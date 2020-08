Ravivihje: Toto86 Halmstad ja Romme 31.8.2020

Toto86-1 Illan 86-pelin avaa tasaisesti pelattu tammalähtö. Vihjesysteemeissä otetaan kohteeseen pieni kannanotto ja luotetaan 2 Key Mom nappiasemista varmaksi. Jerry Riordanin valmentama tamma on kilpaillut jo pitkään aivan kanuunaiskussa, mutta voitot ovat olleet harvassa epäonnisten juoksunkulkujen ja lähtöpaikkojen takia. Voittostartissaan Halmstadissa se leiskautti 10,4-vauhtisen 800 metrin kirin ja nousi kulisseista vielä varmasti ykköseksi. Viimeksi Tingsrydissä se jäi voittajan näköisenä kiinni johtavan puseroon. Kakkosrata on puolireippaalle avaajalle hyvä paikka, josta Carl Johan Jepson antaa ajokilleen takuulla täyden mahdollisuuden. 10 Vinci I.M. on luokaltaan lähdön ehdotonta eliittiä, mutta lyhyen matkan voittaminen on takarivistä aina vaikea tehtävä. Viimeksi sen suoritus oli pettymys johtavan rinnalta ja hevonen taipui pahoin jo päätöspuolikkaan alussa. Toissa starttinsa se voitti niukasti kärkipaikalta. Peter Untersteinerin suojatti on pärjännyt urallaan kovemmissakin lähdöissä, joten kapasiteetti riittää varmasti tähänkin. 1 Amour a Belle on Ruotsin debyytissään porukan kääntämätön kortti ja lähtöasemat ovat italialaistammalle heti mitä mainioimmat. Ennakkokommenttien mukaan hevonen on treenannut hyvin, mutta on pieni arvoitus treenari Wim Paalillekin. Reipas avaaja saa hyvän juoksun kärjessä tai aivan sen tuntumassa, mutta alustava 25 prosentin kannatus tuntuu silti turhan kovalta peliosuudelta laadukkaita vastustajia vastaan. 3 Bahama Breeze on tauluaan kyvykkäämpi tamma, mutta viime aikoina terävin vire on ollut hieman hakusessa ja juoksunkulutkin ovat vastustaneet. Viimeksi Kalmarissa se ei päässyt etenemään vapaasti missään vaiheessa ja voimat jäivät tuleviin tehtäviin. Åbyssa se paranteli joukon hänniltä kolmatta ilman selkää asiallisesti kärjen tuntumaan. Nyt lähtöasemat ovat otolliset terävälle avaajalle, eikä sen missään nimessä kuuluisi olla tähän tehtävään ihan pelaamaton. 4 Dropluggage Racing kiri Tingsrydissä aivan voittajan tuntumaan ja petraa edelleen saatuaan startin koneeseen. André Eklundhin ajokki pääsee hyvin matkaan ja saa juoksupaikan kärjen tuntumasta. Juoksunkulku: Eturivissä on teräviä avaajia. Amour a Belle on sisältä kysymysmerkki, mutta lähtökohtaisesti siltä voi odottaa napakkaa kiihtyvyyttä. Bahama Breeze ja Dropluggage Racing irtoavat siivekkeestä myös terävästi. Key Momilla isketään viimeisen takasuoran alussa. Pelijakauma: Key Mom (30%) on sopivasti pelattu suosikki. Amour A Belle (25%) on vähän ylipelattu, samoin Chiquitita Diablo (7%). Bahama Breeze (1%) on pelaamattomana paras yllätyshaku. IS-pelisuositus - Toto86-1 Pieni: 2 Suuri: 2

Toto86-2 Varmalla jatketaan myös toisessa kohteessa. 2 Chapuy on elementissään päästessään kontrolloimmaan tällaisia pikamatkoja johtopaikalle ja näin sopivassa lähdössä siltä ei voi odottaa muuta kuin voittoa. Viimeksi Bergsåkerin 75-kisassa ruunan avaus ei ollut ykkösradalta ihan normaalin terävä, eikä se pystynyt puolustamaan keulapaikkaa. Ruuna löysi kiritilat maalisuoran alussa, mutta tyytyi kovassa vauhdissa vain seurailemaan. Elitloppet-sunnuntaina Solvallassa se piti kovan porukan kurissa keulapaikalta ja meni kovan tuloksen. Ehjällä juoksulla se tuskin tässä kohtaa parempaansa ja on korkeiden prosenttiensa veroinen suosikki. 9 Fonda Boko jatkaa mahtavassa vireessä, vaikka voitot ovatkin kiertäneet. Viimeksi Rommessa se tuli kolmannesta ulkoa päätöstuhannen 10,8-kyytiä ja nousi kovassa 75-tehtävässä totosijojen tuntumaan. Bergsåkerin 75-kisassa se tuli voimat tallella porukan keskellä maaliin. Tällä kertaa keulassa paahtavan suursuosikin lyöminen tuntuu turhan haastavalta tehtävältä, mutta sen jälkeisistä sijoituksista se kamppailee tiukasti. 5 Deede Star on kyvykäs Timo Nurmoksen valmennettava, mutta ei ole pitkältä tauolta kovin kiinnostava pelikohde. Ruunan tähtäimet lienevät loppusyksyn ja talven 75-tehtävissä, joten eiköhän tämä startti ajeta lähinnä valmistelumielessä rahakkaampia tehtäviä kohden. 8 Duke Of Mearas kilpailee elämänsä kunnossa, mutta lähtörata vie nyt suurimmat menestystoiveet. Eskilstunassa se laukkasi johdosta maalisuoran alussa ja menetti kärkipään sijoituksen. Åbyn hurja täyden matkan tulos syntyi kiertelemättä sisäratareissun jälkeen. Juoksunkulku: Chapuy ampuu keulaan ja saa Betting Rebelin perään. Suosikki saa määrittää matkavauhdin mieleisekseen, mutta yleensä se on Chapuyn kohdalla tarkoittanut tasaisen kovaa matkavauhtia alusta loppuun. Pelijakauma: Chapuyn (72%) pinnat alkavat keikkua kipurajoilla, mutta on se edelleen kelpo varma haastavaan pelimuotoon. Deede Starin (16%) pinnoista kuuluisi reipas osuus Fonda Bokolle (4%). IS-pelisuositus - Toto86-2 Pieni: 2 Suuri: 2

Toto86-3 Kolmannen kohteen selvähkö ykkösmerkki on mielimatkallaan kilpaileva 6 First One In. Vahva ruuna kilpaili viimeksi kovassa lähdössä ja oli takajoukoissa pitkään vailla kiritiloja. Open-strechin avauduttua se tulitti lujaa maaliin ja ylitti linjan selvästi voimissaan. Kesän voitot se nappasi kevyistä lähdöissä, mutta sitkeiden kirien päätteeksi. Kunto on hyvällä mallilla ja ehjällä juoksulla se on vaikeasti pideltävissä näin sopivassa tehtävässä. Ennakkoilmoituksen mukaan se saattaa kilpailla ilman kaikkia kenkiä ensimmäistä kertaa urallaan. 13 Bellmondo on niin ikään vahva hevonen, jolle normaalia pidempi juoksumatka sopii. Viimeksi ruuna taittoi taivalta johtavan rinnalla, jäi loppukaarteessa jo alakynteen ulkoa hyökkäävää vastaan, mutta kontrasi loppusuoralla vielä uudelleen sitkeästi edelle. Toissa startissa se jäi parijonoon kun takaa hyökättiin, eikä ehtinyt maalisuoran pätkällä enää parantamaan sijoitustaan. Lähtöpaikka on nyt paha, mutta ruuna kestää parhaimmillaan pitkänkin kirin ulkoradoilla ja osallistuu sopivassa porukassa kärkikamppailuun. 7 Xanthis de Roi nakuttelee jatkuvasti tasaisen hyvää työtä kärjen tuntumassa, mutta voittaa verrattain harvoin. Viimeksi se lopetti kaukaa kulisseista vahvasti neljänneksi. 8 Paulino kerää ennakkoon paljon peliä, vaikka viime otteista on puuttunut loistokkuus ja parin kuukauden taukokin painaa. Ohjastaja vahvistuu selvästi Carl Johan Jepsonin hypätessä rattaille. Reipas rastitus jatkuu 2 Rutger B.L.:llä, joka on ottanut uran molemmat voittonsa kärkipaikalta ja eiköhän Peter Untersteiner pyri etenemään johtopaikalle mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. 11 Enge Kevin kilpailee selvässä nousukunnossa, eikä ole juoksun onnistuessa ihan mahdoton voittajakaan. Jättiyllättäjänä mukaan vielä epäonnistumisaltis, mutta riviään kyvykkäämpi 4 Playitflax. Viimeksi ruuna laukkasi kolmossijan juuri ennen maalia. Halmstadissakin se lopetti napakasti saatuaan vauhdin päälle maalisuoralla. Juoksunkulku: Tupac Face ei ole suuremmin säväyttänyt uransa alussa, joten keulapaikka lienee tarjolla ensimmäisenä tulevalle Rutger B.L:lle. Takamatkalta parannellaan asemia jo varhaisessa vaiheessa. Pelijakauma: Bellmondo (7%) on selvästi kiinnostavin merkki. Paulino (14%) on ylipelattu, samoin Rutger B.L. (14%). IS-pelisuositus - Toto86-3 Pieni: 6, 13 Suuri: 6, 13, 7, 8, 2, 11, 4

Toto86-4 11 Uruquay Broline on löytänyt menoonsa aivan uudenlaisen vaihteen kesän heikomman jakson jälkeen. Bergsåkerissa se hoiteli homman vaivattomasti toisesta ulkoa. Viimeksi se eteni takamatkalta nopeasti keulaan ja jätti loppusuoralla muut kymmenien metrien päähän. Nyt vastus on hieman tasokkaampi ja lähtöpaikka hidastaa. 4 Natasha Avant kilpailee vahvassa iskussa, vaikka voittoja ei ole viime aikoina tullutkaan. Solängetissä tamma urakoi 1200 metrin ulkoradoilla ja punnersi väkivahvasti perille asti. Bergsåkerissa se nappasi hyvän kakkosen kolmannesta ulkoa. Nyt lähtöpaikka on pitkästä aikaa eturivissä, josta tamma osallistuu kamppailuun kärkisijoituksista. 2 Titania I.S. on kerännyt alustavasti turhan kovan peliosuuden korealla taulullaan. Tamman viimeisimmät menestykset ovat tulleet nappireissuilla johtavan takaa ja sellaisessa onnistuminen on aina pitkälti tuurien varassa. Lähtöpaikka on hyvä nopealle avaajalle ja Emilia Leo vahvistaa rattailla. Yksi monista mahdollisista tasaiseen lähtöön. 10 Quite A Barbara palaa pitkältä tauolta starttiin positiivisten tallikommenttien saattelemana. Tamma on siirtynyt tauon aikana huippuvireessä kilpailevaan Jasmine Isingin valmennustalliin, josta suoritustaso voi olla heti hyvää luokkaa. Tammalta riisutaan ensimmäistä kertaa kengät pois ja lyödään jenkkikärryt perään. 6 Vavin Love äityi huhtikuun alussa Axevallassa hurjaan keulasooloon ja vastaanlaisena voisi järjestää yllätyksen sopivassa porukassa. Viimeksi se palasi tauolta maltillisin odotuksin ja kilpaili kengät jalassa, mutta nyt ne riisutaan taas pois. 8 Helluva Am on mitannut kykyjään ikäluokkatasollakin ja nuori tamma kehittyy jatkuvasti starttien myötä. Viimeksi se kohtasi kovia E3 lohdutuslähdössä ja tuskin olisi suuremmin menestynyt ilman loppukaarteeseen sattunutta laukkaakaan. Nyt paikka on paha ja pärjäämiseen vaaditaan tuuria juoksunkulun suhteen. 3 My Golden Eye on riviään kyvykkäämpi tamma ja tähtää hyvältä paikalta tarkkaan reissuun sisäradalla. Bergsåkerissa se oli kolmas johtavan takaa. Juoksunkulku: Eturivissä on monta nopeaa. Livi Online, Titania I.S. ja My Golden Eye ovat nopeimmat, ulkoa myös Vavin Love pääsee hyvin matkaan, samoin Helluva Am jos sillä halutaan satsata. Taktiikat ovat kysymysmerkkejä, mutta ainakin Vavin Lovea keulapaikka voisi kiinnostaa. Pelijakauma: Titania I.S. (44%) on reilusti ylipelattu ja miltei kaikki pelihevoset sen varjolla enemmän tai vähemmän alipelattuja. IS-pelisuositus - Toto86-4 Pieni: 11, 4, 2, 10, 6, 8, 3 Suuri: 11, 4, 2, 10, 6, 8, 3

Toto86-5 Viides kohde jatkaa tasaisten lähtöjen sarjaa. 4 Look Håleryd on voittanut urallaan kaikki kolme keulajuoksua ja tällä kertaa sillä voisi olla mahdollisuudet edetä pitkästä aikaa joukon johtajaksi. Peter Untersteinerin vire on huippuluokkaa, vaikka voitot ovatkin kiertäneet. Kalmarissa ja Åbyssa se nousi vahvoilla loppuvedoilla kärjen tuntumaan. Hevosella on kova kapasiteetti tähän lähtöön, jos juoksu vain yhtään onnistuu. 10 Maggie Cashilta löytyy näihin sarjoihin myrkyllinen loppukiri selkäjuoksun jälkeen. Viimeksi Tingsrydissä lähtö oli yksinkertaisesti liian kova avoimen tason hevosia vastaan. Kalmarissa ja Jägersrossa sen kiri oli maalisuoralla omaa luokkaansa. Pienenkään ylivauhdin sattuessa Jerry Riordanin valmennettava on vaikeasti pideltävissä maalisuoralla. 11 Il Duce Boko on huippukyvykäs menijä, mutta hakee vielä starttien myötä ihan terävintä iskukykyä kesätauon jälkeen. Viimeksi Marc Elias kierrätti ajokkinsa hyvissä ajoin johtavan rinnalle, josta ori tsemppasi rehdisti maaliin. Nyt vuorossa on taas autolähtö ja se saa jenkkikärryt peräänsä. Ori voitti helmikuussa 75-finaalin johtavan rinnalta, joten sen kapasiteettia ei kannata aliarvioida. 7 Zizou on yksi lähdön kovakuntoisimmista, mutta ei vaan millään meinaa onnistua voiton veroisesti. Toissa kerralla Jägersrossa se jäi kovassa stayerlähdössä pussiin päätöskierroksella, mutta lopetti vielä vihaisesti maaliin. Veijo Heiskasen suojatti on ollut jo pitkään hienossa vireessä ja kuntonsa puolesta pystyisi pärjäämään tässäkin. 6 Devs Daffodil on ollut epäonninen kahdessa viimeisessään ja kiritilat ovat pysyneet maalisuoralla liian pitkään tai kokonaan kiinni. Conrad Lugauer hyödyntänee napakan avaajan lähtönopeutta ja saa hyvät asemat kärjen tuntumasta. Juoksunkulku: Eturivissä ei ole suurempaa tunkua keulaan, joten Look Håleryd saattaa hakea paikan ensimmäisellä takasuoralla. Il Duce Bokolla ei kaihdeta paikkaa johtavan rinnallakaan. Pelijakauma: Aikalailla oikein pelattu. Zizou (4%) on maistuvin rasti. IS-pelisuositus - Toto86-5 Pieni: 4, 10, 11, 7 Suuri: 4, 10, 11, 7

Toto86-6 Kuudennessa kohteessa luotetaan 13 Electrical Storm varmaksi pitkästä takamatkasta huolimatta. Mattias Djusen valmennettava on todella kovaluokkainen kilpailija tähän porukkaan. Viimeksi se palasi radoille kolmen kuukauden tauolta tasokkaaseen stayerlähtöön ja jäi lopussa porukan keskelle pussiin voimia uhkuen. Ennen taukoa se nappasi voiton todella tasokkaassa 75-lähdössä. Ruuna jatkaa optimibalanssillaan kengittä ja tällä kertaa taktiikka lienee jo sopivan aktiivinen. Sopivalla peliosuudella hyvä varma 86-kupongeille. 8 Danilo Brick on kyvykäs hevonen Timo Nurmoksen valmennustallista, joka tekee nyt uutta tulemista pieleen menneen nelivuotiskauden jälkeen. Kolmivuotiaana se haastoi Kriterium-karsinnassa hyvin itse Campo Bahiaa, mikä kertoo paljon ruunan kapasiteetista. Tämän kauden avausvoitto irtosi viimeksi Bergsåkerissa koko matkan johdon jälkeen. Nyt porukka on suosikkia lukuunottamatta sopiva ja ainakin totosijoille on hyvät saumat. 6 Prince Yoda on syttynyt elämänsä vireeseen, mutta tehtävä tuntuu nyt turhan kovalta voittoa ajatellen. Viimeksi Gävlessä kaikki oli helppoa kärkipaikalta ja Visbyssä sen kiri oli neljännestä ulkoa omaa luokkaansa. Juoksurata sopii reippaalle avaajalle, mutta voittoon asti venyminen vaatisi heittämällä uran parasta suoritusta. 14 OnTrack He's Black nauttii normaalia pidemmästä matkasta, mutta paras vire on ainakin Rommen startin perusteella vielä hakusessa. Hevonen toki parantaa saatuaan startin alle, mutta voitto tulisi näistä asemista yllätyksenä. 1 Ivanhoe on nappipaikalta ainakin totosijaväännössä mukana. Kesäkuun lopulla Bergsåkerissa se koki vastaavista asemista niukan tappion Euskaraa vastaan. Ykkösradalta on luvassa jälleen maukas säästöjuoksu. Juoksunkulku: Prince Yoda on juoksuradalta nopein ja saa Ivanhoen peräänsä. Electrical Stormilla kierretään varhain eteenpäin. Pelijakauma: Electrical Storm (44%) voisi olla vähän enemmänkin luotettu. Prince Yoda (15%) on ylipelattu. IS-pelisuositus - Toto86-6 Pieni: 13 Suuri: 13

Toto86-7 Lämminveristen kovin sarja on sähäkkä maili, jossa ennakkoon kovimmat on arvottu heikoille lähtöradoille. Suosikiksi nousee 7 Niky Flax, joka kilpaili ennen hengähdystaukoaan pitkään todella kovissa 75-sarjoissa ja menestyi aina juoksujen onnistuessa. Ruunaa ei kuitenkaan tunneta minään varsinaisena työn sankarina ja usein se on tarvinnut tarkan juoksun menestyäkseen. Alustavat pinnat ovat korkealla tauko ja lähtörata huomioiden. 10 Maze Runner on kohonnut huippuvireeseen ja tulee tasaisesta starttirytmistä kilpailuun. Eskilstunassa Ulf Ohlsson taiteili sen piippuhyllyn paikalta kolmanteen sisälle ja kuin elokuvista sujuneen kirivaiheen jälkeen lennokkaasti kovan lähdön ykköseksi. Ruuna olisi räväkkä avaaja ja parhaimmillaan tarkoilla sisäratareissuilla, joten takarivin paikka on myrkkyä. Lähdön pelillisesti kiehtovin merkki on tauluaan huomattavasti kyvykkäämpi 1 Comanche Moon, jolla voisi olla pitkästä aikaa saumat keulajuoksuun. Joakim Lövgrenin suojatin kunto on viime sijoituksia paremmalla mallilla. Viimeksi se joutui matkaamaan porukan hännillä, eivätkä selät vetäneet kirivaiheessa alkuunkaan. Toissa kerralla se tuli asiallisen 700 metrin kirin kolmatta ilman selkää, vaikka sijoitus 75-lähdössä jäikin keskijoukkoihin. Hevosen uran 14 voitosta peräti 10 on tullut keulapaikalta. 8 Zecchinodoro F.K.S:n avaus Ruotsissa on ollut oikein vahva, mutta nyt tehtävä on tosi tukala ulkoradan paikalta. Viimeksi Peter Ingvesin ajokki hoiteli lähdön varmoin ottein keulapaikalta. Juoksunkulku: Comanche Moonilla on hyvät mahdollisuudet puolustaa sisältä keulapaikkaa. Matkavauhti voi olla yllättävänkin rauhallista, jos suosikeilla tyydytään passivisempiin taktiikoihin. Pelijakauma: Comanche Moon (6%) on kanuunamerkki. IS-pelisuositus - Toto86-7 Pieni: 7, 1 Suuri: 7, 10, 1

Toto86-8 Päätöskohteen perusmerkki on 5 Hands Down D.E. Tällä kertaa optimivarustuksellaan ilman kenkiä ja jenkkikärryillä kilpaileva ruuna voitti Jarlsbergissa heinäkuun alussa 75-lähdön vakuuttavan kirin päätteeksi. Viimeksi se teki hänniltä asiallisen nousun neljänneksi. Valmentajan ennakkokommenttien mukaan tänään on luvassa aktiivisempi ajotaktiikka ja keulapaikka saattaa hyvinkin olla tarjolla Oskar J Anderssonin ajokille. 10 EL Gumpert ei vakuuttanut paluustartissaan, mutta voi olla nyt huomattavasti notkeampi, kun kengityskin kevenee tähän starttiin. Timo Nurmoksen valmennettavalla on huippukyvyt tähän porukkaan, jos otteet terävöityvät odotetusti startin myötä. 8 Mas Capacity on luokaltaan lähdön parhaimmistoa, mutta tauko ja kasirata himmentävät odotustoiveita reilusti. Ennen paussiaan se kilpaili huimassa vireessä ja pärjäsi ehjillä juoksuilla juoksupaikoista riippumatta. Systeemeihin mukaan vielä ankealle paikalle arvottu, mutta kunnossa jatkava 12 Man Of Steel. Juoksunkulku: Stonecapes Pecca painuu keulaan ensimmäisessä kaarteessa, mutta eiköhän keulapaikka ole suosikille tarjolla jos se ilmestyy vaateliaana ulkopuolelle. Pelijakauma: Stonecapes Pecca (16%) voittaa harvoin, joten pinnat ovat turhan korkeat. Mas Capacity on (5%) maukas rasti, samoin Man Of Steel (3%). IS-pelisuositus - Toto86-8 Pieni: 5, 10, 8, 12 Suuri: 5, 10, 8, 12

IS-pelisuositus Pieni

Toto86-1: 2

Toto86-2: 2

Toto86-3: 6, 13

Toto86-4: 11, 4, 2, 10, 6, 8, 3

Toto86-5: 4, 10, 11, 7

Toto86-6: 13

Toto86-7: 7, 1

Toto86-8: 5, 10, 8, 12

Suuri

Toto86-1: 2

Toto86-2: 2

Toto86-3: 6, 13, 7, 8, 2, 11, 4

Toto86-4: 11, 4, 2, 10, 6, 8, 3

Toto86-5: 4, 10, 11, 7

Toto86-6: 13

Toto86-7: 7, 10, 1

Toto86-8: 5, 10, 8, 12

