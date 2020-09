Ravivihje: Toto86 Solvalla ja Åby 9.9.2020 – jättipottikierros

Suosikit: Solvallan tammalähdössä alustava pelijakauma on kovasti vääristynyt, mutta päivän mittaan siinä nähtäneen suuria muutoksia. 5 Vichy Grifin selvä suosikkiasema olisi ehkä perusteltua, jos tamman tietäisi pääsevän varmuudella keulaan, mutta nopeiden avaajien ulkopuolelta se on kaikkea muuta kuin varmaa. Solvallassa Sofia Aronssonin valmennettava joutui taipumaan lopussa selästä iskeneelle, mutta Örebrossa voitto irtosi 10,5-lopetuksessa erittäin kevyellä tyylillä. Sen suoritustaso on heitellyt hieman aiemminkin. Ykkösmerkiksi nostetaankin sisältä rivakasti kiihdyttävä 1 Miracle Tile, jonka rattailla Kristian Malminilla on tuskin aikomusta vapaaehtoisesti luopua kärkipaikasta. Tammojen Norjan mestaruudessa toiseksi yltänyt 6-vuotias jäi viimeksi Solvallan EM-kisassa lopussa pussiin. Viime ja tämän vuoden ykkössijat ovat peräisin keulasta, ja jos alkurevitys ei mene aivan hurjaksi, voi norjalaisvieras vetää perille asti. Viime kerran pussiin jäänti on kuitenkin monen pelaajan verkkokalvolla ja norjalaisen peliprosentit kohonnevat iltaa kohti huimasti. Voittoja on kuitenkin tullut vain harvakseltaan, joten ehkä peleissä varjoon jäävien huomioiminen voi olla kannattava ratkaisu.



Haastajat ja yllättäjät: Kärjen tuntumasta Åbyssä voittoon kirinyt 4 Argbiggan teki Bergsåkerissa keulasta vahvan suorituksen, mutta Lipstick Tooma oli vain yksinkertaisesti liian kova vastustaja. 5-vuotias ei tällä kertaa pääse johtoon, mutta hyvällä juoksulla kärjen läheisyydestä menestyminen on taas aivan mahdollista. Nykyvireessä lyhyt matkakin käynee. Kokeneemmat tammat pystyy haastamaan myös nopea 3 No Limit Queen, jolle reissusta voi tulla myös suotuisa. Tammaderbyn karsinnan perusteella vire on edelleen vallan mainio. Kärjessä taktikoineen suosikin suhteen ei vain ollut takaa mitään tehtävissä. Isompaan systeemiin nostetaan vielä kaksi muutakin yllätyskorttia. 8 Vivacious Allien paikka on tietysti hankala, mutta hevosena se ei kalpene tässä kenellekään. Cooganin rinnalta viimeksi toiseksi pinnistellyt jenkki voi parantaakin otteitaan hieman lyhyemmällä starttivälillä. Vankkoja suorituksia parhaimmillaan tekevä 6 Digital Class tuntuu myös hieman alhaista peliosuuttaan todennäköisemmältä menestyjältä.



Juoksunkulku: Miracle Tile pystynee puolustamaan johtopaikan sisältä, vaikka No Limit Queen, Argbiggan ja erityisesti Vichy Grif haastavatkin sen alussa.



Pelijakauma: Vichy Grif (54%) on tuntuvasti ylipelattu, mutta prosentit laskevat vielä. Miracle Tilen (15%) suunta on päinvastainen, mutta nousuvaraa on vielä. Argbiggan (16%) ja varsinkin No Limit Queen (6%) voivat jäädä edullisiksi.



Ranking: A) 1, 5, 4, 3 B) 8, 6 C) 9, 2, 7