan otteitaan ja suoritus Derbyn karsinnassakin oli takana mallikas. Viimeksi ruuna kipusi kovan Farlander Amin takana toiseksi kulkien lopun ulkoratoja pitkin 10-tahtia. Terävän Carl Johan Jepsonin myötä luvassa voi olla entistä parempi esitys, eikä suosikin kukistaminen ole missään nimessä mahdotonta. Kokeillaan maltillisesti pelattuna varmaksi!

Suosikki: 5 Velten Limelightilta voitot ovat jääneet kevään jälkeen puuttumaan, mutta juoksutkaan eivät ole menneet kovin putkeen viime aikoina. Jägersrossa ruuna laukkasi taustalla päätöspuolikkaan alussa ja eteni sitten lopussa asiallisesti neljänneksi. Viimeksi raskaan alkutaipaleen jälkeen sisälle pudottanut 5-vuotias pinnisteli lopussa samalla sijalle. Jotain sen otteista tuntuisi kuitenkin puuttuvan, ja vaikka tällä kertaa keulapaikka häämöttääkin, tuntuu vastavarma paljon peliä taas keränneelle saksalaiselle perustellulta.

Haastajat ja yllättäjät: Hyvää virettä osoittanut 6 Högstenastalldräng voi myös otella kärkisijoista, mutta juoksusta voi tulla normaalia vaativampikin. Ori kulki viimeksi lopun sisältä juosten. 12 Unoicsdue Gnafa'n käyrä on ollut vahvasti laskeva, ja oriilla tuskin ajetaan kolmatta kertaa peräkkäin kuolemanpaikalle. Alkukesän suoritukset olivat toki sen verran hyviä, ettei italialaista ole syytä täysin tuomita, mutta pelillistä ideaa siinä ei tuntuisi nyt olevan tukevine prosentteineen. Vähän pelatuista Robert Berghiltä aloittavan 1 Vikens Domen otteita seurataan mielenkiinnolla. Aikaisemmin ruunan lähtönopeus ei tosin ole riittänyt alussa. 2 Call Me Brodda ei ole niin huono kuin taulu antaa ymmärtää. Ravin toki täytyy löytyä, mutta tamma voi sen soljuessa saada hyvän reissun. 4 Zlatan Knick on eturivin liukkain, mutta täydellä matkalla Christoffer Eriksson hakenee sille selkää. Virekin on lievä kysymysmerkki.

Juoksunkulku: Call Me Brodda ja Zlatan Knick avaavat lujaa, jälkimmäinen ehkä pääsee edelle. Tasaisemmin kiihdyttävä Velten Limelight voi hakea seuraavassa vaiheessa vetotyöt, jos pitää Högstenastalldrängin alussa ulkopuolellaan.

Pelijakauma: Velten Limelight (45%) ja Bordeaux S. (16%) tuntuvat jokseenkin tasavahvalta parilta, joten jälkimmäinen on erittäin maistuva. Unoicsdue Gnafa' (19%) tuntuu ylipelatulta.

Ranking: A) 11, 5 B) 6, 12, 1, 2, 4, 13, 14, 8, 15, 10 C) 3, 9, 7 IS-pelisuositus - Toto86-5 Pieni: 11 Suuri: 11

Toto86-6 Suosikit: Lyhyt voltti ei ole pelillisesti helpoimmasta päästä tälläkään kertaa, vaikka osallistujien tasoerot ovatkin melko huimat. Paalulta ykkösvihjeen saa Örjan Kihlströmillä vahvistuva 3 Le Crack Sox, jonka viime suoritukset eivät toki ole olleet aivan sitä mihin 5-vuotias pystyisi. Solvallassa juoksukin meni turhan vaativaksi revittelyineen. Jos ruuna pääsee kolmoselta samalla tavalla liikkeelle kuin siinä kisassa takamatkan ykkösradalta, keulapaikka häämöttää ja sen myötä voittokin. Vuoden takainen Suur-Hollola-voittaja 15 Hachiko de Veluwe palaa pitkältä tauolta, mutta koelähdössä suomalaisruuna jätti kuitenkin varsin hyvävireisen kuvan painelemalla yksin viimeisen ringin 13,8-kyytiä. Kun edessä on runsaasti kierrettävää ja matkaa vähän, tappio on tietysti hyvinkin mahdollinen. Pelimielessä 6-vuotias voi kuitenkin saada turhankin paljon ”suolaa”.

