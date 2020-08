Ravivihje: Toto75 Jägersro 25.8.2020

Toto75-1 Avauskohteen selväksi suosikiksi erottuu 8 Aetos Kronos. Keväällä Kungapokalenin voittanut ori on ollut mainio myös viimeisiin startteihinsa, vaikka ykkösiä ei ole tullutkaan. Toissa kerralla Eskilstunassa paikka toisessa ulkonakin oli liian kaukana, kun superhevonen Ecurie D. sai vetää keulassa hiljaa, eikä Aetos Kronosin 08-vauhtinen kirikään riittänyt neljättä sijaa korkeammalle. Viimeksi Mantorpissa Magnus A Djusen ajokki tuli oikein rehdisti sisään johtavan rinnalta, eikä lopulta hävinnyt paljoakaan keulassa juosseelle Brother Billille. Illan tehtävässä Aetos Kronos voi taas joutua juoksemaan toisella ilman vetoapua, mutta siitäkin Jerry Riordanin valmennettava on suosikki voittamaan lähdön. Aina lahjakkaan hevosen maineessa ollut 2 Fort Knox tuntuu löytäneen viime Solvallan startin perusteella vireensä juuri oikeaan aikaan. Björn Goop käänsi suojattinsa viidennestä ulkona reissuun 1200 metriä ennen maalia ja ori runnoi pitkällä kirillä ilman vetoapuja helpon oloiseen voittoon. Fort Knox lähtee niin rivakasti liikkeelle, että se voi onnistua pääsemään keulaan. 5 Cyrano de B. runnoi Bollnäsin Klass I-karsinnassa pitkällä kirillä niukkaan voittoon ja Åbyn finaaleissa kiri neljännestä sisältä terävästi kolmanneksi kovalla tuloksella 11,4ake. Ruuna pystyy nytkin kärkitaistoon, vaikka vastus toki koveneekin. 4 Ultion Face otti viimeksi toisesta ulkoa yllättävän laukan 800 metriä ennen maalia. Sitä ennen Eskilstunassa ori oli hieman haparoivalla ravillaan kolmannesta sisältä hyvä kolmas jättäen taakseen mm. Aetos Kronosin. Juoksunkulku: Fort Knox etenee 1 Brake Coolingin ohi keulaan. Ultion Facella ja Aetos Kronosilla tullaan todennäköisesti kyselemään onko tuulenhalkojan paikka tarjolla. Pelijakauma: Aetos Kronos (33%) voisi olla enemmänkin pelattu ja jää pienemmän systeemin varmaksi. IS-pelisuositus - Toto75-1 Pieni: 8 Suuri: 8, 2, 5, 4

Toto75-2 1 Global Adventure kiri toissa kerralla Bergsåkerissa tyylikkäästi kauden avausvoittoonsa jättäen taakseen hyviä menijöitä Hail Maryn johdolla. Viimeksi samalla radalla ori teki myös hyvän kirin kolmannesta ulkoa ollen kovatasoisessa lähdössä kolmas. Kovana lähtijänä Erik Adielssonin ajokki pystynee pitämään keulapaikan ja matkavauhti voi olla yllättävänkin rauhallista. Global Adventure saa niukan ykkösvihjeen, vaikka pientä kysymysmerkkiä tuo poisjäänti kolme viikkoa sitten. 12 Brother Bill on karsinnan toinen kova. Ruuna avasi kautensa vasta heinäkuussa Eskilstunassa, jossa oli Ecurie D.:n takaa asiallinen toinen. Viimeksi Mantorpissa se piti keulasta niukasti takanaan Aetos Kronosin. Jorma Kontion ajokki ei ole kummallakaan kerralla näyttänyt varsinkaan loppusuoralla täysin priimalta ja ravi on meinannut hajota. Luokka on kuitenkin niin kova, että Brother Bill on liki finaalipaikkaa piippuhyllyn paikasta huolimatta. Suosikkikaksikolla on omat epävarmuustekijänsä, joten ne saavat pari varmistusmerkkiä osakseen. 4 Oracle Tile on vielä kääntämätön kortti tälle tasolle, mutta ori vaikuttaa siltä, että ei ikäluokan kärkihevosetkaan siltä karkuun juokse. Varsinkin toissa startti Bjerkessä teki vaikutuksen, kun Kristian Malminin ajokki jäi alkumatkalla roikkumaan kolmannelle, eteni kierros jäljellä keulaan ja karkasi lopussa vastustajiltaan horisonttiin. Myös 11 Enge Eros on tehnyt helpommissa porukoissa niin kovaa jälkeä, että saa neljäntenä paikan systeemeissä. Juoksunkulku: Global Adventure pitää sisäradalta keulat. Brother Billilla edetään aikaisessa vaiheessa johtavan rinnalle. Pelijakauma: Ei huomautettavaa. IS-pelisuositus - Toto75-2 Pieni: 1, 12, 4, 11 Suuri: 1, 12, 4, 11

