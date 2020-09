Ravivihje: Toto64 Umåker 14.9.2020

Toto64-1 Avauskohteesta poimitaan vihjesysteemien ensimmäinen tukipilari. 11 Våler Nikolai on rymistellyt tänä kesänä kolkuttelemaan jo avoimen kylmäveritason portteja ja normaalilla onnistumisella lähellä voittoa tässä tehtävässä. Viime startissaan se pääsi etenemään ennen puolimatkan täyttymistä keulaan ja piti siitä huippulahjakkaan Månlykke A.M.:n takanaan. Rättvikin voitto irtosi eleettömään tyyliin johtavan rinnalta. Tässä lähdössä se kiertänee hyvissä ajoin johtavan rinnalle ja maalisuoralla oriin luokka puhuu tylyä kieltään. Ykköshaastaja 4 U.R.Faxe on edellä mainitun tallikaveri ja ottanee alussa juoksun vetotyöt hallintaansa. Viimeksi Rommessa juoksunkulku ei suosinut lainkaan, eikä ori innostunut hänniltä parantelemaan asemiaan. Gävlen kierroksen kilpailun se voitti varmasti johtavan rinnalta. Periaatteessa näistä asemista voisi yrittää riskillä karkumatkallekin, mutta tuskin niin tapahtuu, kun pahin uhkaaja on tallikaveri. 6 Lome Diamant punnersi Solvallassa hyvin kolmanneksi Våler Nikolain takaa. Myös Rättvikissä se sai juoksun johtavan takana ja punnersi maksimisijoitukseen. Nopea avaaja saa jälleen hyvät juoksuasemat ja kamppailee tiukasti totosijoituksista. Juoksunkulku: U.R.Faxe ja Lome Diamant ovat eturivin nopeimmat ja ensin mainittu lienee todennäköisin keulahevonen. Våler Nikolai kiertää aikaisin rinnalle. Pelijakauma: Våler Nikolai (53%) voisi olla vähän selkeämpikin suosikki. Philip Lyn (8%) on hieman ylipelattu. IS-pelisuositus - Toto64-1 Pieni: 11 Suuri: 11

Toto64-2 Toisessa kohteessa lähtöasetelmat suosivat niin vahvasti 7 Leave Your Sox Onia, että se jää systeemien toiseksi varmaksi. Petri Salmelan suojatti haki rytmiään uran kaksi ensimmäistä starttia, mutta sen jälkeen palaset ovat loksahtaneet kunnolla kohdilleen. Viimeksi Bodenissa se haki kärkipaikan jo varhaisessa vaiheessa ja karkasi 13-vauhtisella päätöskierroksella komeaan voittoon. Skellefteåssa ruuna osoitti kilpailupäätään voittamalla varmoin ottein johtavan rinnalla. Nopea avaaja etenee ulkoakin joukon johtajaksi ja saman suoritustason säilyessä ohittajat ovat silloin harvassa. 11 Armida F.B. on napsinut kaksi hienoa voittoa putkeen palattuaan kolmen kuukauden kesätauolta. Viimeksi kaikki oli helppoa kärkipaikalta ja toissa kerralla se kiersi sopivan vastuksen kolmannesta ulkoa. Tällä kertaa kiertämistä tulee reippaasti ja suosikki saa juoksupaikoissa ratkaisevan tuntuisen edun Mika Haapakankaan suojattiin nähden. 6 Börge Kosing ei ole hevosena suoritusvarmimmasta päästä, mutta oikeana päivänä se pystyy pärjäämään näissä sarjoissa. Viimeksi ruuna lähti neljännestä ulkoa kierros jäljellä kolmannelle ja juuttui loppumatkaksi kiertämään. Siihen nähden kakkossija oli huippusuoritus. Huippuammattilainen jatkaa rattailla. 1 Glamour du Desert on jäänyt alustavasti aivan pelaamattomaksi, vaikka se haastoi suosikki Leave Your Sox Onin viimeksi tiukkaan voittomatsiin. Ruuna pääsi silloin toki 20 metriä edempää matkaan, mutta joutui päätöspuolikkaalla yrittämään ohitusta rinnalta, eikä antanut tuumaakaan periksi. 