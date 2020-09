Ravivihjeet Ruotsi

Ravivihje: Toto75 Bjerke 13.9.2020

Toto75-1 Kylmäveristen Kriterium avaa päivän Toto75-pelin. Finaalin niukaksi suosikiksi kohoaa toissa kerralla Gävlessä hirmuisen volttituloksen 25,6 painellut 4 Finseth Faksen. Karsinnassa ori tuli johtavan rinnalta varmasti kakkosena maaliin ja taustavoimien mukaan voimia jäi vielä varastoonkin. Tällä kertaa Stian Eilefsenin suojatilla on mahdollisuudet jopa keulajuoksuun ja siitä se olisi kova luu lyötäväksi. 2 Oppgårdsdrängen otti Ruotsin Kriteriumissa johtavan rinnalta laukan maalisuoran alkuun ja menetti siinä vähintään totosijoituksen. Viimeksi se pääsi etenemään puolimatkassa keulapaikalle ja piti siitä edellä mainitun Finseth Faksenin varmasti kurissa. Mats E Djusen ajokki tuskin ehtii alussa nopeimpien matkaan, mutta pystyy menestymään monenlaisilla juoksuilla. 6 Grisle Tore G.L. on Öystein Tjomslandin tallin kovaa kalustoa. Karsinnassa se putosi lähtölaukan myötä hännille, josta paranteli pätevästi kolmanneksi. Esitys ei sinällään häikäissyt, mutta voi toki olla, että loppumatka ajettiin vain finaalipaikkaa varmistellen. Hevosella on finaalissakin omat saumansa, jos kiihdytys sujuu tällä kertaa ongelmitta. Tjomslandin toinen finaaliedustaja 1 Tangen Bork nappasi karsinnassa yllätysvoiton edettyään alkumatkasta keulapaikalle. Myös Bergsåkerin voitto tuli murskatyyliin koko matkan johdon jälkeen. Tom Erik Solberg pyrkinee sisäradalta jälleen vastaavaan taktiikkaan, mutta ulkoakin avataan, eikä keulapaikan puolustaminen ole helppoa. Suurempaan systeemiin vielä mukaan 8 Eld Tekno, joka juoksee nyt ensimmäistä kertaa ilman kaikkia kenkiä. Karsinnassa se tyytyi vain säilyttämään asemansa toisesta ulkoa. Lisävaihteen löytyessä ja tuurien käydessä mikään sijoitus ei yllättäisi kyvykkään aloittelijan kohdalla. 3 Olav runnoi karsinnassa kolmannen kautta yllätysvoittoon, mutta ei kohdannut suosikkien veroisia vastustajia vielä silloin. Finaalissa tehtävä on huomattavasti kovempi ja voitto olisi yllätys. 5 Balder Odin on huippunopea kiihdyttäjä ja saa takuulla onnistuneen juoksun, mutta loppuun tarvittaisiin lisää kovuutta. Karsintajuoksussa se luopui päätöskierroksen alussa keulapaikastaan ja seuraili tasaisesti maaliin. 10 Kavaleren punnersi karsinnassa hienosti kakkoseksi ja piti rinnalla kirineen Grisle Tore G.L.:n lopussa ulkopuolellaan. Juoksunkulku: Balder Odin kiihtyy lujaa ja ottanee ensimmäisen keulapaikan. Tangen Bork tai Finseth Faksen juoksee lopulta keulassa. Oppgårdsdrängen saattaa kiertää eteenpäin vauhdin rauhoittuessa. Pelijakauma: Finseth Faksen (18%) voisi olla vähän enemmänkin pelattu. Tangen Bork (19%) tuntuu ylipelatulta. IS-pelisuositus - Toto75-1 Pieni: 4, 2 Suuri: 4, 2, 6, 1, 8

