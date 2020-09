Ravivihje: Toto64 Örebro 3.9.2020

3 Get Ready On Tour aloitti Örebrossa upealla esityksellä Ulf Stenströmerin treenistä. Ruuna avasi omaa vauhtiaan keulaan, veti tasaisen reipasta ja 11-lopetuksessa karkasi herkällä tyylillä muista. Hevosen olemus vielä maalin kohdalla kieli siitä, että tulokseen 12,3aly jäi vielä runsaasti varoja. Illan tehtävässä moni asia puoltaa Ulf Ohlssonin ajokkia. Se voi parantaa yhä saatuaan pikkutauolta startin alle ja myös nyt ruuna päässee keulaan. 1 Tiger Journey tosin avaa sisäradalta lujaa, mutta tauolta sillä tuskin täydellä matkalla keulasta ajetaan. Tauolta palaa myös hyväluokkainen 4 Leonas Sami ja 10 Maximus M.M. on saanut jälleen kurjan lähtöpaikan. Tuskin kukaan lähtee Get Ready On Touria prässäilemään, joten se saanee tehdä oman juoksunsa ja on todella lähellä voittoa.

Juoksunkulku: Tiger Journey pitää ensin keulat ja luovuttaa ne sitten Get Ready On Tourille. Matkavauhti lienee maltillista. Maximus M.M. on ainoita hevosia, joilla voitaisiin ajaa johtavan rinnalle, mutta ei se siitä ainakaan viimeksi Get Ready On Tourille voinut mitään.

Pelijakauma: Get Ready On Tour (57%) on oikein pelattu. Maximus M.M. (3%) on jäänyt oudon vähälle huomiolle. 6 Elegant Frostin (12%) isot prosentit ihmetyttävät.