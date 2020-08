Ravivihje: GS75 Solvalla 23.8.2020 – 384 667 euroa ekstraa

Toto75-1 Avauskohde on haastavasti arvioitava lämminveristen voltti. Nostetaan lähdön niukaksi suosikiksi 5 Prime Lini, joka kilpailee sekavaa tauluaan paremmassa iskussa. Elokuun alussa se jäi 75-sarjassa voimat tallella johtavan taakse pussiin. Sitä edeltänyt Lindesbergin voitto tuli pintakaasulla keulapaikalta. Ruunalla on voltin vitoselta toki merkittävä laukkariski, mutta Mika Forss yrittänee ottaa tällä kertaa startin niin varman päälle kuin mahdollista. Ravin maittaessa ruunalla on hyvät menestyssaumat. 2 Mellby Howlit on toinen Timo Nurmoksen edustaja lähtöön. Ruuna palaa starttiin reilun kahden kuukauden tauolta, mutta valmentajan metkut tuntien heti hyvässä vireessä. Ennen taukoa Lindesbergissä se kamppaili keulasta hyvin kakkoseksi reippaan matkavauhdin jälkeen. Uran toistaiseksi paras suoritus nähtiin viime marraskussa Rommen E3 Bonuksessa, jolloin edelle runnoi vain hurja Hail Mary. Nyt vastassa ei ole yhtään lähellekään saman tason menijää. 1 Global Army kiertyi Rättvikin 75-lähdössä kierros jäljellä johtavan rinnalle, mutta antautui siitä jo varhaisessa vaiheessa. Solvallassa se hävisi vain laadukkaalle kärkiparille ja voimiakin saattoi jäädä reserviin johtavan puserossa. Tässäkin se saa onnistuneen juoksun keulassa tai johtavan takana, eikä ole missään nimessä vaaraton. 11 Shapes kerää jatkuvasti paljon peliä, mutta ei suorita ihan odotusten veroisella tavalla. Viimeksi Mantorpissa se haki keulat aikaisessa vaiheessa, mutta joutui antautumaan kärkisijojen suhteen. Björn Goopin suojatilta otetaan takakengät pois, mikä tuo pienen pykälän lisää ruunan otteisiin.



7 Free Fall Web on keulaan päästessään kuin eri hevonen ja juoksuradalta mielenkiintoinen yllätyshaku lähtöön. Färjestadissa se pääsi hääräilemään mielipaikalleen ja järjesti kunnon totopommin. Hevosen uran kaikki seitsemän voittoa ovat keulapaikalta, joten eiköhän Niclas Benzon siitä tämänkin lähdön mielellään ajaisi. Kuudentena mukaan vielä 4 Mahara Gutha, jonka kuski vahvistuu Stefan Perssonin hypätessä rattaille. Jägersrossa se hallitsi keulapaikalta sopivaa lähtöä perille asti. Juoksunkulku: Global Army ja Free Fall Web käyvät alussa keulakamppailun. Alku voi venyä, jos jälkimmäisellä on kova hinku kärkipaikalle. Pelijakauma: Prime Linin (17%) kuuluisi olla suosikki Mellby Howlitin (24%) sijaan. Shapes (21%) on ylipelattu ja Free Fall Web (5%) on ylläriosaston maistuvin. IS-pelisuositus - Toto75-1 Pieni: 5, 2, 1, 11, 7, 4 Suuri: 5, 2, 1, 11, 7, 4

