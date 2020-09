Ravivihje: Toto75 Hagmyren 12.9.2020

Suosikki: Hieman ulkona olevasta lähtöpaikasta huolimatta 7 One Kind Of Artin tehtävä alimmassa 75-sarjassa vaikuttaa varsin sopivalta. Timo Nurmoksen tallista neljässä kisassa kolme voittoa kairannut ruuna viihtyy parhaiten vapaalla radalla, jonka eturivin lähtöpaikka mahdollistaa tässäkin. Heinäkuun voitot keulasta ottanut 4-vuotias laukkasi toissa kerralla kärjen tuntumasta loppusuoralla, mutta oli viimeksi vielä aiempaa parempi ratkaisemalla johtavan rinnaltakin hallitusti. Hieman verkkaisempien sisäpuolen hevosten ohi Oskar J. Anderssonin ajokki pääsee suhteellisen helpostikin, ja mikäli sisempää starttaavat innostuvat kisailemaan keulasta ensi metreillä, voi suosikki päästä johtoonkin myöhemmin. One Kind Of Artin voittosauma on johtavan rinnaltakin varsin hyvä ja se jää varmaksi.



Haastajat ja yllättäjät: 4 Brunello Hall esiintyi edukseen heinäkuussa ja on riittävä hevonen tälle tasolle. Taukoa on hieman alla, mutta koska voittosumma on melko tarkasti Klass II:n rajojen sisällä, lienee 4-vuotiaan iskukyky heti hyvä, sillä toista tilaisuutta vastaavassa sarjassa ei ehkä tule. Lähtönopeus on kuitenkin suosikkia kehnompi. 3 Bridge Jumperin tyyli ei ole vielä kaikkein sulavin, mutta keulavoitot ovat tulleet silti varmaan tyyliin. 75-voittoon ruunan tarvitsee toki parantaa vielä edelleen ja keulapaikan hintakin voi muodostua tässä tyyriiksi. Sitkeän 1 Ingessonin murheena on lähtöpaikka, sillä ruunan nopeus ei riitä alkuunkaan ensi metreillä. Juoksusta voi siten tulla liian vaikea kärkisijojen suhteen. Jos lähtöön hakee yllätystä, 10 La Dama Futuralla voisi olla sellaiseen saumoja. Kahdesti johtavan rinnalta voittaneen tamman viime suoritus oli erityisen hyvä, sillä prässättyään päätöskierroksella keulaa sen meno oli vielä lopussakin varsin tuoretta. Reippaasti avaava 2 Bo Diddley mielii keulaan, mutta 75-voittajaksi ruuna tuntuu aavistuksen kevyeltä. Bridge Jumper tarjoaa lisäksi alkumatkalle varmasti haastetta. Myös 5 Mellby Helios on vähän arkisen oloinen tapaus, vaikka sitkistelikin raskaalla reissulla asiallisesti Solängetissä.



Juoksunkulku: Bo Diddley ja Bridge Jumper vääntävät kärkipaikasta alussa. One Kind Of Art suuntaa ulkoa heti eteenpäin ja ohittanee keskiradoilta starttaavat heti lähtösuoralla. Keulakin voi irrota edellä mainituilta, jos alku on ollut kova.



Pelijakauma: One Kind Of Art (41%) voisi olla hieman enemmänkin pelattu, samoin yllättäjistä La Dama Futura (2%).



Ranking: A) 7 B) 4, 3, 1, 10, 2, 5 C) 6, 11, 9, 8, 12