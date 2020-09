Ravivihje: Toto64 Mantorp 21.9.2020

3 Mirakel Håleryd on aina tiedetty kyvykkääksi, mutta epävarmaksi kilpailijaksi ja avausstartit Tommy Karlstedtin valmennuksesta ovat jatkaneet samalla linjalla. Viimeksi se kiersi päätöskierroksen alussa neljännen kautta johtavan rinnalle, josta laukkasi voittokamppailusta maalisuoran alussa. Toissa kerralla se oli kirivaiheessa aivan omaa luokkaansa ja jysäytti hirmuisen totopommin kovalla voittotuloksella. Viimeiset 800 metriä se kellotti alle 11-kyytiä. Alustavilla pinnoilla siinä voisi olla jopa ideavarman ainesta, mutta otetaan piinaavan epävarmuuden takia muutama varmistuskin mukaan.

10 Devs Definitif jäi viimeksi Kriteriumin karsinnassa pahoin pussiin ja tippui aivan porukan hännille, mutta nousi sieltä vielä hyvällä loppuvedolla kuudenneksi. Rättvikissä se hoiteli homman komealla tavalla johtavan rinnalta. Mattias Djusen suojatti on tähän lähtöön erittäin kyvykäs tapaus, mutta takarivi ja lyhyt matka hankaloittavat tehtävää.

4 Cognac Sisun tarkkaa suoritustasoa on mahdotonta arvioida melkein 1,5 vuoden mittaiselta tauolta, mutta periaatteessa tehtävä olisi todella sopiva keulassa viihtyvälle ruunalle. Ennen taukoaan se otti Mantorpissa leikittelevän helpot keulavoitot ja ohjastajan satsatessa keulapaikalle olisi jälleen hyvät saumat.

Lähdön ideamerkiksi tarjotaan 1 Take Me to Churchia, joka jäi viimeksi Solvallassa johtavan taakse pussiin. Toissa kerralla se puski rajusti ulospäin loppukaarteessa ja menetti siihen paljon vauhtia. Joakim Sternsjön suojatti on parhaimmillaan tulinen kiihdyttäjä, joten lähtöasetelmat puoltavat vahvasti.

5 Tidore Degato nappasi uran avausvoiton Kalmarissa koko matkan johdon jälkeen. Tällä kertaa juoksunkulku voi mennä reippaiden avaajien ulkopuolelta melko haastavaksi. Björn Goop iso plussa rattailla.

2 Titan Journey on kyvykäs, mutta paluustartissaan se oli vetämättömän näköinen koko matkan. Ruuna joutui jäämään välistartistaan pois, joten päivän vire on suuri kysymysmerkki. Ohjastaja vahvistuu viime kilpailuun nähden.

Juoksunkulku: Take Me to Chuch lähtee sisältä reippaasti, mutta saa kovan haasteen Cognac Sisulta. Myös Tidore Degato pääsee hyvin liikkeelle. Cognac Sisu on suosikki keulapaikalle. Devs Definitifillä ajettaneen aktiivisesti.

Pelijakauma: Mirakel Håleryd (15%) on huippumerkki. Devs Definitif (36%) on jonkiverran ylipelattu. Take Me to Church (2%) on hieno yllätyshaku.