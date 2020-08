Ravivihjeet Ruotsi

Ravivihje: Toto75 Charlottenlund 30.8.2020

Toto75-1 Avauskohteen selvä ykkösmerkki on viime aikoina Ruotsin 75-tasolla menestynyt 5 Andre Ward. Flemming Jensenin suojatti kellotteli viimeksi Åbyn pronssidivisioonan finaalissa hienon 10,9-vauhtisen päätösringin ja kohosi kaukaa takaa viidenneksi. Axevallan 75-lähdössä se matkasi jälleen aivan porukan viimeisenä, mutta kurkotti juuri linjan kohdalla ykköseksi väkivahvan kirin päätteeksi. Volttilähtö tuo nyt pientä epävarmuutta starttihetkeen ja juoksunkulkuun voi tulla omat haasteensa, jos edeltä kiihdyttävillä halutaan puolustaa kärkipaikkaa. Silti ihan ansaitusti selkeä ykköshevonen. 7 Panamera on tottunut Ruotsissa koviin lähtöihin ja kohtaa nyt sopivamman vastuksen. Ruuna on kilpaillut koko vuoden tasaisen varmassa vireessä, vaikka viimeisimmät voitot ovat peräisin helmikuulta. Kalmarissa se punnersi toisesta ulkoa asiallisesti kolmanneksi vain laadukkaalle kärkiparille häviten. Pitkä matka sopii Jörgen Sjunnesonin ajokille. 10 Onceforall Face teki viime syksynä komean Ranskan kiertueen Jean Michel Baziren treenistä ja jatkanut sen jälkeen hyvällä tasolla kotipuolessakin. Viimeksi Århusissa ruuna kiri maalisuoralla jo hetkeksi kärkeen, mutta tuli juuri linjalla ulkoa kirineen ohittamaksi. Toissa kerralla Jägersrossa vastus oli hirmuinen, eikä kärkisijoille ollut asiaa. Tässä porukassa Jeppe Juelin ajokki pystyy onnistuneella reissulla taistelemaan kärkipään sijoituksista. Neljäntenä mukaan 4 Casino Gardenia, joka palasi kesäkuussa vuoden tauolta takaisin kilparadoille ja kunto on ollut vahvassa noususuhdanteessa sen jälkeen. Viimeksi ruuna runttasi johtavan rinnalta hienosti kakkoseksi vain hirmuvireiselle Leading Tilelle häviten. Knud Mönsterin ajotaktiikka voi olla tällä kertaa aktiivinen kohti kärkipaikkaa ja siitä sen lyöminen olisi haastava tehtävä koville takamatkalaisillekin. 2 Cmynewlollipop saa tällä kertaa Björn Goopin rattailleen ja se näkyy heti pelikannatuksessakin. Ori on juossut urallaan huomattavasti kevyempiä lähtöjä ja takamatkalaisten pitäminen kurissa tulisi nyt yllätyksenä. Viimeisimmän voittonsa se otti nappijuoksulla johtavan takaa. Juoksunkulku: Cmynewlollipop lienee ensimmäinen keulahevonen lähtöön, mutta takaa tullaan nopeasti kyselemään keulapaikkaa. Casino Gardenia saattaa heittää ensimmäisen haasteen. Flemming Jensen ajanee suosikilla aktiivisesti kohti kärkipaikkaa. Pelijakauma: Cmynewlollipop (15%) on kummallisen paljon luotettu. Onceforall Face (7%) ja Panamera (7%) voisivat olla vähän enemmänkin pelattuja. IS-pelisuositus - Toto75-1 Pieni: 5 Suuri: 5, 7, 10, 4

