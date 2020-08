Ravivihje: Toto64 Åby 20.8.2020

Toto64-1 8 Vikens Brummer palasi Axevallassa mainiossa iskussa parin kuukauden tauolta, kun lähdön vähiten pelatuimpana kiri sisäpareista T75-koitoksessa hyvin toiseksi Galileo Amin jälkeen. Viimeksi Vaggerydissa se taisteli johtavan rinnalta 12,7-vauhtisella kirikierroksella loppuun saakka voitosta. Nyt ruunalla paranee isosti kuski, sillä Björn Goop istahtaa rattaille ja juoksuradan paikalta Vikens Brummer voi lennähtää hyvinkin nopeasti keulaan asti. Vaikka voitot uralla harvassa ovatkin olleet, niin se saa ykkösvihjeen. Viime vuonna viisi kertaa voittanut 3 Bankrobber ei ole tällä kaudella yltänyt kaksarisijoille, mutta se ei kerro koko totuutta, sillä juoksunkuluissa on jatkuvasti ollut jotain epäonnea. Niin myös viimeksi Halmstadissa, kun loistavasti takarivistä läpi päässyt ruuna haparoi ensimmäiseen kurviin mentäessä ja kuski käänsi hevosen ulkoradoille. Hännille pakitettuaan kiritiloja ei missään vaiheessa löytynyt ja Bankrobber tuli hienon näköisenä umpipussissa maaliin. Johan Untersteinerin ajokki lähtee voltista todella lujaa matkaan ja voi edetä alkumatkalla keulaan. Tosin se joutuu väistelemään paalun kaksikkoa, kun Vikens Brummerilla on vapaa väylä edessään. 6 Zelante C.R. palasi Mantorpissa hyvässä iskussa tauolta. Kierros jäljellä se vaikutti olevan toivottoman kaukana kärjestä, mutta takasuoran alle 11-vauhtisella pätkällä leiskautti keulaan ja jatkoi oikein varmaan voittoon. Startti alla ruuna parantanee entisestään ja vaikka Hanna Lähdekorpi on varsinkin amatööriksi loistokuski, niin silti Stefan Perssonia on pidettävä vahvistuksena. Miinuspuolena Zelante C.R. menee tänään kengät jalassa. Fakta on, että tossut jalassa se on juossut 17 kertaa voittaen niistä starteista vain yhden ja sekin tapahtui pari vuotta sitten uran alkutaipaleella. 9 Just Like Messi omaa korean tulosrivistön ja se on loistavasti sarjassa sisällä, mutta menestykset ovat tulleet heikkotasoisimmista porukoista. Esimerkiksi Arvikan kahden hiitin kisa oli varsin arkinen tasoltaan. Totosijaputki katkesi viimeksi Bjerkessä, kun ruuna joutui tarpomaan pitkään kolmatta ennen kuin pääsi laskeutumaan johtavan rinnalle ja juoksu meni turhan vaativaksi. Jos lähtöön etsii yllätystä, niin ei kannata unohtaa täysin pelaamattomaksi jäänyttä 4 Rapid On Linea. Vaikka viimeksi Halmstadissa heikkotasoisesta lähdöstä olikin kysymys, niin ruuna kiri takapareista kuitenkin ihan näyttävästi ykköseksi. Juoksunkulku: Takamatkasta huolimatta joko Bankrobber tai Vikens Brummer etenee keulaan viimeistään ensimmäiselle takasuoralle kaarruttaessa. Jälkimmäinen on hieman todennäköisempi pääsemään tuulenhalkojaksi. Matkavauhti lienee alun reippailun jälkeen maltillista. Pelijakauma: Vikens Brummerin (36%) ja Just Like Messin (16%) pinnoista pitäisi antaa osa Bankrobberille (9%), joka on todella maistuva tapaus. IS-pelisuositus - Toto64-1 Pieni: 8, 3, 6, 9 Suuri: 8, 3, 6, 9

