Ravivihje: Toto75 Jägersro 6.9.2020

Toto75-1 4 Arden Wise As tuntuu tämän päiväisiä vastustajiaan luokkaa kovemmalta hevoselta ja avauskohteen voitto on haavereitta erittäin lähellä. Kyvykäs italialaisori on aloittanut Björn Goopin valmennuksessa kahdella vahvalla esityksellä. Bollnäsissä se kierteli viidennestä ulkoa väkevän kirin kolmatta ilman selkää ja punnersi niukkaan voittoon tasokkaassa lähdössä. Viimeksi se heitti johtavan takaa hyvän haasteen keulassa juosseelle Viscountille. Nyt vastus on huomattavasti kevyempi. Nostetaan ainoaksi varmistukseksi 6 Elmo Ice, joka kokeili viimeksi siipiään Derby-karsinnassa. Ori oli tekemässä varsin pätevää esitystä häntäjoukoissa, mutta laukkasi maalisuoran alkuun noustuaan juuri ohituskaistoille. Kauden tyylikkäin esitys siltä nähtiin Solvallassa toukokuun lopulla, jolloin ori piti keulasta hyvätasoisen Lilla Harpers-lähdön voittoon. Ole Johan Östren suojatti kyttää ensimmäisenä suosikin heikompaa päivää. 3 Junior Band oli viimeksi vaisu taipuessaan johtavan rinnalta jo päätöspuolikkaan alkaessa. Ruuna on parantunut menoaan selvästi Robert Berghin valmennuksessa ja kamppailee tässäkin totosijoista, mutta suosikkikaksikon lyöminen tulisi yllätyksenä. 10 Panamera oli Charlottenlundissa pettymys edettyään aikaisessa vaiheessa keulaan. Kalmarissa se hävisi vain kahdella laatuhevoselle. Kuski paranee merkittävästi Örjan Kihlströmin hypätessä rattaille, mutta se näkyy peliprosenteissakin jo hieman liikaa. Juoksunkulku: Junior Band ottaa paluulta juoksun komentoonsa.Björn Goop kierrättää suosikin johtavan rinnalle viimeistään päätöskierroksen alkaessa. Pelijakauma: Elmo Icen (7%) kuuluisi olla kakkossuosikki. Panamera (11%) on hieman ylipelattu. IS-pelisuositus - Toto75-1 Pieni: 4, 6 Suuri: 4, 6

Toto75-2 5 Knowledge'em on kyvykäs hevonen näihin sarjoihin ja ennakkokommenttien perusteella matkaan lähdetään aktiivisella taktiikalla. Viimeksi Christoffer Erikssonin suojatti oli mukana Derby-karsinnoissa, jossa se lopetti sisäradalta päätösringin 12,3-kyytiä ja punnersi hyvin viidentenä maaliin. Toissa kerralla se sai kierroksen täyttyessä selän eteensä toiselle radalle ja seuraili tasaisesti perille. Vastus on nyt aika sopivaa luokkaa ja oriilla on hyvät saumat palata voittokantaan. 6 Au Gratin sai Färjestadissa startin kroppaansa kolmen kuukauden paussin jälkeen. Tauko näkyi vielä selvästi ruunan esityksessä ja se seuraili perille asti vailla loistokkuutta. Tällä kertaa merkki on jo selvästi erilailla päällä, kun varusteet viritellään kenkien riisumisen ja jenkkikärryjen myötä optimiin ja rattaille hyppää Örjan Kihlström. 2 Quite A Qualityn on nimensä veroinen laatuhevonen tähän porukkaan. Kesällä tallia vaihtaneen ruunan urotyöt ovat viime aikoina tulleet montén puolella. Huonosta lähtöratatuurista kärsinyt hevonen pääsee nyt nappiasemista matkaan ja juoksee pitkästä aikaa ilman kaikkia kenkiä ja jenkkikärryillä. Piristysruiskeen saadessaan se pystyy kärrylähdöissäkin voittomatsiin. 8 Victoy Road pärjää näissä lähdöissä aina ravatessaan. Axevallassa se pääsi ensimmäisellä takasuoralla keulaan ja piti sen jälkeen vuorenvarmasti ykköseksi. Esitys oli suoraan tauolta lupauksia herättävä ja Ulf Ohlssonin ajokki pystyy varmasti vielä petraamaan otteitaan. 