Toto75-2 1 Es Trenc on kilpaillut tänä vuonna Norjassa hyvällä menestyksellä ja nousee Derbyn lohdutuslähdön niukaksi suosikiksi. Toissa startissaan Birissä se otti katapulttiavauksella seiskaradaltakin keulat ja piti lopussa väljästi ykköseksi. Kesäkuun Bjerken voitto irtosi samalla reseptillä. Olav Mikkelborgin ajokki on ykkösradalta erittäin todennäköinen keulahevonen lähtöön ja vetää sopivalla matkavauhdilla pitkään. 10 Erling jäi hieman yllättäenkin ulos Derbyn finaalista. Steen Juulin valmentama ruuna pääsi puolimatkassa etenemään sopuisasti keulapaikalle, mutta joutui lopussa antautumaan Eric the Eelin ja Enjoy The Gamen kirien edessä. Ruuna on kova hevonen tähän porukkaan ja nousee takarivistäkin kamppailemaan lähdön voitosta. 6 Epicwildfire M T ei osallistunut Derbyn karsintoihin, mutta kunto on viime starttien perusteella mallillaan. Ruuna nappasi hienon kolmossijan heinäkuun alussa Århusissa ajetussa 4-vuotiaiden Jydsk Grand Prixissä ja ohitti loppusuoralla kovia ikätovereita. Viimeksi se viimeisteli vireensä niukalla kirivoitolla parijonosta. 5 Eddie The Eagle erottui karsinnassaan selväksi kakkossuosikiksi, mutta lähtölaukka pilasi finaalihaaveet. Billundin voitossaan se haki nopeasti keulat ja voitti lopulta oikein väljästi. Michael Lönborgin suojatti osaa voittamisen jalon taidon ja onnistuneella juoksulla se on yksi monista mahdollisista tasaiseen lähtöön. 7 Enforalle P on starttaillut tänä vuonna harvakseltaan ja kunto voi kohentua edelleen starttien myötä. Karsinnassa se sai himoitun paikan jättisuosikki Extremen takaa, mutta joutui antautumaan päätössatasella ulos finaalista Eros Zolan rynniessä edelle. Nopea avaaja saa ulkoakin asemat kärkiryhmästä. 9 Endless Dream nousi karsinnassa kierros jäljellä johtavan rinnalle ja punnersi siitä hyvin kolmantena maaliin. Tällä kertaa luvassa lienee suojaisampi reissu. Juoksunkulku: Es Trenc on todella nopea, eikä ole ykkösradalta yllätettävissä. Eddie The Eagle tai Enforalle P jää taivaltamaan johtavan rinnalle. Pelijakauma: Tasaisesti pelattu, kuten kuuluukin. Es Trenc (17%) on alipelatuin ja Eddie The Eagle (20%) hieman ylipelattu. IS-pelisuositus - Toto75-2 Pieni: 1, 10, 6, 5, 7, 9 Suuri: 1, 10, 6, 5, 7, 9

Toto75-3 11-vuotiaaksi varttunut 3 Slide So Easy suorittaa vuodesta toiseen väkevällä tasolla ja Tanskan ykkösravurin voittoputki voi hyvinkin saada tässä jatkoa. Viimeksi Flemming Jensenin suojatti söi kovan Tycoon Conway Hallin oikein helposti johtavan rinnalta, joten vire on kiistatta aivan huipussaan. Nyt vastassa on pari mielenkiintoista kansainvälistä haastajaa, joten ruuna joutunee tekemään täyden päivätyön lähdön voittaakseen. Kiinnostavin peli-idea on nappipaikalle arvottu 2 Ids Boko. Paul Hagoortin valmennettava palasi viimeksi kymmenen kuukauden tauolta starttiin ja vastassa oli huippuhevosia Mister F Daagin ja Inspector Brosin johdolla, mutta Robin Bakkerin ajokin kiri oli silti loppusuoralla omaa luokkaansa. Viime vuonna se nappasi voiton Vincennesistä ja jätti taakseen muun muassa Vermon EM-lähdön kakkosen Frisbee d'Amin. Viisivuotias ei ole kilpailijana ihan suoritusvarmimmasta päästä, mutta kapasiteetti on hurja. 6 Viking d'Hermes on varttunut suosikin tavoin jo 11-vuotiaaksi, mutta se ei tunnu ranskalaisruunan kintereissä juuri painavan. Christophe De Grooten valmennettava on juossut viime starttinsa Belgiassa Monsin kaviouralla ja nakutellut hyvien sijoitusten lisäksi kovia tuloksia. Alkuvuodesta se voitti Ranskan Lavalissa ja oli Vincennesissä kolmas. Lyhyt juoksumatka ei tällä kertaa suosi. 5 Tripolini V P on tulinen kiihdyttäjä ja hyötyy lyhyestä matkasta. Viime esitys oli pitkä kilpailutauko huomioidenkin aika ponneton. Startti vei virettä varmasti eteenpäin, mutta voittoon asti tarvittaisiin massiivista parannusta. 1 Wonderboy ja 7 Photo Lavec ovat hyvässä iskussa, mutta näin kovassa lähdössä voitto tulisi yllätyksenä. Wonderboylla on allaan hyvät kakkossijat Slide So Easyn takana. Photo Lavec kiri viimeksi tulisesti ykköseksi ja osoitti huippuvireen löytyneen. 10 Poet Broline on luokkaori, mutta huippunäytöistä alkaa olla jo aikaa. Åbyssa sen suoritus jäi kovin tasapaksuksi kolmannesta ulkoa. Juoksunkulku: Tripolini V P seuraa ahnaasti lähtöautoa ja ampuu aluksi keulaan. Jeppe Juelin taktiikka on arvoitus, koska hevonen tekisi parhaat esitykset juuri keulasta. Ids Bokon lähtönopeus on kysymysmerkki. Pelijakauma: Slide So Easy (60%) on hieman ylipelattu. Haastajista mielenkiintoisin on Ids Boko (14%). IS-pelisuositus - Toto75-3 Pieni: 3, 2, 6 Suuri: 3, 2, 6

Toto75-4 5 Staro McMillan kilpailee kykyihinsä nähden edelleen varsin matalissa sarjoissa ja on haavereitta lähellä tämän lähdön voittoa. Steen Juulin ajokki on ottanut tänä vuonna muutamia lähtölaukkoja, mutta startin selvittäessään juoksupaikalla ei ole suurempaa merkitystä vahvalle jyrälle. Viimeksi Jägersron stayerkisassa vastus oli aivan eri luokkaa ja ori paranteli häntäjoukoista hyvin kärkiryhmän tuntumaan. Toissa kerralla Charlottenlundissa se puristi ykköseksi johtavan rinnalta, vaikka esitys ei hevosen parasta antia ollutkaan. Alustava peliosuus on sopivan maltillinen lähdön parhaalle hevoselle ja se luotetaan vihjesysteemeissä varmaksi. 3 Something Fishy oli viimeksi kevyemmässä lähdössä keulasta omaa luokkaansa. Toissa kerralla se leiskautti häntäjoukoista terävän kirin ja nousi tasaisessa maaliintulossa aivan voittaneen Staro McMillanin tuntumaan. Ruuna pääsee hyvin liikkeelle, joten paikka suosii. 2 Eldorado Mearas on hevosena hyvää 75-kaliiberia ja ruuna kuntoutuu jatkuvasti pitkän tauon jälkeen. Tingsrydissä se sai tulla toisesta ulkoa kiertelemättä ja punnersi kolmanneksi tasaisessa maaliintulossa. Hyvältä lähtöradalta se saa taas onnistuneen selkäjuoksun ja taistelee totosijoituksista. 7 Inertial nappasi kesäkuussa kaksi komeaa keulavoittoa. 26. kesäkuuta se jätti taakseen muun muassa Staro McMillanin, mutta silloin suursuosikin paha alkulaukka helpotti olennaisesti tehtävää. Viimeksi Jägersrossa ruuna jäi kaikki tallella pussiin. Nyt alla on seitsemän viikon tauko, mikä asettaa kysymysmerkkejä vireen ja ajotaktiikan suhteen. 6 Quality Fighter kilpailee tasaisen varmassa kunnossa ja kärkkyy totosijoille tässäkin. Viimeksi se sai nappijuoksun kolmannessa sisällä ja kiitti siitä nousemalla lopussa kakkoseksi. 