Toto75-2 Toisessa kohteessa 4 Gipsy de Chamant kerää kovimman peliosuuden. Ranskalaistamma on kehittynyt jatkuvasti Ruotsissa kilpaillessaan ja napakka avaaja saa hyvältä paikalta juoksun keulassa tai sen välittömässä läheisyydessä. Viimeksi Solvallassa se seuraili ylivoimaisen voittajan takaa varmasti kakkoseksi. Toissa kisassa se joutui antautumaan kärkipaikalta kolmanneksi loppusuoran tasaisessa väännössä. Örjan Kihlström on tällä kertaa merkittävä vahvistus rattailla, mutta se näkyy alustavassa peliosuudessa jo vähän liikaakin. Hevonen on ilmoitettu alustavasti ilman kaikkia kenkiä ensimmäistä kertaa, mutta ennakkokommenttien perusteella tuo balanssi ei ole vielä täysin varma. 6 Olimp havittelee sekin alussa lähdön vetotöihin ja pystyisi sopivalla matkavauhdilla johtamaan porukkaa lähdöstä maaliin. Viimeksi ruuna palasi parin kuukauden tauolta takaisin kilparadoille ja tsemppasi kärkipaikalta hyvin kolmanneksi. Paussia edeltävät lähdöt se voitti johtopaikalta varmoin ottein. 8 Joker Boko tulee Katja Melkon laatutallista ja väkevä ruuna tuskin moittii normaalia pidempää juoksumatkaakaan. Viimeksi se palasi kilparadoille parin kuukauden tauolta ja kamppaili heti vahvasti hopealle johtavan rinnalta. Kasiradalta on tiedossa jälleen haalarihommia, mutta hyvänä päivänään se pystyy menestymään vähän raskaammallakin juoksulla. Maininta vielä 7 Iggy Bokosta, jonka ei kuuluisi olla hankalalta paikaltakaan ihan parin prosentin hevonen. Viimeksi ruuna kamppaili johtavan takaa hyvin kolmanneksi. Kalmarin voitossa se lopetti toisesta ulkoa päätöskierroksen 13,5-kyytiä. Juoksunkulku: Gipsy de Chamant saa alussa kovan haasteen Olimpilta, joka lienee todenäköisempi keulahevonen lähtöön. Joker Bokolla tuskin arastellaan paikkaa johtavan rinnallakaan. Pelijakauma: Gipsy de Chamantin (53%) ja Olimpin (17%) pinnoissa on liian suuri kuilu. Joker Boko (6%) ja Iggy Boko (2%) ovat vähemmän pelatuista maistuvimmat. IS-pelisuositus - Toto75-2 Pieni: 4, 6, 8 Suuri: 4, 6, 8

Toto75-3 5 Farlander Amin viime aikojen kuntonäytöt ovat tähän porukkaan omaa luokkaansa ja haavereitta voitto on hyvistä asemista erittäin lähellä. Viisivuotias on löytänyt tänä vuonna mahtavan vireen Johan Svenssonin valmennuksesta. Åbyssa hevonen runnoi kolmannesta sisältä huipputuloksella kakkoseksi. Axevallan 75-kisassa sen kohtalona oli jäädä kaikki tallella pussiin, mutta sitä edeltänyt Halmstadin esitys oli huippuluokkaa ruuna hävitessä vain hurjalle Unoicsdue Gnafalle. Tällä kertaa lähtöpaikkana on voltin vitosrata ja ympärillä kokemattomia ohjastajia, jotka saattavat värittää lähdön käsikirjoitusta yllättävilläkin tavoilla. Riskit huomioiden yli 70 prosentin peliosuus tuntuukin turhan reippaalta. Haastajaosastolla on monia kyvykkäitä hevosia, mutta yhteistyö amatöörikuskien kanssa on suuri kysymysmerkki. 10 Sir Q.C. tuli Rommen 75-kisassa kärjen kanssa samaa kyytiä maaliin, vaikka ei kärkisijoille kyennytkään nousemaan. Viimeiset 800 metriä se kellotti 10,4-kyytiä. Rättvikissä se onnistui samaan vaikealta paikalta mainiot asemat sisäradan jonosta ja punnersi kovassa lähdössä neljänneksi. 4 Staro Mojito kamppaili viimeksi voitosta aivan loppumetreille asti. Solvallan maililla sen juoksu meni aivan poskelleen hevosen juututtua koko matkaksi kolmannelle radalle, mutta ori tuli juoksu huomioiden oikein rehellisesti maaliin asti. Uransa seitsemällä perättäisellä voitolla avannut 2 Hankypanky Peyton on kyvyiltään aivan lähdön eliittiä, mutta valjakolla on suuri epäonnistumisriski voltin kakkosradalta. Viimeksi se oli asiallinen viides kierrettyään kierros jäljellä johtavan rinnalle. Gävlessä tamma punnersi sitkeän kirin kolmannella ja väänsi tasaisessa maalintulossa ykköseksi. 12 Night Brodde on kapasiteetiltaan hurja hevonen tähän porukkaan, mutta hyppy on ollut tosi herkässä uran aiemmissa volttilähdöissä. Tauko ja urallaan viisi starttia ajanut kuski tuskin ainakaan helpottaa asiaa. Valtaosa ruunan voitoista on peräisin keulapaikalta, mihin ei näistä asemista ole asiaa. 9 Actual Starin ja 11 Adiago Trotin huippuonnistumisista on aikaa, mutta ruunat ovat urallaan keränneet menestystä 75-tasollakin ja pystyvät ehjillä juoksuilla kamppailemaan ainakin suosikin jälkeisistä sijoituksista. Juoksunkulku: Pecorino olisi alussa nopea, mutta vähän ajavan ohjastajan onnistuminen juoksuradalta on kysymysmerkki. Staro Mojito ja Farlander Am kiihtyvät asiallisesti ja keulapaikka lienee alkumatkasta tarjolla suursuosikille. Pelijakauma: Farlander Am (76%) on alustavasti liikaa pelattu. Sir Q.C. (2%) on varmistusosaston maistuvin. IS-pelisuositus - Toto75-3 Pieni: 5, 10 Suuri: 5, 10, 4, 2