12 Zucchero Roc on äärimmäisen epävarma tapaus ja onnistuminen on tiukassa vaikealta lähtöpaikalta. Viimeksi se otti heti alkuun pahan lähtölaukan, mutta ei vakuuttanut sen jälkeenkään. Lähdön pelillisesti kiinnostavin rasti on alustavasti aivan pelaamattomaksi jäänyt 10 Global Action. Joakim Lövgrenin suojatti tuli viimeksi Derby-karsinnassa hännillä hyvän 12,4-vauhtisen päätösringin ja ajautui maalisuoralla vielä pussiinkin. Ruuna tarvitsee menestyäkseen tarkan reissun, mutta sellaisen saadessaan pystyy tässä porukassa kärkikamppailuun. Myös Lövgrenin tallin toinen osallistuja 7 Mamba on tähän porukkaan kyvykäs hevonen, eikä kuuluisi olla vain kahden prosentin merkki. Juoksunkulku: Eturivissä on viuhka tasaisia avaajia, mutta Knowledge'em on todennäköisin keulanimi avauspuolikkaan täyttyessä. Victory Road kiertyy rinnalle. Pelijakauma: Global Action (2%) on kiinnostavin merkki. Myös Mamba (2%) on alipelattu. IS-pelisuositus - Toto75-2 Pieni: 5, 6, 2, 8, 10 Suuri: 5, 6, 2, 8, 10, 12, 7

Toto75-3 Tammaderbyn karsinnat olivat Daniel Redénin tallin suvereenia näytöstä ja tallin hevoset näyttelevät luonnollisesti suurta roolia finaalissakin. 3 Diana Zet on ikäluokan ykköstamma ja huippuasemista lähellä jälleen yhtä suurvoittoa. Karsintajuoksussaan se oli keulasta täysin suvereeni ja startti kävi tammalle lähinnä reippaasta hiitinajosta. Axevallan StoChampionatetissa se piti ykköseksi johtopaikalta. Nopea avaaja on todennäköinen keulanimi lähtöön ja kun ympärillä on on pitkälti vain tallikavereita, niin eiköhän matkavauhtikin muodostu varsin sopivaksi. Örjan Kihlströmin ajokki jää sopivalla peliosuudella varmaksi. 4 Milady Grace on löytänyt menestysvireen Daniel Redénin tallista ja ikäluokkalähdöissä kroonisesta epäonnesta kärsinyt tamma ansaitsisi vihdoin isommankin onnistumisen. Karsinnan esitys ei jättänyt epäselvyyttä lähdön parhaasta, kun se runttasi johtavan rinnalta ykköseksi. Lähtöpaikka on hyvä asialliselle avaajalle ja juoksun onnistuessa voittokaan ei ole mahdoton. 10 Grande Diva Sisu meni karsinnassa kovan tuloksen, vaikka suursuosikin kakkossijaa voikin pitää keulajuoksulla pienenä pettymyksenä. Halmstadin sprintterimestaruudessa se suorastaan lensi takajoukoista ykköseksi. Tamman varustus viritellään tähän starttiin samoin kuin tuolloin ja vähänkään ylivauhtisella juoksulla se on kova luu Jägersron loppusuoralla. 1 Mellby Harissa hoiteli karsinnan varmoin ottein keulapaikalta, mutta nyt tehtävä on huomattavasti kovempi. Robert Bergh lataa taatusti alussa täydet piippuun, mutta Diana Zetin torjuminen on silti vaikea tehtävä. 6 Mahma Lane ansaitsee karsintajuoksustaan täydet pisteet. Peter Untersteinerin suojatti joutui ottamaan ensimmäisellä takasuoralla lisäspurtin keulapaikkaa puolustaessaan ja punnersi sen jälkeen hyvin hopealle vain Milady Gracelle häviten. Nyt paikka on paha nopeiden avaajien ulkopuolella. 2 Orlando jysäytti karsinnassa jättiyllätyksen kolmannesta sisältä ja noteerasi koko porukan nopeimman karsintatuloksen. Aivan nappireissulla totosijat eivät yllättäisi finaalissakaan. Juoksunkulku: Diana Zet on lähtenyt ohjastajan satsatessa todella lujaa ja on todennäköinen keulahevonen lähtöön. Ulkoa Mahma Lane ja Darling Godiva saattaavat antaa oman panoksensa alkumatkan tapahtumiin. Matkavauhti rauhoittuu paikkojen haun jälkeen. Pelijakauma: Aikalailla oikein pelattu. IS-pelisuositus - Toto75-3 Pieni: 3 Suuri: 3

Toto75-4 Lyhyellä matkalla ajettava Diamandstoet-karsinta on erittäin tasainen lähtö. 7 Sashay My Way on kyvyiltään lähdön eliittiä, mutta volttilähtö tuo kuumansorttisen tamman ylle ison kysymysmerkin. Viimeksi se lähti jo kierros jäljellä reissuun ja punnersi väkivahvasti perille taipuen vasta viimeisellä satasella ulos voittokamppailusta. Startin onnistuessa Adrian Kolgjini ajaa taatusti aktiivisesti ja tamma runnoo maalisuoralla mukaan voittomatsiin. 9 Aleppo Pine on vahvasti tuloillaan ja ilman kaikkia kenkiä nyt vaarallinen. Viimeksi Solvallassa se tuli viimeiset 700 metriä 10-vauhtia ja paranteli kirikierroksella hyvin kolmanneksi. Örjan Kihlström hyppää pitkästä aikaa rattaille. 3 Use Face otti viimeksi harmittavan laukan loppukaarteeseen mihin paloi suurella todennäköisyydellä Tammaderbyn finaalipaikka. Kesäkuun lopulla se johti täydellä matkalla ajettua Diamandstoet-karsintaa lähdöstä maaliin. Onnistuneella startilla se ei jää odottelemaan takamatkan hevosia ja pystyy kovaan tulokseen. Maukas merkki maltillisella peliosuudellaan. 1 Strangerinthenight ei ole hevosena aivan suosikkien veroinen, mutta suoritusvarma tapaus ja nappiasemista kuponkitavaraa. Viimeksi Solvallassa se jäi voimissaan kiinni johtavan kantaan. Nyt se saanee nappijuoksun sisäradan jonossa ja suosikkien haparoidessa voittokaan ei suuremmin yllättäisi. 8 Aura S.L. on huippukyky, mutta volttilähtö voi aiheuttaa sillekin päänvaivaa. Viimeksi se ehti maalisuoran matkalla kakkoseksi porukan hänniltä. 11 Valetta kerää paljon peliä, mutta harvoin voittava tamma ei ole nyt kovin mielenkiintoinen pelikohde. Viimeksi se sai tulla sisärata pitkin kiertelemättä maalisuoran alkuun ja lopetti kakkoseksi. Solvallassa se nappasi yllätysykkösen nappijuoksulla johtavan takaa. Juoksurata auttaa tamman tulisesti matkaan, mutta silti juoksusta tulee tällä kertaa huomattavasti viime kisoja vaativampi. Juoksunkulku: Use Face painostaa ravia lähtiessään keulaan. Valetta voi iskeä takamatkaltakin nopeasti rinnalle, mutta keulapaikka ei ole suosiolla tarjolla. Sashay My Waylla ajetaan aktiivisesti alkumatkan sujuessa ravilla. Pelijakauma: Use Face (6%) on huippumerkki. Valetta (24%) on liikaa pelattu. IS-pelisuositus - Toto75-4 Pieni: 7, 9, 3, 1 Suuri: 7, 9, 3, 1

Toto75-5 3 Unoicsdue Gnafa' taipui viimeksi suursuosikkina johtavan rinnalta, mutta eipä esitystä voi liikaa moittia rajun matkavauhdin jälkeen. Toissa kerralla Jägersrossa se tuli vain hurjan Who´s Whon ohittamaksi ja taulussa näkyvät voitot tulivat jäätävään tyyliin kärkipaikalta. Ori avaa lujaa ja sopivalla matkavauhdilla huippukyvykäs italiaano on erittäin lähellä lähdön voittoa. Varma. 6 Larsson on lähdön kääntämätön kortti. Yli puolet uransa starteista voittanut ori ei ole saanut vastusta pitkään aikaan kevyemmissä Tanskan ja Saksan lähdöissä, joten on mielenkiintoista nähdä sen iskukyky huomattavasti tasokkaammassa tehtävässä. Pari viime voittoa ovat tulleet pintakaasulla kärkipaikalta. Suosikin lyömiseen vaaditaan tässä lähdössä todella kovaa suoritusta. 2 Vien Ici teki elämänsä juoksun elokuun alussa Rättvikissä rymisteltyään johtavan rinnalta 75-lähdön voittoon. Viimeksi esitys oli huomattavasti tahmeampi ja ruunan paukut hyytyivät onnistuneen juoksun jälkeen jo loppukaarteen alussa. Paikka on hyvä, eikä ruunaa kannata yhden startin perusteella vielä tuomita. 1 Caligula palasi hienossa vireessä 10 kuukauden tauolta. Ruuna juuttui viimeisellä takasuoralla pahoin taipuvan taakse kiinni ja valahti joukon hännille, mutta vahva loppuveto nosti sen vielä totosijoille. Ykkösrata ei suosi tasaista avaajaa. 12 Farlander Am laukkasi viimeksi suursuosikkina pahoin lähtöön, mutta osoitti 12-vauhtisella kirikierroksella vireen pitävän. Sitä edellisissä se napsi hyvät kakkossijat kovista 75-lähdöistä. Lähtöpaikka vie nyt kuitenkin suurimmat voitontoiveet. 4 Gambit Brodde kiri Tingsrydissä hänniltä hyvällä kirillä ykköseksi, mutta juoksuntapahtumatkin suosivat vahvasti takaa tulevia. Vastus on nyt huomattavasti kovempi. 11 Bordeaux S pisteli viimeksi derbykarsinnassa hyvin maalisuoraa ja pystyy tässäkin ylivauhtisella kipuamaan totosijakamppailuun mukaan. Juoksunkulku: Suosikki pystynee puolustamaan keulapaikan Larssonia vastaan. Johtavan rinnalle ei ole suurempaa tunkua, joten suosikki saanee määritellä matkavauhdin mieleisekseen. Pelijakauma: Unoicsdue Gnafan (44%) pinnoissa olisi vielä nousuvaraakin. Vien Ici (3%) olisi haastajaosaston kiinnostavin. IS-pelisuositus - Toto75-5 Pieni: 3 Suuri: 3

Toto75-6 Ruotsin Derby on tänäkin vuonna huikea lähtö. Nostetaan lähdön niukaksi ennakkosuosikiksi karsinnassa huippuvakuuttavasti esiintynyt 3 Aetos Kronos. Magnus A Djusen ajokki joutui peruuttelemaan alkumatkasta aivan porukan hännille, mutta 10,6-vauhtinen kirilenkki nosti sen vielä mahdottomista asemista ykköseksi. Kunto on aivan tapissaan kauden päätähtäimen kynnyksellä ja tällä kertaa juoksu onnistunee hyvältä lähtöpaikalta huomattavasti paremmin. 8 Don Fanucci Zet saa kakkossijasta huolimatta puhtaat paperit karsintajuoksustaan. Piippuhyllyn paikalta startannut jättisuosikki iski 1100 metriä jäljellä kolmatta rataa eteenpäin, tuli huippuvauhdissaan vastustajan häiritsemäksi ja jäi roikkumaan loppumatkaksi ulkoradoille. Ori punnersi kiihtyvässä vauhdissa kuitenkin umpirehdisti perille ja eteni varmasti finaaliin. Alkumatka näyttelee suurta roolia voiton suhteen, kun huippunopealla oriilla ladataan ulkoa kovat piippuun. 1 Hail Maryn kohtaa ensimmäistä kertaa urallaan koko ikäluokan kuohkeimman kerman. Karsinnassa se joutui johtavan rinnalta tiukille ja niittasi keulahevosen vasta aivan linjan kohdalla. Robert Berghin taktiikkaa ei tarvitse arvailla ykkösradan paikalta ja keulapaikka ei ole mistään hinnasta suosiolla tarjolla. Alustava suosikkiasema on hieman kyseenalainen. 5 Power on jatkanut tälläkin kaudella väkevää menoaan, vaikka kolmivuotiskauden kaltainen voittotehtailu on hieman tasaantunut. Karsintalähtöään se hallitsi helposti johtopaikalta. Toissa kerralla Åbyssa se joutui tunnustamaan rinnalla juosseen Aramis Barin selityksittä paremmakseen. Juoksunkulussa on omat haasteensa, mutta onnistuneella selkäreissulla pärjääminen ei yllättäisi. 