Toto75-3 Kolmannesta karsinnasta löytyy kierroksen pankki ja Derbyn suurin etukäteissuosikki. Valtavan kehitysloikan tälle kaudelle tehnyt 12 Don Fanucci Zet sortui viimeksi Solvallassa ensimmäistä kertaa urallaan laukalle, mutta muuten ori on ollut niin jäätävä, että se on todella liki voittoa piippuhyllyn paikasta huolimatta. Vastus näyttää oikein sopivalta ja Örjan Kihlströmin ajokki saanee kunnioitusta keulapaikan muodossa. Prosentit ovat pilvissä, mutta niin niiden pitääkin olla ja Don Fanucci Zet jää systeemien läpivarmaksi. Luokaltaan suosikkia lähimpänä ovat 4 Ubiquarian Face & 8 Gulfstream Am. Ensin mainittu on ollut pettymys läpi kauden. Koelähdössä kovan tuloksen 13,1ke hurjastellut Gulfstream Am ei puolestaan tahdo pysyä starttitilanteessa millään ravilla. Juoksunkulku: 1 Västerbo Lexington pitää sisäradalta keulat. Ubiquarian Facella voi niitä tulla alkumatkasta kyselemään ja ne voivat olla sille tarjolla. Don Fanucci Zet etenee varhain johtavan rinnalle ja se päässee keulaan saakka. Pelijakauma: Don Fanucci Zet (77%) on oikein pelattu. IS-pelisuositus - Toto75-3 Pieni: 12 Suuri: 12

Toto75-4 T75-kohteiden ainoassa Tammaderby-karsinnassa ykkössuosikin viitan saa ylleen 9 Ganga Bae. Kenties ikäluokan parhaimmalla tammalla oli sikäli huonoa tuuria Stochampionatetissa, että sillä päästiin valitsemaan finaalin lähtörata karsintavoittajista viimeisenä. Se tarkoitti finaalissa paikkaa toisella ilman vetoapua, josta Ganga Bae taisteli hyvin toiseksi, mutta keulan Diana Zet veti taas ison rahan lähdössä pidemmän korren. Eturivistä nopea lähtijä olisi ollut varma-ainestakin. Toki Jorma Kontion ajokki pystyy pärjämään, vaikka jäisi hieman taaemmaskin. Viimeksi Mantorpissa se kiri neljännestä ulkoa herkällä tyylillä voittoon. 3 Milady Grace oli vielä ensimmäiseen starttiin Daniel Rédenin treenistä tasapaksuhko, mutta viimeksi Solvallassa oli jo eri ääni kellossa. Tamma avasi omaa vauhtiaan keulaan, josta hallitsi oikein helpon näköisesti ja noteerasi hyvän täyden matkan volttiajan 12,5ke. Jos se onnistui nytkin pääsemään keulaan, niin Örjan Kihlströmin taktiset ratkaisut olisi mielenkiintoista nähdä mikäli Ganga Bae tulee ajoissa rinnalle. 1 Marble Arch on vielä kääntämätön kortti näihin lähtöihin, mutta niin hyvä tamma on ollut Björn Goopin treenistä, että se pystynee kamppailemaan myös ikäluokan parhaita kilpasisaria vastaan. 2 Mahma Lane kiitti Stochampionatetin karsinnassa loistoreissusta johtavan takana kirimällä voittoon. Finaalin voi ainakin sijoituksen puolesta unohtaa, sillä Peter Untersteinerin suojatti jäi kolmanteen sisälle umpipussiin. Puhutaan todella isosta yllätyksestä mikäli voitto karkaa edellä mainitun nelikon ulkopuolelle. Juoksunkulku: Marble Arch avaa keulaan. Jatkossa ne voivat olla tarjolla ainakin Milady Gracelle ja Ganga Baelle. Pelijakauma: Ganga Bae (37%) voisi olla hieman enemmänkin luotettu. IS-pelisuositus - Toto75-4 Pieni: 9, 3, 1, 2 Suuri: 9, 3, 1, 2

