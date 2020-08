Ravivihje: Toto86 Örebro ja Bollnäs 27.8.2020

Toto86-1 Pitkään hienossa tikissä ollut 4 Vichy Grif on tehnyt loistavia juoksuja viime starteissaankin, vaikka ykkössijoja ei ole tullutkaan. Eskilstunassa se haastoi johtavan takaa hyvin Ruotsin tammaparhaimmistoon lukeutuvaa Une Etoile Garia. Jägersrossa esitys saattoi aluksi vaikuttaa tasapaksulta, mutta kolmannessa ulkona juossut Vichy Grif pinkoi viimeiset 400 metriä 07,6-kyytiä. Hitaan matkavauhdin jälkeen sekään ei riittänyt neljättä sijaa korkeammalle. Viime viikon Solvallan kisassa se kiskaisi keulaan, jossa oli turhankin virtavana ja avauskierros paineltiin keskipitkällä matkalla 12-vauhtia. Tamma tsemppasi reippaan matkavauhdin jälkeen hyvin toiseksi ja ohi tuli ainoastaan sen perässä loistoreissun saanut vastustaja. Vastuksen puolesta lähtö näyttää Vichy Grifille sopivalta ja ekstrana kuskikin paranee Erik Adielssonin hypätessä rattaille. Se tarkoittaa myös lisää lähtönopeutta, joka on illan tehtävässä tärkeässä roolissa. Uskotaan tamman pääsevän keulaan, josta se olisi liki voittoa. Varmaksi. 1 Global Vintage väläytti nousukuntoa toissa kerralla Gävlessä, jossa se joutui tarpomaan koko matkan ulkoratoja pitkin, eikä kuitenkaan missään vaiheessa luovuttanut. Viimeksi Örebrossa tamma palasikin pitkästä aikaa voittajakehään, kun Mika Forssin ajokki avasi ja lopetti kovaa voittaen keulasta pystyyn. Se on Vichyn Grifin kovin haastaja jo lähtökiihdytyksestä alkaen, sillä myös Global Vintage osaa lähteä lujaa liikkeelle. 5 Valetta oli juuri se hevonen, joka sai Solvallassa loistoreissun Vichy Grifin takana ja kuittasi ohi. Muuten tamma on ollut hieman tasapaksuhko ja nyt se tuskin saa millään yhtä hyvää juoksua kuin viimeksi. Ikäluokkalähdöissäkin menestystä niittänyt 2 Fantasia Sisu tykitti Årjängissä viidennestä sisältä alle 1.10-vauhteja komeasti voittoon, vaikka näytti olevan loppukurvissa toivottoman kaukana kärkisijojen suhteen. 3 Schatzi Fayline lopetti Örebrossa Global Vintagen voittamassa lähdössä todella terävästi takajoukoista ja sen perusteella pitkään alamaissa ollut tamma alkaa löytää virettään. Juoksunkulku: Paljon ratkeaa lähtökiihdytyksessä, kun Vichy Grif ja Global Vintage iskevät yhteen. Ykkösradalta ei ole aina helpoin kiihdyttää, joten Vichy Grif on suosikki pääsemään keulaan. Matkavauhti tuskin tulee olemaan kovaa reippaan avauksen jälkeen. Pelijakauma: Valettan (22%) prosenteista voisi antaa osan Fantasia Sisulle (5%) ja Schatzi Faylinelle (3%). IS-pelisuositus - Toto86-1 Pieni: 4 Suuri: 4

Toto86-2 Fincumet Group Oy:n omistama ja edelleen Suomen kilpailurekisterissä oleva 14 Frozen Queen on tehnyt hienon nousun sarjoissaan Katja Melkolle siirryttyään. Viime starttien perusteella se vaikuttaa myös saaneen lisää nopeutta ja tasapainoisuutta otteisiinsa, eikä näytä enää niin epävarmalta kuin talvella. Toissa kerralla Axevallassa tamma jyräsi johtavan rinnalta keulaan kierros jäljellä ja vastasi varmoin ottein voittoon. Viimeksi Danneron T75-lähdössä Torbjörn Janssonin ajokki eteni takamatkalta keulaan ensimmäisellä takasuoralla ja teki jälleen oikein hyvän esityksen, vaikka täysin väärissä sarjoissa kilpaileva Lipstick Tooma ohi tulikin. Keskipitkä matka sopii jo kauden seitsemättä voittoaan hakevalle Frozen Queenille ja nykyään se myös lähteekin niin hyvin matkaan, että juoksuradan paikalta edennee nopeasti kärkiporukkaan ja kenties keulaan asti. Kovaluokkainen 8 Messiah teki mainioita juoksuja keväällä ja alkukesästä, mutta kahdessa viime startissa esitykset ovat jättäneet toivomisen varaa ottaen senkin huomioon, että ne olivat kovia T75-lähtöjä. Daniel Rédenin suojattiin onkin nyt vaikea suhtautua. 