4 Gladiator Mearas ei ollut viimeksi makeimmillaan onnistuneen juoksun jälkeen. Bollnäsissä se jäi johtavan taakse voimissaan pussiin. Ruuna on avannut uransa kelpo sijoituksilla, mutta suosikkikaksikko tuntuu tässä lähdössä liian kovalta. 5 Cobol Performer avasi uransa Svante Båthin valmennuksesta ja tekee nyt debyyttinsä uusista käsistä. Ruuna on kyvyiltään hyvä hevonen tähän porukkaan, mutta pitkä tauko tuo suuria kysymysmerkkejä matkaan. Juoksunkulku: Leave Your Sox On etenee jo avauskaarteeseen mentäessä keulaan ja saa tehdä siinä oman juoksunsa. Pelijakauma: Glamour du Desertin (1%) ei kuuluisi olla pelaamaton. IS-pelisuositus - Toto64-2 Pieni: 7 Suuri: 7

Toto64-3 Kylmäverikohteessa 15 Prins C.K. tuskin kohtaa parempaansa, mikäli pysyy ravilla koko matkan. Jan-Olov Perssonin suojatilla hurja kapasiteetti, mutta hyppy saattaa yllättää missä kohtaa matkaa tahansa. Kolmessa viimeisessä ravi on rullannut ja silloin menestys ei ole katsonut juoksunkulkua. Esimerkiksi Solängetissä se teki kaukaa hänniltä hurjan päätöskierroksen ja tavoitti karkuun ehtineen kärkikaksikon juuri linjan kohdalla. Tällä kertaa lähtöpaikka voi tuoda matkalle erilaisia häiriöitä ja ulkoratojen kiertäminen nostaa laukkariskiä. Varmistukset paikallaan. Pelillisesti kiinnostavin merkki 5 Nordvinn kamppaili heinäkuun lopulla Solängetissä tiukasti voitosta, ennen kuin ravi mureni sata metriä ennen maalia. Stefan Edinin suojatti oli tuolloin luotettu lähdön suosikiksi, ennen voittoon jyrännyttä Prins C.K.:ta. Viime esitys oli takajoukoista aivan asiallinen kuukauden starttiväli huomioiden ja se saattaa siitä vielä hieman parantaa. Ravaavan suosikin lyöminen voi olla tukala tehtävä, mutta sen haparoidessa voitto ei lainkaan yllättäisi. 9 Guli Björn pilasi viimeksi suosikkina lähtölaukkaan, mutta on sijoittunut kärkisijoille aina ravatessaan. Toissa kerralla se peri johtopaikan keulahevosen laukattua viimeisellä takasuoralla ja punnersi loistamatta kakkoseksi. Yksi monista, jos suosikki epäonnistuu. 13 Hauan Odin piti viimeksi keulasta väljästi ykköseksi. Takamatkan juoksurata voi auttaa tälläkin kertaa ripeästi matkaan ja tuurien käydessä juoksuasemat löytyvät läheltä kärkeä. 11 Alvgrim on alustavasti melko pelaamaton, vaikka se otti toissa kerralla selityksittä edellä mainitun Guli Björnin päänahan. Ruuna hyökkäsi tuolloin 700 metriä ennen maalia kolmannen kiertoon ja punnersi tasaisesta rintamasta parhaiten. Rattaille palaa voiton ajanut Magnus A Djuse. 2 Guldhagens Leopold saa nyt ensi kertaa huippumiehen rattailleen. Bodenissa se punnersi johtavan rinnalta jo kärkeen, mutta tuli juuri linjalla ohitetuksi. 10 Laxfaks on kyvykäs, mutta epävarma menijä. Suosikkien haparoidessa voittokaan ei ole mahdoton ajatus. Juoksunkulku: Nordvinnillä on ravia kiihdyttäessä saumat edetä kärkeen avauspuolikkaan aikana. Hauan Odin saattaa löytää takamatkan juoksuradalta nopeasti kärkikuvioihin mukaan. Prins C.K. urakoi pitkän kirin ulkoradoilla. Pelijakauma: Nordvinn (5%) on kiinnostavin merkki. Prins C.K. (56%) on edelleen epävarma ja siihen nähden liikaa pelattu. IS-pelisuositus - Toto64-3 Pieni: 15, 5 Suuri: 15, 5, 9, 13, 11, 2, 10