Toto75-5 Kriterium-voittaja 1 Power pettymys kauden ensimmäisiin startteihin ja huippulahjakkuus jäikin pienelle tauolle. Paluu radoille tapahtui elokuun alussa Åbyssä, jossa ori oli taas normaali oma itsensä. Sillä ajettiin keulaan 07,9-vauhtisen avauspuolikkaan päätteeksi ja missään vaiheessa Power ei saanut hillitä vauhtia. Loppusuoralla kovassa iskussa oleva Aramis Bar tuli ohi, mutta Power oli hyvä toinen kovalla ajalla 11,0ke. Vaikka Per Lennartsonin ajokki menettäisikin alussa keulapaikan, niin ne lienevät jatkossa tarjolla ja todennäköisesti entisestään parantavan Powerin tappiolla tässä porukassa on vaikea spekuloida. 7 Dwayne Zet on kyvyiltään hyvä hevonen, mutta ori ei ole näyttänyt viime starteissaan lainkaan priimalta ja on nyt kysymysmerkki. 10 Galantis kiri viimeksi Åbyssä sisäpareista open stretchia pitkin tulisesti ja oli ehtiä ohi Poweristakin. Takarivin lähtöpaikka heikentää osakkeita ja ori on ollut läpi uransa huono voittamaan. Juoksunkulku: Power lähtee niin hyvin matkaan, että voi onnistua pitämään keulapaikan suoraan startistakin. Vaikkei pystysikään, niin sinne se tulee alkumatkalla etenemään. Pelijakauma: Power (44%) on liian vähän pelattu. Dwayne Zet (19%) puolestaan liikaa. IS-pelisuositus - Toto75-5 Pieni: 1 Suuri: 1

Toto75-6 Viides Derby-karsinta koki suomalaisittain kolauksen Einari Vidgren Oy:n omistaman 5 Djokovicin jäätyä pois. 9 Hail Mary teki uransa huonoimman juoksun viime syksyn Kriterium-karsinnassa ja hakee nyt revanssia Derbystä. Huippulahjakkuus on juossut läpi kauden hieman helpommissa porukoissa eikä ole vielä kohdannut esimerkiksi Don Fanucci Zetiä tai Aetos Kronosia. Toki vastustakin on riittänyt, toissa kerralla Hail Mary joutui tunnustamaan Aramis Barin paremmakseen. Viimeksi Hagmyrenissa ori hölkkäili keulajuoksun jälkeen helppoon voittoon. Huippukunto on taatusti matsattu Derbyyn ja Hail Mary on tässä porukassa iso suosikki. 1 Guzz Mearas on selvästi kovin vastustaja. Ori kiri Sprintterimestaruuden finaalissa kolmannesta sisältä lujaa toiseksi hienolla ajalla 09,7aly, mutta ei ole sen jälkeen juossut, joten vire on nyt arvoitus. Kolmantena merkkinä lapulle 6 Tabasco C.D., joka lähtee lujaa liikkeelle ja voisi suosikkikaksikollekin yllättävän paha ohitettava keulapaikalta. Juoksunkulku: 4 Karat Band ja Tabasco C.D. kamppailevat keulapaikasta. Jälkimmäinen on todennäköisempi sinne etenijä. Hail Marylla ajetaan varhain johtavan rinnalle. Pelijakauma: Ei huomautettavaa. IS-pelisuositus - Toto75-6 Pieni: 9, 1, 6 Suuri: 9, 1, 6

Toto75-7 Viimeisen karsinnan suosikiksi nousee 3 Champ Lane, vaikka juokseekin nyt aiempaa kovemmassa porukassa. Varsinkin toissa startti Bollnäsin Klass II-karsinnassa teki vaikutuksen, kun ensimmäisellä takasuoralla keulapaikan hakenut ruuna irrotteli kevyesti voittoon. Åbyn finaaleissa se laukkasi ensimmäiseen kurviin. Timo Nurmoksen taidot tiedetään ja Champ Lane voi olla Derbyn finaaliakin ajatellen kisan jokerikortti. 2 Upset Face & 11 Bythebook ovat juosseet jatkuvasti parhaita ikätovereitaan vastaan ja roikkuneet kärjen tuntumassa. Nyt ne kohtaavat aiempaa selvästi helpomman vastuksen. Molempien viime startit saa unohtaa, sillä Upset Face pilasi laukkaan ja Bythebookilla ajettiin todella passiivisesti kenties Derbyn takia. Kovaluokkainen 5 Belker tekee nyt mielenkiintoisen debyyttistarttinsa Robert Berghin treenistä ja viiden kuukauden tauosta huolimatta se otetaan neljäntenä systeemeihin mukaan. Juoksunkulku: Tulinen alkurynnistys, jossa Upset Facella yritetään torjua Champ Lane. Se tarkoittaisi todennäköisesti keulapaikkaa. Pelijakauma: Upset Face (19%) saisi olla hieman enemmän pelattu. IS-pelisuositus - Toto75-7 Pieni: 3, 2, 11, 5 Suuri: 3, 2, 11, 5

IS-pelisuositus Pieni

Toto75-1: 8

Toto75-2: 1, 12, 4, 11

Toto75-3: 12

Toto75-4: 9, 3, 1, 2

Toto75-5: 1

Toto75-6: 9, 1, 6

Toto75-7: 3, 2, 11, 5

Hinta: 9,60 €



Tästä kupongille:

https://www.veikkaus.fi/toto?utm_source=isravit&utm_medium=kumppani&utm_campaign=iltasanomat_ravit&date=2020-08-25&track=Jä&race=5&pool=T75&selections=[8],[1,12,4,11],[12],[9,3,1,2],[1],[9,1,6],[3,2,11,5]&stake=0,05&price=9,6



Suuri

Toto75-1: 8, 2, 5, 4

Toto75-2: 1, 12, 4, 11

Toto75-3: 12

Toto75-4: 9, 3, 1, 2

Toto75-5: 1

Toto75-6: 9, 1, 6

Toto75-7: 3, 2, 11, 5

Hinta: 38,40 €



Tästä kupongille:

https://www.veikkaus.fi/toto?utm_source=isravit&utm_medium=kumppani&utm_campaign=iltasanomat_ravit&date=2020-08-25&track=Jä&race=5&pool=T75&selections=[8,2,5,4],[1,12,4,11],[12],[9,3,1,2],[1],[9,1,6],[3,2,11,5]&stake=0,05&price=38,4

PieniToto75-1: 8Toto75-2: 1, 12, 4, 11Toto75-3: 12Toto75-4: 9, 3, 1, 2Toto75-5: 1Toto75-6: 9, 1, 6Toto75-7: 3, 2, 11, 5Hinta: 9,60 €Tästä kupongille:SuuriToto75-1: 8, 2, 5, 4Toto75-2: 1, 12, 4, 11Toto75-3: 12Toto75-4: 9, 3, 1, 2Toto75-5: 1Toto75-6: 9, 1, 6Toto75-7: 3, 2, 11, 5Hinta: 38,40 €Tästä kupongille: