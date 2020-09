Ravivihje: Toto5 Vaggeryd 20.9.2020

Avauskohteen selvä ykkösmerkki on Ruotsissa mallikkailla esityksillä avannut 2 Eye on the Hill. Solvallassa tamma kilpaili tasokkaassa ikäluokkatehtävässä, jossa se lopetti pirteästi sisäratajuoksun jälkeen. Viimeksi Peter Untersteinerin suojatti tsemppasi johtavan rinnalta selvästi kakkoseksi. Tällä kertaa lähtöasemat suosivat ja vastus vaikuttaisi ennakkoon oikein sopivalta, mutta 70 prosenttia kolkutteleva peliosuus on rutinoituneempia haastajia vastaan silti turhan korkea.

6 Artemide Zack on kyvykäs tamma tähän porukkaan ja syytä huomioida varhain pitkästä tauosta huolimatta. Magnus Dahlénin suojatti kilpaili alkuvuodesta asiallisella tasolla, vaikka ei täysin lunastanutkaan pelikansan suuria odotuksia. Paluussaan se juoksee optimibalanssilla ilman kenkiä ja jenkkikärryillä. Onnistuneella juoksulla se pystyy kamppailemaan heti voitosta.

3 Bianca Sisa on napsinut viime starteissaan tasaisen hyviä sijoituksia ja nopea avaaja on maukkaista asemista kiinnostava yllätyshaku lähtöön. Toissa kerralla Årjängissa se hyökkäsi maalisuoralla voittajan näköisenä keulahevosen rinnalle, mutta ei päässyt lopulta edelle. Sitä edeltäneessä kisassa se jäi täysissä voimissa johtavan taakse pussiin. Tiedossa on jälleen tarkka juoksu sisäradalla, eikä sellaisella voittokaan olisi mahdoton ajatus.

11 Zanzibar Effellä on hyvä kilpailurutiini tasokkaammistakin tehtävistä, mutta viime aikoina onnistumiset ovat olleet harvassa. Lyhyt matka ja takarivi ovat voiton suhteen hankala yhtälö. 5 Anna S.H. oli viimeksi asiallinen keulasta ja pystynee parantamaan pienen tauon jälkeen. 4 Crazymonsterheart voitti Visbyssä selvällä erolla muihin. Viimeksi paikka johtavan rinnalla oli kärkisijojen suhteen liikaa. Totosijalle saumat onnistuneella juoksulla.

Juoksunkulku: Bianca Sisa kiihtyy reippaasti ja leikkaa ensimmäisenä sisäradalle. Lyhyellä matkalla keulataktiikkakaan ei tulisi suurena yllätyksenä, mikä mutkistaisi hieman suosikin tehtävää.

Pelijakauma: Eye on the Hill (68%) on liian suuri suosikki. Anna S.H. (10%) on myös ylipelattu. Artemide Zack (7%) ja Bianca Sisa (3%) kiinnostavat