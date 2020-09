Ravivihje: Toto86 Solvalla ja Jägersro 16.9.2020

Toto86-1 Suosikit: Kierros käynnistyy pelihevosten osalta varsin tasaisella lähdöllä, mutta kenenkään puolesta on hieman vaikea täysillä liputtaa. Hyvän luokan omaava 10 Matilda Cash saa takaakin niukan ykkösvihjeen, sillä jenkkikärryjä tällä kertaa kokeilevan 4-vuotiaan vire vaikuttaa vahvalta. Tingsrydin mailin radalla keulasta niukasti toiseksi jäänyt tamma työntyi viimeksi Axevallassa 2. ulkoa reippaassa lopetuksessa ykköseksi kulkien itse viimeiset 700 metriä 10,6-tahtia. Reippaan avaajan (nro 3) takaa juoksu voisi juontua kelvollisesti nytkin. 2 Del Ray Pellinin viime startit ovat menneet mönkään. Viimeksi tuli laukka lähtösuoralla ja edellisellä kerralla selät eivät vetäneet. Kesällä se ehti osoittaa kapasiteettinsa Stochampionatet-lähdöissä ollen ensin karsinnassa kärjen tuntumassa ja venyen lohdutuslähdössä toiseksi. Alussa Stefan Perssonin ajokki ei ole nopeimpia, mutta kakkosradalta saumat riittävän hyvään juoksuun ovat kuitenkin olemassa. Alustavasti eniten peliä kerännyt 5 Cleopatra Mystique on myös mahdollinen, mutta suosikkiasema tuntuu liioittelulta. Sisältä ”jänisjuoksun” viimeksi varmaan tyyliin vienyt tamma tuli kyllä itsekin lopun reippaasti 10-vauhtia, mutta menee tällä kertaa kengät jalassa, eikä ole alussa kaikkein ripein. Mukaan lapulle kuuluu myös 3 Perfekt Gehör, joka olisi parhaassa tällissään tässä selvä suosikkikin. Alkulaukkojen seurauksena sen balanssia muutetaan nyt raskaampaan suuntaan ja kysymyksiä on ilmassa. Ainakin ensimmäiset keulat Flemming Jensenin suojatti silti katsonee.

Haastajat ja yllättäjät: Vaikka suosikkinelikollakin on omat huonot puolensa, ei yllättäjistäkään löydy kovin potentiaalisia voitontavoittelijoita. Mahdollisuuden saa nopea 6 Power Vacation, jonka viime esitykset takaa ovat olleet kelvollisia. Potentiaalia Peter Untersteinerin valmennettavassa on ihan mukavasti, talvella se venyi mm. Diamantstoet-lähdössä totoon jättäen taakseenkin ihan nimekkäitä hevosia. 75-lähdössä alkuun paukkunsa viimeksi tuhlannut 9 Oliveria säästyy nyt samalta kohtalolta, mutta verkkaisissa selissä juoksupaikka jäänee voiton suhteen liian taakse. 7 Chumani ja 4 M.T.Dakota eivät ole aivan kehnoja, mutta kummallakin oli viime startissaan ongelmia ravin kanssa.

Juoksunkulku: Perfekt Gehör avaa keulaan, ulompaa reippaammin lähtee Power Vacation. Flemming Jensen saattaa kärkipaikasta luopuakin jonkun pelihevosista tullessa aktiivisesti rinnalle.

Pelijakauma: Cleopatra Mystique (31%) on selvästi liikaa pelattu. Matilda Cash (19%) on edullinen.

