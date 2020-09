Ravivihje: Toto64 Bollnäs 15.9.2020

Todella runsaasti vaivojen kanssa paininut 12 Twice Kronos on 8-vuoden iästä huolimatta päässyt starttaamaan vasta 13 kertaa. Se palasi jälleen pitkältä tauolta toissa kerralla Bodenin 86-lähdössä, jossa oli hyvän Got To Dashin takaa johtavan selästä toinen. Bergsåkerin startti meni pilalle ensimmäisen kurvin laukan myötä. Ulf Ohlssonin ajokki on luokaltaan niin kova menijä ja vastus ei näytä laisinkaan pahalta, joten Twice Kronos saa niukan ykkösvihjeen karusta lähtöpaikasta huolimatta.

6 Lupin Håleryd on suosikin tavoin ongelmista kärsinyt luokkamenijä. Tamma palaa jälleen tauolta, mutta Robert Dunder ei taatusti tuo tällaista hevosta huonona radoille. 4 Fragolini Am ei ole vielä tällä kaudella voittanut, nyt siihen olisi ainakin vastuksen puolesta mahdollisuudet. Tamma on ensiaskelilla niin nopea, että on todennäköisin keulahevonen.

Lähdössä ei ole yhtään varsinaista statistia, mutta säästösyistä edellä mainitun kolmikon lisäksi lapulle otetaan yllätyshakuna vain 11 First Ideal Man. Huonon onnen soturilla tuntuu menevän jatkuvasti juoksut vihkoon. Toissa kerrallakin Rommessa se tuli kuskin murtautumisesta huolimatta kaikki voimat tallella maaliin. Viimeksi Solängetissä ruuna jäi johtavan rinnalle, joka oli liikaa avoimessa 4-vuotislähdössä. Toki nytkin on iso vaara, ettei juoksu onnistu kehnolta paikalta.

Juoksunkulku: Fragolini Am on alussa vikkelin, eikä keulapaikkaa todennäköisesti luovuteta ihan kenelle tahansa.

Pelijakauma: Ei isompia, Fragolinin Am (7%) ja First Ideal Man (2%) saisivat olla enemmän pelattuja.