2 M.T. Montpelier on kyvykäs ja epävarma tapaus. Olennaisen kertoo, että ruuna on pysynyt ravilla kahdeksan kertaa voittaen niistä starteista kuusi. Magnus Träffille siirryttyään meininki on ollut laukka tai voitto. Suomalaisomisteinen 1 Jonathan Boko on huomattavasti tauluaan parempi. Kolmessa ensimmäisessä startissa Claes Sjöströmin treenistä ruuna laukkasi ja viimeksi Gävlessä se jäi johtavan taakse täysin pussiin. Nappipaikalta tiedossa on loistoreissu. 11 Axl Brown ja 12 Gordon Mearas ovat kyvykkäitä menijöitä ja huomioitava varhain jos lähtöön ottaa hiemankin enemmän merkkejä. Mahdollinen jättiyllättäjä voisi olla 5 B.B.S. Balou, joka kiri viimeksi Eskilstunassa nappijuoksulla tasokkaassa porukassa toiseksi. Nopeana lähtijänä ruuna saanee taas hyvän reissun. Juoksunkulku: Jonathan Boko pitää paalupaikalta keulat. Todennäköisesti ne ovat jatkossa tarjolla ainakin Frozen Queenille. Pelijakauma: Ei isompia. Jonathan Boko (3%) saisi olla enemmän pelattu. Samoin B.B.S. Balou (0,7%). IS-pelisuositus - Toto86-2 Pieni: 14, 8, 2, 1 Suuri: 14, 8, 2, 1, 11, 12, 5

Toto86-3 11 Golden Boy Sisu juoksi Solvallassa neljännessä ulkona, lähti kiriin viimeisellä takasuoralla ja oli vielä maalisuoran alussa toisena, mutta viimeiset sata metriä olivat vaikeita ja ruuna taipui viidenneksi. Se oli täysin ymmärrettävää, sillä Erik Adielssonin ajokki palasi lähes vuoden tauolta ja viimeisellä takasuoralla se kulki muutaman sadan metrin palan 1.10-vauhteja. Startti alla parannusta lienee luvassa ja näyttävän näköinen rautias on kyvyiltään varmastikin lähdön paras hevonen. Ennakkotietojen mukaan Golden Boy Sisu juoksisi vieläpä ensimmäistä kertaa kengittä. 7 Max Håleryd vaikuttaa lupaavalta aloittelijalta. Viimeksi Solvallassa ruunalla kierrettiin viidennestä ulkoa 1500 metriä ennen maalia johtavan rinnalle, josta se siirtyi keulaan viimeisellä takasuoralla kestäen lopussa toiseksi. Toki siinä lähdössä moni jäi pussiin ja sijoitus hieman mairittelee, mutta esitys oli joka tapauksessa hyvä. Rättvikin voittonsa Juhani Partasen suojatti otti keulasta tyylipuhtaasti. Suosikkikaksikko erottuu muista ja sen jälkeen tulee todella tasainen lauma. 2 Breakfast on lähdön ainoa alle 1.14-aikainen hevonen, se on saanut nappipaikan ja tekee nyt mielenkiintoisen debyytin Björn Goopin tallista. Miinuspuolelta ruuna ei ole esittänyt urallaan ihmeitä, ei ole koskaan ollut kaksarisijoilla ja tekijämiehellä Breakfast oli aiemminkin. 3 Strong Lover teki Mantorpissa ja Axevallassa vahvat juoksut johtavan rinnalta. Viimeksi Åbyssa se jäi takaporukoihin, mutta lähtö oli huomattavasti tämänkertaista tasokkaampi ja ruuna noteerasi hyvän tuloksen 14,3ake. 13 Don’t Be A Loser & 14 Elton Brick ovat kunnossa ja pystyvät kolmannesta rivistäkin kärkitaistoon. 6 Easy Peak pääsee kilpailemaan katkonaisesti ja palaa jälleen pieneltä huililta. Ilman Axevallassa tullutta loppusuoran laukkaa tammalla olisi tulosrivistössään kolme voittoa ja sellaista pitää tässä lähdössä kunnioittaa. 9 Bellaforza kiri toissa kerralla Solvallassa takajoukoista pirteästi 12,2-vauhtia viimeiset 400 metriä. Viimeksi samalla radalla paikka johtavan rinnalla oli liikaa ja viimeiset sata metriä olivat vaikeita. Nyt kuski paranee Jorma Kontion hypätessä rattaille. 5 Staro Merlin lopetti Åmålissa todella tulisesti porukan hänniltä ehtien toiseksi. Viimeksi Örebrossa ruuna menetti sisäpareissa asemiaan väsyneiden takana ja esitti kulisseista jälleen pirteän lopetuksen. 4 The Secretilla on laukka pinnassa, mutta toissa kerralla Mantorpissa se oli järjestää jättiyllätyksen kun meinasi kiriä voittoon lähdössä, jossa oli mukana oikeasti kovia hevosia. Juoksunkulku: 1 Concrete Artist, Breakfast, Strong Lover ja Easy Peak lähtevät parhaiten matkaan. Breakfast lienee todennäköisin keulahevonen. Toisen ja kolmannen rivin hevosilla lähdetään varhain reissuun. Pelijakauma: Breakfast (16%) on uran esityksiin nähden hämmentävän paljon luotettu. Staro Merlin (0,8%) ja The Secret (0,4%) ovat jättiyllärimerkeistä todella kiehtovia. IS-pelisuositus - Toto86-3 Pieni: 11, 7 Suuri: 11, 7, 2, 3, 13, 14, 6, 9, 5, 4

Toto86-4 T86-kohteiden ainoassa kylmäverikoitoksessa selväksi suosikiksi erottuu 8 Hugo Bäck, joka on aloittanut lupaavilla otteilla Jörgen Westholmin tallista. Rättvikissä ruuna kiri pitkästä tauosta huolimatta lopun 22-kyytejä ollen hyvä toinen. Seuraavan startin Hagmyrenin montessa se voitti todella helposti keulasta. Viimeksi Rommen T75-sarjassa Hugo Bäck pääsi etenemään kolmannesta sisältä johtavan taakse viimeisellä takasuoralla. Loppukurvissa se hieman haparoi, mutta juonen päästä kiinni saatuaan kiri ohi kärkipari Valle Hugon ja Rappnorin. Nyt sellaisia hevosia ei ole likimainkaan vastassa ja kuskikin paranee tähän starttiin, sillä tänään ohjat ottaa Rikard N Skoglund. Mailin voltissa takamatka ei ole koskaan herkkua, mutta paalulla on vain kolme hevosta, joten Hugo Bäck tuskin jää liian kauaksi kärjestä ja jää varmaksi. 10 Bokli Rapp N.O. on luokaltaan kova hevonen, mutta on nyt täysi mysteeri. Kevään kahdessa kilpailussa ori ei liiemmin vakuuttanut ja Daniel Rédenin suojatti palaa jälleen tauolta. 11 Björs Viking on edellisen tavoin luokkamenijä. Viimeksi Hagmyrenissä umpipussiin juuttunut ruuna juoksee nyt kolmannen starttinsa pitkän taukonsa jälkeen. 1 Lill Brisa on esiintynyt viime starteissaan asiallisesti ja vetää paalupaikaltaan lähtöä pitkään. 3 Edbest sai viimeksi myöhään kiritilat ja lopetti päätösmetrit hyvin. Juoksunkulku: Lill Brisa lähtee vetämään joukkoa. Hugo Bäck tai Björs Viking etenee nopeasti rinnalle. Pelijakauma: Ei huomautettavaa. IS-pelisuositus - Toto86-4 Pieni: 8 Suuri: 8

Toto86-5 4 Un Mec d’Or tekee tasaisen varmaa jälkeä sijoittuen jatkuvasti kärkipäähän, mutta voitot kiertävät lahjakkaasti, eikä se ole täysin sattumaa. Nyt ruunalla on hyvä sauma päästä keulaan hallinnoimaan juoksua ja saa niukan ykkösvihjeen. 14 Voila’ Buio saapui alkuvuodesta Italiasta Ruotsiin ja aloitti kesällä uudessa kotimaassaan parilla lupaavalla juoksulla. Mantorpissa se oli hyvätasoisessa lähdössä johtavan takaa toinen ja Eskilstunassa esitti takajoukoista pirteän lopetuksen. Orin tuoreimmat startit Solvallassa menivät pieleen, sillä se laukkasi viimeksi lähtöön ja sitä ennen haitariliikkeen seurauksena kierros jäljellä. Kaksi hylkyä alla Erik Adielssonin ajokki voi jäädä liian vähän pelatuksi. 12 Gretzky Boko oli hyvä jokaisessa heinäkuussa Norjassa juoksemassaan kolmessa startissa, mutta viimeksi Bollnäsissä ruuna sai lopulta niin hyvän reissun toisessa ulkona, että siltä olisi voinut odottaa edes jonkinlaista kiriä. Toki vastuskin oli tämänkertaista aavistuksen kovempi. 7 Starbec's A.to Z. ei jaksanut Lindesbergissä pitkää kiriä ilman vetoapua tauolta, mutta meni kuitenkin uudet ennätysnumeronsa 14,1ake ja startti alla kauden viidettä voittoaan hakeva ori parantanee tähän kisaan. 13 Gold Twister jää kroonisesti alipelatuksi, vaikka se tekee jatkuvasti hyviä esityksiä. Viimeksikin ”hiirenvärinen” ruuna teki Eskilstunassa toiselta ilman vetoapua todella rehdin juoksun. 8 Syntax Broline sai Eskilstunassa kiritilat vasta noin 70 metriä ennen maalia ja loppumetrit ruuna sykäisi lujaa tullen paljon voimia tallella maaliin. 9 Qvidja’s First on tauluaan parempi ja nyt vastus helpottuu Solvallan startteihin verrattuna. 11 Amazing Dream N.O. sai Eskilstunassa myöhään kiritilat kolmannesta sisältä lopettaen päätösmetrit hyvin. 10 U.B. Coolin kausi on mennyt täysin vihkoon eikä se ole suostunut ravaamaan kärrylähdöissä. Kyvyiltään ruuna on niin kova menijä, että saa täysin pelaamattomana paikan systeemeissä. Juoksunkulku: 3 Beluga Winner katsoo ensimmäiset keulat ja jatkossa sinne edennee Un Mec d’Or. Matkavauhti voi olla maltillista. Pelijakauma: Un Mec d’Or (42%) on harvaan voittotahtiin peilaten aivan liikaa pelattu. Voila’ Buio (6%) on tykkirasti. Samoin Syntax Broline (1%). IS-pelisuositus - Toto86-5 Pieni: 4, 14, 12, 7, 13, 8, 9, 11, 10 Suuri: 4, 14, 12, 7, 13, 8, 9, 11, 10

Toto86-6 5 Steps From Heaven vaikuttaa oikeinkin kyvykkäältä 4-vuotiaalta, mutta sillä on heikkoutena raivoisa pullaus, jonka takia tammalla onkin ajettu viimeiset viisi starttia pelkästään mailin matkoilla. Taulussa näkyvät Solvallan ja Visbyn voittonsa se otti komeiden keulasoolojen päätteeksi. Viime startissaan Claes Sjöströmin suojatti oli kehno ja palaakin nyt arvoituksena tauolta. Steps From Heaven juoksi montekoelähdön pari viikkoa sitten, mutta siitä ei löytynyt videomateriaalia. Päätöspuolikkaan tamma oli kulkenut 25,9-vauhtia, joten siitä päätellen pullausongelmasta ei ole päästy paussin aikana eroon. Joka tapauksessa vielä näissä sarjoissa tamman pitäisi vielä pärjätä, vaikka ohjille painaisikin. Kovemmissa lähdöissä sellainen alkaa jo kostautua. 4 Alcala malttoi vihdoin ravata viimeksi Gävlessä ja se runnoikin rapsakassa ylisarjassa niukkaan voittoon neljännestä ulkoa lyöden kolme tässäkin lähdössä juoksevaa hevosta. Mailin matka tuskin on se kaikista optimaalisin, mutta Robert Berghin valmennettavaa on pidettävä suosikin ykköshaastajana. 2 Papaya Roadrunner pääsi Gävlessä etenemään kirissä Alcalan peesissä, eikä pystynyt sitä haastamaan, mutta ei esitystä liikaa pääse moittimaan. Nappipaikan saanut tamma on huomioitava aikaisin jos suosikkikaksikkoa varmistelee. 