1 Vivaldi sijoittui samassa lähdössä johtavan takaa kolmanneksi. Molempien voitto tulisi näin kovassa lähdössä yllätyksenä. Juoksunkulku: Vivaldi kiihtyy sisältä hyvin, mutta Something Fishy ohittaa sen. Ulkoa Inertial kiihtyisi tulisesti ohjastajan satsatessa. Staro McMillan ottaa alun varman päälle ja kiertyy jatkossa keulahevosen rinnalle. Pelijakauma: Staro McMillanin (38%) kannatuksessa on vielä varaa kasvaakin. Machiavelli (11%) on liikaa pelattu. IS-pelisuositus - Toto75-4 Pieni: 5 Suuri: 5

Toto75-5 2 Dekanen K. peri viimeksi kakkosrahat vastustajan laukattua maaliin, mutta teki itsekin hienon juoksun taivallettuaan tempoilevassa juoksussa ensin johtavan takana ja päätöskierroksen keulan rinnalla. Sitä edeltäneessä Åbyn kisassa ruuna punnersi aivan porukan hänniltä väkevän 800 metrin kirin ja piti lopussa ykköseksi. Nyt rattaille hyppää Björn Goop ja lähtöpaikka on mitä parhain. 3 Don Cash on luokkahevonen ja parantaa saatuaan startteja kolmen kuukauden tauon jälkeen. Viimeksi Jeppe Juelin ajokki ampaisi tulisesti matkaan, mutta joutui peruuttelemaan avauskaarteessa neljänneltä radalta porukan hänniltä. Sieltä se polki asiallisesti kärjen kanssa samaa vauhtia maaliin, vaikka ei pahemmin ohitellutkaan. Nyköbingissä se piti keulasta niukasti, mutta varmasti ykköseksi. 11 Reddington on päässyt kilpailemaan tällä kaudella harvakseltaan ja startti alla menossa saattaa olla aivan uutta virtaa. Huhtikuun lopulla se tarjosi keulasta hyvän haasteen Derbyssä pelihevosiin lukeutuvalle Emojille, mutta joutui lopussa antautumaan. 10 Cody S otti viimeksi toisesta ulkoa laukan loppukaarteeseen, mihin paloi hyvä sijoitus ja mahdollisesti lähdön voittokin. Jägersrossa se kiri joukon hänniltä asiallisesti viidenneksi. 7 Dream Kåsgård kiertyi viimeksi hieman ennen kierroksen täyttymistä johtavan ulkopuolelle ja eteni siitä loppusuoralla varmaan voittoon. Tällä kertaa tasainen avaaja saattaa olla vaikeuksissa ulkoradan paikalta. 6 Macro Star laukkasi Halmstadissa juuri kun kiriluukku oli aukeamassa johtavan takaa, mihin paloi vähintään totosijoitus. Åbyssa se punnersi asiallisesti johtavan rinnalta. Päivän vire ja ajotaktiikka ovat kysymysmerkkejä parin kuukauden tauolta. 1 Maharanee Star ei ole hanakka voittamaan, joten kärkisija tulisi hyvistä lähtöasemista huolimatta yllätyksenä. Juoksunkulku: Don Cash kiihtyy reippaasti ja avaa keulaan. Flemming Jensenin kaksikko Dream Kåsgård ja Dekanen K miehittävät toisen radan ensimmäiset paikat. Pelijakauma: Dekanen K (43%) on kuumunut vähän liikaa. Don Cash (12%) on kiinnostava, samoin Cody S (4%). IS-pelisuositus - Toto75-5 Pieni: 2, 3, 11, 10 Suuri: 2, 3, 11, 10

Toto75-6 Tanskan Derby on tänä vuonna poikkeuksellisen hienotasoinen, mutta yksi vaikuttaisi silti olevan ylitse muiden. 6 Empiressä on kaikki kansainvälisen tason huippuhevosen ainekset ja vähänkään onnistuneella juoksulla se jyrännee Derbyn voittoon. Tomas Malmqvistin valmentama ori hoiteli karsintalähtönsä aivan hölkkätyyliin päästyään ensimmäisellä takasuoralla keulaan. Myös Jägersrossa se vei tasokkaan nelivuotislähdön helposti keulasta. Ylväällä tyylillä askeltava ori voitti viime vuonna Kriteriumin ja menestyi talvella Vincennesissäkin. Laadukkailla vastustajilla ole lyödä lähellekään samanlaisia näyttöjä pöytään. Varma. 3 Extreme leikitteli karsintalähdössään kevyen keulavoiton ja on hyvistä asemista suosikin ykköshaastaja. Steen Juulin ajokki on reipas avaaja ja saattaisi pystyä pitämään Empiren alussa ulkopuolellaan, mutta pitkällä matkalla siitä voi tulla turhan kova hintalappu maksettavaksi. Flemming Jensenin 10 Emoji ja 11 Eros Zola tekivät vahvat juoksut karsintalähdöissään, mutta takarivistä voitto vaatisi maailmanluokan esitystä. Emoji kiertyi karsinnassaan kärkipaikalle ennen päätöskierroksen alkua ja voitti helposti. Eros Zola joutui tunnustamaan Extremen selvästi paremmakseen, mutta teki itsekin hyvän juoksun johtavan ulkopuolelta. 5 E Type Cash ei saanut karsinnassa mitään vastusta keulapaikalta. Tällä kertaa juoksusta tulee huomattavasti vaativampi ja vastus tuntuu voiton suhteen liian kovalta. 9 Encore Cloc otti karsinnassa kammolaukan, mutta paikkasi sen vielä upealla nousulla selväksi kakkoseksi ja nappasi tiketin finaaliin. Huippupäivänään se pystyy kamppailemaan totosijoituksista. Juoksunkulku: Alkumatka on mielenkiintoinen. Extremellä voisi riittää paukut pitämään Empire ulkopuolellaan, mutta kuinka paljon Steen Juul haluaa kuluttaa ajokkinsa paukkuja jo alkumatkasta. Empire lienee todennäköisempi johtonimi lähtöön. Vauhti pysyy tasaisen raikkaana läpi matkan. Pelijakauma: Empire (46%) on alipelattuna suosikkina maistuva varma. Emoji (13%) ja Eros Zola (10%) ovat ylipelattuja. IS-pelisuositus - Toto75-6 Pieni: 6 Suuri: 6

Toto75-7 Päätöskohteen todennäköisin voittaja on 1 Philosopher, jos onnistuu selvittämään alkumatkan sallitulla askellajilla. Christoffer Erikssonin valmennettava on väläytellyt ajoittain äärimmäisen lupaavia otteita ja suoritusvarmuuden löytyessä oriin tilipussi tulee karttumaan jatkossa tuhdisti. Jägersrossa se piti keulasta varmasti ykköseksi ennen Kilimanjaroa. Uran toistaiseksi väkevin suoritus nähtiin Jägersrossa 13. toukokuuta, kun se paikkasi ensimmäisen kaarteen pahan laukan kirimällä lopussa vielä helposti ykköseksi. 3 Kilimanjaro haastoi suosikkia vahvasti johtavan rinnalta toissa kerralla Jägersrossa ja pystyy jälleen kärkikamppailuun hyvistä lähtöasemista. Viimeksi se tuli kovassa lähdössä porukan hänniltä 12-kyytiä viimeiset 700 metriä ja punnersi asiallisesti perille. Nyt juoksuasemat löytyvät lähempää kärkeä. 5 Frederik ja 8 First Blood kohtasivat toisensa Billundissa 13. elokuuta, jossa keulassa juossut First Blood sijoittui kakkoseksi ennen johtavan takana taivaltanutta Frederikiä. Reippailla avaajilla taktiikka lienee jälleen aktiivinen. 6 Benito Roc lopetti Åbyssa tulisesti saatuaan tarkan reissuun kolmannessa sisällä. Ori avaa hyvin auton takaa, mutta keskiradalta juoksu voi äityä vaikeaksikin. Yksi monista, jos suosikki epäonnistuu. 