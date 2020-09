Ravivihje: Toto64 Solvalla 11.9.2020

Toto64-1 Ensimmäisessä Toto64-kohteessa juoksee monen papereissa Kriteriumin suurin etukäteissuosikki. 10 Elegant Ima ei tiedä miltä tappion karvas kalkki maistuu seitsemän startin jälkeen, ja todennäköisesti ei tiedä tämänkään illan jälkeen. Norjasta saapuva menijä on tehnyt jäätävää jälkeä ja kyseessä vaikuttaa olevan todellinen poikkeuslahjakkuus, jonka rajat ovat vielä täysin katsomatta. Toissa kerrallakin Axevallassa se meni johtavan rinnalta hienon 3-vuotistuloksen 12,4ake ja ori olisi pystynyt menemään vielä huomattavasti kovempaakin. Viimeksi Mantorpissa se hölkkäili keulasta kevyellä tyylillä ylivoimavoittoon. Elegant Ima on ilmoitettu menevän ensimmäistä kertaa ilman kenkiä, mutta valmentaja Geir Vegard Gundersenin mukaan tossut pysyvät todennäköisesti jalassa. Olisikin hieman outoa miksi kengättömyys-kortti käytettäisiin tässä kohtaa. Pienempään systeemiin Elegant Ima jää varmaksi, suurempaan muutama kaveri. 12 Global Badman olisi monessa muussa karsinnassa suosikki, nyt vain haastaja. Upealla tyylillä johtavan rinnalta täyden matkan E3-finaalin Bergsåkerissa voittanut lupaus oli oikein hyvä Solvallan viimeistelystartissakin. Ori kiri viidennestä ulkoa 10,0-vauhtia viimeiset 700 metriä ja nousi toiseksi, eikä Daniel Wäjersten patistellut suojattiaan yhtään. Suosikin tavoin myös Global Badmanin rajat ovat näkemättä ja luvassa lienee hieno matsi. 5 Head Run on juoksunkulun kannalta merkittävässä roolissa. Robert Bergh tietää Courantin rattailta Axevallasta miltä tuntuu jäädä Elegant Iman jyrän alle, mutta kyseessä on tunnetusti niin kova rauta, että myös tänään Bergh voi kokeilla ajaa keulasta suosikkia vastaan. Head Run on esittänyt niin lupaavia otteita, ettei täysin jättiyllätyksenä saa tulla vaikka se vetäisi maaliin asti. 9 Furies Rain ei pysynyt viimeksi Mantorpissa lainkaan Elegant Iman kyydissä, vaikka sai juosta sen takana. Bergsåkerin täyden matkan E3-finaalissa ori kiri lujaa aivan Global Badmanin rinnalle ja menee tänään tuon startin tavoin ilman kenkiä. 3 Ferox Brick näyttää luokkahevoselta ja se voi olla lähdön jokerikortti. Viime viikolla Solvallassa ori palasi tauolta ja jäi jättihyvän näköisenä umpipussiin. Systeemeihin mukaan vielä täysin pelaamattomaksi jäänyt 4 Axel Ruda, joka laukkasi loppusuoralla hyvin todennäköisesti voittonsa Färjestadin E3-karsinnassa. Ori juoksi silloin ensimmäistä kertaa ilman kenkiä ja sama balanssi on myös tänään. Nyt sille laitetaan myös jenkkikärryt perään. Juoksunkulku: Axel Ruda on alussa nopein. Jatkossa keulaan etenee voimalla Head Run. Elegant Imalla ajettaneen varhaisessa vaiheessa eteenpäin. Pelijakauma: Global Badman (9%) on jäänyt turhan vähälle huomiolle. IS-pelisuositus - Toto64-1 Pieni: 10 Suuri: 10, 12, 5, 9, 3, 4