Haastajat ja yllättäjät: Suosikkiparin väliin kiilaa aivan liian vähälle pelille jäänyt 4 No Limit Royalty. Tauon jälkeen kuolemanpaikka oli sille vielä aavistuksen liikaa, mutta viimeksi Janne Korven ajokki piti keulasta jo hallittuun voittoon. Se lähtee voltista hyvin, ja jos Le Crack Sox ei pystyny avaamaan viime kerran malliin, kärkipaikkakin voi olla mahdollinen. Voittosummaansa nähden hyvän kapasiteetin omaava 5-vuotias kuuluu joka tapauksessa peleihin. Myös 5 Messiah kasvaisi keulasta pari numeroa, mutta paikan hankkiminen voi olla vaikeaa, vaikka se on aiemmin samalta lähtöradalta onnistunutkin. Oriin kunnossa ei ole vikaa. 1 Global Tuxedolla Erik Adielsson pääsee valitsemaan taktiikan, eikä kärjen tuntumasta voittokaan aivan poissuljettu tämänkaltaisessa tehtävässä olisi. Lapulle nostetaan myös hyviä juoksuja kyttäävät 8 Yoghurt Composite ja 2 Tokarev. Viime mainittu oli keulassa viimeksi turhan menollaan, mutta se osoittaa kunnon olevan tuloillaan.

Juoksunkulku: Global Tuxedo pitänee ensimmäiset keulat, vaikka juoksuradoiltakin avataan luultavasti hyvin. Kolmikosta Le Crack Sox-No Limit Royalty-Messiah etummaiseksi pääsevä edennee kärkeen avauspuolikkaan aikana.

Pelijakauma: Le Crack Soxin (35%) suosikkiasema on kasvamassa turhankin vahvaksi. Myös Hachiko de Veluwe (31%) on vielä liikaa pelattu. No Limit Royalty (5%) on pahasti aliarvostettu.

Ranking: A) 3, 4, 15 B) 5, 1, 8, 2, 6, 7, 9 C) 12, 13, 14, 11, 10 IS-pelisuositus - Toto86-6 Pieni: 3, 4, 15, 5, 1, 8, 2 Suuri: 3, 4, 15, 5, 1, 8, 2

Toto86-7 Suosikki: Vahvan kauden tehnyt 4 Karamel Hill starttaa Ruotsissa nyt ensimmäistä kertaa autolähdössä, mutta kotimaassaan tamma on osoittanut erinomaista lähtönopeutta. Siinä mielessä tehtävä vaikuttaa varsin passelilta ja mahdollisesti puutteellisesta vireestä huolimatta voitto voi hyvinkin irrota sopivan vauhdinsäätelyn jälkeen. Vaikkei elokuun suoritustakaan voi tuloksellisesti sanoa huonoksi, ei tamman otteissa kuitenkaan ollut sillä kertaa aivan parasta potkua. Pienempiin lappuihin Björn Goopin suojatti on korkeista prosenteista huolimatta kelvollinen varma.

Haastajat ja yllättäjät: Isompaa kalaa pyydettäessä muutkin houkuttavat, sillä peliosuus on monella liiankin alhainen. 3 Gina Mearas on iästään huolimatta selkeä kakkoshevonen, sillä Johan Untersteinerin 4-vuotias voisi päästä suosikin kantaan. Derbystoet-karsinnassa se kipusi sitkeällä kirillä toiseksi, mutta finaalissa huonolta paikalta tilat aukenivat vasta myöhään. Loppu kulki kuitenkin virkeästi. 1 Julia Pellinin edellisestä voitosta on jo kauan, mutta harvakseltaan starttaillut tamma on kylläkin osoittanut parilla viime kerralla hyvää virettä. Viimeksi kiritilat sisältä aukenivat liian myöhään. Myös 7 Mily kiinnostaa vähän pelattuna, sillä edellytykset nähtyä parempaan ovat olemassa. Vauhdin kiihtyessä tehtävä takaa oli viimeksi vaikea, Åbyssä tuli lähtölaukka ja Solvallassa paukkujakin jäi. 9 Princess S.W. kangistui viimeksi pahoin, ja vaikka raskas reissu olikin siihen pääsyy, ei Peter Untersteinerin valmennettava ole ehkä aivan parhaassa iskussa. 2 Devs Daffodil ei ole hevosena lähdön parhaiden veroinen, mutta paikka puoltaa ja kunto vaikuttaa mukavalta. Myös 5 Key Momille vastus on kova, mutta lähtönopeus voi auttaa sen suotuisaan juoksuun.

