Ravivihje: Toto64 Eskilstuna 8.9.2020

Toto64-1 Avauskohteessa iskevät yhteen enintään 450 000 kruunua tienanneet 4-vuotiaat lämminveritammat. Vahvasti kautensa aloittanut 7 Groupie Doll voitti Elitloppet-lauantaina keulasta pystyyn hieman samankaltaisen lähdön kuin tänään ja juhannuksena Rättvikissä ei ollut paljosta kiinni, että se olisi tullut ohi sellaisista hevosista kuin Anthara Bi ja Alaska Kronos. Tuon jälkeen tamma alisuoritti parissa startissa ja jäikin huilille. Paluu radoille tapahtui kaksi viikkoa sitten Jägersron Tammaderbyn karsinnassa, jossa Jörgen Westholmin treenattava jäi jättihyvän näköisenä pussiin johtavan taakse. Vire on tuon kisan perusteella taas kohdillaan ja paremmalta lähtöpaikalta Groupie Dollissa olisi ideavarma-ainestakin. Oskar J Anderssonin ajokki tosin lähtee niin lujaa matkaan, että voi seiskaradaltakin päästä keulaan. 4 Gloria Sisu teki häijyn esityksen viimeksi Axevallassa. Ensimmäisessä kurvissa keulasta laukannut tamma jäi todella kauaksi muista ja saavutti mailin matkalla pääjoukon vasta loppukurviin mentäessä, mutta silti se oli ehtiä vielä voittoon asti. Gloria Sisun täytyi liikkua laukkansa jälkeen todella kovaa, mutta kellottaminen on mahdotonta, koska sitä ei kuvissa näkynyt. Viimeiset 400 metriä kulkivat joka tapauksessa 11,2-kyytiä. Toki pitää muistaa, että kyseessä oli heikkotasoinen pistelähtö ja monesti hevosilla on laukkojen jälkeen tapana tehdä ”ylikovia” juoksuja. Uralla on vasta yksi voitto ja yksi kakkonen, eikä se täysin sattumaa ole. Enemmän kyse on silti ollut huonosta tuurista, sillä Gloria Sisu on kärsinyt urallaan lähes eeppisen paljon epäonnisista juoksunkuluista. Nyt tuureja yrittää kääntää tammaa ensimmäistä kertaa ajava Anders Eriksson ja nopeana lähtijänä Gloria Sisu saanee hyvän reissun. 5 Klara Zonett on tauluaan paremmassa iskussa. Viimeksikin Tammaderbyn karsinnoissa se ei saanut neljännestä sisältä missään vaiheessa kiriväyliä ja tuli voimia tallella maaliin lähdön voittaneen Award Kronosin selässä. Suomalaisomisteinen 9 Boiling Point tekee tasaisen varmaa jälkeä ja on nakutellut totoon kuudesti kauden kymmenessä startissaan. Nyt noin seitsemän viikon starttipaussilta Petri Salmelan treenattava ei välttämättä ole ihan herkimmillään. 6 Tullibardine Boe on hieno tamma, joka tulee vielä juoksemaan ison voittosumman. Yli neljän kuukauden tauolta se ei varmastikaan ole parhaimmillaan ja on tällä kertaa vain yksi monesta mahdollisesta. 1 Mellby Hawaii selvitti pikkutuurien myötä tiensä isona yllättäjänä Stochampionatetin finaaliin. Siinä, kuten viimeksikin Tammaderbyn karsinnassa, ravi oli niin vaikean oloista koko matkan ettei laukat tulleet yllätyksenä. Viimeisenä systeemeihin täysin pelaamattomaksi jäänyt 3 Simb Rubinette, joka lopetti viime Eskilstunan vierailullaan takajoukoista terävästi ja kirikierroksen se kulki 12,1-kyytiä. Hitaana lähtijänä juoksut eivät tahdo onnistua, mutta pienessä lähdössä tamma voisi päästä nyt lähemmäksi kärkeä kuin tavallisesti. Juoksunkulku: 2 Smaragd Norrgärd on alussa nopein. Se on ollut vaisu viime startteihin ja palaa myös tauolta, joten Gloria Sisun tai Groupie Dollin selkä kelvannee. Pelijakauma: Groupie Doll (15%) ja Gloria Sisu (8%) ovat todella maistuvia merkkejä. Simb Rubinetten (2%) asemaa lähdön vähiten pelatuimpana on vaikea ymmärtää. Boiling Point (21%) ja Mellby Hawaii (18%) ovat liikaa pelattuja. IS-pelisuositus - Toto64-1 Pieni: 7, 4, 5, 9, 6, 1, 3 Suuri: 7, 4, 5, 9, 6, 1, 3