Toto64-2 1 Simone K.J. avasi uransa viikko sitten Åbyssä lupaavalla tyylillä. Johtavan takana juossut tamma tuli hitaan ensimmäisen kierroksen jälkeen 13,3-vauhtia päätöstuhannen ja oli positiivinen toinen. Samanlaisen esityksen pitäisi riittää nytkin pitkälle ja olisi luonnollista kuvitella, että startti alla se parantaa entisestään. Robert Berghin suojatti näytti lähtevänsä hyvin matkaan, joten paalupaikalta Simone K.J. päässee vetämään joukkoa. Tamma ei ole alustavassa pelijakaumassa edes suosikki ja siitä leivotaan systeemien ensimmäinen läpivarma. 8 Take It Easy Tour on juossut kovatasoisimmissa lähdöissä ja mennyt kovia aikoja, mutta ei orin edesottamuksia pääse viime starteista kehumaan. Halmstadissa se oli varhain kypsä johtavan takaa ja viimeksi Solvallassa jäi hyvästä reissusta huolimatta ravaavista viimeiseksi. 6 Hannibal Face aloitti uransa toukokuun lopussa komealla keulasoololla ja noteerasi kovan debyyttiajan 15,2ke. Sen jälkeen on vastustanut ja ori on laukannut jokaisessa kolmessa viime startissaan lähes täsmälleen samassa kohdassa ensimmäiseen kurviin. Vaikka Kolgjinit eivät ole varsinaisesti tunnettuja säästeliäistä ajoistaan, niin koelähtöpeikonkin vuoksi nyt ykkösprioriteetti voi olla ajaa vain ehjä juoksu. Peter Untersteinerin laatutallista tuleva 4 Forever Shadow parantaa taatusti debyyttistartistaan. Juoksunkulku: Simone K.J. pitää keulat. Matkavauhti voi olla hyvinkin maltillista jos Hannibal Face laukkaa tai sillä ajetaan varovasti. Pelijakauma: Simone K.J. (26%) saisi ollla napsun enemmän luotettu. Forest Photo (7%) on kerännyt oudon paljon peliä puoleensa. IS-pelisuositus - Toto64-2 Pieni: 1 Suuri: 1

Toto64-3 3 T.J. teki asiallisia juoksuja keväällä, mutta jotain oli tapahtunut kolmen kuukauden tauon aikana, niin hyvä se oli Åbyssä. Ensimmäistä kertaa ilman kenkiä juossut ruuna avasi juoksuradalta omaa vauhtiaan keulaan ja piti reippaassa lopetuksessa selässään nappijuoksun saaneen vastustajan varmoin ottein takanaan, muut jäivät kauas kärkiparin taakse. Startti alla Carlos Södeströmin suojatti parantanee edelleen, se jatkaa kengittä ja ennakkotietojen mukaan tänään ajetaan ensimmäistä kertaa jenkkikärryillä. Varsinkin keulaan päästessään T.J. olisi paha ohitettava ja se on jäänyt niin vähän pelatuksi, että jää systeemien ideavarmaksi. 7 Spectacular lienee eittämättä kyvyiltään lähdön paras hevonen ja todennäköisin voittaja, mutta laukka on kovin pinnassa. Ruuna on pysynyt ravilla 11 startistaan kolme kertaa, eikä edes Björn Goop ole keksinyt asiaan lääkettä. Toki yksi laukkakaan ei välttämättä vie voitontoiveita. Viimeksikin Mantorpissa se otti pahan laukan jo ennen lähtölinjaa ja oli silti kiriä ykköseksi. 5 Estreet Simoni kiri Axevallassa sisäpareista terävästi toiseksi ja viimeksi Vaggerydissa olikin jo uran avausvoiton vuoro, kun ori piti keulasta muut takanaan. Se lähtee lujaa liikkeelle ja juossee joko keulassa tai johtavan takana. Juoksunkulku: T.J. ja Estreet Simoni kamppailevat alussa keulapaikasta. Spectacularilla yritetään vain ajaa alkumatka ravia ja jos se onnistuu, niin Goop kääntelee ajoissa reissuun. Pelijakauma: Spectacularin (62%) peliosuus on laukkariski huomioiden on aivan liikaa. T.J. (12%) pitäisi olla tuplasti enemmän pelattu. IS-pelisuositus - Toto64-3 Pieni: 3 Suuri: 3

