Ravivihje: Toto64 Östersund 18.9.2020 – 106 977 euroa ekstraa

Toto64-1 6 Mr Clayton J.F. on juossut seitsemän viime starttiaan kivikovissa pronssidivisioonissa tehden niissä jatkuvasti hyvää jälkeä. Viimeksikin Rättvikissä se tuli keulasta voittaneen Jackpot Vrijthoutin takana pussissa toisena maaliin. Östersundin illassa vastus helpottuu todella paljon, pahimmat vastukset lähtevät vieläpä takarivistä tai palaavat tauolta, ja normaalissa tapauksessa alustava 35 prosentin kannatus tuntuu tarjoukselta. Täysin varauksetta ruunaan ei kuitenkaan osaa luottaa. Starttiväliä on kertynyt lähes seitsemän viikkoa ja valmentaja Stefan Arvidssoninkin kommenteista on pääteltävissä, että tämä on valmistautumista kahdeksan päivän päästä koittaviin Solvallan 75-finaaleihin. Lisäksi aina tuo kysymysmerkkejä, kun hevosella on lähes 40 starttia ja vain kolme voittoa. M.R Clayton J.F. saakin isompaan systeemiin yhden varmistuksen. 9 Overtimeosåfin on tehnyt mainioita esityksiä viime starteissaan. Solångetissa se tulitti tilaa saatuaan lujaa kolmanneksi ja viime viikon Gävlen vauhtijuoksussa ei hävinnyt kolmannesta ulkoa voittoakaan paljoa. Edestä lähtee starttiraketti, joten Mats E Djusen ajokki voi onnistua saamaan takarivistä huolimatta hyvän reissun. 2 Cobourg Hanover on juoksunkulun kannalta ratkaisevassa roolissa. Se lähtee lujaa liikkeelle ja on hyvin todennäköinen keulahevonen. Suurimman osan voitoistaan ruuna on ottanut juuri johtopaikalta, mutta eri asia on, ajetaanko siitä tauolta vai kelpaako suosikin selkä. Juoksunkulku: Cobourg Hanover avaa keulaan. Mr Clayton J.F. tulee niitä kyselemään. Pääsi suosikki keulaan tai ei, niin matkavauhti tuskin tulee olemaan kovinkaan reipasta. Pelijakauma: Ei isompaa huomauttamista. IS-pelisuositus - Toto64-1 Pieni: 6 Suuri: 6, 9

Toto64-2 Toisen kohteen kylmäveristen DubbelCupen-karsinnasta löytyy kierroksen pankki. 11 B.B. Viking pääsi aloittamaan uransa vasta viime kaudella 6-vuotiaana, mutta on tehnyt sen jälkeen lähes täydellistä jälkeä. Yhdentoista startin jälkeen norjalaismenijä on kokenut vasta yhden tappion. Tuo tapahtui toissa kerralla Bjerkessä, jossa ruuna kiri mallikkaasti 24-vauhteja loppua ja meni tähän lähtöön kovan tuloksen 26,1ake, mutta silloin oli tyytyminen kakkossijaan. Suurimman osan voitoista B.B. Viking on ottanut leikittelevän kevyesti keulapaikalta. Nyt sinne ei ole asiaa heikolta paikalta, mutta se ei liene kynnyskysymys. Enemmän kysymysmerkkejä herättää kuski. Stine Elvine Kvernberg ei ole ajanut reiluun puoleentoista vuoteen kilpaa ja muutenkin kyseessä on hyvin kokematon ohjastaja. Alustava 76 prosentin kannatus tuntuukin niin kovalta lukemalta, että B.B. Viking saa pari varmistusta isompaan systeemiin. 8 Neon Tabac on kohonnut hienoon vireeseen. Hagmyrenissä sillä kierrettiin kovalla spurtilla neljännestä ulkoa kierros jäljellä toiselle ilman vetoapua, josta runnoi varmaan voittoon. Jo sitä ennen Bollnäsissä ruuna tuli johtavan rinnalta mainiosti perille 24-vauhtisessa lopetuksessa. Ulf Erikssonin ajokki pystyy nykyiskussaan heittämään suosikille ainakin vakavan haasteen. Kolmantena merkkinä lapulle 5 Möre Bella. Toki jo statistiikoista on pääteltävissä ettei voittaminen ole norjalaistamman lempipuuhaa, mutta liukkaana lähtijänä avannee keulaan ja on jostain syystä jäänyt täysin pelaamattomaksi. Juoksunkulku: Möre Bella avaa keulaan, josta todennäköisesti myös ajetaan. Neon Tabac ilmestyy varhain rinnalle pitämään vauhtia. Pelijakauma: B.B. Vikingin (76%) prosenteista pitäisi runsas siivu etenkin Neon Tabacille (5%) ja Möre Bellalle (1,5%). IS-pelisuositus - Toto64-2 Pieni: 11 Suuri: 11, 8, 5

