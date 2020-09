Ravivihje: Toto64 Färjestad 7.9.2020

Montélähdössä pelikansa on luottanut suursuosikiksi 10 One Two Beatin, joka on löytänyt uutta virtaa raviratsastuksen puolelta. Ruuna taipui viimeksi Eskilstunan kärrylähdössä keulasta viidenneksi. Årvikassa se piti johtopaikalta hienosti ykköseksi muiden jäädessä selvästi kärkiparin taakse. Ruuna ei ole tähän lähtöön luokaltaan kuitenkaan mikään ylikylän tapaus ja lähtöpaikka takaa juoksunkulkuunkin ohjelmaa. Varmistukset paikallaan.

2 Jasmin Band on kyvykäs tamma kärrylähtöjen puolella ja montékin tuntuu sopivan. Örebrossa se pakeni keulasta selvään voittoon. Vastus on nyt tiukempi kuin tuolloin, mutta lähtöpaikka suosii ja tammalla on kova kapasiteetti tällaisiin tehtäviin.

1 Börge on rutinoitunut montéhevonen ja lähtökohdat ennakoivat jälleen menestystä. Viimeksi se laukkasi loppukaarteessa kärjen rinnalta. Ohjaksiin palaava Sofia Adolfsson on lajin ehdotonta eliittiä ja nopea avaaja saa hyvältä radalta juoksuasemat aivan kärjen tuntumasta tai jopa keulasta.

7 Cinnamon Prince nappasi heinäkuun lopulla Åbyssa hienon kirivoiton, eikä antanut edellä mainitulle Börgelle mitään mahdollisuuksia ohitukseen. Elokuun alussa se kohtasi Rajesh Facen ja kumppanit, eikä ymmärrettävästi riittänyt. Nyt edessä on paluu omien pariin ja alustava kolmen prosentin kannatus on kiinnostava tarjous.

Seuraavina rankingissa tulevat 9 Robin Hood ja 8 El Toro, mutta niiden pitäisi parantaa pari pykälää voittoon asti venyäkseen ja kehnoilta lähtöpaikoilta tarvitaan reippaasti tuuria juoksunkulun suhteen.

Juoksunkulku: Vaikeasti arvioitava kiihdytys. Börge on lähtenyt reippaasti matkaan ja saattaa pystyä puolustamaan sisältä kärkipaikan. Juoksupaikat voivat elää matkan aikana montélähdöille tyypilliseen tapaan.

Pelijakauma: One Two Beat (63%) on reippaasti ylipelattu. Jasmin Bandin (12%) kannatuksessa on nousuvaraa, Cinnamon Prince (3%) on maistuva yllätysmerkki