Ravivihje: Toto86 Axevalla ja Solänget 1.9.2020

4-vuotiaiden oriiden ja ruunien Breeders’ Crown-alkuerä on hienotasoinen koitos.

9 Galileo Amin Åbyn startti viimeistään näytti ettei sillä tarvitse väistellä mitään 4-vuotislähtöjä. Kolmannessa sisällä juossut ori siirtyi viimeisellä takasuoralla lähdön lopulta voittaneen Aramis Barin taakse toiseen ulos, josta Katja Melkon treenattava tuli oikein hyvin loppuun sijoittuen neljänneksi. Se ei hävinnyt kuin mitan Derbyn suurimpiin suosikkeihin kuuluvalle Powerille ja tulos 11,2ake on kovaa valuuttaa, vaikka Åbyn rata tuona päivänä toki lentokenttä olikin. Takarivistä huolimatta Galileo Am saa niukan ykkösvihjeen.

3 Admiral As voi nousta urallaan vaikka kuinka pitkälle. Olennaisen kyvyistä kertoo, että ravia polkiessaan ruuna on kokenut vasta yhden tappion, Kungapokalenin finaalissa. Elitloppet-viikonvaihteen 4-vuotiseliitissä sille kävi kylmät, kun Ulf Ohlssonin ajokki laukkasi hieman ennen maalia menettäen toisen sijan ja 09,3-09,4aly ajan. Seuraavassa startissa Rättvikissä Admiral As laukkasi ensimmäiseen kurviin ja palaakin nyt yli kahden kuukauden huoltopaussilta, mutta Reijo Liljendahl tapaa tuoda suojattinsa vireessä tauolta.

Lähdön kolmas kova on hienoon vireeseen kohonnut 7 Swagger. Hienolla tyylillä askeltava ruuna on voittanut pohjoisessa täysin pystyyn kolme viime starttiaan ja koventuvasta vastuksesta huolimatta Sandra Erikssonin ajokki on huomioitava aikaisin. Lähtöpaikka on ulkona, mutta nopeana avaajana se voi päästä jopa keulaan asti.

Isompaan systeemiin otetaan kunnon rastimeri, niin hyviä yllätysehdokkaita lähdöstä löytyy. 5 The Bald Eagle on tauluaan paremmassa iskussa. Toissa kerralla Rättvikin pronssidivisioonassa ruuna kiri neljännestä ulkoa 09,6-vauhtia viimeiset 700 metriä, mutta kiihtyvässä tempossa oli vaikea nousta kuudetta sijaa korkeammalle. Viimeksi Derby-karsinnassa tehtävä oli jälleen kärkisijojen suhteen mahdoton porukan hänniltä. Nopeana avaajana sillä on hyvä sauma päästä keulaan ja sen jälkeen Rikard N Skoglundin taktiset valinnat määrittäisivät paljon lähdön käsikirjoitusta. Jos keuloja ei luovuteta esimerkiksi Swaggerille, niin se nostaisi tallikaveri Admiral Asin osakkeita.

2 Gooner on pystyvä ja samalla epävarma tapaus. Åbyn viime startissa ruuna malttoi ravata ja se voittikin näyttävästi johtavan rinnalta 12,3-vauhtisen kirikierroksen päätteeksi. Tuon kisan jälkeen Gooner vaihtoi jälleen valmentajaa ja Daniel Wäjersten on sen kolmas treenari lyhyen ajan sisään. Ennakkoinfon mukaan ruuna menisi tänään ensimmäistä kertaa urallaan ilman kenkiä. 11 Strong Heartbeatin heikko tulosrivistö ei kerro mitään orin kyvyistä. Siitä kertoo jo se, ettei huonoa hevosta pelata Derby-karsintaan kertoimeen 7,0x. 10 Dante Godiva on luokkamenijä, jonka todellista kukkaan puhkeamista on odoteltu.

1 Jareth Boko saattoi Derby-karsinnassa jopa hieman hyötyä alun laukastaan, kun sitä ei tarvinnut erikseen pakittamalla pakittaa takajoukkoihin. Joka tapauksessa ruuna teki oikein pirteän kirin nousemalla neljänneksi Aetos Kronosin voittamassa lähdössä. Viimeiset 400 metriä se tuli 09,3-kyytiä. 4 Orongo saattoi näyttää olleen viimeksi Dannerossa pettymys johtavan takaa, mutta ensimmäisen kierroksen takamatkalta lähtenyt ruuna reippaili 12,4-vauhtia, joten lopun taipuminen oli ymmärrettävääkin. Ennakkoinfon mukaan se juoksisi tänään ensimmäistä kertaa urallaan ilman kenkiä. 6 The First Ideal Manin juoksut eivät tahdo onnistua millään. Viimeksikin Rommessa se tuli umpipussissa maaliin ja nupiksi hylättiin murtautumisesta. Nyt kuski paranee, sillä kyytiin hyppää vaihteeksi Ulf Eriksson.

Juoksunkulku: Jareth Bokokin osaa lähteä hyvin liikkelle, mutta luultavasti The Bald Eagle ottaa keskeltä rataa keulat. Jos niitä ei luovuteta Swaggerille, niin siinä tapauksessa ainoastaan tallikaveri Admiral As voi päästä jatkossa tuulenhalkojaksi.

Pelijakauma: Adrimal As (43%) on kuumunut liikaa. The Bald Eagle (3%) on yllätysmerkeistä maistuvin.