Toto64-4 Neljännen kohteen perusmerkki 7 Eagle In Disguise on juossut viimeissään kovia lähtöjä ja palaa nyt huomattavasti sopivampaan sarjaan. Viimeksi Breeders' Crownin alkuerässä se taivalsi lähimpänä keulassa höyrynnyttä Armani Degatoa, mistä laukkasi viimeisen takasuoran lopulla hylkäykseen. Dannerossa kesäkuun puolivälissä se lönkötteli keulasta helppoon voittoon. Tulinen avaaja on ulkoakin todennäköisin keulahevonen lähtöön ja sopivalla matkavauhdilla kärkisija on lähellä. 15 Brida on sekin kohdannut kovempia viimeissään. Viimeksi se laukkasi pahoin tammojen Breeders' Crownin karsinnassa ja putosi aivan hännille, mistä se tuli vielä tehokkaan näköisesti porukan keskellä maaliin. Lähtöpaikka on paha, mutta tamma kykenee tekemään omaa juoksuaan, kuten Danneron ja Solängetin voitoissa nähtiin. 11 M.T.Montpellier pystyy ravatessaan aina kärkikamppailuun näissä sarjoissa. Viimeksi Bollnäsissä se oli tekemässä hienoa kiriä kaukaa takapareista, mutta laukkasi loppukurvissa kärjen rinnalta. Hyppy on ollut viime kisoissa pinnassa, mutta ravilla se pystyisi taistelemaan aivan kärkisijoista. 10 Mr Swish palasi viimeksi kolmen kuukauden tauolta hyvässä vireessä ja parantanee edelleen startin saatuaan. Ruuna sai Dannerossa kirikierroksella hyvää vetoapua ja ratkaisi pelin edukseen. Nyt vastus on suosikkien osalta tasokkaampi ja juoksunkin täytyy onnistua nappiin. 4 Zodiac Kronos on kyvykäs hevonen näihin sarjoihin, mutta myös äärimmäisen epäonnistumisherkkä tapaus. Solängetissä se olisi voittanut suoraan pitkältä tauoltakin, mutta ravi mureni juuri ennen maalia. Ravi ei ollut priimaa viimeksi Dannerossakaan, joten parannettavaa tuntuisi olevan vielä liikaa. Juoksunkulku: Eagle In Disguise avaa ulkoakin kärkeen. M.T.Montpellier saattaa kiertää jatkossa rinnalle. Pelijakauma: Eagle In Disguise (33%) voisi olla vähän selvempikin suosikki. Brida (12%) ja M.T.Montpellier (8%) ovat hieman alipelattuja. Zodiac Kronosin (15%) ja Mr Swishin (17%) pinnat ovat kohonneet liiaksi. IS-pelisuositus - Toto64-4 Pieni: 7, 15, 11 Suuri: 7, 15, 11

Toto64-5 Kylmäveritammojen lähdössä 8 Brenne Bitti on ravatessaan vaikeasti pysäytettävissä. Jörgen Westholmin suojatti on kyvyiltään lähdön paras hevonen ja nopea avaaja saa alussa reippaasti etumatkaa takarivin haastajiinsa nähden. Viimeksi Rättvikissä se ravasi koko matkan ja kirmasi johtavan takaa selvään voittoon, vaikka tyyli ei lopussa häikäissytkään. Tamma on kasiradaltakin todennäköinen keulahevonen lähtöön. 2 Backestjärnan kyvyt riittäisivät kevyesti näihin tehtäviin, mutta koko matkan ravaaminen tuottaa suurta tuskaa. Kesäkuun puolivälissä sellainen ihme kuitenkin nähtiin ja tamma ehti parijonosta juuri linjan kohdalla ykköseksi. Sitä edeltänyt ehjä startti tapahtui Rommessa huhtikuun alussa ja silloinkin tuloksena oli voitto. Hyvältä lähtöpaikalta ainakin alku on mahdollista ottaa varmistellen. 4 Bara Snygg on auton takaa nopea ja tähtää suosikin selkään. Toissa kerralla se sai selän tulevalta Kriterium-voittajalta Tangen Borkilta ja seurasi kunnioittavan välimatkan päässä toiseksi. Epävarmuus piinaa muiden suosikkien tavoin sitäkin. 