2 Global Bergkamp on kehittyvä ja suoritusvarma kolmivuotias, mutta ei normaalijuoksulla ihan suosikkien veroinen menijä. Halmstadissa se punnersi pienessä lähdössä toisesta ulkoa kolmanneksi. Juoksunkulku: Philosopherilla on hyvät mahdollisuudet puolustaa sisäradan paikkansa, mutta sillä on alkumatkasta merkittävä laukkariski. Suosikin laukatessa Frederik tai Benito Roc etenee kärkeen. Pelijakauma: Philosopher (31%) ja Kilimanjaro (17%) ovat hieman peliosuuttaan todennäköisempiä voittajia. Frederik (13%) ja Benito Roc (13%) ovat ylipelattuja. IS-pelisuositus - Toto75-7 Pieni: 1, 3 Suuri: 1, 3, 8, 5, 6, 2

Todennäköisyysarviot

Sunnuntain Toto75-kierros ratkotaan Charlottenlundin raviradalla ja päivän kohokohtana on kuudentena kohteena ajettava Tanskan Derby.Derbyn suurin suosikki(T75-6) saa myös vihjesysteemeissä luottamuksen. Toinen varma(T75-4) kohtaa omassa lähdössään melko köykäisen vastuksen ja on haavereitta lähellä ykkössijaa.Maukkaita peli-ideoita päivän kierrokselle ovat ainakin(T75-1),(T75-3) ja(T75-5).Artikkelin lopussa todennäköisyysarviot kaikkiin Toto75-lähtöihin. Peliaika sulkeutuu viidennen lähdön starttiin kello 16.5 Andre Ward* (DK) 52,0 %7 Panamera* (SE) 13,0 %10 Onceforall Face* 12,0 %4 Casino Gardenia* (DK) 8,0 %2 Cmynewlollipop* (DK) 5,0 %6 Chock Nock* (DK) 2,0 %8 Forecast* 3,0 %9 Testimonial O K* (IT) 3,0 %1 Bringmeupfront* (DK) 1,0 %3 Father Foura* (SE) 1,0 %1 Es Trenc* (DK) 25,0 %10 Erling* (DK) 22,0 %6 Epicwildfire M T* (DK) 15,0 %5 Eddie The Eagle* (DK) 12,0 %7 Enforalle P* (DK) 9,0 %9 Endless Dreams* (DK) 5,0 %2 Eightdaysaweek* (DK) 3,0 %3 Express A P* (DK) 3,0 %4 Enzo* (DK) 3,0 %8 Eik Hindø* (DK) 1,0 %11 Eldorado* (DK) 1,0 %12 Escape A P* (DK) 1,0 %3 Slide So Easy* (DK) 45,0 %2 Ids Boko* (DE) 25,0 %6 Viking d'Hermes* (FR) 16,0 %1 Wonderboy* (DK) 3,0 %7 Photo Lavec* (NO) 3,0 %10 Poet Broline* (SE) 3,0 %5 Tripolini V P* (DK) 3,0 %9 Dumbo* (DK) 1,0 %4 Bali* (DK) 0,5 %8 Obi* (NO) 0,5 %5 Staro McMillan* 50,0 %3 Something Fishy* 15,0 %2 Eldorado Mearas* (SE) 13,0 %7 Inertial* (SE) 8,0 %6 Quality Fighter* (NO) 5,0 %4 Machiavelli* (SE) 4,0 %1 Vivaldi* (DK) 2,0 %10 Alpha Peak* (DK) 2,0 %8 Da Vinci Peak* (DK) 0,5 %9 Bastian T* (DK) 0,5 %2 Dekanen K* (DK) 33,0 %3 Don Cash* (NO) 20,0 %11 Reddington* (SE) 12,0 %10 Cody S* (SE) 10,0 %7 Dream Kåsgård* (DK) 10,0 %6 Macro Star* (SE) 6,0 %1 Maharanee Star* (SE) 3,0 %9 Bugsy* (SE) 3,0 %4 Uno Baunehøj* (DK) 1,0 %5 Henbianca Boko* (NL) 1,0 %8 Can Tab* (NO) 0,5 %12 Staro Harley* (SE) 0,5 %6 Empire* (DK) 58,0 %4 Extreme* (DK) 15,0 %10 Emoji* (DK) 9,0 %11 Eros Zola* (DK) 4,0 %5 E Type Cash* (DK) 4,0 %3 Enjoy The Game* (DK) 3,0 %7 Eric the Eel* (DK) 2,0 %9 Encore Cloc* (DK) 2,0 %1 Ecco C N* (DK) 1,0 %2 Elegant C N* (DK) 1,0 %8 Eddie Cook* (DK) 0,5 %12 Epos Østervang* (DK) 0,5 %1 Philosopher* (SE) 37,0 %3 Kilimanjaro* (NL) 25,0 %8 First Blood* (DK) 12,0 %5 Frederik* (DK) 8,0 %6 Benito Roc* (IT) 8,0 %2 Global Bergkamp* (SE) 4,0 %7 Fantastic Design* (DK) 3,0 %4 Figo Vennekilde* (DK) 1,0 %9 Felix* (DK) 1,0 %10 Nocturnally* (SE) 1,0 %11 Fossa* (DK) 0,0 %