Toto75-4 12 Anita Roc on mennyt vahvasti kaikkiin neljään Björn Goopilta juoksemiinsa startteihin ja tamma tuntuu kehittyvän jatkuvasti kovien kilpailujen myötä. Viimeksi se palasi radoille reilun kahden kuukauden tauolta ja punnersi toisesta ulkoa Golden Tricksin takana kakkoseksi. Koko kirilenkin tamma kellotti 11,1-kyytiä. Tähän starttiin rattaille hyppää tallipäällikkö Goop ja sopivassa tehtävässä taktiikkakin lienee melko aktiivinen. 15 Hevin Boko lukeutuu Ruotsin tammaeliittiin ja tässä porukassa vaarallinen pitkältä takamatkaltakin. Valmentaja Timo Nurmoksen ennakkokommenttien mukaan hevosen alkuperäinen tähtäin oli asetettu Solvallassa keskiviikkona ajettuun tammojen EM-lähtöön, mutta se tuli karsiutuneeksi siitä. Tamma lienee kuitenkin viritelty aika lähelle huippukuntoa ja vähääkään onnistuneella reissulla se on kirivaiheessa vaikeasti pideltävissä. 9 Quarcia on virinnyt jykevään loppukesän vireeseen. Viimeksi Kim Mobergin ajokin tehtävä oli takajoukoista toivoton kärkisijoja ajatellen, mutta se piti vauhtinsa silti hyvin perille asti. Bollnäsissä tamma pääsi etenemään takamatkalta keulaan ja tuli kirissä vain kovan Anthara Bin ohittamaksi. Ennakkoilmoituksen mukaan se menee nyt ilman kaikkia kenkiä ensimmäistä kertaa urallaan, mikä on merkittävä balanssimuutos. 13 Ti Punch Broline tekee jatkuvasti tasaisen vahvaa jälkeä, mutta loistokkuus uupuu. Rättvikissä kiritilaa ei löytynyt missään vaiheessa ja voimat jäivät odottamaan seuraavia koitoksia. Toissa startissa Solvallassa tamma näytti olevan jo matkalla kohti vääjäämätöntä keulavoittoa, mutta kangistui loppumetreillä kolmanneksi. Paalun kovimmat ovat alussa keulaan tähyävät 6 Quicky S.W. ja 3 Our Girl, mutta kovien takamatkalaisten pitäminen kurissa tulisi yllätyksenä. 10 Seaside Blissin debyytti Ruotsissa oli tahmea ja valmentajan jatkaessa rattailla odotukset eivät ole sen kohdalla kovin korkealla. Juoksunkulku: Quicky S.W. on nopea voltista ja lennähtää juoksuradalta kärkeen. Anita Rocin aktiivinen taktiikka ei yllättäisi. Myös Hevin Bokolla saatetaan tulla jo varhain kohti kärkeä. Pelijakauma: Ei suurempia vääristymiä. Hevin Boko (17%) voisi olla vähän enemmänkin pelattu. IS-pelisuositus - Toto75-4 Pieni: 12, 15 Suuri: 12, 15

Toto75-5 Tasaisesti pelattuun nuorten sarjaan otetaan kantaa ja luotetaan 2 Hunt Am vihjesysteemien tukipilariksi. Timo Nurmoksen suojatilla on nappipaikalta hyvä mahdollisuus ottaa heti startista juoksu komentoonsa ja sopivalla matkavauhdilla sen ohittaminen on työläs tehtävä. Viimeksi Mantorpissa ori haki voimalla keulapaikan ensimmäisellä takasuoralla ja veti keulassa avaustuhannen 13,7-kyytiä. Lopussa hapot painoivat ja se putosi päätössatasen tiukassa kamppailussa ulos totosijoilta. Bergsåkerin keulavoitto ja Lindesbergin ykkönen johtavan rinnalta tulivat vakuuttavasti aivan korvia pyöritellen. Nyt rattaille hyppää Björn Goop ja hevonen varustetaan ensimmäistä kertaa jenkkikärryillä. 8 Henri Flyer Sisu on avannut kilpauransa lupaavin ottein ja pystyy onnistuneella juoksulla jälleen kärkikamppailuun. Timo Nurmoksen valmennettava on parantanut pykälän jokaiseen starttiinsa ja tällä kertaa siltä riisutaan ennakkotietojen mukaan vielä takakengät pois. Viimeksi Örebrossa ruuna sai tehdä oman juoksun keulapaikalla ja karkasi lennokkaalla askeleella saatuaan ohjastajalta merkin maalisuoran puolivälissä. Lähtöpaikka antaa nyt reippaasti tasoitusta tallikaveriin nähden. 5 TheBankonBroadway tulee kovavireisestä Sofia Aronssonin tallista. Åbyssa tamma haastoi keulahevosta tiukasti koko päätöskierroksen ajan, mutta ei päässyt rinnalta edelle. Färjestadissa se puolestaan karkasi keulasta murskavoittoon. Vastus on nyt aikaisempaa tasokkaampi, mutta kyllä tammallakin lienee edelleen rahkeita parantaa pitkän tauon jälkeen. Redén/Kihlström-duon 7 Hilltop Hawk kerää paljon peliä, vaikka alku-ura ei ole tarjonnut vielä mitään erityistä säkenöintiä. Solvallassa se voitti melko köykäisen porukan saatuaan nappijuoksun johtavan takana ja toisessa ulkona. Ulkoradan paikalta juoksusta tullee nyt haastavampi ja ori jää systeemeillä vain varahevosen rooliin. 9 Canzone suoritti Rommen E3 Bonuksessa vahvan 1100 metrin kirin aivan joukon hänniltä ja tuli loppusuoralla vain huomattavasti suojaisamman juoksun saaneen vastustajan ohittamaksi. Myös Solvallassa se kiri ulommaisena hyvin, vaikka keulahevonen edelle jäikin. Juoksunkulku: Sisäradan hevoset avaavat parhaiten. Direct Track kiihtyy hyvin, mutta luovuttaa paikkansa Hunt Amille. Henry Flyer Sisulla saatetaan ajaa aktiivisesti ja hakea paikkaa tallikaverin ulkopuolelta. Pelijakauma: Hunt Am (25%) on maukas merkki. Hilltop Hawk (21%) on ylipelattu. Canzone (4%) on yllättäjäosaston kiinnostavin. IS-pelisuositus - Toto75-5 Pieni: 2 Suuri: 2

