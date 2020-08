Ravivihje: Toto75 Solvalla 19.8.2020

Suosikit: 3-4-vuotiaiden perinteinen kohtaaminen päättää kierroksen. 2000-luvulla Big Noon Pokalenin voitot ovat jakautuneet vuotta nuorempien eduksi 12-8. Tuttuun tapaan lähdössä on monia mahdollisuuksia, eikä monen osallistujan vähäinen rutiini juuri volttilähdöstä tee kisasta yhtään helpompaa arvioitavaa. Vitosradasta huolimatta ykkösrankkaus on 5 Bolero Gar, joka ei pysynyt viimeksi johtavan rinnalta kärjen tahdissa loppuun asti, mutta on tehnyt aikaisemmissa Ruotsin-starteissa vahvaa jälkeä. Heinäkuun ykkössija tuli kuolemanpaikalta erittäin vetävällä askeleella, Elitloppet-sunnuntaina vain Hell Bent For Am oli sille liian kova vastustaja. Keulaan tai johtavan rinnalle selvitessään Timo Nurmoksen suojatti voisi olla vuotta vanhemmillekin paha tavoitettava. Lähtöpaikan ja lähetystavan takia on toki varauduttava myös hankalampaankin juoksuun. 10 Golden Tricks haastoi Mikkelissä tiukasti Mascate Matchin ja porhalsi viimeksi turhankin virkeällä tyylillä keulasta varmaan voittoon. Viime kerran tapainen yli-innokkuus voi tietää volttiin ongelmia, mutta rauhallisempana jenkkitamma pystyy takaakin pitkälle. Volttilähdöstä kummallakaan suosikilla ei ole aiempaa kilpailukokemusta.



Haastajat ja yllättäjät: Aikaisin peleihin nousee takaa myös 12 Click Bait. Sprintermästarenissa Don Fanucci Zetiä haastamaan pyrkinyt ori hallitsi viime viikon kisassa keulapaikalta ja on ilman suuria lähtöpulmia tässäkin potentiaalinen menestyjä. Isompikaan yllätys ei tunnu mahdottomalta. 7 Boston Wise L. on siirtynyt Nurmoksen talliin ja valmentajan mukaan ori tuntuu nyt selvästi paremmalta kuin tullessaan. Sanoihin on syytä suhtautua vakavasti, sillä hieman kulmikkaasta ravista huolimatta se esiintyi jo Italiassa mallikkaasti ja ylitti myös vuoden ainoassa hutistartissa maalilinjan ensimmäisenä. Toukokuun ykkössija tuli varmasti keulasta. Suoritusvarmuuden ruumiillistuma 8 Hector Sisu seurasi kesäkuussa mukavasti Hell Bent For Amin perässä toiseksi ja kipusi viimeksi parijonosta varmaan voittoon. Suotuisalla juoksulla ruuna voi jatkaa kaksariputkeaan. 13 Armour As on myös aivan mahdollinen pärjääjä, mikäli voltin vitonen ei tuota ylitsepääsemättömiä ongelmia. Viime starteissa johtavan rinnalla ravannut ori tarvitsee kuitenkin muiden apua, sillä juoksupaikka voi jäädä aluksi aivan perälle. 6 Jerka Sting voi päästä juoksuradalta aluksi keulaan ja suotuisa reissu voi paikata rutiinieroa kilpakumppaneihin nähden. Voittokulku katkesi Mantorpissa, mutta ori kulki taustalla lopun kuitenkin 12-vauhtia. 1 Billions ei ole pystynyt vielä lunastamaan täysin kovia odotuksia, mutta vastuskin on ollut usein reipas. Lähtöasetelmat puoltavat tällä kertaa. Isompaan systeemiin poimitaan mukaan vielä myös Stefan Melanderin hevosista pirteät kirit viime starteissa esittänyt 11 Union Forces sekä hieman liikenneongelmia Mantorpissa kohdannut 2 Fire n'Fury. Rahojensa puolesta ylisarjassa kilpailevalle 9 Martin Toomallekin on annettava pieni sauma, sillä Kevin Oscarssonin ajama ruuna pääsee voltista rivakasti liikkeelle. Heinäkuun starteissa se esitti vahvaa virettä.



Juoksunkulku: Jerka Sting lähti uran avauskisassa ykkösradalta varsin reippaasti, joten Erik Adielssonin avustuksella se voi olla ensi metreillä ripein. Muussa tapauksessa Billions voi pitää sisältä johtopaikan. Jos Björn Goop onnistuu luovimaan Bolero Garin hyvin matkaan, ei keulan hakeminenkaan ole poissuljettua. Laukoiltakaan ei lähtösuoralla luultavasti vältytä, joten takamatkaltakin joku voi selvitä yllättävän lähelle kärkeä.



Pelijakauma: Golden Tricks (29%) on hieman liikaa pelattu, Bolero Gar (23%) melko oikein. Click Bait (11%) on vielä aavistuksen aliarvostettu, myös Boston Wise L. (4%) ansaitsisi enemmän peliä.



Ranking: A) 5, 10, 12 B) 7, 8, 13, 6, 1, 11, 9, 2 C) 3, 4