Ravivihje: Toto75 Solänget 22.8.2020 – jättipottikierros

Suosikit: Klass II:ssa suosikeilla ei ole ollut paras tuuri rata-arvonnassa, mutta siitä huolimatta suuremman yllätyksen syntyminen ei tunnu erityisen realistiselta. Lähdön paras hevonen on kahdella voitolla viime syksynä aloittanut 12 Don't Be Weak. Välillä ongelmia kohdannut 4-vuotias on tehnyt tauon jälkeen kesällä hyvät suoritukset, joista viimeisin oli selvästi paras. Sisältä viimeisellä takasuoralla ulos noussut ruuna kulki lopun 10-vauhtia ja ratkaisi varmasti suoralla. Hankalista asemistakin ykkösmerkki. 1 Brida kulki ensimmäiset kymmenen kisaa voitoitta, mutta sitten ketsuppipullo on avautunut. Helpot voitot heinäkuussa napannut tamma eteni viimeksi 3. ulkoa päätöspuolikkaalla johtavan ulkopuolelle ja erkani maalisuoralla selvään voittoon. Kelvollisesta lähtönopeudesta huolimatta keulan puolustaminen suoraan ei välttämättä onnistu, mutta paikka voi olla haettavissa toisessa vaiheessa. Ilman pussiin jäämistä voittomatsiin joka tapauksessa. Moni luultavasti revittelee merkkejä tähän kohteeseen, joten yritetään selvitä tällä kaksikolla. Alustavasti eniten peliä kerännyt 10 Equal To None on aloittanut lupaavilla otteilla, mutta matalista sarjoista nopeasti 75-tasolle siirtyminen tuntuu äkkiseltään melko vaativalta. Ruunan rutiini on vielä vähäinen mm. huomattavasti kovemmissa lähdöissä juosseeseen Don't Be Weakiin nähden.



Haastajat ja yllättäjät: 4 Jalna Bokon voittosaldo tältä kaudelta näyttää vielä nollaa, mutta kelpo otteita esittänyt tamma voisi onnistuneella juoksulla kamppailla taas hyvistä sijoituksista. Bollnäsin 75-kisassa tamma ei yltänyt sisältä ulkoratoja lopussa kiertämällä kärkeen, mutta vastuskin oli tätä kovempi. 7 Global Upset punnersi Hagmyrenissä tauoltakin voittajaksi johtavan rinnalta. Mikäli suhteellisen reippaasti käynnistyvä ruuna selviää ulompaakin pelipaikoille, ei kärkisija ole nytkään poissuljettu. Keulasta viime viikolla voittoon vastaillut 8 Mellby Helios on kerännyt jonkin verran peliä, mutta tehtävä ulkoradalta tuntuu hankalalta, sillä ruuna ei ehkä ole niin hyvä kuin voittoprosentti antaa ymmärtää. Vähän pelatuista 5 Atlas Kronos voisi onnistuessaan riittää korkealle, vaikka onkin ilmoitettu meneväksi kengät jalassa ensimmäistä kertaa lähes puoleentoista vuoteen.



Juoksunkulku: Brida pyrkii sisältä rivakasti matkaan, mutta 3 Proud L.A. voi olla liian nopea torjuttavaksi ensi metreillä. Jos Ove A. Lindqvist pääsee nousemaan ulos, saanee Brida haettua kärkipaikan toisessa vaiheessa. Global Upset voi pyrkiä sekoittamaan keulakuvioita ulkoa. Vauhdin tasaantuessa Don't Be Weak tullee eteenpäin.



Pelijakauma: Equal To None (24%) ja Mellby Helios (13%) ovat yliarvostettuja. Don't Be Weak (17%) ja Brida (17%) ansaitsisivat kakkosella alkavan peliosuuden.



Ranking: A) 12, 1 B) 10, 4, 7, 8, 5 C) 11, 9, 3, 2, 6