Juoksunkulku: Gina Mearas, Karamel Hill ja Key Mom käynnistyvät reippaasti. Suosikki keulaan ja muut vääntävät paikasta sen takana. Mily voi iskeä ulkoakin heti kärkiporukkaan.

Pelijakauma: Karamel Hill (67%) on jonkin verran ylipelattu. Julia Pellini (2%) ja Mily (2%) ovat yllättäjistä parhaat merkit.

Ranking: A) 4 B) 3, 1, 7, 9, 2, 5 C) 12, 11, 10, 8 IS-pelisuositus - Toto86-7 Pieni: 4 Suuri: 4, 3, 1, 7

Toto86-8 Suosikit: 1 Break Through on voittosummaansa selvästi kyvykkäämpi tapaus ja ravin vielä aavistuksen letkistyessä tulostakin alkanee tulla tiiviimpään tahtiin. Tammaderbyn karsinnassa vaille kiritilaa taustalla jäänyt 4-vuotias kulki viimeksi lopun takaa aivan hyvin. Se pääsee varsin reippaasti liikkeellekin ja voi Ulf Ohlssonin vahvistamana saada pidettyä johtopaikan hallussaan. Siitä sen ohittaminen ei ehkä onnistu, sillä normaalia pidemmästä matkastakaan ei ole sille luultavasti haittaa. Alustavasti eniten pelattu 9 Ninja's Kiss löi edellä mainitut pari viikkoa sitten kierrettyään aikaisin johtavan rinnalle. Suoritus oli vahva, mutta tällä kertaa kengät jalassa menevälle tammalle kaavaillaan nätimpää reissua, joten osat voivat vaihtua.

Haastajat ja yllättäjät: Break Throughn ohella kupongille nostetaan vain viimeksi sen kirissä ohittanut 3 Juvelens Miss F. Kim Erikssonin ajokki on ollut kahdessa viime startissa erinomainen ja pääsee nyt huomattavasti paremmista asemista liikkeelle. Omin avuin keulaan sen vauhti ei tosin luultavasti riitä, mutta jos Break Through ei saa puolustettua alussa kärkipaikkaa, sauma voi avautua. Kärjen lähettyviltä joka tapauksessa hyvä mahdollisuus osallistua voittomatsiin! Paljon peliä kerännyt 11 Marble Arch on hevosena lähdön kärkikastia, mutta näistä asemista tehtävästä ei tule helppoa. Hagmyrenissä alkulaukan jälkeen porukkaan mukaan edennyt tamma tuli lopun hiljaa maaliin. 8 Tullibardine Boe teki suoraan tauolta vankan suorituksen nousten alle 11-vauhtisella kirillä linjalla voittoon. Ilman kenkiä ensimmäistä kertaa kokeileva tamma jäänee alussa takajoukkoihin, mutta matka on sille suosiollinen. 2 Dani's Princess on vakavin uhka Break Throughn kärkipaikan suhteen, mutta hevosena norjalaisvieras tuntuu tähän porukkaan aavistuksen kevyeltä.

Juoksunkulku: Break Through voi ajoituksen onnistuessa pystyä puolustamaan keulapaikan, vaikka rinnalta kiihdyttävä Dani's Princess vaikuttaakin varsin teräväaskeliselta. Kummallakaan keulapaikan luovuttaminen jatkossa ei tule kyseeseen, jos avaus ei aivan hurjaksi ole mennyt.

Pelijakauma: Break Throughn (17%) pitäisi olla lähdön eniten pelattu, myös Juvelens Miss F. (8%) on jäänyt aliarvostetuksi. Ninja's Kiss (25%) ja Marble Arch (20%) tuntuvat liikaa pelatuilta.

Ranking: A) 1, 3 B) 9, 11, 8, 2, 4, 5, 10 C) 7, 6, 12 IS-pelisuositus - Toto86-8 Pieni: 1, 3 Suuri: 1, 3

IS-pelisuositus Pieni

Toto86-1: 4, 1, 8

Toto86-2: 10, 3

Toto86-3: 3, 7, 9

Toto86-4: 4

Toto86-5: 11

Toto86-6: 3, 4, 15, 5, 1, 8, 2

Toto86-7: 4

Toto86-8: 1, 3

Tästä kupongille:

Suuri

Toto86-1: 4, 1, 8, 5, 10, 9, 7

Toto86-2: 10, 3

Toto86-3: 3, 7, 9

Toto86-4: 4

Toto86-5: 11

Toto86-6: 3, 4, 15, 5, 1, 8, 2

Toto86-7: 4, 3, 1, 7

Toto86-8: 1, 3

Tästä kupongille:

