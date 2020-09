Ravivihje: Toto86 Solvalla ja Åby 2.9.2020 – jättipottikierros

Toto86-1 Suosikki: Jos voittoja jaettaisiin edellisten starttien ansioituneille, 4 Sandsjöns Enzolle sellainen jo kuuluisi. 5-vuotias on esiintynyt vahvasti jo pidemmän aikaa, mutta hieman vaativat reissut ja kova vastus ovat estäneet täysosuman. Rommen 75:ssä ori teki 2. ulkoa rehdin kirin, mutta hävisi nappireissun saaneelle niukasti. Juoksusta ei välttämättä tule tälläkään kertaa aivan yksinkertaista, mutta kevyempi vastus puoltaa Johan Untersteinerin valmennettavan voittoa. Kun pikamatkalle on luultavasti tiedossa taas toista rataa ja kierrokselle on parempiakin varmoja tarjolla, selvä suosikki saa kavereitakin systeemeihin.

Haastajat ja yllättäjät: 1 Very Good Z.S:lle matka ja asetelmat ovat erinomaiset, mutta suoritusvarmuuden löytyminen on vielä hakusessa. Muutama viikko sitten pitkältä tauolta palannut italialainen latasi johtavan rinnalle, josta laukkasi lyötynä loppukurvissa. Viime syksyn kisoissa se esiintyi turhan virtavana, mutta onnistui silti nappaamaan keulavoiton kertaalleen. Hyväänkin suoritukseen on tässä syytä valmistautua. Yllätysvoiton keulasta Eskilstunassa ottanut 3 Bag's Simoni on joutunut taipumaan sen jälkeisissä starteissa hieman lopussa, mutta asetelmat ovat sillekin tällä kertaa taas suosiollisemmat. Jos Henna Halme ja Carl Johan Jepson saavat juoksupaikat jaettua ilman suurempaa paukkujen tuhlaamista, voi kummastakin olla suosikin haastajaksi voiton suhteen. 7 Gomez on tähän seuraan kelpo menijä, mutta ulkona oleva lähtöpaikka tuo tietysti pulmia. Jo ennen lähtölinjaa viimeksi laukannut ruuna teki aiemmissa elokuun starteissa hyvät suoritukset. Harvoin voittava 2 Darshana saa myös paikan lapulta, sillä juoksupaikka voi löytyä sopivan läheltä kärkeä, eikä tamma olisi silloin kirissä täysin vaaraton. Halmstadissa se nousi 2. sisältä päätöspuolikkaan alussa 3. ulos ja eteni varmasti toiseksi vain Velegancelle häviten. Ylivauhtisessa juoksussa myös 6 Infinitus voisi yltää kärkipäähän, mutta normaalisti 1640 metriä on tasaiselle avaajalle liian lyhyt matka. Sen otteetkin ovat viime aikoina olleet lähinnä tasaisia.

Juoksunkulku: Very Good Z.S. ja Bag's Simoni iskevät tiukimmin yhteen kiihdytyksessä, vaikka 5 Joyride Cane ja Gomezkin osaavat avata reippaasti. Ensin mainitulla on kuskin halutessa saumat pitää kärkipaikka. Sandsjöns Enzolle jäänee kuolemanpaikka.

Pelijakauma: Melko lailla oikein pelattu lähtö.

Ranking: A) 4 B) 1, 3, 7, 2, 6 C) 5, 8 IS-pelisuositus - Toto86-1 Pieni: 4, 1, 3, 7, 2 Suuri: 4, 1, 3, 7, 2

Toto86-2 Suosikki: Kolmella voitolla uransa aloittanut 2 Hoboken Am on 3-vuotiaiden tammojen lähdön selvä ykköshevonen, sillä Timo Nurmoksen suojatissa on edellytyksiä todella pitkälle. Kaksi ensimmäistä täysosumaa tuli johtavan rinnalta vaivattomasti, viimeksi Muscle Hillin tytär irrotteli keulasta päätöspuolikkaan 09,6-kyytiä, vaikka menolupa heltisi vasta maalisuoralla. Loppukaarteessa Jorma Kontion ajokin meno näytti hetken epävarmalta, ja vaikka kyse saattoi olla lyhyestä starttivälistä ja Örebron Solvallaa huonommasta alustasta, nostetaan tällä kertaa isompaan systeemiin pari vähemmän pelattuakin vielä vähäisen rutiinin omaavan suursuosikin kavereiksi.

Haastajat ja yllättäjät: Reijo Liljendahlille siirtynyt 6 Alien Hill otti kesäkuussa Tuomas Korvenojan käsistä tyylikkäät voitot keulasta ja johtavan rinnalta, mutta laukkasi Axevallassa kiihdytyksessä. Kapasiteetti riittää tässä kärkipäähän ja treeneissäkin sillä on ajettu jo puolireipasta, joten vireen luulisi olevan heti kelvollinen. Mahdollinen siis, jos suosikilla ei ole paras päivänsä. 3 Crashed Eggsin voittosarakkeessa on vielä pyöreä nolla, mutta viime esityksen perusteella voitonkin luulisi kohtapuolin tulevan. Örebrossa Hoboken Amin voittamassa lähdössä Roger Walmannin valmennettava jätti erittäin hyvävireisen kuvan kirimällä takaa viimeiset 400 metriä peräti 08,5-vauhtia kolmanneksi. Jos kenkien riisumisella on vielä positiivinen vaikutus, ei menestyminen tässäkään ole mahdotonta. Toki senkin voitto vaatii suosikin epäonnistumista, sillä Crashed Eggs ei ole alussa erityisen ripeä. 1 Tiny Rocketia matsattiin alkukesällä koviin lähtöihin, mutta menestystä ei sitten huhtikuun keulavoiton ole tullut. Heinäkuun lopussa se laukkasi viimeisellä takasuoralla noustuaan sisältä kirikierroksella toiselle radalle. Suosikin peesistä totosija olisi mahdollinen. 7 Firstclass U.M. oli tekemässä johtavan rinnalta vahvaa suoritusta Färjestadin E3-karsinnassa, mutta laukkasi loppusuoralla. Kengät jalassa se ei ole pelillisesti tällä kertaa erityisen kiehtova, kun taktiikkakin voi olla ulkoa Oaks-karsintojen lähestyessä varovaisempi.

Juoksunkulku: Hoboken Am osoitti viimeksi varsin hyvää lähtönopeutta ja kakkosradalta Jorma Kontiolla onkin mahdollisuus ottaa porukka heti komentoonsa. Alien Hill voi päästä ulompaa heti myös kärkiryhmään.

Pelijakauma: Hoboken Am (54%) on itseoikeutettu suosikki, mutta prosentit voivat kivuta liiankin korkeiksi. Alien Hill (8%) ja Crashed Eggs (2%) ovat maistuvia, Firstclass U.M. (10%) ja Babsan Kronos (11%) ylipelattuja.

Ranking: A) 2 B) 6, 3, 1, 7, 9, 5, 4, 10 C) 11, 8, 12 IS-pelisuositus - Toto86-2 Pieni: 2 Suuri: 2, 6, 3

Toto86-3 Suosikit: Kolmas 86-lähtö, kuten Åbyn kohteet muutenkaan, ei ole järin kovatasoinen ja pelihevoset erottuvat melko selkeästi. Kaikki ykkössijansa keulapaikalta ottanut 7 Gaagaa Rivner on pelattu ymmärrettävästi suosikiksi, mutta mielipaikalle pääseminen ei ole aivan sanottua tällä kertaa, joten varmistuksetkin ovat paikallaan. Peter Untersteinerin 4-vuotias tuli Åbyssäkin johtopaikalta ihan hyvin maaliin asti, vaikka joutuikin tunnustamaan yhden paremmakseen. Sisäpuolelta kiihdyttävä 6 Lovely O.O. voi onnistua pitämään sen alussa ulkopuolellaan, ja se hankaloittaisi suosikin tehtävää melko tavalla. Kalmarissa pieneltä paussilta palannut tamma kiri parijonosta viimeiset 800 metriä 11,7-vauhtia ehtien linjalla uran avausvoittoon. Lähdön kolmas vakava voitontavoittelija on 10 Erik Youknow, jonka otteista tosin vielä hyvästä statistiikasta huolimatta puuttuu ihan viimeinen puristus. Se on tehnyt takaakin kelpo suorituksia ja ennätysvauhtinen kisa alla voi hieman terävöityäkin.

Haastajat ja yllättäjät: Vähemmän pelatut tuntuvat kauttaaltaan kovin vaatimattomilta. Ravilla pysyessään saumoja voisi omata ehkä 5 N.T.T.'s Avatar, joka ei jäänyt heinäkuun alussa Vaggerydissä johtavan rinnalta kovin kauaksi voitostakaan. Sittemmin se on kärsinyt raviongelmista ja laukannut päätöskierroksella kahdessa kisassa, mutta balanssia yritetään korjata. 8 Lexington Zonin 4-vuotiskauden kisoista kaksi on päättynyt loppuvaiheessa laukkaan ja toissa kerrallakin ruuna keikkui laukan partaalla loppusuoralla. Tehtävä tuntuu melko hankalalta, jos juoksupaikkakin jää taakse. Kovin merkittäviä suorituksia eivät ole tehneet myöskään 2 Tobeanunorasinner ja 1 Lillmarie Komp, mutta suosiolliset lähtöpaikat voivat tuottaa nappionnistumisella ehkä totosijan.

Juoksunkulku: Eturivin hevosissa ei ole erityisen räjähtäviä avaajia. Tobeanunorasinner ja N.T.T.'s Avatar voivat päästä ensiksi sisälle. Myös 3 Sanita voi lähteä mukavasti, mutta laukkariski on merkittävä. Lovely O.O. tai Gaagaa Rivner etenee kuitenkin lopulta keulaan. Jälkimmäinen ei osoittanut viimeksi kovin reippaita alkutahteja, joten Lovely O.O. voi pitää etunsa alkumatkalla.

Pelijakauma: Gaagaa Rivnerin (44%) ja Lovely O.O:n (22%) ero prosenteissa on liian iso.

Ranking: A) 7, 6, 10 B) 5, 8, 2, 1 C) 9, 3, 11, 4 IS-pelisuositus - Toto86-3 Pieni: 7, 6, 10 Suuri: 7, 6, 10, 5

Toto86-4 Suosikki: 6 Ecurie D:n uran avaustappio oli tosiasia Hugo Åbergs Memorialissa, muttei 4-vuotiaan esitystä pääse silti moittimaan. Takaa ei vain ollut 08-lopetuksellakaan edellytyksiä parempaan sijoitukseen Double Exposuren karattua keulasta voittajaksi. ”Omiensa” joukkoon tässä taas palaava ori voittanee helposti, mikäli pääsee keulapaikalle, ja muita parempi kapasiteetti riittää ratkaisemaan tehtävän johtavan rinnaltakin. Varma.

Haastajat ja yllättäjät: 3 Brother Billin juoksu Derbyn karsinnassa meni viime tiistaina kaikin puolin pieleen ja viimeiset 1200 metriä kolmatta rataa tahkonnut ruuna hyytyi lopulta selvästi finaalin ulkopuolelle. Vire oli varmastikin viritetty finaalia silmällä pitäen, joten Timo Nurmoksen valmennettava voi pystyä tässä entistä vahvempaankin suoritukseen. Ei se silti luultavasti riitä suosikin kukistamiseen millään juoksunkululla. Raskas viime juoksu huomioiden keulan luovuttaminen Ecurie D:lle voi olla hyvinkin mahdollista, jolloin kakkossija olisi erittäin todennäköinen. 7 Click Bait jatkoi hyviä suorituksiaan muutama viikko sitten nousemalla takamatkalta kärkirintamaan lyhyessä tasoituksessa. Nopea lähtijä voi päästä ulompaakin satsattaessa hyviin asemiin, mutta voitto on joka tapauksessa tiukassa. Robert Berghiltä viimeksi aloittanut 5 Belker ei pystynyt vielä kamppailemaan Derbyn finaalipaikasta loppuun asti, mutta startti alla oriin suunta lienee ylöspäin. Totosauma.

Juoksunkulku: 1 Brake Cooling avaa hyvin, mutta Brother Bill hankkii siltä nopeasti kärkipaikan. Click Bait pystyy sotkemaan kärkikuvioita, jos sillä ladataan alkuun. Ecurie D. tullee myös heti eteenpäin ja edennee lopulta johtoon.

Pelijakauma: Ecurie D:n (78%) kovat pinnat ovat paikallaan.

Ranking: A) 6 B) 3, 7, 5 C) 2, 8, 1, 4, 9 IS-pelisuositus - Toto86-4 Pieni: 6 Suuri: 6

Toto86-5 Suosikit: Tasaisessa keskipitkässä voltissa ykköshevoseksi nousee takamatkan eniten pelatusta kaksikosta luultavasti huomattavasti parempiin asemiin pääsevä 8 Point Zero. Toissa kerralla sen tehtävä takaa meni turhan vaikeaksi, mutta kärkiporukasta Mikko Ahon hieman laiskansitkeä menijä voitti kesällä kahdesti. Vaggerydissä ruuna jäi toisen radan vetäjäksi 1300 metriä ennen maalia, mutta ratkaisi lopussa varsin helposti. Thomas Uhrbergin avulla se pääsee voltista ripeästi liikkeelle. 12 Geliatimo oli Visbyssä johtavan rinnalta suorastaan ylivoimainen, vaikka antoi matkalla keulahevoselle painettakin. Muuten onnistumiset ovat olleet harvassa ja viimeksi laukka tuli pariinkin otteeseen. Alussa Robert Berghin suojatti jäänee viimeiseksi, mutta vajaa lähtö suosii ja ravatessaan ruuna pystyy nousemaan voittomatsiin vaativammallakin reissulla.

Haastajat ja yllättäjät: 3 Shimoko sai elokuussa voitonjyvän kohdalleen helpommissa lähdöissä, muttei ainakaan Axevallan ykkönen mitenkään vahingossa tullut. Päätöskierroksen alkaessa takaa keulaan edennyt tamma venytti lopussa selvän eron muihin. Tehtävä takamatkan pelihevosiin peilaten tuntuu silti hieman kovalta 4-vuotiaalle tammalle. Yllätyksen mahdollisuuskin on tässä kohteessa hieman suurempi kuin monissa muissa illan selväpiirteisissä lähdöissä. 1 Sally's Love on pohjimmiltaan erittäin kyvykäs, mutta onnistumiset ovat jääneet alkuvuoteen. Loppuun asti pelittäessään se voisi sisäradalta pystyä korkeallekin. 11 Piquen juoksu meni viimeksi täysin pipariksi, mutta kuusi päivää aiemmin puolivälissä johtavan rinnalle ja siitä takasuoralla kärkeen porhaltanut ruuna vastasi voittoon. Merkittävän kuskinvaihdoksen kokeva 6-vuotias on syytä huomioida. 5 Zar Neo ei myöskään ole aivan nolo tapaus ja voi päästä voltin jyrkemmältäkin radalta hyvin liikkeelle. Myös toisinaan kelpo suorituksia tekevä 7 Skogbys Gallardo on vähän pelattuna huomion arvoinen. Jos lähtöön revittelee vielä enemmän merkkejä, viimeksi Pique'ta mukavasti kirittänyt 9 Marjons Love ja roiman kuskinvahvistuksen kokeva 4 Loc Ästher voivat tulla myös kyseeseen.

Juoksunkulku: Sally's Lovella on sisäradalta hyvä mahdollisuus pitää keulapaikka alussa, vaikka Zar Neokin voi avata hyvin. Point Zero lähtee reippaasti takaa ja voi edetä johtoon jo avauskierroksen aikana. Jos Geliatimo ravaa, etenee se vauhdinpitäjäksi.

Pelijakauma: Shimoko (20%) on saanut liian suuren kannatuksen. Zar Neo (2%) on liian vähän pelattu.

Ranking: A) 8, 12 B) 3, 1, 11, 5, 7, 9, 4 C) 10, 6 IS-pelisuositus - Toto86-5 Pieni: 8, 12, 3, 1, 11, 5, 7 Suuri: 8, 12, 3, 1, 11, 5, 7

Toto86-6 Suosikit: Tasainen on myös Solvallan ainoa volttikohde. Ykkösmerkiksi kohoaa otteitaan tauon jälkeen parantanut 3 Kasper Trot. Mikään voittokone Björn Goopin 5-vuotias ei ole ollut, mutta Rommen esitys johtavan ulkopuolelta oli sen verran mallikas, että tässä ykkössija on ulottuvilla monenlaisella juoksulla. Alustavasti eniten peliä on kerännyt paalun 1 Isan. Tamma ei missään tapauksessa ole jättänyt niin voitontahdotonta vaikutelmaa kuin statistiikasta voisi päätellä, mutta merkittävästä kuskinvaihdoksesta huolimatta 30:n paikkeilla huiteleva peliosuus tuntuu melko suurelta hevoselle, joka ei ole koskaan voittanut. Kaikissa kesän starteissaan se on juossut joko keulassa tai johtavan takana, tällä kertaa voi olla keulajuoksun vuoro. 4 Dark Roadster ei ole hevosena ainakaan edellisiä kehnompi, mutta 4-vuotiaan suoritustaso heittelee. Toissa kerralla ruuna kesti puutteellisesta tyylistä huolimatta voittoon, mutta laukkasi viimeksi jo ennen lähtölinjaa ratkaisevasti. Se voi päästä voltista ripeästikin matkaan, joka nostaisi osakkeita.

Haastajat ja yllättäjät: Jos Isan vetää keulassa, on 2 Silver Loadilla mahdollisuudet makoisaan juoksuun sen takana. Pieneltä tauolta ruunan vire on toki lievä arvoitus, mutta pohjimmiltaan kyse on ihan kelvollisesta 4-vuotiaasta, eikä kärkisija tässä järisyttävänä paukkuna tulisi. 11 Magnolia Boyn virettä ei sen sijaan tarvitse arvailla, se on viime esitysten perusteella tapissaan. Sen osalta suuremmat kysymykset liittyvät juoksunkulkuun, johon ori tarvitsee hieman tuuriakin. Sopivilla avuilla kiri voi kantaa korkealle. Isompaan systeemiin nostetaan vielä kolme muutakin. 6 No Limit Royaltyn päivän vireeseen liittyy myös kysymyksiä, mutta kapasiteetiltaan Janne Korven ajokki kuuluu lähdön parhaimmistoon. Reippaalla askeleella viimeksi loppumetrit sisältä tilaa saatuaan pistellyt 5 Madronjo huomioidaan myös, vaikka meneekin kengät jalassa. E3:ssa positiiviset suoritukset tehnyt 10 Super Class C.H. ei ole voltista täysin suoritusvarma tapaus, mutta kuntonsa puolesta 3-vuotias voi pärjätä nytkin.

Juoksunkulku: Isan lähtee paalulta vetämään porukkaa. Dark Roadster voi käynnistyi parhaiten 20 metrin hevosista, mutta Kasper Trotkin voi tulla aikaisessa vaiheessa eteenpäin.

Pelijakauma: Isan (29%) on hieman yliarvostettu. Tarjouksessa ovat Silver Load (4%) ja Magnolia Boy (2%).

Ranking: A) 3, 1, 4 B) 2, 11, 6, 5, 10, 8 C) 7, 9, 12 IS-pelisuositus - Toto86-6 Pieni: 3, 1, 4, 2, 11 Suuri: 3, 1, 4, 2, 11, 6, 5, 10

Toto86-7 Suosikki: 8 Don't Be Shyn lupaava viime kausi kääntyi syksyllä laukkojen sävyttämäksi, mutta heinäkuussa tamma palasi tositoimiin entistä ehompana. Jägersrossa reipas loppuveto ei riittänyt vielä neljättä sijaa ylemmäs, mutta Åbyssä 5-vuotias ratkaisi takaa todella kevyellä askeleella kulkien viimeiset 600 metriä 10,8-vauhtia. Treeniraportit lupaavat nytkin hyvää, joten Peter Untersteinerin suojatilla on erinomaiset edellytykset niputtaa vaatimattomat vastustajansa viimeistään päätöskierroksella. Paljon pelattunakin kelpo varma.

Haastajat ja yllättäjät: Kuten todettua, suosikin takana lähtö ei ole järin kovatasoinen. 1 Sweet Eloise voi olla ykkösradalta lähdön keulahevonen ja johtaakin pitkään, mikäli suosikilla ei ajeta jo avauskierroksella eteenpäin. Visbyssä johtavan rinnalta lyötynä loppukurvissa laukannut 4-vuotias teki Tingsrydissä takaa kelvollisen suorituksen ja tallitiedot lupaavat nyt entistä parempaa. 7 Bambi A.F. olisi normaalina ehkä ykköshaastaja, mutta pitkähkö tauko alla sen vire on kuitenkin jonkinlainen arvoitus. Helmikuun voitto tuli johtavan rinnalta, eivätkä esitykset sen jälkeenkään olleet kehnoja. Viime vuonna E3-finaaliinkin yltäneen 11 Divane Godivan 4-vuotiskausi on sujunut pääasiassa mollivoittoisesti, mutta toissa kerralla tamma pisteli lopun sisältä melko virkeästi. Viimeksi puhti oli taas poissa, joten Joakim Lövgrenin suojatin suoritusta on nyt taas vaikea arvailla. Asiallisesti mennyt 6 The Black Girl voisi juoksuradan onnistuneesti hyödyntäessään kamppailla myös hyvästä sijoituksesta, samoin Thomas Uhrbergilla vahvistuva 2 Portnaheaven.

Juoksunkulku: Sweet Eloise pystyy sisäradalta ehkä puolustamaan kärkipaikan, eikä suosikkia lukuun ottamatta muille keulan luovuttaminen tulle kyseeseen. Bambi A.F. osaa myös lähteä hyvin voltista, mutta tauko alla maltillisempi taktiikka lienee todennäköinen. Don't Be Shy voi jättää iskunsa kirikierrokselle.

Pelijakauma: Don't Be Shyn (61%) peliosuus on täysin ansaittu. Bambi A.F. (16%) on kerännyt liikaa kannatusta.

Ranking: A) 8 B) 1, 7, 11, 6, 2, 5, 10 C) 4, 3, 9 IS-pelisuositus - Toto86-7 Pieni: 8 Suuri: 8

Toto86-8 Suosikit: Päätöskohteessa haetaan jo asetelmia ensi viikon perjantaina ravattaviin Kriteriumin karsintoihin. Tämä näkynee myös monen valjakon taktiikassa ja sillä perusteella lähdössä luotetaankin parhaalta paikalta kiihdyttävään 1 Hunt Amiin. Se ei välttämättä ole kisan paras hevonen, mutta kuitenkin riittävän hyvä pitääkseen keulasta pintansa perille asti. Mantorpissa Timo Nurmoksen ori joutui taipumaan reippaan alkuvauhdin seurauksena, mutta viimeksi kengittä voitto irtosi johtopaikalta todella helposti 11,8-lopetuksessa. 2 Manny Muscle on ehtinyt jo testata hieman kovempiakin ympyröitä. Kokolapuilla ori oli viime kerralla keulassa turhan meneväinen, mutta kesti silti kunnialla perille. Ilman lappuja meno pysynee tällä kertaa tasaisempana, mutta kärkisija on edelleen mahdollinen. 3 Head Runin pohjat ovat vielä katsomatta. Kesällä Robert Berghille siirtynyt ruuna kiri Åbyssä sisältä vaivattomaan voittoon ja erkani viimeksi selvästi keulasta, vaikka sai matkalla vähän painettakin. Todennäköisesti toista rataa pitkin juoksevana sen pitää toki olla hyvä lyödäkseen edellä mainitut. Ehkä se tapahtuu vasta myöhemmin syksyllä?

Haastajat ja yllättäjät: Haastajat eivät tunnu erityisen houkuttelevilta. Luokkansa puolesta lähdöstä löytyy kyllä muitakin hyviä, mutta kauden tärkeimmän kilpailun ollessa ovella kehnoilta paikoilta tuskin nähdään mitään yltiöpäisiä ajosuorituksia. 5 Santos de Castella laukkasi viimeksi heti lähdössä, mutta avasi auton takaa hyvin kesäkuussa ja voisi sotkea hieman kärkikuvioita. Bollnäsin ykkössija tuli keulasta varmasti 12,6-lopetuksella. Kesän startit alkulaukkoihin pilannut 9 Dollar Doc ei ole pöhkömpi hevonen ja voisi pelihevosten takaa asemat hankkiessaan yltää hyvään sijoitukseen. 8 Henry Flyer Sisun paikka parani hieman poisjäännin myötä, mutta kelpo lähtönopeudesta huolimatta tehtävä tuntuu siltikin vielä haastavalta. 12 Ferox Brick vaikutti kevään ja alkukesän perusteella oikeinkin hyvältä, mutta E3-karsinnassa loppukaarteessa tulleen laukan jälkeen oriilta on operoitu irtopala. 11 Take It Easy Tour eteni viimeksi 3. ulkoa 13-vauhdilla varmaan voittoon, muttei vaikuta ainakaan vielä yhtä etevältä kuin eturivin suosikkikolmikko.

Juoksunkulku: Hunt Am on osoittanut lähtönopeutta ja puolustanee keulat, varsinkin kun Manny Musclen nopeus voi kärsiä ilman lappuja. Santos de Castella ja 6 Direct Track pystyvät avaamaan hyvin ulompaa.

Pelijakauma: Head Runin (27%) peliosuus on nousussa, joten Hunt Am (21%) voi jäädä edulliseksikin.

Ranking: A) 1, 2, 3 B) 5, 9, 8, 12, 11 C) 10, 6, 4 IS-pelisuositus - Toto86-8 Pieni: 1 Suuri: 1

