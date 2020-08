Ravivihje: Toto64 Halmstad 24.8.2020

Toto64-1 6 Bastian on avauskohteen selvästi kovakuntoisin hevonen ja vähänkään onnistuneella juoksulla vaikeasti pysäytettävissä. Jägersrossa ruuna punnersi johtohevosen ulkopuolelta kärkeen ja vastaili loppusuoralla vielä rehdisti nappijuoksun saaneita vastaan. Vaggerydin kisassa se jäi voimissaan johtohevosen taakse pussiin. Valjakon suurin epävarmuustekijä on tällä kertaa rattaille hyppäävä Pekka Lähdekorpi, jolla on viimeiseen kolmeen vuoteen vain 12 ajettua starttia. Silti lähdön selvä ykkösmerkki. 4 Floydside Am on tähän porukkaan kyvykäs tapaus ja voltin nelosen selvittäessään kärkikamppailussa mukana. Ruuna on päässyt kahdessa viime kisassaan keulaan, mutta ei ole pystynyt venymään voittoon pelikansan kovista odotuksista huolimatta. Ruunan juoksupaikka löytyy tällä kertaa todennäköisesti keulasta tai johtavan takaa. 3 Clean Cash kerää myös paljon peliä, vaikka otteista on jo pitkään puuttunut suurin loistokkuus. Kalmarissa se punnersi kolmannesta ulkoa asiallisesti perille sen suuremmin kiertelemättä. Åbyn startin kirissä ei ollut potkua sisäratareissun jälkeen. Tamman uran kaikki voitot ovat tulleet keulapaikalta, joten Peter Untersteiner tähdännee ajokillaan joukon johtajaksi. 8 Ufo Jet kohtasi Tingsrydissä huomattavasti tämänkertaista kovemman vastuksen ja tuli oikein hyvin kärkirintamassa maaliin. Ruuna menee normaalia pidemmän juoksumatkan ja kuuluu suosikkien ykköshaastajiin. 1 Quantum Cappuccino nappasi Jägersrossa asiallisen kakkossijan toisesta ulkoa ja ohjastaja vahvistuu Stefan Perssonin hypätessä rattaille. Ruuna saa ykkösradalta tarkan juoksun ja kärkkyy toton tuntumaan. 7 Padron Kloster kiri viimeksi pirteästi perille matkattuaan aivan joukon hännillä. Ruuna on selvässä nousuvireessä ja pystyy täydellisellä onnistumisella kolmen joukkoon. Juoksunkulku: Clean Cash ja Floydside Am jakanevat alkumatkasta sisäradan parhaat paikat. Clean Cash lienee lopullinen keulanimi. Bastian etenee jatkossa johtavan rinnalle. Pelijakauma: Bastian (33%) voisi erottua selvemmäksikin suosikiksi. Clean Cash (23%) on turhan paljon pelattu. IS-pelisuositus - Toto64-1 Pieni: 6, 4 Suuri: 6, 4, 3, 8

Toto64-2 Kolmevuotiaiden tammojen lähdössä 6 Namaste on kerännyt alustavassa pelijakaumassa jättimäisen suosion. Tamman kilpauran aloitus on ollut todella vahva. Viimeksi se haki keulapaikan varhaisessa vaiheessa ja karkasi 11,3-lopetuksella vaivattomaan voittoon. Åbyssa se pääsi ennen kierroksen täyttymistä johtopaikalle ja voitti jälleen helposti. Tällä kertaa keulapaikalle pääsy ei ole itsestäänselvyys ja silloin tehtävä hankaloituu tuntuvasti. Päälle 75 prosentin peliosuus on reippaasti liikaa. Varmistuksista ylivoimaisesti maistuvin on 4 Maroma Wibb. Halmstadissa tamma punnersi viidennestä ulkoa 900 metrin kirin kolmatta ilman selkää ja niittasi keulahevosen umpirehdisti aivan kalkkiviivoilla. Koko viimeisen ringin se kellotti 14,2-kyytiä. Viimeksi lähtöpaikka oli ankea ja vastus kovaa luokkaa Breeders Crownin karsinnassa. Tamma näytti sielläkin sitkeyttään ja kohosi joukon hänniltä 13,5-vauhtisella päätösringillä hienosti viidenneksi. Birger Jörgensenin ohjastama tamma on osoittanut Tanskassa hyvää lähtönopeutta ja saattaa olla nyt jopa keulahevonen lähtöön. 