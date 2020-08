Ravivihje: Toto64 Gävle 18.8.2020

Toinen kohde on rajattu viime vuonna enintään 100 kärrylähtöä ajaneille ohjastajille. 9 Avantis Red Witch saa niukan ykkösvihjeen. Rättvikin komean kirivoiton jälkeen se jäi Bergsåkerissa umpipussiin johtavan taakse ja viimeksi samalla radalla pilasi lähtölaukkaan. Maili ja takarivi ovat etenkin Gävlessä hankala yhdistelmä, mutta alussa pidetään taatusti vauhtia ja kykytamma nousee lopussa korkealle. Plussaa myös kuski Jenni H Åsbergista, joka on hyvä ja rutinoitunut ohjastaja tällaiseen lähtöön. Joskin hieman ihmetyttää se fakta, että Åsberg on ajanut valmennettavallaan yhdeksän kertaa ja kuudesti tamma on laukannut.

2 Simb Murdoch tsemppasi viimeksi Gävlessä hyvin johtavan rinnalta kolmanneksi ja meni samalla uudet ennätysnumeronsa 11,8aly. Nopea lähtijä on suosikki pääsemään keulaan, joka on varsinkin Gävlessä kullanarvoinen paikka. 10 Balotelli Crownin ominaisuuksia kuvastaa jääkiekosta tuttu termi viivelähtö. Alku on usein tervanjuontia, mutta se kirii kunnossa ollessaan aina vahvasti loppua. Niin viimeksikin Bergsåkerissa, jossa ruuna tykitti aivan hornantuutista avaruuskaistoja pitkin toiseksi. Samanlaisen kirin esittäessään Lina Tallbergerin suojatti nousee väkisin nytkin korkealle, vaikka jäisikin alussa. Takarivi voi olla jopa etu, sillä eturivistä Balotelli Crown on ollut epävarman oloinen.

Kohde yritetään selvittää edellä mainitulla kolmikolla. 5 Prins Norrgård on saanut loistoreissut tuoreimmissa starteissaan ja ollut suuremmin vakuuttamatta toinen ja kolmas. Taistelutahtoa saisi olla lisää ja ruunan edellistä voittoa pitääkin hakea lokakuulta 2017. 1 Call Him A Star on luokaltaan lähdön kärkipäätä, mutta se tuskin on parhaimmillaan seitsemän kuukauden tauolta.

Juoksunkulku: Tulinen alkurynnistys, jossa radoilta 2-5 ladataan kovat piippuun. Simb Murdoch tai Prinss Norrgård juoksee keulassa, todennäköisemmin ensin mainittu. Matkavauhti pysynee reippaana läpi kisan.

Pelijakauma: Simb Murdoch (32%) on liian iso suosikki. Balotelli Crown (3%) on hulppeassa tarjouksessa.