Toto75-2 Toinen kohde näyttää ennakkoon varsin sopivalta tehtävältä 4 Almond Pastelle ja se luotetaan vihjesysteemeissä varmaksi. Ole Johan Östren suojatti kilpailee huippukunnossa ja jatkaa samalla balanssilla, kuin Halmstadin voitossaan.Tuolloin se haki seiskaradaltakin avauskaarteessa keulapaikan ja karkasi lopussa ylivoimaiseen voittoon. Heinäkuun lopulla Momarkenissa tamma leikitteli murskavoiton johtavan rinnalta. Nyt se avaa hyvistä asemista kohti keulapaikkaa ja johtaa suurella todennäköisyydellä maaliin asti. Suosikin ykköshaastaja 3 Starstrucked on kapasiteetiltaan kova nelivuotias. Tammaderbyn karsinnassa se laukkasi johtavan rinnalta viimeisellä takasuoralla. Jarlsbergin voitossa Tom Erik Solbergin ajokki kiri neljännestä ulkoa omia vauhtejaan ja jatkoi maalisuoralla selvään voittoon. Ajoittainen epävarmuus ja juoksupaikka suosikin takana vaikeuttavat tehtävää. 2 Stand by Me Ås eteni Bergenissä ulkoratojen kautta keulaan avauspuolikkaan täyttyessä ja voitti varmoin ottein. Esitys oli komea raskas alkumatka huomioiden. Tamma saa tällä kertaa jenkkikärryt peräänsä ja voi koventuvasta vastuksesta huolimatta taistella kärkisijoista tässäkin lähdössä. 11 Juliana Rags otti toissa kerralla Östersundissa todella komean voiton juostuaan alkumatkan johtavan rinnalla ja myöhemmin keulassa. Leangenissa se johti sopivaa porukkaa alusta loppuun. 5 Västerbo Dazzel sai tehdä viimeksi keulassa oman juoksunsa ja piti 12,2-vauhtisessa lopetuksessa varmasti ykköseksi. Startti vei varmasti kuntoa vielä terävämpään suuntaan, mutta tällä kertaa juoksusta tulee tukalampi kovien avaajien ulkopuolelta. 1 Milles Standpoint kiihtyy todella lujaa ja saa nappijuoksun sisäradalla. Viimeksi se otti kolmannesta sisältä maksimisijoituksen. Bjerken voitto tuli väljästi koko matkan johdon jälkeen, mutta vastuskin oli sopivampi. 7 Fidanza antautui viimeksi Tammaderbyn karsinnassa keulasta finaalipaikkojen ulkopuolelle. Nyt paikka on paha, vaikka tamma pystyykin täydellä satsauksella tuliseen avaukseen. Juoksunkulku: Eturivissä on monta nopeaa. Todennäköisin skenaario on, että Milles Standpoint avaa ensin johtoon ja luovuttaa sitten johtopaikan Almond Pastelle. Pelijakauma: Almond Paste (36%) on alipelattu suosikki. IS-pelisuositus - Toto75-2 Pieni: 4 Suuri: 4

Toto75-3 Kolmas kohde on lämminveristen Kriterium-finaali. 2 High Flyer oli yksi vakuuttavimmista karsintavoittajista ja starttaa huippupaikalta suosikkina matkaan. Kim Pedersenin valmennettava ei moittinut paikkaa johtavan rinnallakaan, vaan punnersi siitä väkevästi ykköseksi. Toissa kerralla Birissä se suoritti kolmannesta ulkoa hurjan 09,7-vauhtisen 700 metrin kirin kolmatta ilman selkää, mutta ei aivan päässyt ohi keulassa juosseesta Custom Chevalista. Ori ei ehdi alussa aivan nopeimpien matkaan, mutta nousee lopussa korkealle. 6 Custom Chevalilla on ylivoimainen kilpailurutiini kovimpiin kilpakumppaneihinsa nähden. Karsinnassa se punnersi hyvin perille toiselta ilman selkää. Åbyssa hevonen kierrätettiin alkumatkan haparoinnin jälkeen johtavan rinnalle, josta se putosi voittokamppailusta vasta päätössatasella. Birin voitossa se ampui ulkoradalta tulisesti matkaan ja saattaa maustaa tässäkin jo kiihdytyksen tapahtumia. 3 Maquavit E. ja 1 King di Jesolo voittivat karsintalähtönsä helposti koko matkan johdon jälkeen. Molemmat ovat kasanneet hienon tolpparivistön nimenomaan keulapaikalta, joten niillä lyödään taatusti kaikki peliin jo auton irrotessa. 4 Kraesj on mielenkiintoinen tulokas Gundersenien huipputallista. Vasta kahdesti startannut ori leikitteli karsinnassaan keulapaikalta ja varaa tuntui jäävän runsaasti reserviin. Hevonen parantanee jatkuvasti starttien myötä ja olisi etenkin keulaan päästessään tosi vaarallinen. Yllättäjinä mukaan karsinnassa keulasta kakkoseksi kamppaillut 5 Jonathan Bank A.B., sekä johtavan rinnalta kolmanneksi punnertanut 12 Magic Talisman, jolle sopisi alkumatkan raju hurjastelu. Juoksunkulku: Räväkkä avaus. Radat 1,3,4,5 ja 6 kykenevät halutessaan rajuihin avauksiin. King di Jesolo ja Maquavit E. ovat menneet keulasta parhaiten, joten niillä ainakin ajetaan aktiivisesti. High Flyerilla saatetaan tehdä aikaisia ratkaisuja vauhdin rauhoittuessa. Pelijakauma: Oikean suuntainen. High Flyerin (31%) kuuluu erottua hieman muista ja haastajat ovat tasaisesti pelattuja. IS-pelisuositus - Toto75-3 Pieni: 2, 6, 3, 1, 4, 5, 12 Suuri: 2, 6, 3, 1, 4, 5, 12