2 Begum Kronos kehittyy jatkuvasti ja reipas avaaja saa hyvältä paikalta takuulla onnistuneen reissun. Örebrossa se punnersi keulahevosen kupeelta kakkoseksi vain tappiottomalle Hoboken Amille häviten. Tamma jatkaa jenkkikärryillä kahden viime startin tapaan, mitkä tuntuisi tuoneen lisävirtaa Jerry Riordanin valmennettavan otteisiin. Juoksunkulku: Begum Kronos ja Anice Cake kiihtyvät hyvin ja pyrkivät sisäradalle. Maroma Wibbin aggressivinen hyökkäys kohti keulapaikkaa ei yllättäisi, jos se saa pidettyä Namasten alussa ulkopuolellaan. Pelijakauma: Namaste (76%) on kuumentunut liikaa. Maroma Wibb (12%) on kanuunamerkki. Myös Begum Kronos (4%) on alipelattu. IS-pelisuositus - Toto64-2 Pieni: 6, 4 Suuri: 6, 4, 2

Toto64-3 2 Jairo ei ole tällä kaudella vielä saanut pyörää pyörimään ihan viime kausien tapaan, mutta nyt lähtökohdat puoltavat vahvasti ruunan menestystä. Viimeksi Åbyssa se joutui peruuttelemaan alussa ihan joukon hännille ja juoksu oli sen myötä heti pilalla. Ei hevosen loppusuoran potku toki muutenkaan mitään parasta mahdollista Jairoa ollut. Tällä kertaa lähtöpaikka on mitä parhain ja aggressiivisella ajolla sillä voisi olla saumat pitkästä aikaa jopa keulajuoksuun. Siitä sen lyöminen olisi tässä porukassa vaikea tehtävä. Lähdön suurin urheilullinen mielenkiinto kohdistuu 9 Pastore Bobin paluuseen kaviourille. Kovimmalla kansainvälisellä huipputasolla kilpaillut ja menestynyt ruuna kohtaa kauden avauksessaan varsin sopivan vastuksen ja pärjää heti, jos vire on tauon jäljiltä yhtään kohdillaan. Viime vuoden Hugo Åbergs Memorialin kolmonen ja toissa vuoden Finlandia-ajon ykkönen tulee tarkalla selkäreissulla vihaisen pätkän ja saattaa olla Halmstadin loppusuoralla vaikeasti pideltävissä. 1 Smokin Joe ailahtelee, mutta hyvänä päivänä se kykenee lyömään koviakin hevosia. Jägersrossa ori seuraili pirteästi johtavan takaa kolmanneksi, mutta viimeksi se oli selkeä pettymys päästyään varhaisessa vaiheessa keulaan. Tarkka selkäreissu saattaa sopia herkästi kuumentuvalle oriille paremmin ja sellaiseen on ykkösradalta hyvät mahdollisuudet. 6 Zilath teki mukiinmenevän debyytin Ruotsissa ja pystyy varmasti parantamaankin starttien myötä. Tom Erik Solbergin ajokki joutui peruuttelemaan alussa porukan hännille, josta ohitukset olivat harvassa vauhdikkaalla maililla. Keskeltä rataa juoksu saattaa toki äityä taas liian hankalaksi. 4 The Real Star on noussut elämänsä vireeseen, mutta vastus on nyt kovaa luokkaa. Visbyssä se sai tulla toisesta ulkoa kiertelemättä ja punnersi asiallisesti kakkoseksi. Nopea avaaja saa jälleen juoksun kärkiryhmässä, eikä totosijoitus tulisi yllätyksenä. Valmentajan ennakkokommenttien mukaan ensisijaisena taktiikkana on hakea selkäjuoksua. Juoksunkulku: The Real Star on eturivin nopein ja pyyhkäisee Smokin Joen ohi kärkeen. Jairolla saatetaan tehdä isku kohti kärkipaikkaa ensimmäisellä takasuoralla ja keulapaikka lienee tarjolla. Matkavauhti on maltillista. Pelijakauma: The Real Star (15%) on ylipelattu. Jairon (29%) peliosuudessa on vielä varaa vähän noustakin. IS-pelisuositus - Toto64-3 Pieni: 2, 9 Suuri: 2, 9, 1, 6

