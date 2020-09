Ravivihje: Toto64 Bollnäs 4.9.2020

Viidennen kohteen naiskuskeille rajattu tammalähtö on kierroksen selvästi tasaisin koitos, josta varsinaisia statisteja ei ole yhtään ja molempiin systeemeihin lähtö lyödään läpi. 11 Gloria Victis saakoon niukan ykkösvihjeen, vaikka lähtöpaikka karu onkin. Tamma runnoi Rommessa kolmannesta ulkoa pitkän kirin päätteeksi rehdisti voittoon ja viime lauantain Bergsåkerin Klass II-karsinnassa se tuli samalta juoksupaikalta 12,0-vauhtia viimeiset 700 metriä ollen toista rataa juosseista toiseksi paras. Tammalla vaikuttaa olevan kurveissa hankaluuksia, joten Emilia Leo saattaa kierrättää ajokkinsa matkalla johtavan rinnalle, koska ulkoratoja pitkin kiertäminen on varsinkin tällaisella hevosella vaikeaa. Leo on eittämättä lähdön paras kuski ja siitä tulee iso etu.

Vaikka illan lähdöissä huippuhevosia viliseekin, niin 1 Lolita Tooma saattaa silti olla ravien seuratuin hevonen. Sitä kun ajaa tv-kasvona nykyään paremmin tunnettu Jennifer Tillman, jonka haastelähtö on kyseessä. Diamantstoet-karsinnan kesäkuussa voittanut Lolita Tooma ei ole sen jälkeen onnistunut, mutta kunnossa ei ole vikaa. Viimeksikin Gävlen tasokkaassa lähdössä tamma ei saanut neljännestä sisältä kunnolla kiritilaa missään vaiheessa ja tuli voimia tallella maaliin. Hyvältä lähtöpaikalta tiedossa on juoksu joko keulassa tai ainakin sen välittömässä läheisyydessä. On toki muistettava, että vaikka Tillman on varmasti yksi kaikkien aikojen parhaimpia naiskuskeja, niin tämä on hänen kauden ensimmäinen startti ja viime vuodeltakin starttimerkintöjä kertyi vain yksi kappale.

3 Jacqueline Boko teki loistavan startin varsinkin vielä taulussa näkyvässä Rättvikin kisassaan kesäkuun alussa, kun haastoi kovaa La Plus Bellea ja meni kovan tuloksen 12,4aly. Tamma veti henkeä Lyckselen kahden hiitin kisan jälkeen ja paluu radoille tapahtui viikko sitten Bergsåkerissa. Tuon startin voi unohtaa, sillä kuskilta meni kaikki pieleen ja epäonnistumisen kruunasi loppukurvin laukka. Nyt on uusi päivä ja nopea lähtijä saanee hyvän reissun.

2 Belle Reine lienee kyvyiltään lähdön paras hevonen ja voi voittaa suoran mitalla, mutta siihen on nyt hyvin vaikea suhtautua. Laukka on ollut Robert Berghin tallista kovasti pinnassa ja kuski Veronica Eriksson ei ole ajanut kilpaa lähes kahteen vuoteen. 7 Robloxia jäi viime viikon Rättvikin startissaan umpipussiin johtavan taakse ja se jatkaa tauluaan paremmassa iskussa. Ida Riesterer on hyvä kuski tähän lähtöön ja tamma lähtee niin lujaa liikkeelle, että osallistuu seiskaradaltakin keulataistoon. 9 Elle Pace kiri jo Bollnäsin kahden hiitin kisan karsinnassa takajoukoista hyvin. Finaaliin tammalta otettiin ensimmäistä kertaa kengät pois ja se voittikin kolmannesta ulkoa. Ennakkoinfon mukaan kengät pysyvät tänään jalassa, mutta Easy Pace on silti perushevosia.

4 Divina näytti hyvältä viikko sitten Bergsåkerissa palatessaan tauolta, mutta laukkasi ahtaan näköisessä tilanteessa viimeisellä takasuoralla. 12 Insignia on tehnyt parissa viime startissa hyvät juoksut keulasta ja on piippuhyllyn paikaltakin huomioitava. Optimitapauksessa se voisi saada kirissä suosikin vetoavut. 8 Young Highness on luokaltaan riittävä hevonen tähän lähtöön. Sillä ei ole juoksut onnistuneet viime starteissa, Solängetin T75-lähdössäkin tammalla käännettiin jostain syystä kovien Lipstick Tooman ja Anna Mauds Lassien takaa toiselle ilman vetoapua ja lopussa tuli ymmärrettävästi väsy. 5 Lyckans Cashille 2100 metrin matka voi olla liian lyhyt, mutta ylivauhtia voi olla tiedossa ja se suosisi isosti vahvaa menijää. Systeemien hintaa ei juuri nosta, vaikka lapulle ottaakin vielä jäljelle jääneet 6 Ella Victorystonen ja 10 Gitte Silvåkran. Nekään eivät ole täysin ulkona.

Juoksunkulku: Lolita Tooma, Jacqueline Boko ja Robloxia ovat alussa nopeimmat. Veikataan Jacqueline Bokon saavan keulat. Matkavauhti voi olla reipasta läpi kisan.

Pelijakauma: Jaqcueline Boko (3%) on todellisessa tarjouksessa.