Toto75-4 10 Marvellous Tooma on kilpaillut paljon tasokkaissa Ruotsin lähdöissä ja kohtaa tällä kertaa varsin passelin vastuksen. Bjerkessä se lopetteli hänniltä omia vauhtejaan ja oli lähellä ehtiä vielä ykköseksi. Åbyssa ori tuli hänniltä päätöstuhannen 10,8-kyytiä ja esitys oli huomattavasti sijoitusta parempi. Näistä lähtöasemista se on jälleen juoksunkulun armoilla ja alustava peliosuus siihen nähden korkealla. Onnistuneella reissulla se on kiripuolikkaalla tosi vaikeasti pideltävissä. 5 Royal Baby tuli Sörlandetissa rehdin 800 metrin kirin kolmatta ilman selkää ja hävisi voitonkin vain hevosenmitalla. Morten Andersenin suojatti kohtasi Marvellous Tooman heinäkuun alussa Jarlsbergissa, jossa se hävisi toisesta ulkoa parikymmentä metriä keulassa juosseelle suosikille. Tällä kertaa asetelmat kääntyvät juoksupaikkojen suhteen, mikä tasoittaa puntteja merkittävästi. 11 Red Bar oli viimeksi luotettu suosikiksi ennen Marvellous Toomaa, mutta se laukkasi viimeisen takasuoran alussa hylkäykseen. Hyvän kapasiteetin omaavan oriin kunto on kohdillaan ja volttauksen luonnistuessa kärkisijatkaan eivät yllättäisi. 8 Gogo Hall on väkevä kirihevonen ja kyttää suosikkien epäonnistumista. Viimeksi se joutui antautumaan johtavan rinnalta, mutta paljastui startin jälkeen kipeäksi. Toissa kisassa ori tsemppasi vahvasti hopealle keulahevosen ulkopuolelta. 9 Longcat Hanover lukeutuu kapasiteetiltaan lähdön kyvykkäimpiin, mutta pyörä ei ole pyörinyt toivotusti pitkään aikaan. Se kokeili viime syksynä muutaman startin Timo Nurmokseltakin ilman mainittavampaa menestystä. Ura Frode Hamren tallissakin on käynnistynyt vain tasaisilla esityksillä ja voitto tulisi tässäkin yllätyksenä. Juoksunkulku: Royal Babylla ajetaan aktiivisesti ja se on keulahevonen jo avauspuolikkaan täyttyessä. Takaa ei välttämättä ole suurempaa hinkua johtavan rinnalle, joten matkavauhti voi laskea yllättävän verkkaiseksi. Pelijakauma: Marvellous Tooma (55%) on ylipelattu ja haastajat sen varjolla tarjouksessa. IS-pelisuositus - Toto75-4 Pieni: 10, 5, 11, 8 Suuri: 10, 5, 11, 8

