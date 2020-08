Ravivihje: Toto86 Bergsåker ja Bjerke 28.8.2020

2 Grevin Sisu joutui viimeksi Solvallassa tekemään hartiavoimin töitä päästäkseen keulaan ja kovasta avauksesta huolimatta se tuli oikein rehdisti perille. Voiton vei Frodo S., joka olisi todennäköisesti iso suosikki tähän lähtöön. Sitä ennen Rättvikissä ruuna koki sellaista häiriötä jo ennen auton irtoamista, että lähtö olisi ainakin Suomessa palautettu aina. Siitä huolimatta, tai siitä suivaantuneena, Ulf Ohlsson kierrätti Grevin Sisun jo ensimmäisellä takasuoralla johtavan rinnalle ja juoksusta muodostui hyvätasoisessa 4-vuotislähdössä liian vaativa. Nyt kakkosradalta juoksu voisi onnistua viime startteja paremmin ja Petri Salmelan valmennettava saa ykkösvihjeen.

3 Twice Kronos on kärsinyt raakan paljon ongelmista, mutta kyvyt ovat kovat. Bodenissa se palasi puolen vuoden tauolta ja oli keulasta voittaneen Got To Dashin takaa toinen. Vaivat näkyivät ainakin tuossa startissa maalisuoralla, kun ravi meinasi murentua. Robert Berghin valmennustallin 11 Faster Than You teki todella kovan juoksun viimeksi Bodenin T86-lähdössä. Se joutui tarpomaan alussa pitkään kolmatta ennen pääsemistä johtavan rinnalle. Siitä ruuna tsemppasi hienosti perille ollen toinen. Tänään ajava kuski tuo kysymysmerkin, sillä Caroline Åkerlund ajaa harvakseltaan kilpaa ja voittotili on vielä tältä vuodelta avaamatta.

1 First Mel Hope on todennäköisin keulahevonen ja johtopaikalta tamma vastailee sitkeästi. 10 Iceland Falls on juossut kovia lähtöjä ja kyseessä hyvä on tamma tähän porukkaan, kuten jo täyden matkan ennätys 12,9ake kertoo. Viimeisenä systeemeihin 12 I.T. Inventor, joka on hevosenakin hyvä, mutta erityisplussa kuskista. B-lisenssin omaaville ohjastajille suunnatussa lähdössä Emilia Leo on selvästi kovin tekijä. Leo on ajanut tänä vuonna 80 voittoa, toiseksi paras saldo lähdön muilla kuskeilla on 14 voittoa.

Juoksunkulku: First Mel Hope pitää kovassa kiihdytyksessä sisäradan turvin keulapaikan, josta todennäköisesti myös ajetaan. Matkavauhti lienee reipasta läpi kisan.

Pelijakauma: Ei isompaa huomauttamista.