Toto64-2 Toinen kohde on tasoltaan varsin vaatimaton 10 000 kruunun ykköspalkinnolla ajettava spårtrappa-lähtö. Rommessa yllättävän laukan ensimmäisellä takasuoralla ottanut 3 Tracy’s Princess oli vakuuttava Färjestadin voitossaan. Se veti keulassa tasaisen reipasta ja karkasi lopussa omille teilleen lähdössä, joka ei tasoltaan ainakaan tämänkertaista helpompi ollut. Varsinkin keulaan päästessään tamma on samanlaisena väkisin kärkihevosia. Pientä kysymysmerkkiä tuo kuumeesta johtunut poisjäänti puolitoista viikkoa sitten ja keulapaikka ei ole selviö, sillä eturivissä on muitakin nopeita lähtijöitä. 2 Börge Kosing on lähdön toinen hevonen, jolla näkyy taulussaan voitto. Sen ruuna otti Hagmyrenin heikkotasoisessa lähdössä saadessaan vetää keulassa avauskierroksen kävelyä. Tuon jälkeen ei ole onnistumisia tullut, mutta heikkoihin sijoituksiin ei pidä liikaa tuijottaa. Solvallassa se lähti viimeisellä takasuoralla vauhdikkaaseen kiriin, kunnes joutui kolariin ja laukkasi. Bergsåkerissa ruuna jäi roikkumaan kolmannelle ensimmäisen 700 metrin ajaksi ja se lähtö oli sillä taputeltu. Eskilstunan viime startissa Jörgen Westholmin treenattava laukkasi lyhyesti lähtösuoralla, juoksi jatkossa viidennessä sisällä ja kiritilaa saadessaan lopetti kulisseissa pirteästi maaliin. Täydellisen lähtöpaikan saanut Börge Kosing kokee nyt megaluokan kuskinparannuksen Björn Goopin hypätessä rattaille ja lisävaihteita voi tulla rapsakasti lisää. 9 Botswana oli viimeksi Rommessa kahdeksatta sijaansa parempi, sillä viimeisessä ulkoparissa juossut tamma oli toivottoman tehtävän edessä kiihtyvässä tempossa. Jarno Koskelan ajokki tuli kuitenkin ihan rehdisti maaliin ulkoratoja pitkin, vaikka parhaat mehut menivätkin viimeisen takasuoran 12,8-vauhtiseen 400 metrin spurttiin. Sitä ennen Lindesbergissä Botswana paikkasi hyvin ensimmäisen kurvin laukkansa kirimällä takaporukoista kolmanneksi. 12 Berberis teki Mantorpin pistelähdössä asiallisen kirin neljännestä ulkoa palatessaan pitkältä tauolta. Viimeksi Solvallassa se oli johtavan takaa kuudes huomattavasti tämänkertaista kovatasoisemmassa T86-koitoksessa ja meni tähän lähtöön kovan tuloksen 13,6ake. Jos Pasi Aikion laatutallista tuleva ruuna ei tässä porukassa ota kauden ensimmäistä totosijaansa, niin sitten sellainen jäänee tulemattakin. Juoksunkulku: Tracy’s Princess on todennäköisin keulahevonen, mutta lujaa avaavat myös 4 Mr Micman, 6 Persos Merlot ja 7 Enderbest. Toki niille kaikille kelvannee suosikin selkä. Kiihdytyksen jokerikortti voi olla Börge Kosing, sillä Goop saattaa taikoa hevoseen myös huomattavasti lisää lähtönopeutta. Berberiksellä voidaan kiertää matkalle johtavan rinnalle. Pelijakauma: Botswana (6%) saisi olla enemmän pelattu. 1 Homeland Pellinin (16%) isot prosentit ihmetyttävät. IS-pelisuositus - Toto64-2 Pieni: 3, 2, 9, 12 Suuri: 3, 2, 9, 12

Toto64-3 7 Cruise juoksi viimeksi Powerin voittamassa Derby-karsinnassa, jossa ruuna pinkoi kolmannesta sisältä sen minkä jaloistaan pääsi, tuli 12,0-vauhtia päätöskierroksen ja oli kelpo viides. Toki sijoitus hieman mairittelee laukkarikkaassa lähdössä. Joka tapauksessa vastus helpottuu nyt monta pykälää ja Björn Goopin suojattia on pidettävä isona suosikkina. Täysin varauksetta siihen ei osaa kuitenkaan luottaa. Runsaasti vaivoista kärsinyt Cruise pääsee kilpailemaan harvakseltaan ja Jägersrossakin askellus oli kaukana priimasta. Suosikki jää varmaksi pienempään systeemiin, suurempaan se kaverikseen kolme täysin pelaamattomaksi jäänyttä ideamerkkiä. 5 Syntax Broline näytti Eskilstunan tauoltapaluussaan hienolta, mutta sai passiivisen ajon jälkeen kiritilaa vasta vähän ennen maalia lopettaen päätösmetrit terävästi. Örebrossa hyväluokkainen ruuna otti toivottoman lähtölaukan. 4 Creator Scoop kiri viimeksi Eskilstunassa neljännestä ulkoa 12,2-vauhtia viimeiset 700 metriä nousten kolmanneksi ja oli ehtiä ohi nappireissun johtavan takaa saaneesta 2 Glamour Sisusta. Sitä ennen panssarivaunun kokoinen ruuna kiertyi matkalla johtavan rinnalle, jossa oli turhankin innokkaana, mutta kesti kuitenkin rehdisti kolmanneksi. Neljäntenä systeemeihin alustavassa pelijakaumassa vain prosentin kannatukselle jäänyt 1 Mr Caviaro. Se on tehnyt kahteen viimeiseen Eskilstunan pistelähtöön hyvät juoksut ja paalupaikalta tiedossa lienee loistoreissu. Juoksunkulku: Glamour Sisu lähtee vetämään paalulta joukkoa. Goop voi ajaa Cruisella aggressiivisesti kohti kärkeä hyvissä ajoin ja sille keulapaikka lienee tarjolla. Pelijakauma: Cruise (70%) on liikaa luotettu. Syntax Broline (3%), Creator Scoop (2%) ja Mr Caviaro (1%) ovat varsin maistuvia merkkejä. IS-pelisuositus - Toto64-3 Pieni: 7 Suuri: 7, 5, 4, 1

Toto64-4 Neloskohde on tasokas karsinta naiskuskien Ruotsin mestaruuslähtöön. 9 Self Explosive teki hienon startin jo Bollnäsin Klass II-karsinnassa, kun suurimman osan matkasta toisessa ulkona juossut ruuna oli pitkän kirin päätteeksi kolmas häviten Champ Lanen voittamassa lähdössä kakkossijan vain niukasti. Tuon kisan jälkeen se vaihtoi Dennis Palmqvistin talliin, josta luokkamenijä on ollut vakuuttava molemmissa starteissaan. Eskilstunassa Self Explosive avasi ulkoradalta lujaa keulaan ja alle 1.10-vauhtisesta avauksesta huolimatta piti lopussa kovan Radetzkyn helposti takanaan. Viimeksi Rättvikissä ruuna eteni ensimmäisellä takasuoralla tuulenhalkojaksi ja irtosi jo loppukurvissa hienolla tyylillä muista voittaen täysin pystyyn. Tulokseen 12,9ake näytti jäävän vielä rutkasti varaakin. Nyt keulaan ei liene takarivistä asiaa, mutta Self Explosive osaa tulla selästäkin ja erityisplussaa tulee vielä kuski Rebecca Dahlénista, joka on eittämättä lähdön paras ohjastajatar ja Dahlén myös tuntee hevosen niin kotioloista kuin starttitilanteessakin. 4 Dallas Brick sai hetken huilata epäonnistuneen Gävlen kahden hiitin kisan jälkeen. Rommessa se palasi takaisin päiväjärjestykseen kirimällä näyttävästi viidennestä ulkoa omaa vauhtiaan ykköseksi. Lyhyemmällä starttivälillä ruuna voi olla nyt entistävä terävämpi ja on suosikin selkeä ykköshaastaja. Isabella Eriksson on ajanut kerran aikaisemmin Dallas Brickia, heinäkuussa Eskilstunan T86-lähdössä ja sen kisan valjakko voitti tyylikkään kirin päätteeksi. Olisi yllätys mikäli voitto karkaa suosikkikaksikon ulkopuolelle. Ensimmäinen varmistusrasti olisi 6 Very Charming. Se palasi toissa kerralla Bollnäsissä kolmen kuukauden huililta ja voitti keulasta hiljaisen matkavauhdin jälkeen. Viimeksi Solvallassa juoksu meni vaikeaksi ja ruuna saa puhtaat paperit kutossijasta huolimatta. Linn Stoltin ajokki on juoksunkulun kannalta isossa roolissa, sillä jos Very Charmingilla lataa lähtöön, niin se voi jäädä painamaan ohjille ja matkavauhti olisi sen jälkeen reipasta. Juoksunkulku: 1 Francisfromheaven ja 5 Kajsa T.J. kilvoittelevat alussa johtopaikasta. Molemmilla haettaneen selkäjuoksua ja Very Charming etenee todennäköisesti keulaan viimeistään ensimmäisellä takasuoralla. Self Explosivella voidaan tehdä ratkaisuja aikaisessa vaiheessa juoksua, mikäli vauhti keulapäässä rauhoittuu. Pelijakauma: Ei isompia vääristymiä. IS-pelisuositus - Toto64-4 Pieni: 9, 4 Suuri: 9, 4

Toto64-5 Viidennen kohteen maililla suosikkikolmikko erottuu selkeästi muista. Lähes puolet uransa starteista voittanut 4 Deede Star teki viime viikolla Rommessa hyvän juoksun suoraan kahdeksan kuukauden tauolta. Ruunalla jouduttiin pakittamaan alussa porukan hännille neljänteen ulos, josta se teki hyvän kirin nousemalla kolmanneksi. Korkeammalle oli mahdoton nousta kovassa lopetuksessa. Timo Nurmoksen treenattava oletettavasti parantaa startti alla ja nyt Deede Star on valmis palaamaan voittajakehään. Onkel Invest Oy:n omistama 5 Zeta Kronos pystyi 3- ja 4-vuotiaana kamppailemaan tasapäisesti aivan ikäluokkansa kovimpia tammoja vastaan. Suurin onnistuminen jäi rahakkaissa finaalilähdöissä puuttumaan, muuten voittosumma olisi täysin toisenlainen. Yli kymmenen kuukauden tauolta Björn Goopin suojatti on tuskin parhaimmillaan ja vielä tämä startti ajetaan kengät jalassa. Siitä huolimatta Zeta Kronos on suosikin ykköshaastaja ja nopeana lähtijänä se voi ampua keulaan. 3 Minnestads Ecuador on ollut neloskohteen Self Explosiven tavoin mainio siirryttyään Dennis Palmqvistin talliin. Toissa kerralla Bollnäsissä viidennessä ulkona matkannut ruuna oli vielä loppukurvissa toivottoman kaukana kärjestä, mutta lepatti tuli hännän alla täysin omaa vauhtiaan ykköseksi. Vaikka kyseessä heikkotasoinen pistelähtö olikin, niin esitys saa arvosanakseen täyden kympin. Eskilstunan viime startissakin ruuna tuli neljännestä ulkoa rehdisti maaliin, vaikka koki kirivaiheessa parikin kertaa lievää häiriötä vastustajien toimesta. Juoksunkulku: Tulinen ja mielenkiintoinen alkurynnistys. Zeta Kronos lähtee lujaa, mutta eri asia saako se valjakonmitan edun Deede Stariin nähden. Ja sama kysymys on myös Deede Starin ja Minnestads Ecuadorin välillä. Veikataan Zeta Kronosin saavan keulat. Pelijakauma: Suosikkikolmikosta Minnestads Ecuadorin (19%) pitäisi olla enemmän pelattu. IS-pelisuositus - Toto64-5 Pieni: 4, 5, 3 Suuri: 4, 5, 3

Toto64-6 Päätöskohteen todennäköisin voittaja on 5 Viscount. Välillä yli vuoden kilpailematta ollut ruuna on tehnyt jäätävää jälkeä Oskar J Anderssonin tallista ja se on kokenut tällä kaudella vain yhden tappion. Tuo tapahtui toissa kerralla Bollnäsin Klass I-karsinnassa, jossa Viscount oli keulassa turhankin virkeänä ja veti ensimmäisen kierroksen 13,6-vauhdilla. Stayer-matkalla se näkyi luonnollisesti lopussa ja pari tasaisemman juoksun saanutta tuli ohi, vaikka poikkeuksellisen kovan juoksupään omaava ruuna tappeli umpirehdisti loppuun asti. Rommen Klass I-karsinnassa Viscount palasi voittokantaan saadessaan vetää keulassa rauhassa ja irtosi korviaan pyöritellen muista eikä esimerkiksi Arden Wise As saanut mitään otetta. Tuosta startista poiketen Viscount juoksee tänään kengät jalassa, mutta se ei ole kynnyskysymys. Enemmän kysymysmerkkejä tuo se fakta, että tämä ei ole todellakaan kauden tärkein kisa, vaan tähtäimet on varmasti asetettu jo Solvallan 75-finaaleihin. Anderssonkin sanoo kommenteissa, että haluaisi tarjota Viscountille tällä kertaa selkäreissun. Se nostaisi tuntuvasti 3 Amiralin osakkeita. Kovaluokkaisen 4-vuotiaan viime Solvallan startissa oli paljon hyvää, mutta myös huonoa. Se hallitsi helposti keulasta ja näytti menevän tuloksen 12,9ake täysin puolivaloilla. Negatiivista oli se, että ravi meni varsinkin maalisuoralla huonoksi ja ori palaakin nyt yli neljän kuukauden huililta. Tauko on aina tauko, mutta Daniel Rédenin hevoset palaavat poikkeuksetta valmiissa iskussa radoille. Amiral päässee paalulta keulaan, ja jos kommentit Viscountin selkäjuoksusta pitävät paikkansa, niin Per Lennartsonin ajokki voi päästä vetämään ainakin ensimmäiset puolitoista kierrosta rauhassa. Sen jälkeen Amiralin ohittaminen on vaikeaa ja ori jää maltillisesti pelattuna systeemien ideavarmaksi. 1 Monark Amok on tehnyt niin hyvät juoksut pariin viime starttiinsa, että pitkään kauden voittosaldo ei tule näyttämään nollaa. Viimeksikin Solvallassa se teki rehdin kirin neljännestä ulkoa ja hävisi voiton äärimmäisen niukasti. Paalupaikalta tiedossa lienee nappireissu. Jos jättiyllätystä etsii, niin ainakin alustavassa pelijakaumassa lähdön vähiten pelatuin 7 Gold Twister voisi olla sellainen. Ori tekee jatkuvasti hyviä esityksiä, mutta juoksunkuluissa ei ole ollut tuuria mukana. Kahdessa viime startissa se on jäänyt toiselle ilman vetoapua, josta on tullut rehdisti sisään. Ainakaan troikan alariveiltä Gold Twisteria ei pidä unohtaa. Juoksunkulku: Monark Amok tai 2 Red Rooster saa ensimmäiset keulat. Amiralilla otetaan ensimetrit varman päälle ja edetään sen jälkeen voimalla kyselemään keulapaikkaa. Pelijakauma: Viscountin (44%) ja Amiralin (28%) välinen prosenttiero on liian suuri. IS-pelisuositus - Toto64-6 Pieni: 3 Suuri: 3

IS-pelisuositus Pieni

Toto64-1: 7, 4, 5, 9, 6, 1, 3

Toto64-2: 3, 2, 9, 12

Toto64-3: 7

Toto64-4: 9, 4

Toto64-5: 4, 5, 3

Toto64-6: 3

Hinta: 16,80 €



Suuri

Toto64-1: 7, 4, 5, 9, 6, 1, 3

Toto64-2: 3, 2, 9, 12

Toto64-3: 7, 5, 4, 1

Toto64-4: 9, 4

Toto64-5: 4, 5, 3

Toto64-6: 3

Hinta: 67,20 €