Toto75-5 Kylmäveriderbyn ykkösrahat matkaavat suurella todennäköisyydellä Öystein Tjomslandin valmennustalliin. Ennakkoon vahvin valtti 2 Grisle Odin G.L. ei taida ravatessaan olla nelivuotislähdöissä lyötävissä. Oriille sattui Östersundissa laukkapäivä pahaan saumaan ja se karsiutui jättisuosikkina ulos Ruotsin Derby-finaalista. Tämän lähdön karsinnassa sillä ajettiin matka vain varmasti ravia läpi ja huippulahjakkuus karkasi johtavan rinnalta ylivoimaiseen voittoon. Viime vuonna se voitti Kriteriumin aivan pystyyn ja tuntuu tälläkin kertaa itse itsensä pahimmalta viholliselta. 3 Havglimt voitti Ruotsin Derbyn ylivoimaisesti ja starttaa tähän tallikaverinsa selvänä ykköshaastajana. Derbyssä se kiertyi kierros jäljellä johtaneen Järvsö Ellingin rinnalle ja mankeloi siitä murskaavaan voittoon. Karsintalähdön se hoiteli helposti keulapaikalta. Ori on suosikkia selvästi ravivarmempi tapaus ja kyttää ensimmäisenä sen epäonnistumista. 4 Grisleprinsen G.L. ei ole vielä koskaan erehtynyt kahden joukosta ja saa toissa kerran tapaan Örjan Kihlströmin rattailleen. Karsinnassa se matkasi johtavan rinnalla ja tuli lopussa selästä iskeneen Järvsö Ellingin ohittamaksi. Ruotsin Derbyssä se ei mahtanut mitään Havglimtille, mutta oli varma kakkonen. Voitto on finaalissa tiukassa, mutta totosijalle on jälleen kaikki saumat. 1 Järvsö Elling on suosikeista terävin avaaja ja ottanee suurella todennäköisyydellä ainakin ensimmäisen keulapaikan haltuunsa. Ori on rutinoitunut ja vauhtikestävä hevonen, mutta voittoon asti venyminen vaatisi Tjomslandin tallilta massiivisen epäonnistumisen. Juoksunkulku: Järvsö Elling ja Mo Sjur erottuvat alussa, joista ensin mainittu pystynee puolustamaan kärkipaikan. Grisle Odin G.L. välttelee karikoita alkumatkasta, mutta saattaa tehdä jo avauskierroksella iskun kohti kärkipaikkaa. Pelijakauma: Ei suurempia vääristymiä. IS-pelisuositus - Toto75-5 Pieni: 2 Suuri: 2, 3, 4

Toto75-6 Isokenkäisten lähdössä 2 Ble Du Gers starttaa matkaan selvänä suosikkina ja vihjesysteemien toisena varmana. Frode Hamren suojatti on kilpaillut läpi kesän kovimmissa mahdollisissa tehtävissä ja täyttänyt paikkansa moitteettomasti. Viimeksi Solvallassa siltä olisi voinut odottaa kevyemmässä lähdössä voittoakin, mutta ruuna suoritti silti rehdin kirin hänniltä, josta päätöspuolikkaan vielä neljättä ilman selkää. Tällä kertaa lähtöpaikka on mitä parhain ja tallikaverin avustuksella keulajuoksu häämöttää. Varma. 3 M.S.Triple J. on Frode Hamren tallin toinen edustaja ja avainroolissa juoksunkulun suhteen. Solvallassa se oli johtavan takaa hyvä neljäs hurjavauhtisessa Jubileumspokalenissa. Täysi matka laskee hieman sen osakkeita voiton suhteen, mutta hopeaan sillä on johtavan takaa kaikki saumat. 4 Lionel ei osoita hyytymisen merkkejä, vaikka ikää on karttunut jo kymmenen vuotta. Viimeksi Bjerkessä se tsemppasi johtavan rinnalta vahvasti toiseksi. Jarlsbergin ykkönen tuli murskatyyliin sopivassa lähdössä. Tällä kertaa juoksu voi mennä nopean avaajan ulkopuolelta haastavaksi. 5 Code Bon on maltillista voittosummaansa karskimpi hevonen ja tekee tässä debyyttinsä avoimella tasolla. Bjerkessä se voitti keulasta varmoin ottein ja parantaa taatusti startin saatuaan. Vastus tuntuu silti hieman liian kovalta. Juoksunkulku: M.S.Triple J. avaa parhaiten, eikä luovu paikastaan kuin tallikaveri Ble Du Gersille. Lionel juoksee johtavan ulkopuolella. Pelijakauma: Ble Du Gers (61%) on ansaitusti suursuosikki. Ei suurempia vääristymiä. IS-pelisuositus - Toto75-6 Pieni: 2 Suuri: 2

