Ravivihje: Toto64 Gävle 10.9.2020

Toto64-1 3 Deep Pockets oli kesäkuussa mainio voittamalla ensin Bodenissa pronssidivisioonan ja Bergsåkerin finaaleissa se oli toinen. Hyppäys hopeadivisioonaan ei sentään ollut niin karu mitä Eskilstunan kahdeksas sija antaa ymmärtää, vaan ruuna oli siinä startissa muutenkin kaukana parhaastaan. Svante Båthin valmennettava saikin huilata kuukauden päivät. Bollnäsin startissa vire jäi hämärän peittoon, sillä Deep Pockets jäi alussa roikkumaan ulkoradoille ja tuli porukan hännillä pussissa maaliin. Nopeana lähtijänä Erik Adielssonin ajokilla on hyvä sauma päästä keulaan, josta likikään normaalina vetää mailin matkalla pitkään. Ainakin alustavassa pelijakaumassa Deep Pockets on jäänyt niin vähän pelatuksi, että se jää systeemien ideavarmaksi. Daniel Rédenin kovaluokkainen jenkkikaksikko 6 Reigning Moni & 8 High Glider suorittivat vielä Gävlessä virkamiesmäisesti palatessaan pitkiltä tauoilta, mutta molemmat paransivat huomattavasti seuraavaan starttiin. High Glider kiri Solängetin hopeadivarissa toisesta ulkoa hyvin toiseksi Zap Di Girifalcon jälkeen, vaikka ravi hieman murentuikin loppua kohti. Reigning Monilla puolestaan onnistui juoksu Eskilstunassa lähes täydellisesti kolmannesta sisältä ja ori voitti hallitusti. Myöskään se ei ravannut täysin priimasti. Voitokkaasti Italiassa kulkenut 2 Victory’s Club aloitti keväällä Ruotsin uransa Sofia Aronssonin treenistä ja jälkimmäisessä startissa Jägersrossa se oli johtavan rinnalta hyvä toinen Klass I-karsinnassa. Tuon jälkeen ori vaihtoi Adrian Kolgjinin talliin, josta juoksi kaksi starttia ilman mainittavaa menestystä. Osoite vaihtui jälleen ja Victory’s Club siirtyi Leif Witaspille. Ensimmäinen startti uusista käsistä Rättvikissä oli lupaava, kun Kajsa Frick kierrätti ajokkinsa kierros jäljellä johtavan rinnalle, josta ori voitti oikein helposti. Toki lähtö oli helppo, mutta luokkahevoselta vaikuttava Victory’s Club on kovasta ylisarjasta huolimatta huomioitava varhain. 5 Overtimeosåfin on virinnyt kovaan iskuun. Viimeksi Solängetissä ruuna kiri johtavan takaa terävästi saadessaan vapaat kiriväylät. Sitä ennen Gävlessä se ampui takarivistä keulaan jo ensimmäisellä takasuoralla ja voitti 12,6-vauhtisesta avauskierroksesta huolimatta helposti. Heinäkuun lopun Gävlen startissa Mats E Djusen ajokki jätti selvästi taakseen nytkin vastassa olevat Reigning Monin ja High Gliderin, toki nappireissun jälkeen. Juoksunkulku: Deep Pockets avaa keulaan ja Overtimeosåfin saa asemat sen takaa. Rédenin kaksikolla voidaan ajaa aggressiivisesti ja matkavauhti lienee reipasta läpi kisan. Pelijakauma: Deep Pockets (24%) on tarjouksessa. Reigning Monin (37%) selvä suosikkiasemuus on outo. IS-pelisuositus - Toto64-1 Pieni: 3 Suuri: 3