Toto64-4 Neljäs kohde on tasainen lähtö, jossa haastavuutta tuo entisestään se, että hevosten tuoreimpia edesottamuksia saa tutkia Ruotsin lisäksi Norjan, Tanskan, Saksan ja Hollannin videoarkistoista. 1 Olympic Tile voitti sekä Jarlsbergissa ja Bjerkessä keulasta todella helposti ja näytti kuin ruuna olisi ollut vain päivähölkällä. Sellainen olemus hevosessa on, että voittosumma ei kohtaa vielä lainkaan kykyjen kanssa. Kovana lähtijänä norjalaismenijällä on hyvä sauma pitää ykkösradalta keulat itsellään. 2 Dixidore voitti toissa kerralla Århusissa keulasta helposti. Viimeksi Billundissa tehtävä oli kolmannesta ulkoa vaikea, kun kova Eddie The Eagle sai tehdä keulassa omaa juoksuaan. Flemming Jensenin suojatti teki voitavansa ja kiri hyvin kolmanneksi. Kakkosradalta tiedossa lienee loistoreissu. 9 Baron Frontline joutui viimeksi Axevallan T75-lähdössä revittelemään hiukan liikaa keulaan päästäkseen ja avauskierros mentiin 13-kyytiä. Se maksoi lopussa sen verran, että ruuna taipui kolmanneksi. Nopea lähtijä kärsii takarivistä, mutta toisaalta se voi saada nyt viime startteja tasaisemman juoksun. 8 Jaxon V.S. on kyvykäs tapaus, mutta laukka poreilee jatkuvasti pinnnassa. Viimeksi Åbyssä ruuna kesti ravilla ja se voittikin keulasta näytöstyyliin hyvällä ajalla 13,4ake. Tänään ajetaan kengät jalassa, mutta se voitti silläkin balanssilla selvästi Baron Frontlinen heinäkuun alussa Halmstadissa. Siihen nähden alustava peliosuus 20% vs 7% on outo. 3 Bonaparte on kerrankin saanut hyvän paikan ja Björn Goopin suojatti on huomioitava. 6 Opulent Tile oli viimeksi vähintään pieni pettymys taipuessaan keulasta toiseksi tämänkertaista heikkotasoisemmassa lähdössä ja siitä esityksestä pitää parantaa. Juoksunkulku: Olympic Tile pitää keulat. Dixidore saa asemat sen takaa. Baron Frontline ja Jaxon V.S. ovat hevosia, joilla voidaan ajaa johtavan rinnalle pitämään tempoa yllä. Pelijakauma: Hieman oudosti pelattu. Etenkin Bonaparte (20%) on liikaa vedetty. Olympic Tile (20%) liian vähän. Kuten myös Jaxon V.S. (7%). IS-pelisuositus - Toto64-4 Pieni: 1, 2, 9, 8, 3, 6 Suuri: 1, 2, 9, 8, 3, 6

Toto64-5 6 Dekanen K. on aloittanut lupaavasti Flemming Jensenin treenistä. Ålborgin helpon keulavoiton jälkeen se oli suorastaan jäätävän hyvä viimeksi Åbyssä. Jensen otti alun tarkkaillen ja ruuna juoksi hieman pääjoukostakin jääneenä. Viimeisellä takasuoralla alkoi tapahtua, kun Dekanen K. räväytti osin neljännen radan kautta johtavan rinnalle loppukurviin mentäessä ja keulahevosen laukattua jatkoi varmaan voittoon, eikä Jensenin tarvinnut suojattiaan juuri käskeä. Viimeiset 800 metriä se tuli 09,9-kyytiä. Samanlaisena Dekanen K. on väkisin kärkihevosia tänäänkin ja jää pienemmän systeemin varmaksi. 3 Gazza B.R. on todella kyvykäs menijä, mutta vaivat ovat varjostaneet uraa eikä se päässyt viime vuonna starttaamaan kertaakaan. Keväällä radoille palannut ruuna hävisi ensimmäisessä startissa Åbyssä vain kovalle Ivory Di Quattrolle. Seuraavan kisan Färjestadissa se voitti helposti johtavan rinnalta. Mantorpissa tuli laukka keulasta viimeiseen kurviin. Kaikki ei ilmeisestikään ollut kohdillaan enää siinä startissa ja Gazza B.R. palaa jälleen tauolta. 2 Elche teki kovan juoksun Axevallassa, kun ruuna voitti pitkän kirin päätteeksi aivan pystyyn. Viimeksi Åbyssä se ei paha laukka huomioidenkaan ollut likikään parhaimmillaan. 5 Tiger Faceen ja 7 Admireriin pätee pitkälti samat sanat. Luokka on hyvä, mutta molemmilta on puuttunut paras potku tuoreimmissa starteissa. 1 Mr Rapide juoksee ennakkoinfon mukaan ensimmäistä kertaa urallaan ilman kenkiä ja nappipaikalta on tiedossa loistoreissu. Viimeisenä systeemeihin mukaan 11 Unit Brodde, joka voitti heti kun valmentaja malttoi antaa ohjat ammattimiehelle. Toki kaikki taivaankappaleetkin olivat ruunan puolella siinä startissa. Juoksunkulku: Eturivissä ei ole erikoisia avaajia, joten aktiivisella kuskilla 8 Vagabond Vik voi kasiradasta huolimatta nakata aluksi keulaan. Jatkossa sinne etenee todennäköisimmin Gazza B.R. Pelijakauma: Gazza B.R. (60%) on vammahistoria ja tauko huomioiden outo suursuosikki. Dekanen K. (20%) maistuu. Yllärimerkeistä kiinnostavin on Mr Rapide (1%). IS-pelisuositus - Toto64-5 Pieni: 6 Suuri: 6, 3, 2, 5, 7, 1, 11