9 Champ Lane ja 4 Global Adventure olivat karsinnoissaan vakuuttavia keulavoittajia, mutta tällä kertaa mitään ei tule ilmaiseksi. Maininta vielä 7 Ultion Facesta, jolta riisutaan nyt kaikki kengät pois ensimmäistä kertaa urallaan. Ori on väläytellyt huippuvirettä viimeisissään ja osallistunee ulkoakin ainakin jollain tavalla alkumatkan tapahtumiin. Ei oriin nyt alle prosentin hevonen kuuluisi tässäkään porukassa olla. Juoksunkulku: Hail Mary lyö sisältä kovat piippuun ja pyrkii kaikin voimin puolustamaan paikkaansa. Ulkoa ampuu Don Fanucci Zet ja välissä Powerkin voi värittää alkumatkan tapahtumia. Aetos Kronosilla saatetaan kiertää matkan aikana johtavan rinnalle. Pelijakauma: Hail Maryn (26%) ei kuuluisi olla suosikki. Aetos Kronos (16%) on pelihevosista kiinnostavin. IS-pelisuositus - Toto75-6 Pieni: 3, 8 Suuri: 3, 8, 1, 5, 7

Toto75-7 Päätöskohteessa ykköshevoseksi nousee voittotehtailuun äitynyt 2 Pastor Power. Peter Untersteinerin suojatti on kilpaillut läpi kauden vahvassa vireessä, mutta lähtöpaikat ja juoksunkulut eivät ole aikaisemmin mahdollistaneet kirkkaimpaa menestystä. Viimeksi se pääsi pitkästä aikaa hallitsemaan juoksua johtopaikalle ja piti ohitusta yrittäneen Zap Di Girifalcon loppuun asti kurissa. Axevallan ykkönen irtosi sinnikkään kiertämisen päätteeksi. Terävä avaaja pyrkii hyvistä asemista jälleen johtopaikalle. 5 Bucks To Burn kilpailee hienossa vireessä, vaikka voitot ovat kiertäneet koko kauden Daniel Redénin suojattia. Viimeksi Solängetissä ruunan esitys oli raastava matkavauhti huomioiden huippuhyvä, vaikka se joutuikin antautumaan kalkkiviivoilla Mindyourvalue F:lle. Keulapaikka voi olla nyt tiukassa Pastor Powerin ulkopuolelta, mikä hankaloittaa huomattavasti tehtävää. 9 Night Brodde voitti paluussaan kevyen lähdön onnistuneen reissun jälkeen. Oriilla on parhaimmillaan todella kova kapasiteetti, eikä sitä voi unohtaa hyvistä lähtöasemista. 3 Flash Håleryd voitti Rättvikissä niukasti koko matkan johdon jälkeen. Viimeksi menossa ei ollut samanlaista puhtia toisesta ulkoa, mutta ruuna tuli silti nollasijoitustaan paremmin tasaisessa rintamassa maaliin. Hyvältä lähtöpaikalta juoksu onnistuu suurella todennäköisyydellä. Takarivin kolmikko 12 Upset Face, 10 Only One Winner ja 11 Eldorado B. ei ole ulkona voittokamppailustakaan, jos keulapäässä innostutaan liian reippaaseen matkavauhtiin. Upset Facen kohdalla aktiivinen taktiikkakaan ei tulisi yllätyksenä. Hevonen kilpaili viimeksi Derby-karsinnassa, jossa suoritti asiallisella tasolla kierrettyään johtavan rinnalle kierros jäljellä. Hevonen on kapasiteetiltaan nelivuotisikäluokan kärkipäätä ja synkistä asemistakin ori voi olla kova luu tähän porukkaan. Juoksunkulku: Pastor Power kiihtyy lujaa ja nappaa keulapaikan. Västerbo Exact pitää paikan sen takana. Bucks To Burn jää johtavan rinnalle, mutta voi saada jossain vaiheessa Upset Facen selän eteensä. Pelijakauma: Upset Face (2%) on kiinnostavin merkki. Bucks To Burn (35%) on ylipelattu. IS-pelisuositus - Toto75-7 Pieni: 2, 5, 9, 3, 12 Suuri: 2, 5, 9, 3, 12, 10, 11