Toto64-2 Norjasta tullut 1 Mjölner Apollo aloitti Ruotsin uransa seitsemällä peräkkäisellä kaksarisijoituksella, mutta sarjojen koventuessa tuoreimmissa starteissa ei ole tullut kirkkainta menestystä. Tosin toissa kerralla Dannerossa se oli muutenkin todella vaisu. Viimeksi Bollnäsissä suursuosikiksi pelattu ori kiri takaporukoista asiallisesti 25,0-vauhtia viimeiset 400 metriä nousten neljänneksi. Kaksi viime starttia on ajettu kengät jalassa, ennakkoinfon mukaan 5-vuotiaalta riisutaan nyt takakengät, joka tuntuu olevan optimibalanssi. Kuskikin vahvistuu, sillä kyytiin hyppää tänään Ulf Ohlsson ja kauden kuudetta voittoaan jahtaava Mjölner Apollo saa ykkösvihjeen. 10 G.G. Ojjdo nakutteli uransa alkutaipaleella peräti kymmenen perättäisen kaksarisijoituksen putken. Mjölner Apollon tavoin myös sillä on sarjojen koventuessa ollut vaikeampaa, mutta ei ruuna muutenkaan ollut kesän starteissa parhaimmillaan. Viimeksi Bollnäsissä Tomas Petterssonin suojatti palasi ainakin lähelle tasoaan, kun se kiersi takajoukoista johtavan taakse kierros jäljellä ja tuli hyvällä potkulla toisena maaliin. Voiton vei Lome Storm, joka olisi jättisuosikki tähän lähtöön. Suosikkikaksikko erottuu luokkansa puolesta muista. 7 Myrsjös Ruter Ess haastoi Hagmyrenissä hyvin Järvsö Bukefalosta muiden jäädessä kauas taakse. Viimeksi Bergsåkerissa ruuna oli hyvätasoisessa lähdössä kolmannesta sisältä asiallinen neljäs ja meni tuloksen 25,1ake, jota kovempaa yksikään illan vastustajista ei ole täyttä matkaa polkenut. Ruuna lähtee hyvin liikkeelle ja juoksee joko keulassa tai ainakin sen välittömässä läheisyydessä. Viimeksi Bollnäsissä lähtölaukkaan pilannut 5 Önnes Grimner peri Östersundissa onnekkaasti voiton, kun selvässä johtoasemassa ollut vastustaja laukkasi loppusuoralla. Se ei ollut mitään esityksestä pois, vaan ruuna oli hyvä, kuten sitä edellisessä startissa Rommessakin. 11 Smefaksen oli viimeksi Rättvikissä tasapaksu, mutta sitä ennen Gävlessä ruuna kiri pirteästi 25-vauhteja toiseksi kovan Valle Hugon jälkeen. Kuski heikkenee tähän starttiin, mutta toki kauden ainoa voitto tuli juuri Erik Lindegrenin kuskaamana. 9 Högheimsfax teki mainion startin viimeksi Rättvikissä, kun se mankeloi johtavan rinnalta keulaan viimeisellä takasuoralla ja tsemppasi toiseksi tammalupaus Brenne Bittin jälkeen. 4 Klack Pansar on vahva jyrä, joka viimeksikin Bollnäsissä kierteli pitkällä kirillä kolmatta ja neljättä rataa rehdisti kolmanneksi. 2640 metrin matka suosii. 6 Klack Alva on nopea tamma, joka saanee loistoreissun. Juoksunkulku: Klack Alva, Myrsjös Ruter Ess ja 8 Olsbo Niclas ovat eturivin nopeimmat. Todennäköisesti Myrsjös Ruter Ess etenee keulaan, jotka lienevät tarjolla joko Mjölner Apollolle tai G.G. Ojjdolle. Pelijakauma: Mjölner Apollo (51%) on aivan liikaa pelattu ja sen myötä moni on jäänyt alipelatuksi, kuten G.G. Ojjdo (17%) ja Myrsjös Ruter Ess (7%). Ylivoimaisesti kiinnostavin merkki on silti Högheimsfax (0,3%). IS-pelisuositus - Toto64-2 Pieni: 1, 10, 7 Suuri: 1, 10, 7, 5, 11, 9, 4, 6

Toto64-3 Kolmannen kohteen viime vuonna enintään 150 starttia ajaneille kuskeille rajattu lähtö on hankala pelipähkinä. Alustavassa prosenttijakaumassa lähdön kaksi eniten pelatuinta floppasivat pahasti viime starteissaan, eikä arviointia myöskään helpota, että kahta poikkeusta lukuun ottamatta kuskit ohjastavat ajokkiaan ensimmäistä kertaa. 3 B.B.S. Day Dreamia voisi pitää isompanakin suosikkina, jos sen tietäisi olevan yhtä hyvä kuin kesällä, mutta viime viikon Solvallan startti toi runsaasti kysymysmerkkejä. Pieneltä paussilta palannut ruuna heitti nätistä reissusta huolimatta pyyhkeen totaalisesti kehään maalisuoralla ja käveli kaukana muiden takana maaliin. Ilmeisesti kaikki on kuitenkin hevosella kunnossa, kun se on näin nopeasti ilmoitettu uudelleen starttiin. Ennakkoinfon mukaan Tapio Ruhan treenattava juoksee tänään ensimmäistä kertaa tällä kaudella ilman kenkiä ja jenkkikärrytkin lyödään perään. Nopeana lähtijänä B.B.S. Day Dream päässee keulaan ja saa niukan ykkösvihjeen. 5 Dendrathema oli mainio voittostarteissaan, kuten myös niiden jälkeen Hagmyrenissa. Edellisen tavoin myös se oli kaukana parhaastaan viime viikon startissaan Axevallassa, kun tamma väsyi hiljaisesta matkavauhdista huolimatta jo hyvissä ajoin toisesta ulkoa. Tosin valmentajan mielestä juuri hiljainen matkavauhti oli ainakin osasyynä vaisuuteen, sillä Dendrathema pitää reippaasta temposta. Kelpo juoksuja jatkuvasti tekevä ja hyvän kuskin saanut 2 East Doris on nappipaikaltaan perusmerkkejä tähän lähtöön. 1 Harvesting Time osallistui viimeksi Gävlessä kahden hiitin kisan karsintaan, jossa ei selviytynyt finaaliin, mutta hyvätasoisessa lähdössä se ei hävinnyt esimerkiksi kovalle Dallas Brickille kuin puoli mittaa. Alustavan balanssitiedon mukaan ruunalta raapaistaan nyt kolmatta kertaa uralla kengät pois. Ensimmäisellä kerralla se hävisi voiton niukasti ja jälkimmäisellä kerralla ruuna otti kauden toistaiseksi ainoan ykkössijansa. Todennäköisesti loistoreissun saava Harvesting Time voisi maistua enemmänkin, mutta noin kuuden viikon starttivälillä päivän vire on toki kysymysmerkki. 11 Wunder Dream oli toissa kerralla Solvallassa mukana 10-vauhtisessa avauksessa ja tamma sitkisteli sen jälkeen asiallisesti neljänneksi johtavan takaa. Viimeksi Gävlen pistelähdössä se veti keulassa tasaisen reipasta voittaen hienolla tyylillä täysin pystyyn. Paikka on ikävä, mutta nykyvireessään David Grundmannin ajokki kykenee nousemaan korkealle. 8 Mionetto T.P. oli Örebrossa keulasta tasapaksu, mutta palasi siihen kisaan tauolta ja oletettavasti parantaa huomattavasti tähän kisaan. Erityisplussa tulee kuski Janina Seppälästä, joka on ajanut tamman tämän kauden molemmat voitotkin. 