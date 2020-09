Ravivihje: Toto64 Örebro 17.9.2020

Toto64-1 Illan suurimmat setelit ovat jaossa avauskohteen avoimessa 4-vuotislähdössä, jossa voittaja kuittaa 125 000 kruunua. Derbyfinaalissa lähtölaukkaan pilannut 3 Ultion Face teki karsinnassa hienon esityksen, kun kolmannesta ulkoa 950 metriä ennen maalia kiriin lähtenyt ori siirtyi kärkeen loppukurvissa ja tappeli miehekkäästi perille asti, vaikka Aetos Kronos väkisin ohi tulikin. Viimeiset 700 metriä Adrian Kolgjinin suojatti kulki 10,1-kyytiä. Jatkuvasti kovimpia ikätovereitaan vastaan juossut Ultion Face kohtaa nyt aiempaa helpomman porukan ja sillä on nopeana lähtijänä hyvä sauma päästä keulaan, josta olisi vaikeasti kukistettavissa. Yllättävän maltillisesti pelattuna Ultion Face jää systeemien läpivarmaksi. 4 Belker oli vielä tasapaksuhko ensimmäiseen starttiinsa Robert Berghin treenistä Derbyn karsinnassa, mutta paransi siitä Solvallan kisaan kirimällä toisesta ulkoa kolmanneksi kovan kärkipari Ecurie D. – Brother Bill takana. Silti todella kovan luokan omaavasta orista tuntuu vielä puuttuvan pykälä. 7 Karat Band ei näyttänyt viimeksi Derbyn karsinnassa täysin priimalta vaikka nappireissulla kolmas olikin. Taulussa näkyvät voitot tulivat tämänkertaista helpommista lähdöistä. Juoksunkulku: 1 Brake Cooling pitää ensin keulat, jotka Ultion Face tulee voimalla siltä ottamaan. Kolgjini ajanee tasaisen reipasta. Pelijakauma: Ultion Face (27%) on aivan liian vähän pelattu. Belker (35%) ja Karat Band puolestaan liikaa (22%). IS-pelisuositus - Toto64-1 Pieni: 3 Suuri: 3

Toto64-2 Toisen kohteen selväksi suosikiksi erottuu 9 Athos Race. Keväällä Ulf Stenströmerin treeniin siirtynyt luokkamenijä on tehnyt uudesta tallista pelkästään hyviä juoksuja ja viimeksi Axevallassa se pääsi vihdoin voittajarinkiin. Ruuna latasi lujaa keulaan ja piti siitä helposti muut nuhteessa hyvällä täyden matkan tuloksella 12,4ake. Myös tällä kertaa Ulf Ohlssonin ajokki voi päästä takarivistä huolimatta tuulenhalkojaksi, koska 4 Smokey Herman lienee eturivin nopein ja sillä tuskin ajetaan tallikaveria vastaan. Pienempään systeemiin Athos Race jää varmaksi, suurempaan muutama kaveri. 6 Ganyboy ei ollut Åbyn pronssidivisioonafinaalissa letkeimmillään ja palaakin nyt pieneltä huililta. Luokaltaan ruuna on niin kova tapaus, että aivan parhaimmillaan se pystyisi kukistamaan muut vaikka johtavan rinnalta. 8 Västerbo HighScore teki hienon esityksen viime startissa Gävlessä, kun neljännessä ulkona matkannut ruuna kiri viimeiset 800 metriä alle 1.10-vauhtia ja ehti voittoon, vaikka hiljaisen matkavauhdin jälkeen takaa ei olisi pitänyt ehtiä. Lähtöpaikka on nyt huono, mutta tuskin yhdeksän hevosen lähdössä jää täysin toivottomiin asemiin. 3 Dennis De Castella on rehti menijä, joka tekee aina parhaansa. Örebron viime startin heikomman sijoituksen saa unohtaa, sillä passiivisesti ajettu ruuna jäi pussiin. Juoksunkulku: Smokey Herman avaa keulaan ja niitä ei luovuteta kuin korkeintaan tallikaveri Athos Racelle. Matkavauhti voi laskea maltilliseksikin. Pelijakauma: Västerbo HighScore (5%) on jäänyt liian vähälle huomiolle. IS-pelisuositus - Toto64-2 Pieni: 9 Suuri: 9, 6, 8, 4, 3

Toto64-3 Takarivin hevonen nousee ykkösvihjeeksi myös vähärahaisten 3-vuotiaiden lähdössä. 9 Xanthis Fortune ei ole lyhyellä urallaan vielä huonoa juoksua tehnyt ja tammassa on paljon luokkahevosen leimaa. Viimeksi Örebrossa se jäi 10-vauhtisessa avauksessa johtavan rinnalle, josta tsemppasi tämänkertaista kovemmassa lähdössä kolmanneksi. 10 Hanapier sai Färjestadissa myöhään kiritilat kolmannesta sisältä lopettaen terävästi loppumetrit. Ranskalaisruuna sai tauolta startin alle ja kuski vahvistuu Mats E Djusen hypätessä kyytiin. 1 Holdfast Amiin pätee pitkälti samat sanat kuin Hanapieriin. Ori palasi Axevallassa tauolta ja kiitti nappireissusta kolmannessa sisällä kirimällä toiseksi. Myös sillä paranee kuski, kun valmentajan jälkeen ohjat ottaa Mika Forss. Rommessa myöhään kiritilaa saanut ja voimissaan maaliin tullut 7 Simb Rihanna ei voi enää pitkään välttyä uransa avausvoitolta. Varsinkin toissa kerralla Örebrossa tamma oli oikein hyvä, kun se tuli pitkällä kirillä ilman vetopua rehdisti kolmanneksi. 5 Noworries tekee debyyttinsä Markus B Svedbergin treenistä. Ainakaan kevään starttien perusteella se ei vaikuttanut vielä valmiilta kilpahevoselta, mutta tauko on voinut tehdä hyvää. Kannattaa huomioida, että Svedberg joutuu jo sääntöjen puolesta ajamaan omistamaansa hevosta. Tuskin on siis kyse siitä, että hän uskoisi enemmän Noworriesin mahdollisuuksiin kuin Holdfast Amiin. 3 Shemeansmuscle teki lupauksia herättäneen startin Eskilstunassa. Sympaattisella tyylillä juokseva tamma näytti viimeisellä takasuoralla olevan jo vaikeuksissa johtavan rinnalta, mutta puristi hyvää juoksupäätä osoittaen lopulta toiseksi. Vaikkei sarja istukaan rahojen puolesta, niin Petter Karlssonin ajokki voisi järjestää tässä jättiyllätyksen. Vähäisen rutiinin omaavien 3-vuotiaiden lähtöön lyödään suurempaan systeemiin kaikki hevoset. Esimerkiksi toissa kerralla 14,6ake tuloksen polkenut 2 T.Wall’s Karma on täysin pelaamaton. Juoksunkulku: Vaikea arvioitava, sillä osa varsoista ei ole ollut koskaan siivekkeen takana tai niillä ei ole yritettykään satsata lähtöön. Veikataan T.Wall’s Karman avaavan aluksi keulaan ja jatkossa sinne etenee Holdfast Am. Takarivin kaksikolla Xanthis Fortune ja Hanapier voidaan ajaa matkalla johtavan rinnalle pitämään tempoa yllä. Pelijakauma: Oudohkosti pelattu lähtö. Svedbergin molemmat hevoset eli Holdfast Am (27%) ja Noworries (17%) ovat liikaa luotettuja. Hanapier (7%) on kanuunamerkki. IS-pelisuositus - Toto64-3 Pieni: 9, 10, 1, 7, 5, 3 Suuri: 9, 10, 1, 7, 5, 3, 2, 6, 4

Toto64-4 Neljäs kohde on karsintaa naisohjastajien Ruotsin mestaruuslähtöön. Myös tässä ykkösrankkaus lähtee takarivistä. 10 Rally Gunnar sai Vaggerydissa myöhään kiritilat johtavan takaa, eikä ehtinyt kovasta tykityksestä huolimatta aivan voittoon asti. Viimeksi Jägersrossa ruuna juoksi viimeisen kierroksen toisella ilman vetoapua, josta tuli hyvin perille tämänkertaista kovemmassa sakissa. Rally Gunnarilla voidaan huoletta ajaa matkalla eteenpäin jos vauhti yhtään rauhoittuu. Plussaa myös rutinoituneesta kuskista Linda Sedströmistä. 6 Bacchus L.I. oli viimeksi Kalmarissa johtavan takaa asiallinen kolmas hyvän kärkiparin takana. Sitä ennen Färjestadissa ruuna sai kreivin aikaa kiritilat ja ehti kovalla loppuvedolla voittoon. Mimmi Elfstrand on porukan parhaita kuskeja. 1 Veritas Grif ei ollut viime startissa terve ja palaakin nyt pieneltä paussilta. Tamma on kyvyiltään lähdön parhaimmistoa ja nopeana lähtijänä on sisäradan lähtöpaikaltaan todennäköisin keulahevonen. 2 Valkyria K. voitti toissa kerralla hienolla tyylillä Färjestadissa mailin voltin keulasta ja meni hyvän ajan 12,2ly. Viime startti toi kysymysmerkkejä, sillä vaikka tammalla matkalla reviteltiinkin, niin silti sen ei olisi kuulunut niin pahasti väsyä. Viidentenä systeemeihin 3 Untilwemeetagain, joka oli viimeksi Rommessa tasokkaassa lähdössä neljäs ja sille saattoi jäädä hieman varaakin. Juoksunkulku: Tiukka kiihdytys, jossa ainakin Veritas Grif, Valkyria K. ja Bacchus L.I. ampuvat kovaa matkaan. Veritas Grif on todennäköisin keulahevonen. Lähdöstä voi tulla hyvinkin levoton. Pelijakauma: Ei huomauttamista. IS-pelisuositus - Toto64-4 Pieni: 10, 6, 1, 2, 3 Suuri: 10, 6, 1, 2, 3

Toto64-5 1 Hollywood Trickin ura alkoi takellellen, mutta viimeksi Gävlessä siltä otettiin ensimmäistä kertaa kengät pois ja 3-vuotias näytti mikä se on hevosiaan. Oskar J Anderssonin ajokki lopetti keulasta näyttävällä tyylillä 12-vauhtia voittaen täysin ajamatta ja tulokseen 15,8ke jäi runsaasti varaa. Ruuna jatkaa kengittä myös tänään ja paperilla moni asia puoltaa. Paalupaikaltaan se päässee hallinnoimaan lähdön tapahtumia ja mailin voltissa takamatkaisille tulee olemaan todella hikinen iltapuhde mikäli meinaavat Hollywood Trickin lyödä. Varmaksi. 11 Uruguay Broline on alkanut viime starteissa näyttämään sellaisia otteita, joita 2-vuotiskauden perusteella oli lupa odottaakin. Bollnäsin ja Visbyn voittonsa se otti ylivoimatyyliin ja teki hyvän startin myös viimeksi Rommessa. Juoksuradan lähtöpaikalta Ulf Ohlsson lataa taatusti kovat piippuun, muuten lähtö on hävitty. 8 Raoel Attack & 3 Solkattens Ferrari ovat tehneet asiallista jälkeä. Ennakkoinfon mukaan molemmilta riisutaan viime starteista poiketen kengät pois ja se voi tuoda lisäpotkua. Juoksunkulku: Hollywood Trick pitää sisäradan turvin keulapaikan. Uruguay Broline etenee nopeasti rinnalle ja maililla vauhti lienee koko ajan tasaisen reipasta. Pelijakauma: Ei huomauttamista. IS-pelisuositus - Toto64-5 Pieni: 1 Suuri: 1

Toto64-6 6 Hefner Am on aloittanut uransa lupaavilla otteilla. Lähdön ainoa 3-vuotias meni jo voittoisassa debyyttistartissaan tuloksen 15,5ke. Heinäkuussa Rättvikissä se ei riittänyt kovassa porukassa ikätovereitaan vastaan ja jäi tauolle. Paluu radoille tapahtui viime viikolla Solvallassa, jossa ori piti keulajuoksun päätteeksi muut takanaan. Voitto meni tiukoille, mutta kyse saattoi olla siitäkin, ettei Oskar J Anderssonin ajokki tajunnut vastata ulkoa tulevalle. Suomalaistamma She Loves Youn poika edennee illan koitoksessa keulaan, 2640 metrin matka sopii ja Hefner Am on ansaitusti suosikki. Suomalaisomisteinen 13 Love No Pain on huomattavasti tauluaan vaarallisempi menijä. Toissa kerralla Rommessakin se kulki takajoukoista 12,1-vauhtia viimeisen kierroksen ja tuli kovassa tammalähdössä pitkällä kirillä rehdisti perille asti. Katja Melkon treenattavalla voisi olla huomattavastikin suurempi voittosumma, mutta sillä on ollut epäonnea isoimmissa lähdöissä. Esimerkiksi Stochampionatetin karsinnassa tamma kiri vapaat väylät löydettyään todella kovaa loppua, mutta ei aivan ehtinyt finaalipaikkaan oikeuttaville sijoituksille. Viimeksi Tammaderbyn karsinnassa Love No Pain puolestaan laukkasi lähtöön. Lähes puolet starteista voittaneella 11 Västerbo ImtheManilla ei näy ykkösiä enää tulosrivistössään, mutta kyvyt eivät ole hävinneet mihinkään. Viimeksi Rommessakin ruuna paikkasi alkulaukkansa vahvasti ja Juhani Partasen suojatti on perusmerkkejä mikäli suosikkia varmistelee. Juoksunkulku: 4 Jula Madonna on alussa nopein. Hefner Am etenee viimeistään ensimmäisellä takasuoralla keulapaikalle. 7 Gipsy de Chamant tai Västerbo Imtheman ilmestyy rinnalle pitämään tempoa. Pelijakauma: Hefner Amin (52%) prosenteista voisi antaa runsaasti Love No Painille (10%) ja VästerboimtheManille (10%). IS-pelisuositus - Toto64-6 Pieni: 6, 13, 11 Suuri: 6, 13, 11