Ranking: A) 10, 2, 5, 3 B) 6, 9, 7, 4 C) 1, 8 IS-pelisuositus - Toto86-1 Pieni: 10, 2, 5, 3, 6 Suuri: 10, 2, 5, 3, 6

Toto86-2 Suosikki: Kahdella vakuuttavalla voitolla Ruotsissa aloittanut 6 Vae Victis Club joutui jäämään pienen haavan takia elokuussa kerran pois, mutta on sopivassa tehtävässä siitä huolimatta ansaitusti suuri suosikki tällä kertaa. Italialaisoriin esitykset Bollnäsissä ja varsinkin Rättvikissä olivat sen verran vankkoja, että sen kulku tuskin pysähtyy näihin sarjoihin. Vaikka vire ei ehkä ole aivan terävin, lienee se silti riittävä voiton naaraamiseen tästä tehtävästä. Parasta siltä tuskin nähtiin puolen vuoden paussilta heinäkuussakaan, mutta voitto tuli silti eleettömästi. Italiassa ori osoitti hyvää lähtönopeuttakin ja pääsee heti kärkiporukkaan. Keulasta tappiota tuskin tulee ja voittosauma johtavan rinnaltakin on hyvä. Varma.

Haastajat ja yllättäjät: Pienen harmaan pilven suosikkivoiton ylle voi asettaa Björn Goop 4 Cab Lanen rattailla, mikäli haluaa puolustaa keulaa edellistä vastaan. Timo Nurmoksen suojatin kausi on ollut pettymys, mutta viimeksi ori kulki Very Kronoksen takana päätösringin mukavasti 10,9-vauhtia toiseksi. Suunta vaikuttaa nyt oikealta. 7 Volnik Du Kras aloitti uusista käsistä heinäkuun lopussa mukavalla suorituksella Jägersrossa nousten takaa toiseksi. Tingsrydissä italialaisen kiri kuitenkin hiipui ulos ja ennätystuloksesta huolimatta vire tuntuu epäselvältä. Kun edellisten ohi ei mitä luultavimmin ole alussa asiaa, ei voittosaumakaan tunnu järin isolta. 10 Hazard Bokoa onnistumiset ovat kiertäneet varsin sitkeästi, vaikka kunto onkin ollut aivan kelvollinen. Solvallassa Per Lennartssonin ori pinnisteli johtavan rinnalta totosijalle. Sopivalla juoksulla samaan on edellytyksiä nytkin. Asiallisessa vireessä niin ikään kisaava 2 Sir Q.C. voisi myös kaiken onnistuessa venyä totomatsiin. Halmstadissa takana pysytellyt ja viimeksi kolmannen kiertäjäksi jäänyt 3 Dizzy Riverkään ei ole niin kehnossa jamassa kuin vaatimaton tulosrivi näyttää.

Juoksunkulku: Cab Lane ja Vae Victis Club avaavat parhaiten. Jos suosikki on heti ensin mainitun iholla, keulapaikka luultavasti irtoaa. Kuolemanpaikalle ei olisi sen jälkeen tungosta, ehkä Volnik Du Kras etenee siihen jossain vaiheessa?

Pelijakauma: Vae Victis Club (75%) on jonkin verran liikaa luotettu. Cab Lane (11%) ja Hazard Boko (3%) ansaitsisivat muutaman pinnan lisää.

Ranking: A) 6 B) 4, 7, 10, 2, 3 C) 5, 1, 11, 12, 8, 9 IS-pelisuositus - Toto86-2 Pieni: 6 Suuri: 6

Toto86-3 Suosikki: Jägersron 3-vuotiaiden tammojen kisassa on mukana muutamia kelvollisia tapauksia, joista selvästi potentiaalisimmalta vaikuttaa 6 Coumba. Readly Expressin tytär on tehnyt Christoffer Erikssonin käsistä kolme hyvää suoritusta. Avauskisassa tuli voitto johtavan takaa, seuraavalla kerralla tamma kiritti samalta paikalta voittajaa 11-vauhtisessa lopetuksessa. Syyskuun alussa se näytti pystyvänsä vaativimpiinkin juoksuihin tullen 12-lopetuksessa johtavan rinnalta vain niukasti ohitetuksi. Toissa kerran perusteella lähtönopeus vaikuttaa varsin hyvältä ja paikka keulassa tai vähintään kärkiryhmässä irronnee heti alussa. Kokeillaan varmaksi.

Haastajat ja yllättäjät: Kovin vastustaja voi hyvinkin olla sisäradalta kiihdyttävä 1 Valuable Face, mikäli pysyy viime starteista poiketen ravilla. Adrian Kolgjinin suojatti on vielä voitoitta, mutta kesän kakkossijat antoivat lupauksia. Kiihdytyksessä kahdesti peräkkäin laukannut tamma pystyisi ravilla jopa puolustamaan keulapaikan. 5 Umustbecrazyn lähtönopeus on vielä hämärän peitossa. Viimeksi se vastasi keulasta voittajaksi hieman laiskalla tyylillä. Voittaakseen tässä otteiden pitää vielä terävöityä. 3 Rizzi Brodda ei ole niin kehno kuin taulusta voisi päätellä. Viimeksi tuli laukka heti alussa, mutta sitä ennen Åbyssä Peter Untersteinerin suojatti pisteli takaa open stretchiä pitkin lopun varsin virkeällä otteella. Myös 8 A Cash Machine kulki viime kerralla takaa muiden välistä lopun mukavasti ja kenkiä on suunniteltu riisuttavaksi nyt ensimmäistä kertaa.

Juoksunkulku: Muutamilla ei ole aiempaa kokemusta auton takaa, joka vaikeuttaa arviointia. Valuable Face ja Coumba ovat kuitenkin todennäköisesti ripeimpiä. Ensin mainitun epävarmuuden tietäen Christoffer Eriksson pyrkii ehkä Coumban rattailla haastamaan toden teolla lähtösuoralla ja suosikki on todennäköisin keulahevonen.

Pelijakauma: Coumba (37%) voisi olla vielä aavistuksen selkeämpikin suosikki. Umustbecrazy (26%) on yliarvostettu.

Ranking: A) 6 B) 1, 5, 3, 8 C) 4, 9, 2 IS-pelisuositus - Toto86-3 Pieni: 6 Suuri: 6

Toto86-4 Suosikki: Kesällä Ruotsiin Svante Ericssonille siirtynyt 5 Dream Creation aloitti uusista käsistä melko vakuuttavalla keulavoitolla. 4-vuotias joutui vedättämään alun reippaasti, mutta vastasi silti vielä 11-lopetuksessa haastajalleen. Elokuun lopussa norjalainen pyrkikin synnyinmaansa Derbyyn, mutta juoksu karsinnassa ei onnistunut huonojen selkien takia. Suosikkiasema ei ole yllätys, kun Örjan Kihlström nousee vahvistuksena rattaille, muttei oriin voitto kuitenkaan aivan selviö ole.

Haastajat ja yllättäjät: Moni haastaja kärsii hankasta lähtöpaikasta, joten kovin vastustaja voi olla ikätoveri 7 Bang Boomerang. Ola Åsebön ruuna on jättänyt kahdessa viime startissa oikein hyvävireisen vaikutelman. Viimeksi tuli laukka lähtösuoralla, mutta edellisen starttinsa 2. ulkoa vaivattomasti vienyt ruuna kulki nytkin takana mallikkaasti. 13 Un Mec D'or oli suosikkeja Rommen 75-lähdössä, mutta lähtölaukka vei mahdollisuudet. Örebrossa puolestaan kiriluukku johtavan takaa ei avautunut ja voimat säästyivät. Peliosuuteen peilaten ei kovin kiehtova tapaus tässä takaa, mutta juoksun juontuessa aivan mahdollinen. Selvästi vähemmän pelattu 12 Joyness omaa yhtäläiset saumat kärkeen, vaikka vastus voittostarteista hieman tiukkeneekin. Viimeksi tamma kiersi vastustajansa kurakelissä sen verran vaivattoman oloisesti 12-lopetuksella, että varaa riittävään parannukseen voi löytyä. Myös 15 Your Dreamlovella on juoksun jollain lailla onnistuessa edellytyksiä takaakin pitkälle. Åbyn kisassa rima oli liian korkealla, mutta sen jälkeen 4-vuotias on pistellyt takaa mukavalla tyylillä. Suuremmista yllättäjistä 9 Iceland Radio ei ole hevosena kehno. Derbystoet-karsinnassa se tuli taustalla voimissaan maaliin, mutta ravin kanssa oli ongelmia. Myös 14 Keegan Trot kulki viikko sitten takaa mukavasti perille ja kuuluu samaan sarjaan 'juoksun onnistuessa mahdollinen'. 3 Center Teemerin viime suorituksen arvoa nostaa se, että ruuna kulutti pitkällä matkalla voimia melko lailla jo kovaan alkuun. Myös täyttä mahdollisuutta vaille viimeksi jäänyt 10 Monark Amok mahtuu mukaan isompaan vihjesysteemiin. Senkin kunto vaikuttaa mallikkaalta. Vaisusti viimeksi esiintynyt 2 Maximus Victory, takaa nihkeämpi 6 Totte C.D. ja hieman käsijarru päällä menevä 4 Freckless tarvitsevat otteisiinsa terävöitymistä.

Juoksunkulku: Paalulta avaa vauhtiensa puolesta melko tasainen nelikko. Maximus Victory on ehkä niukka suosikki ensimmäiseksi keulahevoseksi, vaikka 1 Camparin rattailla Marcus Liliuskin mielii samalle paikalle. Takaakin luultavasti tullaan aikaisin eteenpäin, juoksuratojen hevoset ehkä ripeimpinä alussa. Dream Creation pyrkii pysymään takarivistä lähtevien etupuolella koko ajan. Juoksunkululle on monia mahdollisuuksia.

Pelijakauma: Dream Creationin (41%) suosikkiasema on hieman liian tanakka, myös Un Mec D'or (17%) tuntuu liikaa pelatulta. Aliarvostettuja ovat Joyness (5%) sekä yllättäjistä Iceland Radio (1%).

Ranking: A) 5, 7 B) 13, 12, 15, 9, 14, 3, 10, 2, 6, 4 C) 1, 8, 11 IS-pelisuositus - Toto86-4 Pieni: 5, 7 Suuri: 5, 7, 13, 12, 15, 9, 14, 3, 10

Toto86-5 Suosikki: Asiallisesti jo Derbyn karsinnassa esiintynyt 4 Rackham kiersi kolmosrivistä viimeksi hallittuun voittoon kulkien viimeisen kierroksen 10,8-vauhtia. Toki kärkiparin ylikova matkavauhti auttoi huomattavasti asiaa. Christoffer Erikssonin suojatin vire on tuskin ainakaan kehnompi ja voitto voi irrota monenlaisella juoksulla. Erityisen helpolla suosikki ei ehkä pääse, sillä lähtönopeus on ainakin vielä puutteellinen.

Haastajat ja yllättäjät: Kovat prosentit keräävä Rackham saa systeemeihin kaverikseen yhden liian vähälle huomiolle jääneen hevosen. 1 Redneck Woodland ei ole hevosena ehkä aivan samaa tasoa suosikin kanssa, mutta keulasta erinomaisia esityksiä toisinaan tehnyt ruuna voisi tässäkin samalta paikalta vetää pitkään. Derbyn karsinnassa se lannistui kiertelyyn ja laukkasi viimeksi heti startissa, mutta palaa nyt vanhaan balanssiin. Kaikki tämän vuoden täysosumat ovat tulleet juuri kärkipaikalta. Kärjen tuntumasta pari hallittua voittoa tauon jälkeen napannut 6 Velegance havittelee tässäkin hyviä asemia ja Rackhamin ollessa mukana juoksu toisella radalla voi juontua mukavasti. Mahdollinen, muttei melko paljon pelattuna erityisen kiinnostava tapaus. 5 Il Duce Boko punnersi Halmstadissa takapareista kelvollisesti perille ja voi nousujohteisilla otteilla kamppailla nyt jo paremmistakin sijoituksista. 3 Victory Lee ei ole kapasiteetiltaan lähdön parhaiden tasoa, mutta voi päästä tallikaverinsa selkään, jonka vetäessä hyvä sijoitus olisi mahdollinen. Keulaan kierrettyään Ålborgissa vuoden avausvoiton ottanut 2 Wham Bam Boo ei pystyne puolustamaan asemiaan alussa, mutta reipasvauhtisessa juoksussa sekään ei ole täysin ulkona kuvioista.

Juoksunkulku: Redneck Woodland pitää sisältä kärkipaikan, vaikka Victory Lee ja Velegance avaavat myös hyvin. Rackham kiertyy toisen radan vetäjäksi.

Pelijakauma: Rackhamin (65%) asema suosikkina on liian suuri. Redneck Woodland (6%) on erittäin maistuva.

Ranking: A) 4, 1 B) 6, 5, 3, 2 C) 8, 7 IS-pelisuositus - Toto86-5 Pieni: 4, 1 Suuri: 4, 1

Toto86-6 Suosikki: Kierroksen kolmas tukipilari ei ole hevosena luotettavimmasta päästä, mutta epävarmuus on huomioitu maltillisissa peliprosenteissa jo liiankin vahvasti. Hevosena 7 Strong Heartbeat on selvästi lähdön paras, ja sen ulkoinen olemus Solängetin Breeders Crown -lähdössä oli erittäin makea. 4-vuotiaan akilleen kantapää tuntuu vain olevan loppusuoralle tulo, jossa se on laukannut tänä vuonna jo kolmesti. Siihen asti Jörgen Westholmin suojatti kulki hyvällä otteella Admiral Asin perässä ja vielä erheestä selvittyäänkin juosten. Balanssia muutetaan ja ravilla lahjakkaalla menijällä on hyvä sauma niputtaa vastustajansa.

Haastajat ja yllättäjät: Jos suosikkia varmistelee, houkuttelevimmalta tuntuu 10 Young King. Se on tehnyt hyviä loppuvetoja ennenkin, mutta ilman kaikkia kenkiä ruunan meno näytti vielä irtonaisemmalta viimeksi Örebrossa. Voitto takapareista heltisi kevyesti. 9 Vicking Trebi' hakee vielä avausvoittoaan Ruotsissa. Kelvollisten esitysten jälkeen sen ravi ei ollut viimeksi aivan priimaa, mutta loppusuoran laukka vaikutti johtuneen kiinniajosta. Ruuna ei ollut siinä vaiheessa vielä tyhjä. Väkivahva 4 Estelle Nordique joutuu usein tekemään likaisen työn ja lähes yhtä usein joku paremman juoksun saanut on ehtinyt lopussa edelle. Matkasta ei ole sille haittaa. Derby-karsinnassa taustalla kierroksen jälkeen yllättäen laukalle kompuroinut 11 Mr Marvelous ja asiallisesti takapareista viimeksikin esiintynyt 12 Eclipse Am ovat mahdollisia menestyjiä, mikäli juoksussa pidetään vauhtia.

Juoksunkulku: 2 Happy Romeo, 3 Victory Road ja 6 Cargo Door lähtevät reippaasti matkaan, mutta keskipitkällä matkalla halut keulasta ajamiseen ovat kaikilla kysymysmerkki. Ensin mainitulla on taipumusta painamiseen. Aktiivisella taktiikalla Strong Heartbeat voi edetä ulkoa avauspuolikkaan aikana jopa kärkeen. Estelle Nordique tutusti taas johtavan rinnalle?

Pelijakauma: Strong Heartbeat (25%) vaikuttaa edulliselta, myös Young King (10%) on hieman liian vähän luotettu. Ylipelattuja ovat Estelle Nordique (15%) ja Eclipse Am (14%).

Ranking: A) 7 B) 10, 9, 4, 11, 12, 3, 2, 6, 1 C) 5 IS-pelisuositus - Toto86-6 Pieni: 7 Suuri: 7