Toto64-4 Neljännestä kohteesta poimitaan vihjesysteemien ideavarmaksi 7 Almond Paste. Ole Johan Östren suojatti on kanuuna-avaajana ulkoakin suosikki keulapaikalle ja siitä sen ohittaminen olisi vastustajille työläs tehtävä. Åbyssa vastassa oli vain yksinkertaisesti kaksi parempaa vastustajaa ja tamma seuraili maksimisijoitukseen johtavan takaa. Momarkenissa se puolestaan punnersi johtavan rinnalta murskaavan voittoon. Tammalta riisutaan tähän starttiin ensimmäistä kertaa kaikki kengät pois ja lyödään jenkkikärryt perään. Alustavana nelossuosikkina se on huippumaistuva varmayritys päivän 64-kierrokselle. 5 Coutinho on tällaiseen lähtöön laadukas kilpuri ja kamppailee juoksun onnistuessa kärkisijoituksista. Viimeksi sen tehtävä mahdoton porukan hänniltä kärjen lopettaessa kymppiä. Toissa kerralla se tsemppasi johtavan rinnalta rehdisti totoon. 4 Indra Silas avaa lujaa ja saa iskuasemat kärkipäästä. Visbyssä tamma kiri toisesta ulkoa kakkoseksi reilusti voittajasta jääneenä. Kalmarissa se oli neljäs johtavan rinnalta. 8 Falm on tähän porukkaan kyvykäs hevonen, mutta kasiradan paikka on lyhyelle matkalle ja tasaiselle avaajalle myrkkyä. Vaggerydin kisan se voitti lopulta oikein väljästi haettuaan kärkipaikan ensimmäisellä takasuoralla. 12 Enorm Då kilpailee rajussa vireessä, mutta lähtörata vie paljon mahdollisuuksia. Viimeksi se kamppaili johtavan rinnalta hienosti perille ja toissa kerralla Ingrid Bengtssonin valmennettava oli vastaavalta paikalta suorastaan ylivoimainen. 10 Lexington Zon kerää alustavasti yllättävän paljon peliä, vaikka ei ole viimeisiinsä esittänyt oikein mitään. Viimeksi se sai tulla kiertelemättä kolmannesta ulkoa, mutta kiriä ei irronnut. Ruunalta riisutaan nyt kengät pois, mikä voi toki piristää sen otteita. Juoksunkulku: Indra Silas avaa hyvin, mutta Almond Paste heittää ulkoa kovan haasteen. Matkavauhti lienee tasaisen reipasta läpi matkan. Pelijakauma: Almond Paste (14%) on reilusti alipelattu. Coutinhon (30%) ja Lexington Zonin (18%) pinnat ovat turhan korkealla. IS-pelisuositus - Toto64-4 Pieni: 7 Suuri: 7

Toto64-5 10 Arvid S.H. omaa viime aikojen vahvimmat kuntonäytöt ja saa viidennen kohteen niukat suosikin paineet takarivin lähtöpaikasta huolimatta. Viimeksi hevonen kilpaili tasokkaassa Klass II -divisioonafinaalissa, jossa kompuroi maalisuoralla laukalle hyökättyään open-stretchille kiriin. Halmstadissa se punnersi kakkoseksi johtavan takaa ja heitti lopussa hyvän haasteen kovalle Newport Beachille. 5 Global Annuity on jostain syystä luotettu lähdön selväksi ennakkosuosikiksi, vaikka todellisuudessa Peter Untersteinerin suojatti on tässä vain yksi monista. Äbyssa se palasi kolmen kuukauden tauolta mukavassa iskussa ja hävisi vain kovalle keulahevoselle. Ruuna parantaa startin saatuaan ja onnistuneella juoksulla pystyy kamppailuun voitosta. 6 Fireman Am palasi Jägersrossa kahdeksan kuukauden tauolta ja pinkoi se huomioiden hyvällä tyylillä maaliin asti. Ruunan kilpauran toistaiseksi paras suoritus nähtiin viime lokakuussa Jägersron 75-lähdössä, kun se kiertyi kierros jäljellä johtavan rinnalle ja kamppaili voitosta aivan loppumetreille asti. 3 Move It Brodde jatkaa riviään paremmassa iskussa, mutta onnistumiset kiertävät Kim Hagströmin valmennettavaa. Tingsrydissä se otti laukan loppukaarteessa juuri kun tilat sisäradalta aukesivat ja hevonen lähti halukkaasti etenemään. Axevallan 75-lähdössä hyppy tuli samaan paikkaan hevosen parannellessa asemiaan ulkoratoja pitkin. Tarkalla reissulla voittokaan ei suuremmin yllättäisi. 11 Palais Bourbon on elementissään pidemmillä juoksumatkoilla ja olisi ylivauhtisessa juoksussa paha vastus muille. Kesäkuun alussa se piti keulasta varmaan voittoon. Viimeisenä mukaan 9 Isco Boko, joka aloitti viime talvena uransa oikein lupaavasti Mattias Djusen valmennuksessa, mutta sen jälkeen laukat ovat sotkeneet nousua sarjoissa. Lähtöpaikka suosii ja ravin maittaessa ruuna pystyy kamppailemaan tasaisen lähdön voitostakin. Juoksunkulku: Eturivissä ei ole rakettiavaajia. Global Annuityllä on hyvät saumat edetä keulaan avauskaarteen aikana. Fireman Am edennee jatkossa rinnalle. Pelijakauma: Global Annuityn (44%) peliosuus on aivan liian korkea. IS-pelisuositus - Toto64-5 Pieni: 10, 5, 6, 3, 11, 9 Suuri: 10, 5, 6, 3, 11, 9

Toto64-6 Kyvykäs 4 Hurricane River on löytänyt huippuiskun hetken suvantovaiheen jälkeen ja nousee päätöskohteessa suosikiksi. Viimeksi Kalmarissa kaikki oli johtopaikalta helppoa, vaikka voittomarginaali ei suureksi venynytkään. Tingsrydissä ruuna oli kirivaiheessa omaa luokkaansa kolmannesta ulkoa. Tällä kertaa terävä avaaja pyrkii auton irrotessa heti kohti kärkipaikkaa ja pystyy nykykunnossaan menestymään monenlaisilla juoksunkuluilla. 5 Velegance on tulinen tamma ja juoksun onnistuessa kirivaiheessa hankalasti pideltävissä. Peter Untersteinerin valmennettava palasi Jägersrossa kolmen kuukauden tauolta valmiissa vireessä ja spurttasi sisäratajuoksun jälkeen kepein askelin kärkeen vastustajien hurjastelun avittamana. Lyhyt matka sopii, mutta juoksunkulkuun voi tulla haasteita rivakoiden avaajien ulkopuolelta. 1 Gomez hyötyy nopeana kiihdyttäjänä sisäradan paikastaan. Viimeksi Åbyssa se jäi loppukaarteessa hetkeksi pussiin, mutta kohenteli sijoitustaan maalisuoralla vielä kolmanneksi. Toissa kerran voitto irtosi koko matkan johdon jälkeen. Ruunalla ei ole uraltaan suurempia meriittejä lyhyen matkan kisoista ja parissa viimeisessä startissa ravi on ollut loppumetreillä varsin hapuilevaa. Ruuna ei ole hyvästä lähtöasemasta huolimatta nyt mikään kiinnostavin pelikohde. 6 Racing Ribbillä on oikeana päivänä riittävä kapasiteetti näihin lähtöihin, mutta juoksu voi mennä nyt kovin hankalaksi reippaiden avaajien ulkopuolelta. 10 Hennessy Boko ei ole kilpailijana sieltä voitontahtoisimmasta päästä, mutta jatkaa hyvässä kunnossa ja kykenee takarivistäkin totosijojen tuntumaan. Juoksunkulku: Räväkät ensimetrit. Gomez yrittää pitää Dynamit Lifen ulkopuolellaan ja ulkoa tulee Hurricane River. Gomez ajaa keulasta jos onnistuu pitämään paikan, muuten kärkeen etenee Hurricane River. Pelijakauma: Velegance (42%) on liikaa luotettu. Hurricane River (20%) on suosikeista maistuvin tapaus. IS-pelisuositus - Toto64-6 Pieni: 4, 5 Suuri: 4, 5