10 Zagor Grif jäi viimeksi Eskilstunassa hienon näköisenä umpipussiin. Tällä kaudella ei ole tullut vielä ainuttakaan kaksarisijaa ja jostain ruunalle pitäisikin kaivaa enemmän puristusta loppumetreille. Linus Lönn voi hyvinkin olla lähdön paras kuski ja se on iso etu. 9 Gilbert Bris jäi viime Gävlen vierailullaan pussiin johtavan taakse. Rommen 86-lähdössä ruuna tuli hitaan avauskierroksen jälkeen 12,5-vauhtia viimeisen tuhannen ja oli kolmannesta sisältä asiallinen viides. Myös se kaipaisi lisää leijonaa otteisiinsa. Mainittakoon vielä, että käyntiä optikolla ei välttämättä tarvitse harkita, vaikka ”haamuhevosia” lähdössä näkisikin. Poisjääneen 12 Farmens Kaliberin tilalla juoksee nimittäin harvinaisesti toton ulkopuolella juokseva hevonen numerolla 21. Juoksunkulku: B.B.S. Day Dream avaa keulaan ja Harvesting Time saa asemat johtavan takaa. Juoksunkulusta voi tulla hyvinkin levoton kokemattomien ohjastajien ollessa kyseessä. Pelijakauma: Harvesting Time (4%) ja Wunder Dream (6%) ovat oudon vähän pelattuja. IS-pelisuositus - Toto64-3 Pieni: 3, 5, 2, 1, 11 Suuri: 3, 5, 2, 1, 11, 8, 10, 9

Toto64-4 9 Bellfaks kulki jo Rättvikissä lujaa alkulaukkansa jälkeen ja Bollnäsissä se olisi varmasti alittanut 1.20-rajan jos olisi saanut kiritilat hieman aiemmin, niin ärhäkästi ori lopetti päätösmetrit. Bergsåkerin viime startissa Mats E Djuse tarkkaili stayer-matkalla rauhassa tilanteita kaksi ensimmäistä kierrosta ja lopullisen kirimerkin saatuaan Bellfaks karkasi horisonttiin vastustajiltaan tämänkertaista kevyemmässä lähdössä. Ori henkii nyt niin kovaa virettä, että saa takarivin paikasta huolimatta ykkösvihjeen. 8 Tangen Haap tekee luotettavaa työtä ja sijoittuu jatkuvasti kärkipäähän, mutta aivan viimeinen terävyys viime vuoden Elitkampen-voittajalta on jäänyt puuttumaan. Viimeksikin Bollnäsissä kakkossija hieman mairittelee, sillä pari hevosta jäi pussiin ja esimerkiksi Bellfaks olisi todennäköisesti tullut aiemmin kiritilaa saadessaan ohi Björn Karlssonin suojatista. Nyt vastus on hivenen kevyempi kuin missä Tangen Haap on tottunut juoksemaan ja se voi päästä kasiradasta huolimatta keulaan. 6 Philip Ess on lähdön kolmas kova. Se lopetti Östersundissa lujaa saatuaan kiriväylät sisäpareista ja ehti ohi Tangen Haapista, joka toki sai raskaan juoksunkin. Viimeksi Solvallassa ori sai loistoreissun toisessa sisällä ja kiri hyvin kolmanneksi kovan kärkiparin jälkeen. Nyt kuski vahvistuu, sillä kyytiin hyppää Örjan Kihlström. Juoksunkulku: 2 Art Kjarvald on alussa nopein. Jatkossa Tangen Haap tai Philip Ess etenee tuulenhalkojaksi. Pelijakauma: Bellfaks (23%) on liian vähän pelattu. IS-pelisuositus - Toto64-4 Pieni: 9, 8, 6 Suuri: 9, 8, 6

Toto64-5 Illan isoimmat rahat ovat jaossa avoimessa 4-vuotislähdössä, jossa voittaja kuittaa 150 000 kruunua. Selväksi suosikiksi erottuu jättihienoon vireeseen noussut 7 Aramis Bar. Bergsåkerissa ori jäi toisesta ulkoa ilman selkää viimeisellä takasuoralla ja Björn Goopin suojatti jatkoi lopulta helpon oloiseen voittoon kovatasoisessa lähdössä. Lähimpänä lahjakkuuden takakavioita sai katsella tuore Derby-sankari Hail Mary. Åbyssa sillä kierrettiin 1200 metriä ennen maalia johtavan rinnalle, josta puristi väkisin ykköseksi ohi keulassa juosseesta Powerista. Aramis Bar meni molemmissa starteissa täydelle matkalle hurjan tuloksen 11,0ake. Nyt vastuskin on viime kisoja helpompi ja ori jää hyvin todennäköisenä voittajana systeemien läpivarmaksi. Toki täysi matka sopisi nyt juostavaa mailia paremmin ja kahdesta viime startista poiketen Aramis Bar menee tänään kengät jalassa ainakin alustavan tiedon mukaan. Ensimmäinen varmistus olisi kovaluokkainen 1 Summit In Sight, joka on myöskin pystynyt kukistamaan tällä kaudella Hail Maryn. Orin ravi on tosin hajonnut loppua kohti parissa viime startissa eikä sellainen ole koskaan hyvä merkki ja ainakin toissa kerralla Bersåkerissa se hävisi selkeästi Aramis Barille. Örjan Kihlströmin ajokki saanee ykkösradalta väkisinkin hyvän reissun. Juoksunkulku: Tulinen alkurynnistys, sillä lähes kaikki kahdeksan hevosta pystyvät lähtemään lujaa liikkelle. 8 Click Bait on takuulla yksi Ruotsin kovimpia kiihdyttäjiä ja se voi kasiradasta huolimatta pamauttaa keulaan. Eri asia on, satsataanko sillä tänään starttiin. Aramis Bar etenee matkalla voimalla johtavan rinnalle. Pelijakauma: Aramis Bar (75%) on liikaa pelattu, mutta todennäköisesti prosentit tulevat laskemaan oikeammalle tasolle. IS-pelisuositus - Toto64-5 Pieni: 7 Suuri: 7

Toto64-6 Huomattavasti otteitaan viime aikoina parantanut 9 Bear Hope vakuutti molemmissa Solvallan elokuun starteissaan. Toissa kerralla kolmannessa ulkona juossut ruuna kiri korviaan pyöritellen murskavoittoon tullen viimeiset 800 metriä 11,1-kyytiä. Viimeksi Björn Goopin suojatti sai tehdä keulassa oman juoksunsa ja se hallitsi todella helposti perille asti. 2640 metrin matka sopii ja nykyvireessään Bear Hope nousee suosikiksi takarivistä huolimatta. 1 Master Blaster teki väkivahvan kirin Färjestadissa noustessaan kaukaa takajoukoista toiseksi. Ruuna palasi tuohon kisaan tauolta, joten nyt se lienee entistä parempi. Luokkansa puolesta Master Blaster ei häviä tässä yhdellekään vastustajalle. 8 Cyrano de B. oli viimeksi Derby-karsinnassa ainakin lievä pettymys, sillä ruunalta olisi voinut odottaa toisesta ulkoa parempaakin kiriä. Sitä ennen Åbyn Klass I-finaalissa Per Lennartssonin suojatti lopetti neljännestä sisältä terävästi kolmanneksi ja meni hienon tuloksen 11,4ake. Lähtöpaikka on toki ikävä, mutta 2640 metrin matkalla keulapaikka voi olla sille tarjolla. 2 Twinkle Face on hyvä ja nouseva tamma, joka kokee nyt mielenkiintoisen kuskinparannuksen, kun valmentajan jälkeen ohjat ottaa Jorma Kontio. 12 Messiah jää kurjalta paikaltaan ensimmäiseksi varahevoseksi. Juoksunkulku: Kontio saattaa tuoda Twinkle Faceen niin paljon lisää lähtönopeutta, että se voi pystyä torjumaan ulkopuolen nopeat kiihdyttäjät 3 Il Mio Hooliganin, 4 Unexpectedin ja 5 Mellby Essin. Olipa keulassa mikä tahansa näistä, niin keskipitkällä matkalla selkäjuoksu lienee kaikille parempi, joten esimerkiksi Cyrano de B. voi edetä keulaan alkumatkasta. Pelijakauma: Cyrano de B. (32%) ja Messiah (14%) tuntuvat ylipelatuilta. Bear Hope (24%), Master Blaster (14%) ja Twinkle Face (7%) saisivat olla napsun enemmän luotettuja. IS-pelisuositus - Toto64-6 Pieni: 9, 1, 8, 2 Suuri: 9, 1, 8, 2