Toto86-7 Suosikit: 3 Don Cash on esittänyt viime starteissa asiallisia otteita, mutta ykkösvihje perustuu silti enemmän juoksunkulkuarvioon, joka voi olla sille pelihevosista suosiollisin. Elokuun alussa 5-vuotias esiintyi takaa hieman nahkeasti ja tuli viimeksikin keulasta lopussa ohitetuksi, mutta se pystyy parempaankin. Jeppe Juelin suojatti pääsee voltista ripeästi matkaan, eikä verkkaisten paaluhevosten ohittaminen jo alkumatkalla tulisi yllätyksenä. 7 Arno Dell'estille voltin vitosrata tietää luultavasti selvästi kankeampaa starttia, mutta viime kisan perusteella oriin vire on hyvä. Toisessa kaarteessa vauhdilla keulaan vedättänyt 4-vuotias piti lopussa patisteltuna pintansa. 2 Emmett Downsin ohittaminen ei kummallekaan edellä mainituista olisi kovin yksinkertaista, jos tanskalaisruuna onnistuisi selvittämään alkumetrit edes jotenkin asiallisesti. Sillä on ollut taipumusta lähteä liikkeelle hieman peitsin sekaisesti, jolloin etumatka voi olla nopeasti umpeen kurottu. Elokuun starttien perusteella ruunan vireessä ei ole moittimista. Takamatkan juoksuradan onnistuneesti selvittäessään myös 9 Tiger Face voi kamppailla kärkisijoista. Viimeksi kohtalaisesti kolmosradalta avannut ori ei uhannut kelpo suorituksesta huolimatta kärkeä lopussa. Åbyssä keulassa väliprässiäkin saanut 5-vuotias olisi ilman maalisuoran laukkaa ollut vähintään toinen. Keväällä se laukkasi voltin ykköseltä parissa kisassa heti kiihdytyksessä.

Haastajat ja yllättäjät: Vähemmän pelattujakin poimitaan mukaan, sillä suosikit eivät tunnu erityisen luotettavilta. 13 Durello nousi toissa kerralla ennätysajallaan takaa mukavasti kolmanneksi ja olisi samanlaisella suorituksella kamppaillut viimeksi kakkossijasta ilman loppusuoran laukkaansa. 6 Jewel Star jäi Ruotsin avausstartissaan taka-alalle, mutta kulki lopun kuitenkin 11-vauhtia. Kuski heikkenee toki tuntuvasti, mutta peliprosentitkin ovat todella alhaalla. 12 Taxi Out on vielä voitoitta, mutta reilu kuukausi sitten se oli jo lähellä. Kovissa porukoissa kahdesti sen jälkeen juossut 4-vuotias pääsee nyt selvästi kevyempään seuraan. Isompaan systeemiin mukaan myös tauluaan huomattavasti kyvykkäämpi 4 Bahama Breeze, jonka kaksi suoritusta uusista käsistä eivät tosin ole vielä tuoneet menestystä. Lähes pelaamattomana sekin tuntuu merkin arvoiselta lähtöön, jossa suosikitkin ovat hieman kyseenalaisia.

Juoksunkulku: Paalun kaksikko voi käynnistyä sen verran verkkaisesti, että Don Cash on nopeasti ulkopuolella ja ehkä keulassakin? Tiger Face voi myös ravilla olla kärkipäässä heti alkumatkalla.

Pelijakauma: Don Cashin (40%) prosentit ovat liian suuret. Edullisia löytyy mm. yllättäjäosastolta, Jewel Star (1%) ja Bahama Breeze (1%).

Ranking: A) 3, 7, 2, 9 B) 13, 6, 12, 4 C) 10, 11, 5, 8, 1 IS-pelisuositus - Toto86-7 Pieni: 3, 7, 2, 9, 13 Suuri: 3, 7, 2, 9, 13, 6, 12, 4