Toto64-6 10 Zoccoloduro O.P. joutui huilaamaan koko 4-vuotiskauden, muuten se juoksisi jo täysin erilaisissa sarjoissa. Ori palasi talvella radoille voittaen näytöstyyliin keulapaikalta viimeiset kisansa Italiassa. Kesäkuussa lahjakkuus ostettiin Ruotsiin ja se siirtyi samalla Sofia Aronssonille, jonka tallista Zoccoloduro O.P. teki vakuuttavan debyytin Årjängissa. André Eklundhin ajokki jäi johtavan rinnalle, josta runnoi hienoa juoksupäätä osoittaen tyylikkäästi ykköseksi. Orin olemus kielii todella paljon luokkahevosen leimaa ja jatkoa on hyvin mielenkiintoista seurata. Se on ainakin varmaa, että voittosumma on naurettavan pieni kykyihin nähden. 11 Little Brigadoon oli Solvallassa vielä hieman tasapaksu pitkältä tauolta, mutta viimeksi Åbyssä se näytti jo paljon paremmalta. Keulassa juossut ruuna otti tosin loppukurvissa keulasta yllättävän laukan, johon paloi hyvin todennäköisesti voitto. Björn Goopin suojatti jatkaa kengittä ja tänään Little Brigadoon saa myös peräänsä jenkkikärryt. Optimitilanteessa kirivaiheessa on tarjolla suosikin vetoavut. 5 Confusion Tårs kiri viimeksi Skivessä herkällä tyylillä korviaan pyöritellen ylivoimavoittoon. Tamma on saanut paremman paikan kuin muut lähdön kovanaamat. Hyväluokkainen 9 Matteo on juossut viime starttinsa kovissa T75-koitoksissa. Toissa kerralla Halmstadissa se jäi johtavan rinnalle stayer-matkalla ja se oli ymmärrettävästi liikaa. Viimeksi Rättvikissä ruuna oli puolestaan mukana 2640 metrin matkalla 09-vauhtisessa avauksessa ja se näkyi loppusuoralla. Juoksunkulku: 1 Milos Ganador pystyy pitämään sisäradalta keulapaikan, mutta siitä ei mailinkaan matka huomioiden todennäköisesti ajeta. Jos Confusion Tårsilla satsataan alkuun, niin se voi päästä tuulenhalkojaksi. Pelijakauma: Ei isompia. Matteo (10%) voisi olla aavistuksen enemmän pelattu. IS-pelisuositus - Toto64-6 Pieni: 10, 11, 5, 9 Suuri: 10, 11, 5, 9

IS-pelisuositus Pieni

Toto64-1: 8, 3, 6, 9

Toto64-2: 1

Toto64-3: 3

Toto64-4: 1, 2, 9, 8, 3, 6

Toto64-5: 6

Toto64-6: 10, 11, 5, 9

