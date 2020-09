Ravivihje: Toto75 Jägersro 5.9.2020 – jättipottikierros

Suosikit: Pronssidivisioonassa erottuu selvä nelikko, mutta lähtöpaikkojen puolesta kahdella näistä on jonkin verran paremmat mahdollisuudet voittoon. Kovasti sarjoissaan noussut 2 Lucky Base pyrkii jälleen keulaan, josta on tehnyt parhaat suorituksensa. Viimeksi 5-vuotias joutui tosin taipumaan Exaudio Vicille ja Ble du Gersille lopussa, mutta kierrosta lyhyemmällä matkalla belgialaisruuna voi pystyä parempaankin. Kevin Oscarsson nousee vahvistuksena rattaille. Rinnalta niin ikään johtoon mielivä 3 Nero Maximus on edellä mainittua monipuolisempi ja voi voittaa muualtakin kuin keulasta. Elitloppet-lauantain finaalissa takajoukkoihin jäänyt ori sai huilata kesän, mutta palasi hyvällä tyylillä tositoimiin muutama viikko sitten. 11-vauhtinen lopetus kantoi takaa kakkoseksi. Jos kengittä tällä kertaa menevä 5-vuotias onnistuu ohittamaan Lucky Basen alussa, voitto olisi liki.



Haastajat ja yllättäjät: Reippaasti peliä myös keränneet 9 Dortmund ja 11 Armour As ovat tasokkaita hevosia, eikä kummankaan voitto takarivistäkään yllättäisi. Dortmund eteni Åbyssä Exaudio Vicin takana kierros ennen maalia johtavan rinnalle ja tuli hyvin perille, vaikkei voittajasta otetta saanutkaan. Edellisissä starteissakin tanskalainen teki takaa vetävät lopetukset. Armour As laukkasi Solvallassa rintaman takana kiinniajon seurauksena lopussa, mutta teki aiemmin kesällä varmaa työtä kestäen vaativatkin reissut. Isompaan systeemiin nostetaan vielä pari vähemmälle pelille jäänyttä. 10 Twigs Ceasar on osoittanut viime starteissa erinomaista virettä, mutta vastassa on ollut aina joku liian kova. Tässä Vagabond Bin tai Vae Victis Clubin tasoisia vastustajia ei ole. 8 Kennedyn kapasiteetti riittää tälle tasolle. Rommessa 5-vuotias ei tosin saanut alussa rytmistä kiinni ja laukkasi. Se ilmoitettu meneväksi ilman kenkiä ensimmäisen kerran sitten vuoden takaisen Derbyn finaalin. 7 Nisse Sånna voi yltää totokamppailuun, mikäli selviytyy juoksuradaltaan sopivaan paikkaan. Kesän taukoa pitänyt 5 Neelix on pohjimmiltaan oikein hyvä hevonen. 4 Ti Punch Broline on kunnossa, muttei oikein voittajatyyppiä.



Juoksunkulku: 1 Super Grabben lähtee reippaasti, mutta hakee selkää. Myös juoksuradalta kiihdyttäville voi kelvata suojajuoksu, joten keulapaikan ratkaissevat niin ikään hyvin liikkeelle pääsevät Lucky Base ja Nero Maximus. Sisemmän radan turvin etu Lucky Basella. Dortmund voi kiertää johtavan rinnalle.



Pelijakauma: Armour As (21%) tuntuu pelihevosista hieman yliarvostetulta. Muuten ei suurempaa huomauttamista.



Ranking: A) 2, 3 B) 9, 11, 10, 8, 7, 5, 4 C) 1, 12, 6