9 Charm ei pysynyt viimeksi Solvallassa johtavan takaa keulassa juosseen Myse d'Erpionin peesissä, mutta harva tämän lähdön osallistuja siihen olisikaan kyennytkään. Charmin ennätyksiin ei kannata tuijottaa, sillä niissä on roppakaupalla ilmaa. Lähdön kiinnostavin yllätyshaku on viimeksi Umåkerissa terävästi voittoon kirinyt 1 Madonna Morique, jolta riisutaan ennakkotietojen mukaan ensimmäistä kertaa kaikki kengät pois ja myös jenkkikärryt lyödään perään ensimmäistä kertaa. Se otetaankin pelaamattomana kolmantena systeemeihin suosikkikaksikon lisäksi. Juoksunkulku: Steps From Heaven täräyttää keulaan ja pullailee tapansa mukaan muiden edellä. Pelijakauma: Alcala (30%) on laukkariski huomioiden hieman liikaa pelattu. Madonna Morique (2%) maistuu. IS-pelisuositus - Toto86-6 Pieni: 5, 4, 1 Suuri: 5, 4, 1

Toto86-7 1 In Line Tooma oli Bollnäsin pronssidivisioonassa sisäratareissulla tasapaksu, mutta se oli odotettuakin. Nimittäin ruunan spesiaalialaa on päästä mailin matkalla keulaan vetämään kovaa. Juuri tällä sapluunalla tuli myös kaikki tulosrivistössä näkyvät kolme voittoa. Nyt tuohon taktiikkaan on ykkösradalta loistosauma ja Ville Karhulahden ajokki on sopivan näköisessä porukassa lähellä voittoa. Varma. 4 Gun Palema on tehnyt viime starteissaan takapareista terävät lopetukset, vaikka ravi onkin meinannut hajota loppusuoralla. Maili ei ole tammalle kaikkein optimaalisin matka, mutta silti se on suosikin ykköshaastaja. Suomalaisomisteinen 2 Wir Ideal on tehnyt pienen taukonsa jälkeen nousujohteisia esityksiä. Viimeksi Örebrossa ruuna kulki 12,3-vauhtia päätöskierroksen ja nousi toiseksi. 9 Victory Topline ei ole esiintynyt tällä kaudella tasollaan ja palaakin nyt tauolta. Jos yllätystä etsii niin 7 Nisse Sånna on tehnyt pirteät lopetukset viime starteissaan ja voitto roikkuu ruunalla ilmassa. Toki seiskaradalta juoksu voi mennä turhan vaativaksi. Juoksunkulku: In Line Tooma pitää sisäradalta keulat. 3 Vincent Chase päässee sen taakse. Matkavauhti on tasaisen reipasta läpi matkan. Pelijakauma: Ei isompia. IS-pelisuositus - Toto86-7 Pieni: 1 Suuri: 1

Toto86-8 5 Rocky Tilly teki jo Rommessa rehdin juoksun toiselta ilman vetoapua palatessaan yli neljän kuukauden tauolta. Viimeksi Eskilstunan esitys olikin jo huippuhyvä, kun ruuna runnoi kuudennesta ulkoa lopulta hallittuun voittoon. Vastus helpottuu hivenen siitä kisasta ja Rikard N Skoglundin ajokki voi parantaa yhä saatuaan startteja kroppaansa. Se on myös saanut pitkästä aikaa asiallisemman lähtöradan ja nopeana avaajana voi päästä keulaankin. Varsinkin siitä viime vuonna T75-lähdöissäkin juhlinut Rocky Tilly olisi todella liki voittoa ja jää varmaksi. 7 Vine Vision on näissä lähdöissä aina ravia polkiessaan vaarallinen. Toissa kerrallakin Solvallassa se kiri kolmannesta ulkoa pitkän kirin ilman vetoapua vahvasti perille asti. Viimeiset 700 metriä sujuivat 10,8-vauhdilla. Seiskaradalta juoksusta uhkaa tulla vaativa. 1 Hunkydory Degato on huomattavasti tauluaan paremmassa iskussa, mutta se ei tasaisena avaajana pysty hyödyntämään ykkösrataansa. 12 In Love Boko palaa parin kuukauden tauolta ja piippuhyllyn paikalta voittaminen vaatisi megatuureja. Juoksunkulku: 2 Tayson Bi katsoo ensimmäiset keulat, jotka Oskar Kylin Blom luovuttanee Rocky Tillylle. Pelijakauma: In Love Bokon (13%) prosenteissa on ilmaa. IS-pelisuositus - Toto86-8 Pieni: 5 Suuri: 5