Toto64-3 Kolmas kohde on karsintaa naisohjastajien Ruotsin mestaruuslähtöön. Suosikkiviisikon osalta on melkeinpä makuasia minkä niistä arvottaa rankingin kärkeen. 6 S.G. Flying Diaval teki Bergsåkerissa mainion startin palatessaan pieneltä sairastauolta, kun kiri neljännestä ulkoa vahvasti toiseksi tullen viimeiset 700 metriä 10,1-kyytiä. Ruunalta riisuttiin tuohon kisaan pitkästä aikaa kengät pois ja näin on ennakkoinfon mukaan tarkoitus tehdä myös tänään. Lisäksi se parantanee saadessaan startin alle. Mistään maailman kovimmasta kuolaimenpurijasta ei ole kyse ja uralla onkin vasta kaksi ykkössijaa. Kesäkuisen Ovikenin voittonsakin S.G. Flying Diaval otti lähinnä muiden laukkojen ansiosta. Ainakin alustavassa pelijakaumassa eniten peliä keränneisiin 2 Amour Amouriin ja 8 Dollar Hornlineen on vaikea suhtautua. Ensin mainitulla ei toki mennyt viimeksi Rommessa alkumatka putkeen, mutta silti se oli kaukana parhaastaan olleessaan jo varhain kypsä ja kadotti ravinsakin pahanpäiväisesti. Dollar Hornline puolestaan floppasi viime startissaan Bergsåkerissa sammuessaan hyvissä ajoin keulasta. Myös lähtöpaikka ja kokematon kuski laskevat odotuksia. Lähtöön otetaankin kantaa rastaamalla systeemeihin vain kaksi ideamerkkiä, jotka ovat jääneet alustavassa pelijakaumassa alle kymmenen prosentin kannatukselle. 9 Topnotch Liss ei viimeksi yrittänytkään lähteä voltin vitoselta ravia, mutta muuten kovakirinen ruuna on tehnyt hyviä juoksuja. Sillä on ollut jatkuvasti hankalia lähtöpaikkoja, nyt ysirata voi olla hyväkin, sillä lähdöstä voi tulla levoton. Plussaa vielä kuski Susanne H Osterlingista, joka on rutiiniltaan ja taidoiltaan aivan lähdön kärkipäätä. 4 Rebel Yell Face teki Östersundissa kolmannesta ulkoa pitkän ja sitkeän kirin nousemalla toiseksi. Toki vastus kovenee siihen starttiin nähden. Ennakkoinfon mukaan ruunalle lyödään nyt jenkkikärryt perään ja ainakaan tänä vuonna niitä ei ole aikaisemmin ollut. Lisäksi Sofia Frilén saattaa hyvinkin olla porukan etevin ohjastajatar. Jos oikein jättiyllätystä hakee niin täysin pelaamattomaksi jäänyt 3 Global Tribunal ei ole lainkaan niin nolo tapaus kuin tulosrivistö kertoo ja nopea lähtijä juossee keulassa tai sen välittömässä läheisyydessä. Juoksunkulku: Global Tribunal avaa ainakin aluksi keulaan ja jos siitä ajetaan, niin lähdöstä ei ainakaan vauhtia tule puuttumaan. Pelijakauma: Dollar Hornline (31%) on viime startti, lähtöpaikka ja kokematon ohjastaja huomioiden kummallisen paljon pelattu. Topnotch Liss (8%) ja Rebel Yell Face (8%) pitäisivät olla tuplaten enemmän luotettuja. IS-pelisuositus - Toto64-3 Pieni: 9, 4 Suuri: 9, 4

Toto64-4 Neljäs kohde on aina hieman arvoituksellinen mailin voltti. 1 Made By Vitsand on tehnyt jatkuvasti hyviä kirejä, mutta surkeiden lähtöpaikkojen takia voitot ovat jääneet uupumaan. Nyt se on saanut kerrankin täydelliset lähtöasetelmat ja paalupaikaltaan liukkaasti liikkeelle lähtevä tamma tulee vetämään pitkään. 8 Happy Confess sai Östersundissa neljännestä ulkoa kiritilat viimeisessä kurvissa ja tamma kiskaisi jo melko toivottomalta näyttäneistä asemista omaa vauhtiaan ykköseksi. Viimeiset 400 metriä se tuli 11,7-kyytiä. 2 O.P.’s Fantastic on asiallinen kilpuri, joka kaipaisi lisää leijonaa otteisiinsa. Viimeksi pussiin jäänyt ruuna saanee nyt loistoreissun kenties johtavan takana. 14 Pontiac S.W. lienee peruskyvyiltään lähdön selvästikin paras hevonen, mutta niin pitää ollakin, jos meinaa voittaa mailin voltissa takamatkan takarivistä. Takamatkan juoksuradan 10 Denali & 11 Whitsun Madonna ovat hyviä tammoja tällaiseen lähtöön. Ensin mainitulta otetaan ennakkoinfon mukaan vaihteeksi kengät pois ja jälkimmäisellä paranee kuski. Juoksunkulku: Made By Vitsand lähtee vetämään joukkoa. O.P.’s Fantastic ottaa asemat sen takaa. Pelijakauma: O.P.’s Fantastic (26%) on liikaa pelattu. Made By Vitsand (15%) ja Denali (5%) ovat parhaat merkit. IS-pelisuositus - Toto64-4 Pieni: 1, 8, 2, 14, 11, 10 Suuri: 1, 8, 2, 14, 11, 10