Toto75-6 Kuudennessa kohteessa kokeillaan ohitusta paljon peliä keränneestä 2 Big Shotista. Roger Walmannin suojatti on tehnyt urallaan parhaat esitykset kirimällä vihaisesti tarkkojen selkäreissujen päätteeksi, eikä tällä kertaa todennäköinen keulajuoksu ole edes välttämättä mikään suuri etu sille. Kunnossa ei toki ole moitteen sijaa. Viimeksi Rommessa juoksu sujui kuin elokuvissa ja ruuna spurttasi maalisuoran mittaisella kirillä selvästi terävimmin. Nyt vastus on hyvää tasoa ja Örjan Kihlströmin ajokki vain yksi monista mahdollisista. 7 Royce Rolls on monipuolinen kilpailija ja kuuluisi olla selvästi enemmän pelattu ulkoradan paikasta huolimatta. Kesäkuun alussa ruuna näytti sprintterikykyjään punnertamalla kolmannesta ulkoa ykköseksi 09,7-vauhtisella 700 metrin kirillä. Viimeksi Åmålissa se sai keulapaikan alussa haltuunsa ja piti lopussa helposti ykköseksi. Björn Goopin ajokki avaa hyvin ja kiertänee heti alussa kärkiryhmään mukaan. 4 Bottnas Fantom sai Bollnäsin 75-lähdössä tolkuttoman raskaan reissun ja sen startin voi unohtaa. Lindesbergissä sitkeä kiri kantoi neljännestä ulkoa varmasti ykköseksi. Ruuna joutui välissä jäämään yhdestä kisasta pois kaviovamman takia, mutta taustavoimien mukaan kaiken pitäisi nyt olla kunnossa. Jorma Kontion ajokki on onnistuneella reissulla taatusti mukana voittomatsissa. 8 Royal Dreams aloitti Rättvikissä vakuuttavalla esityksellä Daniel Redénin valmennuksesta ja jatkoa seuraillaan mielenkiinnolla. Ohjastaja kierrätti hevosen kierros jäljellä keulaan asti, josta se karkasi lopussa helppoon voittoon. Startti alla ruuna kohentanee vielä hurjasti ja se saa nyt jenkkikärryt peräänsä. Alustavalla viidellä prosentilla mainio haku vaikeasta lähtöpaikasta huolimatta. 3 Jackpot Band, 6 Pretty Boy Floyd ja 9 Elrond eivät ole hevosina lainkaan noloja tähän lähtöön ja pelikassan mahdollistaessa kannattaa nostella kupongille mukaan. Pretty Boy Floydilta otetaan tällä kertaa kaikki kengät pois ja lyödään jenkkikärryt taas perään. Juoksunkulku: Big Shot kiihtyy satsatessa hyvin ja on todennäköinen keulahevonen lähtöön. Myös Jackpot Band pääsee lujaa liikkeelle, samoin ulkoa Pretty Boy Floyd ja Rolls Royce. Paikkojen haku voi venyä. Pelijakauma: Big Shot on (57%) on reilusti ylipelattu ja sen varjolla melkein kaikki muut pelihevoset enemmän tai vähemmän alipelattuja. IS-pelisuositus - Toto75-6 Pieni: 7, 4, 8 Suuri: 7, 4, 8

Toto75-7 Päivän suurimmat ykkösrahat jaetaan päätöskohteena ajettavassa The Owners Trophyssa, jonka suosikkina starttaa 13 Heavy Sound. Ruuna palasi heinäkuussa yli vuoden tauolta takaisin kilparadoille ja piti siitä huolimatta keulasta helposti Who´s Whon ja kumppanit takanaan. Viimeksi tehtävä oli neljännestä ulkoa mahdoton lyhyellä matkalla, mutta ruuna kellotti viimeiset 800 metriä 08-kyytiä ja esitys oli aivan moitteeton. Tällä kertaa Kenneth Haugstadin ajotaktiikka lienee vaikealta paikalta aktiivinen ja sen kuuluu olla lähellä voittoa tässä porukassa. 5 Makethemark on luokaltaan kanuunahevonen tähän porukkaan ja vähänkään onnistuneella juoksulla kärkikamppailussa mukana. Petri Salmelan suojatti raivasi toukokuussa tiensä Elitloppetin finaaliin ja kellotti St.Michelissä uuden ennätystuloksen. Viimeksi Åby Stora Prisissä se joutui tyytymään takajoukoista vain statistin rooliin. Nyt se juoksee alustavan ilmoituksen mukaan kengät jalassa, mutta on menestynyt hyvin myös sillä balanssilla. Ennakkokommenttien mukaan taktiikkana on ensisijaisesti hakea selkäjuoksua. 4 Jaques Noir on noussut huippuvireeseen ja voisi ravia kiihtyessään yrittää karkumatkaa kovilta takamatkoilta. Viimeksi se pilasi loppukaarteessa laukkaan, mihin paloi jonkinlainen kärkipään sijoitus. Toissa kerralla se jäi kaikki voimat tallella pussiin. Voltin nelonen voi olla haastava paikka laukkaherkälle hevoselle, mutta sen selvittäessään mikään sijoitus ei suuremmin yllättäisi. 6 GlobalSatisfaction parantaa kaiken aikaa pitkän tauon jälkeen ja taistelee onnistuneella juoksulla kärkisijoituksista. Rommessa se seuraili hyvin perille asti, mutta 08-lopetuksessa sijoituksia oli mahdoton parantaa. Hevonen tuli 09,5-viimeiset 700 metriä ja oli moitteeton. Ruuna parantanee edelleen otteitaan pitkän tauon jälkeen ja pystyy haastamaan kovimmat suosikit. 1 Hierro Boko parantaa kaiken aikaa ja taistelee hyvältä paikalta totosijoituksista. Vaggerydissä ruuna tykitti kanuunakirin oltuaan loppukurvissa vielä porukan viimeisenä. Voitto tulisi kovia suosikkeja vastaan kuitenkin yllätyksenä. 8 Snowstorm Hanover on kolunnut jo pitkään kovia 75-lähtöjä, mutta täyden matkan voltti ei täysin sen pala kakkua. 7 Bryssel on kummallisen paljon pelattu pitkältä tauolta, eikä lukeudu kovinkaan kiinnostaviin pelihevosiin. Juoksunkulku: Jaques Noirilla on hyvät saumat hakea kärkipaikka ravatessaan. Takamatkalta ainakin Giveitgasandgo voi ampua lujaa matkaan. Suosikeista ainakin Heavy Sound tekee aikaisen ratkaisun ja ajaa kohti kärkeä. Pelijakauma: Jaques Noirin (8%) kuuluisi olla kolmossuosikki Brysselin (12%) sijaan. IS-pelisuositus - Toto75-7 Pieni: 13 Suuri: 13, 5, 4

IS-pelisuositus Pieni

Toto75-1: 5, 2, 1, 11, 7, 4

Toto75-2: 4, 6, 8

Toto75-3: 5, 10

Toto75-4: 12, 15

Toto75-5: 2

Toto75-6: 7, 4, 8

Toto75-7: 13

Hinta: 21,60 €



Tästä kupongille:

https://www.veikkaus.fi/toto?utm_source=isravit&utm_medium=kumppani&utm_campaign=iltasanomat_ravit&date=2020-08-23&track=Sv&race=4&pool=T75&selections=[5,2,1,11,7,4],[4,6,8],[5,10],[12,15],[2],[7,4,8],[13]&stake=0,10&price=21,6



Suuri

Toto75-1: 5, 2, 1, 11, 7, 4

Toto75-2: 4, 6, 8

Toto75-3: 5, 10, 4, 2

Toto75-4: 12, 15

Toto75-5: 2

Toto75-6: 7, 4, 8

Toto75-7: 13, 5, 4

Hinta: 129,60 €



Tästä kupongille:

https://www.veikkaus.fi/toto?utm_source=isravit&utm_medium=kumppani&utm_campaign=iltasanomat_ravit&date=2020-08-23&track=Sv&race=4&pool=T75&selections=[5,2,1,11,7,4],[4,6,8],[5,10,4,2],[12,15],[2],[7,4,8],[13,5,4]&stake=0,10&price=129,6

PieniToto75-1: 5, 2, 1, 11, 7, 4Toto75-2: 4, 6, 8Toto75-3: 5, 10Toto75-4: 12, 15Toto75-5: 2Toto75-6: 7, 4, 8Toto75-7: 13Hinta: 21,60 €Tästä kupongille:SuuriToto75-1: 5, 2, 1, 11, 7, 4Toto75-2: 4, 6, 8Toto75-3: 5, 10, 4, 2Toto75-4: 12, 15Toto75-5: 2Toto75-6: 7, 4, 8Toto75-7: 13, 5, 4Hinta: 129,60 €Tästä kupongille: