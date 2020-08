Ravivihje: Toto75 Bergsåker 29.8.2020 – jättipottikierros

Suosikki: Huimaa nousua kohti kylmäverieliittiä tekevä 2 Månlykke A.M. on vähäisestä rutiinistaan huolimatta selvä suosikki Ruotsin mestariksi. Solvallassa tuli tosin 2. ulkoa tappio, sillä keulaan edenneen Våler Nikolain lyömiseksi ei ollut mitään tehtävissä. Viimeiset 700 metriä Gunnar Melanderin 6-vuotias kulki kuitenkin 20,3-vauhtia, joten vire pitää ja voi olla ehkä tässä aavistuksen parempikin. Toukokuussa ori avasi auton takaa juuri kakkosradalta varsin hyvin, joten keulajuoksu on aivan mahdollinen ja sitä kautta rutinoituneemmat voivat pysyä takana alusta loppuun saakka. Rutiiniin peilaten suosikkiasema tuntuu kuitenkin liiankin suurelta, ja kun muitakin luottohevosia on kierrokselle tarjolla, otetaan kaveriksi pari kiintoisaa vastustajaa.



Haastajat ja yllättäjät: 6 Björs Frej tarpoi viimeksi ilman vetoapua ehkä turhankin pitkään ja lopussa askel alkoi hieman painaa. Heinäkuun starteissa se jätti erittäin pirteän vaikutelman, eikä vuosi sitten yllätysmestaruuden napanneen oriin voitto olisi tällä kertaa yhtä iso paukku. Jorma Kontio hankkinee hyvälle avaajalle asemat kärjen lähettyviltä. Kolmantena lapulle nostetaan pelissä unholaan jäänyt 5 B.W.Sture. Alla oleva tauko varmastikin mietityttää monia, mutta vuosi sitten kesällä ori voitti pidemmältäkin paussilta suoraan 75-tasolla ja nytkin alla on ratahiittejä. Hevosena Mats E. Djusen ajokki ei kalpene enemmän peliä keränneille haastajille ja paikkakin on monia muita parempi. Takarivin mielenkiintoisin on ehkä pitkältä tauolta suoraan voittajaksi palannut 11 Mel Odin, joka kokee merkittävän kuskinvahvistuksen ja testaa ensimmäistä kertaa myös jenkkikärryjä. Voittoon nouseminen ilman vastustajien apua ei tosin ole helppoa, vaikka veteraaniori ihan hyvävireiseltä Uumajassa vaikuttikin. 9 Pydinin otteista on paras loistokkuus ollut kateissa jo pidempään, mutta perusluokallaan ori kuitenkin kamppailee usein kärkipään sijoituksista. Ilman laukkaa Bollnistä olisi ollut ehkä myös tuomisina totosija. Sopivalla reissulla ei ulkona nytkään. 12 Järvsöodinin kesän voitot tulivat keulasta ja tehtävä on nyt selvästi työläämpi. Ylivieskassa edukseen esiintyneet 7 Don Viking ja 1 Granetta jäävät alussa luultavasti takajoukkoihin, eikä kaikkien ohittaminen ole mainiosta vireestä huolimatta yksinkertaista.



Juoksunkulku: Månlykke A.M. lähtee auton takaa mukavasti ja keulapaikka on ulottuvilla. Björs Frej ja 8 Alfie starttaavat myös reippaasti, mutta kummallekin voi kelvata suosikin selkä.



Pelijakauma: Månlykke A.M. (48%) on noussut jo liiankin suureksi suosikiksi. B.W.Sture (2%) maistuu kovasti.



Ranking: A) 2 B) 6, 5, 11, 9, 12, 7, 1 C) 4, 3, 8, 10