Ravivihje: Toto64 Kalmar 21.8.2020

1 Joker Of Steel on jatkanut Peter Untersteinerille siirryttyään siitä mihin Saksassa jäi eli voitokkaasti. Mantorpissa ja Axevallassa ruuna voitti keulajuoksujen päätteeksi todella hienolla tyylillä. Viimeksi Åbyssä se kärsi uransa ensimmäisen tappionsa ravia polkiessaan, mutta meni kuitenkin johtavan rinnalta tähän lähtöön hyvän tuloksen 14,2ake. Tosin Untersteiner sanoo kommenteissa ettei ollut tyytyväinen hevoseen, ravi oli huonoa eikä ollut sen takia kunnolla ajettavissa. Mitään vikaa siitä ei kuitenkaan löytynyt. Vaikka Joker Of Steel ei olisikaan aivan parhaimmillaan, niin viimekertainenkin suoritus riittää tässä porukassa pitkälle. Varoitteluihin on silti syytä suhtautua vakavasti ja kun ykkösratakin voi tuoda omat ongelmansa, niin suursuosikki varmistetaan isommassa systeemissä.

5 Newlight Coger voitti TIngsrydin mailin radalla ajetun 3218 metrin kisan hitaan matkavauhdin jälkeen hallitusti johtavan rinnalta. Viimeksi Kalmarissa epävarma ruuna laukkasi pahasti ensimmäiseen kurviin jääden kauas kulisseihin. Loppua se kiri tuulispäänä ja ehti vielä neljänneksi, viimeiset 400 metriä Fredrik Perssonin suojatti kiskaisi 12,2-vauhtia. Kunto on kiviaitaa, mutta laukata ei kärsisi.

Italialaistamma 12 Atena Risaia TRGF aloitti Ruotsin uransa hyvällä esityksellä juhannuksena Kalmarissa voittaessaan tulisen kirin päätteeksi lopulta ylivoimaisesti, kun voittomatsissa ollut keulahevonen laukkasi. Seuraavassa startissa tuli laukka ensimmäiseen kurviin. Viimeksi Åmålissa sillä kierrettiin johtavan rinnalle, josta tamma ei jaksanut puristaa loppuun. Parhaimmillaan William Ekbergin ajokki pystyisi kiertämään karulta lähtöpaikaltakin korkealle.

8 Draft One on luokaltaan lähdön parhaimmistoa ja paljon ongelmista kärsinyt ori alkaa olla viime starttien kirien perusteella lähellä huippukuntoaan. 6 Spring Alone teki Jägersrossa asiallisen juoksun palatessaan tauolta ja todennäköisesti parantaa tähän kisaan. Ennakkoinfon mukaan tamma juoksee tänään ensimmäistä kertaa urallaan ilman kenkiä ja nopea lähtijä saanee hyvän reissun. 7 Digital Data on tauluaan paremmassa iskussa ja ei voi enää pitkään välttyä kauden ensimmäiseltä kaksarisijoitukselta. 10 Edello teki pari hyvää juoksua kesän alussa painelemalla mm. Jägersrossa tähän lähtöön hurjan tuloksen 12,5aly. Samanlaisessa iskussa ruuna olisi pärjäävä hevonen tähän lähtöön.

Juoksunkulku: Joker Of Steel osaa lähteä lujaa matkaan, mutta välttämättä sillä ei satsata nyt lähtöön, koska keulapaikka lienee myöhemminkin tarjolla. Spring Alone ottanee ensimmäiset keulat ja niitä ei varmasti ihan joka kyselijälle luovuteta.

Pelijakauma: Joker Of Steelin (71%) prosentit ovat liian isot, mutta ne todennäköisesti tulevat laskemaan päivän aikana. Draft One (3%) on kummallisen unohdettu.