13 Oddsy on ottanut uran seitsemästä voitosta peräti kuusi keulapaikalta, mutta näistä asemista tehtävästä tulee erilainen. Ravivarmalla tammalla on silti saumansa, jos eturivin suosikit sortuvat laukkailuun. 14 Sundbo Nova oli viimeksi pehmeä keulapaikalta, mutta muuten se on esittänyt pätevää virettä. Jos heikko hetki oli vain tilapäinen, sekin voi osallistua taisteluun kärkisijoista. Juoksunkulku: Brenne Bitti etenee keulaan ja saa Bara Snyggin taakseen. Johtavan rinnalle ei ole tunkua. Pelijakauma: Backestjärnan (5%) pitäisi olla riskitkin huomioiden enemmän pelattu. Oddsy (22%) on ylipelattu. IS-pelisuositus - Toto64-5 Pieni: 8, 2 Suuri: 8, 2, 4, 13, 14

Toto64-6 Kierroksen päättää lämminveristen avoin sarja, jossa monella on mahdollisuutensa. Nostetaan lähdön niukaksi suosikiksi 7 Digital Ink, joka on parhaimmillaan miltei pitelemätön panssarivaunu näihin pohjoisen lähtöihin. Keväällä se kilpaili vain kerran ja tuli siinä selityksittä Mr Golden Quickin ohittamaksi. Alla on taas pitkä tauko, mutta reippaalla avaajalla ajettaneen määrätietoisesti kohti kärkipaikkaa ja siitä sen lyöminen olisi vaikeaa vireen ollessa yhtään kohdillaan. 1 Selmer I.H. on kovaluokkainen ruuna ja nappipaikalta yksi lähdön suosikeista. Viimeksi Bodenissa se kiertyi jo varhain keulaan ja voitti sopivan lähdön aivan pystyyn. Vastus on tällä kertaa tasokkaampi, mutta vapaat ladut löytäessään Samu Sundqvistin ajokki tässäkin vaarallinen. Lähdön pelillisesti kiinnostavin idea on 10 Hard Times. Ori on ollut jo pitkään sekavaa tauluaan paremmassa vireessä ja kohtaa tässä viime startteja sopivamman vastuksen. Bollnäsissä se oli nousemassa hänniltä ainakin totosijakamppailuun mukaan, mutta laukkasi loppukaarteeseen. Toissa kerralla Solvallassa se kiri sijoitustaan paremmin maaliin. Matka sopii Ulh Ohlssonin ajokille ja ylivauhdin sattuessa se on kova luu kirikamppailussa. 6 Apollon de Kacy on laadukas kilpailija tähän porukkaan, mutta ei korkealla peliosuudellaan kovin kiinnostava tapaus tällä kertaa. Viimeksi Solvallassa se taipui johtavan rinnalta pahoin. Rommessa se suoritti hänniltä hyvän loppuvedon, mutta vastuskin oli aika köykäinen. 11 Mr Golden Quick oli viimeksi vaisu, mutta pystyy huomattavasti parempaan. Mika Haapakankaan suojatti on valmis rokottamaan kirissä, mikäli kärki sortuu matkalla ylivauhtiin. 2 Eder Bob parantaa koko ajan starttien myötä ja nappipaikalta kärkkyy nappijuoksua kärjen tuntumassa. Solängetissa se suoritti vahvan kiripuolikkaan kolmannella ilman selkää ja edelle jäi vain kova J.H.Mannerheim. Voitot ovat tiukassa kovissa lähdöissä. 5 Vic de Luxe on kyvykäs hevonen, mutta hakee vielä kuntoaan pitkän tauon jälkeen ja voitto yllättäisi. Juoksunkulku: Eder Bob ja Regent Zet erottuvat alussa, mutta kummallekin kelvannee Digital Inkin selkä. Selmer I.H. kiertää johtavan rinnalle, jos löytää sisäradalta ulos. Pelijakauma: Digital Inkin (27%) kuuluisi olla suosikki. Hard Times (4%) on alipelattu. IS-pelisuositus - Toto64-6 Pieni: 7, 1, 10 Suuri: 7, 1, 10, 6, 11, 2