Toto64-2 Huippulupauksena pidetty 5 Hill’s Angel ei ole onnistunut kahdessa viime startissaan, mutta toissa kerralla juoksu meni turhan raskaaksi ja viimeksi se jäi johtavan taakse umpipussiin. Tamman lopullinen kilpailijanluonne on voitokkaasta urasta huolimatta vielä ainakin pieni kysymysmerkki, eikä Hill’s Angeliin osaa täysin luottaa. Toki moni asia puoltaa illan koitoksessa, Björn Goopin suojatti päässee keulaan, pahimmilla vastustajilla on kehnoja lähtöpaikkoja ja Oaksiin on taatusti satsattu isosti. 10 Mahiki Beach vaikuttaa todella lahjakkaalta tapaukselta, joka pystyy nähdyn perusteella haastamaan ikäluokan kovimmatkin kilpasisarukset. Toissa startissaan Färjestadissa se voitti ilmavalla tyylillä johtavan rinnalta ja tulokseen 14,1ake jäi runsaasti varoja. 6 Hilarious Am veti Rommen E3-finaalissa keulassa lujaa ja kesti hyvin kolmanneksi. Adrian Kolgjinin suojatti lähtee niin lujaa liikkelle, että voi päästä kiihdytyksessä jopa Hill’s Angelinkin ohi, ja se muuttaisi lähdön käsikirjoituksen. 7 Global Brilliance kiri viimeksi Åbyssa sisäpareista lujaa toiseksi Honey Mearasin jälkeen. Sitä ennen Mantorpissa se voitti keulasta pystyyn eikä E3-voittaja Barbro Kronos saanut rinnalta mitään otetta. Tuon startin tavoin tammalle laitetaan tänään jenkkikärryt perään. Peter Untersteinerin suojatti olisi paremmalta paikalta suosikin ykköshaastaja, nyt on suuri vaara ettei juoksu onnistu seiskaradalta. Juoksunkulku: Hill’s Angel ja Hilarious Am ottavat alussa tiukasti yhteen. Rinnalta valjakonmitan edun saaminen on vaikeaa, joten Hill’s Angel on todennäköisempi keulahevonen. Global Brilliancella ja Mahiki Beachilla voidaan ajaa matkalla johtavan rinnalle ja tempo pysynee reippaana läpi kisan. Pelijakauma: Hill’s Angel (55%) on liikaa luotettu. IS-pelisuositus - Toto64-2 Pieni: 5, 10, 6, 7 Suuri: 5, 10, 6, 7

Toto64-3 4 Hell Bent For Amin lyhyen matkan E3-karkeloista voisi käyttää kuvailua via dolorosa. Karsinnassa siltä irtosi vaarallisen näköisesti pinteli ja Örjan Kihlström ajoi vain varmistellen finaalipaikan ettei hevonen vain kaadu. Finaalissakin se pelattiin isoksi suosikiksi, mutta ori kompuroi alussa laukalle. Jenkeissä uransa aloittanut lahjakkuus voitti niin upealla tyylillä neljä ensimmäistä Ruotsin starttiaan, että samanlaisena Hell Bent For Amin pitäisi olla suosikki tähän lähtöön, jota se ei ainakaan aamupäivän pelijakaumassa edes ole. Orilla ei ole satsattu vielä starttiin, mutta Stefan Melanderin treenattava näyttää siltä, että osaa myös lähteä kovaa ja on todennäköisin keulahevonen. Ensimmäistä kertaa Johan Untersteinerin ohjastama ori jääkin systeemien ideavarmaksi. Kihlström on ajanut Hell Bent For Amin kaikki Ruotsin startit, nyt hän on kovimman uhkaajan 5 Mr Herculesin rattailla. Olisikin mielenkiintoista tietää kumpaa mestarikuski olisi ajanut oikeasti mieluiten, mutta luonnollisesti valinta kohdistui Daniel Rédenin hevoseen. Mr Hercules voitti hienolla tyylillä viisi ensimmäistä starttiaan ja lukeutuu Kriteriumin suurimpiin suosikkeihin. Viimeksi se koki ensimmäisen tappionsa laukatessaan lähtöön, joten starttiin tuskin uskalletaan satsata ja Hell Bent For Am saa edun siihen nähden. Lahjakas 1 Selected News on mennyt hyvin, vaikka ei ole näyttänyt aina täysin priimalta. Solvallan viime startin perusteella vire on nyt sopivasti Kriteriumin alla kaikin puolin kohdillaan. Ori ravasi moitteettomasti ja runnoi tasokkaassa lähdössä 11,5-vauhtisen kirikierroksen päätteeksi helppoon voittoon. Jos yllätystä etsii niin 12 Hunken Sisu voisi olla sellainen. Jerry Riordanin treenattava kiri toissa kerralla Axevallassa takapareista vahvasti loppua ehtien aivan Elegant Iman kupeelle ja meni hienon tuloksen 12,4ake. Toki piippuhyllyn paikalta se vaatisi runsaasti tuureja. Juoksunkulku: Hell Bent For Amilla on satsattava nyt ensimmäistä kertaa tosissaan lähtöön ja se on todennäköisin keulahevonen. Mr Hercules tai Selected News ilmestyy rinnalle ja matkavauhti lienee tasaisen reipasta. Pelijakauma: Hell Bent For Amin (27%) ja Mr Herculesin (38%) pinnojen pitäisi olla melkeinpä päinvastoin. IS-pelisuositus - Toto64-3 Pieni: 4 Suuri: 4

Toto64-4 Neljännen kohteen Oaks-karsinnassa kaksi hevosta erottuu muista. 4 Barbro Kronos ei jättänyt Bergsåkerin täyden matkan E3-finaalissa parhaasta epäselvyyttä runnoessaan johtavan rinnalta voittoon. Myös Mantorpissa se oli hyvä, vaikka toiseksi jäikin. Tammalla ei ole ladattu kunnolla starttiin, mutta tänään lienee pakko tehdä niin, että se pääsee pahimman vastustajan etupuolelle. 1 Honey Mearas jäi Barbro Kronosin voittamassa E3-finaalissa jättihyvän näköisenä umpipussiin. Sen jälkeen tamma on ollut todella vakuuttava molemmissa Åbyn starteissaan voittaen keulasta murskaavalla tyylillä. Starttihetki ratkaisee paljon, Peter Untersteinerin suojatti osaisi varmasti lähteä lujaakin matkaan, mutta viimeksi laukka oli todella lähellä kiihdytyksessä, joten välttämättä starttiin ei uskalleta nyt satsata aivan täysillä. Kolmantena systeemeihin yllätyshakuna ensimmäistä kertaa kengittä juokseva 10 Samaritana. Mika Forssin ajokki teki viimeksi Solvallassa toisesta ulkoa pitkän kirin ilman vetoapua ja tamma hävisi vain niukasti nyt huomattavasti enemmän pelatulle 12 You Could Be Minelle, joka sai vetää keulapaikalla rauhallista vauhtia. Juoksunkulku: Mielenkiintoinen lähtökiihdytys. Todennäköisesti 3 Graces Candy on alussa nopein ja paljon ratkeaa kumpi siltä pääsee hakemaan keulapaikan, Barbro Kronos vai Honey Mearas. Todennäköisemmin ensin mainittu. Matkavauhti lienee maltillista. Pelijakauma: Samaritana (4%) on liian unohdettu. IS-pelisuositus - Toto64-4 Pieni: 4, 1, 10 Suuri: 4, 1, 10

Toto64-5 10 Önas Prince on yhtä laukkastarttia ja yhtä pussiinjäämistä lukuun ottamatta voittanut kaikki kauden starttinsa. Per Nordströmin suojatti vaikuttaa poikkeuslahjakkuudelta, joka meni sekä Åbyssa että viimeksi Jägersron Breeders Course-finaalissa 11-alkuiset tulokset täysin pintakaasulla. Rajat ovat vielä täysin katsomatta ja terveenä pysyessään Önas Princella on ainekset mihin tahansa. Se on päässyt juoksemaan keulassa ja pieni arvoitus on miten ori suostuu käyttäytymään takaa, joten isompaan systeemiin yksi varmistus. 12 Calgary Games on toki vasta kolmen startin kokemuksella täysin kääntämätön kortti näihin lähtöihin, mutta se henkii niin isosti luokkahevosen leimaa, että Timo Nurmoksen omistama ja valmentama ori pystyy pärjäämään karusta lähtöpaikasta huolimatta. 4 Vegan Face teki ison tason noston lyhyen matkan E3-karkeloihin ja oli finaalissakin keulasta toinen. Ruuna päässee keulaan, mutta 2640 metrin matka ei liene se optimaalisin ja Conrad Lugauerin suojatti tuskin saa rauhoittaa vauhtia. Hannu ja Mikko Laakkosen omistama 9 Manny Muscle ei hävinnyt toissa kerralla paljoakaan Mr Herculesille ja viime viikon Solvallan starttinsa se voitti kevyesti keulapaikalta. 1 Billions oli ensimmäisten starttiensa jälkeen kovankin lupauksen maineessa ja siihen nähden orin 3-vuotiskausi on ollut pettymys. Pari viikkoa sitten Björn Goopille siirtynyt ori juoksee nyt ensimmäistä kertaa ilman kenkiä ja onkin mielenkiintoista nähdä piristääkö se ja tallinvaihdos. Juoksunkulku: Vegan Face avaa keulaan, josta myös ajetaan. Joko Önas Prince tai Calgary Games ilmestyy varhain rinnalle pitämään tempoa yllä. Pelijakauma: Önas Prince (23%) on liian vähän pelattu. IS-pelisuositus - Toto64-5 Pieni: 10 Suuri: 10, 12

Toto64-6 5 Hunt Am nousee heikkotasoisimman Kriterium-karsinnan suosikiksi. Timo Nurmoksen treenattavalla on jäänyt voittostarteissaan paljon varaa ja ennätyksissä on huomattavasti ilmaa. Todennäköisesti keulaan pääsevä ori saanee vetää rauhassa ja on paha ohitettava. Hienolla tyylillä askeltava 11 San Moteur on voittanut kaikki neljä starttiaan todella helposti. Nyt ori joutuu ensimmäistä kertaa tositestiin. 1 Kuyt F. Boko kiri toissa kerralla Jägersron Breeders Course-finaalissa kolmannesta ulkoa terävästi toiseksi Önas Princen jälkeen. Viimeksi Vincennesissa se ei saanut kolmannesta sisältä kunnolla kiritiloja ja tuli voimia tallella maaliin. Ainakin vastuksen puolesta kauden avausvoitto voisi tulla tänään. 9 Staro Obrigado on hyvä ja rehti menijä, vaikka voitot ovatkin kiertäneet. Viimeksi se ei vaikuttanut täysin priimalta, kun oli kurveissa vino ja painoi maalisuoralla sisälle, mutta kahden prosentin kannatus on silti kummallisen vähän. Viimeisenä systeemeihin vieläkin vähemmän pelattu 4 Fire Piston, joka on jatkuvasti juossut kovissa lähdöissä tehden niissä asiallista jälkeä. Todennäköisesti ori saa nyt loistoreissun. Juoksunkulku: Fire Piston avaa keulaan, jotka todennäköisesti luovutetaan Hunt Amille. San Moteurilla kierretään johtavan rinnalle. Pelijakauma: San Moteurin (35%) pinnoista voisi antaa Kuyt F. Bokolle (14%), Staro Obrigadolle (2%) ja Fire Pistonille (2%). IS-pelisuositus - Toto64-6 Pieni: 5, 11, 1, 9, 4 Suuri: 5, 11, 1, 9, 4

