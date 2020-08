Ravivihje: Toto86 Solvalla ja Åby 26.8.2020

Suosikit: Päätöskohteen suosikeilla on alla vaisummat suoritukset, mutta lähtöpaikat puoltavat menestystä, jos ja kun kaikki on kunnossa. 3 You Could Be Mine esiintyi kuun alussa takaa ponnettomasti ja osoittautui kipeäksi. Keulasta Roger Walmannin valmennettavan otteet ovat useimmiten olleet erinomaisia ja tässä mielipaikalle on taas saumat päästä. Kesäkuun lopussa se joutui tosin taipumaan otettuaan kurakelissä kovan välihyökkäyksen vastaan avauskierroksella, mutta irrotteli heti seuraavassa startissa maltillisemman matkavauhdin jälkeen 09,1-tempolla voittajaksi. Kenkien riisuminen ensimmäistä kertaa sekä jenkkikärryt tuovat rutkasti lisämielenkiintoa. 6 Hill's Angel haastoi kesäkuun lopun kisassa You Could Be Minen, mutta väsyi itsekin. Vaativat olosuhteet tuskin puolsivat pientä tammaa sillä kertaa. Loisto-otteita aiemmin esittänyt menijä vääntää tällä kertaa luultavasti taas tiukasti voitosta, vaikkei edellä mainitun ohi ehkä olekaan alussa asiaa.



Haastajat ja yllättäjät: E3-karsinnan keulasta vienyt, mutta finaalissa kiihdytykseen laukannut 7 Chablis Ribb pystyy juoksun onnistuessa korkealle, mutta ehkä paras vire oli kuitenkin viritetty viime kisaan? Ykköskuskien kukistaminen niiden ulkopuolelta ei ole Leif Witaspille ehkä muutenkaan erityisen helppoa. Suosikkikaksikon ohella ainoana paikan systeemeistä saakin todella vähälle pelille jäänyt 10 Chiffchaff, joka on tehnyt erinomaisia juoksuja, vaikka voitot ovatkin taulusta hävinneet. Heinäkuun lopussa Erik Adielsson kierrätti sen jo ennen puolimatkaa johtaneen You Could Be Minen rinnalle, josta Chiffchaff pakotti keulahevosen 09-lopetukseen. Vaarallinen nyt! 8 Keira de Veluwe teki Mantorpissakin hyvän suorituksen, vaikkei pystynytkään haastamaan 2. ulkoa lopussa edellään juosseita. Se parantanee edelleen otteitaan, mutta lähtöasetelmat ovat tukalat. Jos lähtöön laittaa enemmän merkkejä, ovat hyvän juoksun luultavasti saava 2 Martha Zon ja vahvassa kehitysvaiheessa oleva 9 Samaritana harkinnan arvoisia. Timo Nurmoksen tamma latoi viimeksi hänniltä lopun 09-vauhtia.



Juoksunkulku: You Could Be Mine avaa keulaan ja saa Martha Zonin taakseen. Ulompaa hyvin starttaavat Hill's Angel ja Chablis Ribb ryhmittynevät toiselle radalle. Myös Keira de Veluwe osaa lähteä reippaasti, mutta nopeiden avaajien ulkopuolelta taktiikka voi olla maltillinen.



Pelijakauma: You Could Be Mine (20%) ja Hill's Angel (39%) tuntuvat varsin tasaväkiseltä parilta. Chiffchaff (4%) on huippuedullinen.



Ranking: A) 3, 6 B) 7, 10, 8, 2, 9 C) 5, 1, 4