Toto86-8 Suosikit: Keskiviikkoilta päättyy erittäin mielenkiintoiseen avoimen luokan tammojen lähtöön. Ykköshevoseksi tasaisesta katraasta nousee 6 Une Etoile Gar, vaikka italialaistamman otteet eivät olekaan täyttäneet tänä vuonna siihen kohdistuneita suuria odotuksia. Heinäkuussa Axevallassa se piti kylläkin keulasta pintansa ja kulki viimeksi EM-kisassakin taustalla lopun alle 10-vauhtia. Ihan parasta potkua kirissä ei kuitenkaan ollut. Aktiivisella taktiikalla se voi päästä tällä kertaa jopa johtoon, ja jos uusi kuski toisi hieman piristystä, ei voitto olisi mahdoton. Myös 3 Activatedin otteet ovat jättäneet toivomisen varaa, mutta viimeksi kiri parijonosta herätti jo lupauksia. Vaikka 5-vuotias latoi viimeiset 700 metriä 09,2-lukemiin, ei se tavoittanut kuitenkaan kärkiparia. Vaatimaton lähtönopeus vaikeuttaa hieman tehtävää, mutta jos vire on edelleen nousujohteinen, kärkisija on mahdollinen. 9 Wild Loven virettä ei tarvitse epäillä, se on rautaa. Åbyssä sillä ajettiin voimalla kärkeen jo päätösringille lähdettäessä ja Bengt Simbergin silmäterä piti varmasti pintansa lopussa. Tällä kertaa luvassa on taas selkäjuoksu, jolla Wild Love voi kiriä lopussa kärkeenkin, mutta on toisaalta aina hieman muiden armoilla. Sen edestä lähtevä Hevin Boko ei ole selkänä parhaasta päästä alussa, mutta voi toki tarjota arvokasta vetoapua kirikierroksella.

Haastajat ja yllättäjät: Solvallassa johtavan rinnalta kärkitaistosta lopussa pudonnut 2 Hevin Boko paransi selvästi viime starttiin ja niputti kovia kilpakumppaneita parijonosta vankalla kirillä. Erityisen kauas kärjestä Mika Forssin ajokki ei tässä ehkä kiihdytyksessäkään jää, sillä ulkopuolella ei ole erityisiä starttiraketteja. Vaarallinen siis. 4 Rose Run Sydneyn otteet ovat olleet kovin vaihtelevia. Solängetissä juoksu meni vaikeaksi, mutta jenkki kulki taustalla ihan asiallisesti. Örjan Kihlström voi päästä sisäradalle, eikä sitä voi oikein jättää pois laskuista, vaikkei täysi matka ehkä olekaan mikään suoranainen etu. 4-vuotiaat 10 Ganga Bae ja 5 Sashay My Way ovat ikäluokkansa kärkeä, mutta voiton naaraaminen vanhempia kilpasiskoja vastaan tuntuu varsin vaativalta tehtävältä, vaikkakin ensin mainittu saa jenkkikärryt peräänsä. Wild Lovelle viimeksi keulat menettänyt ja lopussa varmasti toiseksi seurannut 11 Ultra Bright on voiton suhteen turhan hankalissa asemissa.

Juoksunkulku: 1 Aleppo Pine avaa sisältä asiallisesti, mutta selkä kelpaa. Rose Run Sydney voi olla keskeltä seuraava keulahevonen. Jos sillä ei haluta ajaa keulasta, Une Etoile Gar voi olla lopulta kärkipaikalla.

Pelijakauma: Wild Love (30%) on saanut liian suuren kannatuksen, samaten Rose Run Sydney (15%). Alipelattuja ovat Une Etoile Gar (13%) ja Hevin Boko (8%).

Ranking: A) 6, 3, 9, 2 B) 4, 10, 11 C) 5, 8, 1, 7 IS-pelisuositus - Toto86-8 Pieni: 6, 3, 9, 2, 4 Suuri: 6, 3, 9, 2, 4

IS-pelisuositus Pieni

Toto86-1: 10, 2, 5, 3, 6

Toto86-2: 6

Toto86-3: 6

Toto86-4: 5, 7

Toto86-5: 4, 1

Toto86-6: 7

Toto86-7: 3, 7, 2, 9, 13

Toto86-8: 6, 3, 9, 2, 4

Hinta: 25,00 €



Suuri

Toto86-1: 10, 2, 5, 3, 6

Toto86-2: 6

Toto86-3: 6

Toto86-4: 5, 7, 13, 12, 15, 9, 14, 3, 10

Toto86-5: 4, 1

Toto86-6: 7

Toto86-7: 3, 7, 2, 9, 13, 6, 12, 4

Toto86-8: 6, 3, 9, 2, 4

Hinta: 180,00 €