Toto75-7 Toto75-kierroksen päättävä lämminveriderby on tasainen kamppailu. Nostetaan lähdön niukaksi ykköshevoseksi 5 Golden Dream M.E., vaikka se oli karsinnassaan pieni pettymys hävitessään lähdön keulapaikalta. Heinäkuun alussa Jarlsbergissä se kohtasi monia tämän lähdön vastustajia ja voitti lyhyellä matkalla keulasta aivan pystyyn. Ori on luokaltaan kova hevonen ja se juoksee tällä kertaa ilman kaikkia kenkiä. Nopea avaaja pyrkii keskeltä rataa lähdön vetotöihin ja silloin ohittamiseen vaaditaan vastustajiltakin huippupäivää. 2 Strong Pepper tekee huippuesityksiä liukuhihnalta ja nappiasemista erittäin vaarallinen tässäkin. Karsinnassa se pääsi etenemään varhain johtopaikalle ja piti lopussa helppoon voittoon. Toissa kerralla Åbyssa se kiri takaa vahvasti, vaikka vitossijaa korkeammalle ei mahdollisuuksia ollutkaan. Ori juoksee ennakkotiedon mukaan finaalissa ilman etukenkiä, mistä voi löytyä vielä yksi lisävaihde sen menoon. 3 Iggy B.R. oli viime vuoden Kriteriumissa kuumimpia suosikkeja, mutta epäonnistui silloin. Huipputallista tulevan oriin virettä on rakenneltu määrätietoisesti kohti kauden päätähtäintä ja karsinnassa nähdyn vaivattoman keulavoiton perusteella kunto alkaa olla huipussaan. Epävarmuus kiusaa, mutta ravilla se pystyy menestymään haastavammallakin juoksunkululla. Gundersenien tallin toinen edustaja 4 Ivan B.R. teki sekin karsinnassa vain tarvittavan johtopaikalta. Suosikkien haparoidessa viime vuoden Kriterium-nelonen on tässä yksi mahdollisista voittajistakin. 1 Alpha Scarlet R.R. voitti karsinnan johtaneen Golden Dream M.E.:n takaa ja tähtää samanlaiseen juoksuun tässäkin. Lyhyellä kirillä se ei olisi lainkaan vaaraton finaalissakaan. Jymy-yllättäjänä mukaan vielä 6 Pantani, joka oli pelattu karsinnassa suosikiksi Golden Dream M.E.:n edelle. Tuolloin juoksu meni kuitenkin pieleen jo lähtökiihdytyksessä oriin jouduttua peruuttelemaan porukan hännille. Sieltä Frode Hamre kierrätti ajokkinsa kierros jäljellä johtavan rinnalle, mistä se kamppaili niukasti mukaan finaaliin. Toissa kerralla Åbyssa se tuli kovassa nelivuotislähdössä hyvin kärkiryhmässä maaliin. Juoksunkulku: Golden Dream M.E. täräyttää keskeltä rataa keulaan ja saa Alpha Scarlet R.R.:n peräänsä. Gunderseneilla on taktikoinnin mahdollisuuksia vahvalla kaksikolla. Pelijakauma: Golden Dream M.E. (13%) voisi olla kohtuu selvänä keulahevosena enemmänkin pelattu. Olympic Tile (9%) on selvästi ylipelattu. Pantanin (1%) ei kuuluisi olla ihan pelaamaton. IS-pelisuositus - Toto75-7 Pieni: 5, 2, 3, 4, 1, 6 Suuri: 5, 2, 3, 4, 1, 6

Todennäköisyysarviot

Bjerken sunnuntairavit ovat täynnä ikäluokkalähtöjen ilotulitusta, kun Toto75-kierroksen yhteydessä ravataan molempien rotujen Kriteriumit ja Derbyt.Vihjesysteemien varmat tulevat kuitenkin muista kohteista. Rivien tukipilarit(T75-2) ja(T75-6) ovat omiin lähtöihinsä todennäköisiä johtonimiä ja valmiita johtamaan sopivia tehtäviä alusta loppuun asti.Artikkelin lopussa todennäköisyysarviot kaikkiin Toto75-kohteisiin. Peliaika sulkeutuu viidennen lähdön starttiin kello 16.