Toto64-5 Isorahaisten kylmäveristen lähdössä kaksi hevosta erottuu muista. 7 Pyrmo teki vahvan juoksun Solängetin tasokkaassa 75-lähdössä tsemppaamalla johtavan rinnalta toiseksi Bol Bragen jälkeen. Viimeksi Bollnäsissä ensimmäinen kierros oli takeltelua, mutta juonen päästä kiinni saatuaan ori kiri neljännestä ulkoa hyvin kolmanneksi. Vaikka viimeiset sata metriä olivatkin hieman vaikeita, niin se oli ymmärrettävääkin sillä, kirikierroksen ensimmäiset 600 metriä Ulf Ohlssonin ajokki kulki 22,7-vauhtia. Nyt sarjamääritys istuu Pyrmolle lähes täydellisesti ja se pääsee hyvin todennäköisesti vaihteeksi keulapaikalle, josta on paha lyötävä. 13 Vestpol Gladiator on parantanut huikeasti otteitaan siirryttyään Anders Wallinin treeniin. Hagmyrenissä se kiri pitkästä tauosta huolimatta ilmavalla tyylillä ykköseksi johtavan takaa. Östersundissa ruuna juoksi neljännessä ulkona, kiri sieltä 22,3-vauhtia viimeiset 700 metriä ja ehti varmaan voittoon. Per Linderothin ajokki on näyttänyt niin hyvältä molemmilla kerroilla, että jatkoa on mielenkiintoista seurata. Juoksunkulku: 1 Gomnes Hans T. pitää ensimmäiset keulat, jotka luovuttaa Pyrmolle. Matkavauhti voi olla rauhallista ainakin ensimmäisen kierroksen osalta. Pelijakauma: Pyrmon (65%) ja Vestpol Gladiatorin (13%) välinen prosenttiero on liian suuri. IS-pelisuositus - Toto64-5 Pieni: 7, 13 Suuri: 7, 13

Toto64-6 9 Unlimited Face on aloittanut uransa lupaavilla otteilla ja jäänyt vasta kerran ulos totosta. Viimeksi Bergsåkerissa se teki toistaiseksi parhaan esityksensä kirimällä neljännestä ulkoa lujaa ja oli ehtiä voittoon asti. Viimeiset 700 metriä sujuivat 12,0-kyytiä. Tosin laukka ei ollut loppusuoralla kaukana. Tammalta oli ensimmäistä kertaa kengät pois tuohon starttiin, nyt ne ovat jalassa, mutta se on suorittanut hyvin myös kenkien kanssa. 14 Global Brexit vaikuttaa oikeinkin lahjakkaalta 3-vuotiaalta. Umåkerin voittonsa tamma otti ilmavalla tyylillä johtavan rinnalta. Viimeksi Bollnäsissä se joutui hieman antautumaan loppusuoralla samalta paikalta, mutta vastassa oli kovia hevosiakin. Ennakkoinfon mukaan Daniel Wäjerstenin laatutallista tulevalta menijältä riisutaan tänään ensimmäistä kertaa kengät pois. 13 New Directionin viime sijoituksiin ei pidä tuijottaa. Bollnäsissä oli kyseessä hyvätasoinen Klass II-karsinta ja Solängetissä Breeders’ Crownin alkuerä. Varsinkin siinä tamma kiri loppua hyvin, mutta kovassa lopetuksessa oli vaikea suoritella ohituksia. Nyt vastus on huomattavasti sopivampi ja Per Linderothin suojatti kirii korkealle. 6 Goldfever teki viime lauantaina Hagmyrenissä kaukaa kulisseista todella vahvan kirin nousemalla kolmanneksi eikä hävinnyt kuin piikkiselkäparille. Ori voi jopa parantaa starttivälin ollessa lyhyempi. Viidentenä systeemeihin mukaan ison luokan kuskinparannuksen kokeva 8 Turmalin Yankee, joka lähtee niin rivakasti matkaan, että voi päästä jopa keulaan kasiradasta huolimatta. Jos lompakossa riittää painetta, niin ei kannata unohtaa täysin pelaamattomaksi jäänyttä 3 Gun Runneria. Se on kyvykäs hevonen, joka tekee vielä hyvän tilin jos saa raviongelmansa kuntoon. Juoksunkulku: 1 Borups Rally, 4 With A Mission & 5 Bellis Frontline ovat alussa nopeimmat. Keskimmäisellä voidaan jopa kokeilla keulasta, kahdelle muulle kelvannee esimerkiksi Turmalin Yankeen selkä. Pelijakauma: Unlimited Face (38%) on turhan iso suosikki. Goldfever (9%) on maistuva tapaus. IS-pelisuositus - Toto64-6 Pieni: 9, 14, 13, 6, 8 Suuri: 9, 14, 13, 6, 8

