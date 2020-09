Ravivihje: Toto64 Axevalla 22.9.2020 – 175 759 euroa ekstraa

Kolmannessa kohteessa selväksi suosikiksi erottuu 10 Jessy Schermer. Toissa kerralla voimia uhkuen pussiin juuttunut 4-vuotias sai nopean revanssin viimeksi Jägersrossa, kun se hallitsi keulasta leikittelevän kevyesti eikä Rick Ebbingen tarvinnut kuin nauttia kyydistä. Saksalaishollantilaisen menijän otteissa on todella paljon luokkahevosen leimaa, se ravaa hienolla tyylillä ja meneminen on sille erityisen helppoa. Tamman pitäisi mennä vielä näin matalista sarjoista nopeasti läpi ja kun vastassa ei ole tänään mitään maailmankaatajia, niin Jessy Schermer jää systeemien läpivarmaksi.

Kovimmalta vastustajalta vaikuttaa ainakin luokkansa puolesta 8 Go All Night, mutta kahden kuukauden tauolta vire on kysymysmerkki. 2 Cavaradossin juoksu onnistui Mantorpissa optimaalisesti, josta ruuna kiitti kirimällä terävästi voittoon. Nyt lähtö on huomattavasti kovatasoisempi. Jos yllätystä etsii, niin 5 Scary Montreal on parhaimmillaan hyvä hevonen. Pitkältä tauolta vire on toki arvoitus.

Juoksunkulku: 4 Art Of Diamond katsoo ensimmäiset keulat. Jessy Schermerilla ajetaan varhain eteenpäin, ja olisi yllätys mikäli joku lähtee sitä vastaan urheilemaan.

Pelijakauma: Cavaradossi (16%) on liikaa pelattu. Go All Night (7%) ja Scary Montreal (4%) liian vähän.