Ravivihje: Toto75 Färjestad 19.9.2020 – jättipottikierros

Suosikit: Tasaisen Klass II:n niukka ykkösrankkaus on suljetusta lähtöpaikasta huolimatta 8 Golden Boy Sisu. Raamikas ruuna ei ollut vielä vetreimmillään pitkän tauon jäljiltä elokuun puolivälissä, mutta on voittanut sen jälkeen kahdesti todella helppoon tyyliin, ensin kuolemanpaikalta ja viimeksi parijonosta. 10,9-vauhtinen 800 metrin kiri näytti sen juoksemana leikinteolta. Jos Erik Adielssonin ajokki ei viru vailla tilaa loppuun asti, on sillä eväät niputtaa vastustajansa nytkin. 1 Valle E.W:llä laukat ovat olleet aikaisemmalla uralla vahvasti kuvassa mukana, mutta Oskar J. Anderssonin käsissä ruuna on löytänyt otteisiinsa tasapainon ja ehkä ikäkin on tehnyt tehtävänsä. Tältä kaudelta alla on jo kolme keulavoittoa, jotka ovat tulleet varsin hyvällä tyylillä, tätä helpommissa lähdöissä toki. Kelpo lähtijällä on pienet saumat puolustaa kärkipaikka, jolloin sen osakkeet voiton suhteen olisivat melko hyvät. 12 Jaxon V.S. on tehnyt alkusyksyllä mainioita suorituksia, vaikka lähtöpaikat eivät olekaan olleet parhaita mahdollisia. Ruuna on ottanut voittonsa erilaisilla juoksuilla, joten asetelmien ei tarvitse viedä täysin sen saumoja tässäkään. Solvallassa se ehti 3. ulkoa ykköseksi 11-vauhtisella loppukirillä. 7 Equal To Nonen Solängetin kisa meni pieleen, sillä löysä alusta ei sopinut alkuunkaan ruunalle, ja Björn Goop päätyi keskeyttämään jo päätöskierroksen alussa. Vasta kesäkuussa uransa aloittanut 4-vuotias on 75-tasolle vielä hieman vihreä ja kun nopeus ei luultavasti riitä kärkipaikan hankkimiseen, ei tehtävä tunnu paljon pelatulle ruunalle erityisen otolliselta tässäkään. Juoksun juontuessa se on toki mahdollinen.



Haastajat ja yllättäjät: Vähemmälle pelille jääneistä aikaisin kupongille kuuluu 6 Rutger B.L. Se yritti viimeksi ryövätä keulapaikan 86-lähdössä Global Agreementilta, mutta liian räväkkä vauhti kostautui laukkana. Halmstadissa keulasta voittoon vastaillut ruuna vaikuttaa terävöityneen ja Carl Johan Jepsonin avustuksella sillä on juoksuradalta saumat keulajuoksuun. Ei helppo pala siinä tapauksessa. Johtopaikalta kaikki tämän vuoden voittonsa ottanut 10 Draco paikkasi viimeksi ennen lähtölinjaa tulleen laukkansa vahvasti. Jorma Kontiolla vahvistuva voitokas ruuna on huomioitava takaakin. Kapasiteetiltaan riittävä tälle tasolle on myös 5 Ornello, mutta ainakin uran alkupuolella sillä oli suuria vaikeuksia lähteä voltin jyrkemmiltä radoilta. Ykkösrata ei tuottanut viimeksi vaikeuksia.



Juoksunkulku: Valle E.W. ja Rutger B.L. ovat vahvimmat ehdokkaat keulaan, jälkimmäinen voi olla alussa hieman terävämpi. Kumpikin on hevosena sen tyyppinen, ettei kärkipaikasta luopuminen tule luultavasti myöhemminkään kyseeseen. Equal To None ajautuu johtavan rinnalle? Jaxon V.S. voi tehdä takaa aikaisenkin ratkaisun.



Pelijakauma: Golden Boy Sisu (14%), Valle E.W. (11%) ja Rutger B.L. (7%) ovat aliarvostettuja. Sen sijaan Equal To Nonen (22%) ja Jaxon V.S:n (20%) kannatus tuntuisi olevan yläkantissa.



Ranking: A) 8, 1, 12, 6, 7 B) 10, 5 C) 11, 9, 3, 2, 4