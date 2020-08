Ravivihjeet Ruotsi

Ravivihje: GS75 Tingsryd 16.8.2020

Toto75-1 2 Tengil Face nappasi toukokuussa stayermatkalta 75-voiton, mutta viime starttien perusteella vire ei ole juuri nyt aivan tapissaan. Solvallassa ja Axevallassa se oli kirivaiheessa aika pehmeä, mutta toki vastuskin oli tasokkaampi kuin tällä kertaa. Thriller N.P.:n poisjäänti muutti avauskohteen käsikirjoitusta ja nyt Lutfi Kolgjinin ajokki joutuu matkaan sisäradalta. Sen klaaratessaan taktiikka lienee aktiivisesti kohti kärkipaikkaa ja hyvänä päivänään se olisi sieltä kova luu lyötäväksi. 9 Eldorado Mearas on viime talven 75-menestyjiä ja tekee hiljalleen paluuta pitkän tauon jälkeen. Jägersrossa se kohosi takajoukoista asiallisesti kolmanneksi, eikä ohjastajan elekielestä päätellen suurempaa menestystä kovin aktiivisesti tavoiteltukaan. Startti alla ja ohjastajan vahvistuessa se pystyy yllättämään loppukirissä koko porukan. 7 Velasquez Gar kilpaili alkuvuodesta rankassa vireessä, mutta voitot kiersivät Jim Oscarssonin valmennettavaa. Ruuna suoritti Kalmarissa asiallisen paluun pitkän tauon jälkeen ja paikkasi päätöskierroksen alussa tulleen kummallisen laukan vielä ihan asiallisella tyylillä. Ohjastaja paranee Kevin Oscarssonin hypätessä rattaille ja startti vei virettä varmasti eteenpäin. Systeemeihin vielä mukaan viime startissa vahvaa nousuvirettä puhkunut 5 Wingait Erik. Stefan Perssonin suojatti lopetti takajoukoista vauhdikkaasti kakkoseksi kellottaen päätöstuhannen 12,5-kyytiä. Ruuna kilpailee suosikeista poiketen tasaisessa starttirytmissä ja hyvällä selkäjuoksulla menestys ei yllättäisi. 4 Gullabo Däck Bling nappasi viimeksi suvereenin voiton onnistuneen reissun jälkeen. Vastus on nyt huomattavasti tasokkaampaa laatua ja ruuna putoaa korkella peliosuudellaan ulos systeemeiltä. 8 Iron Vivant on kerännyt alustavasti melko paljon peliä, mutta neljän vuoden takainen Belgian derbyvoittaja jää näistä asemista vain varahevosen rooliin. Juoksunkulku: Tasainen kiihdytys. Velasquez Garilla voisi satsatessa riittää nopeus ulkoakin, mutta taktiikka saattaa olla vielä passiivisempi. Tengil Facella ajetaan päättäväisesti ja tuskin kenellekään on suurempaa hinkua urheilla alkumatkasta Lutfi Kolgjinia vastaan Pelijakauma: Oikean suuntainen. Gullabo Däck Bling (12%) ja Iron Vivant (10%) tuntuvat ylipelatuilta. Velasquez Garissa (5%) on peli-ideaa. IS-pelisuositus - Toto75-1 Pieni: 2, 9, 7, 5 Suuri: 2, 9, 7, 5

Toto75-2 Toinen kohde ei erityisemmin helpota pelaajien tehtävää. 8 Cena tulee osaavista käsistä ja ruuna parantaa otteitaan kaiken aikaa tauon jälkeen. Viimeksi se jäi johtavan taakse voimat tallella pussiin, sitä edeltävän startin se voitti keulasta helposti. Stefan Perssonin ajokki avaa lujaa ja ajotaktiikka lienee aktiivinen ulkoradan paikaltakin. 11 Happy Few on kehityskelpoinen kolmevuotias ja ravatessaan ori kestää vaativammankin juoksunkulun. Viimeksi Joakim Lövgrenin suojatti paikkasi pahan alkuhypyn hyvällä nousulla neljänneksi ja kellotti viimeiset kaksi kilometriä 14-pintaan. Lyhyen matkan voittaminen on takarivistä aina haastavaa, mutta ori nousee mukaan kärkitaisteluun sallitulla askellajilla pysyessään. 2 Bruno Jet suoritti viimeksi asiallisen avauksen Ruotsissa ja parantanee startti alla huomattavasti. Ori sai onnistuneen juoksun parijonossa ja seuraili lopussa asiallisesti neljänneksi. Nyt rattaille hyppää Carl Johan Jepson ja tämä startti ajetaan jenkkikärryillä. Nappipaikalta juoksu onnistuu suurella todennäköisyydellä. 3 Navaho Ghostdancella on reippaasti kapasiteettia tällaiseen tehtävään, mutta se ei ole viime startteihin vakuuttanut. Viimeksi ruuna oli joukon hänniltä todella vaisu. Halmstadissa vastus oli kovempaa tasoa ja se polki asiallisesti joukon mukana maaliin. Tingsrydin rata saattaa nyt suosia epävarmaa ruunaa, kun kaarteita juostaan vain kaksi ja ne ovat loivempia. 5 Dixie Dick oli huhtikuussa ylivoimainen keulapaikalta ja sen perusteella ruunassa on riittävästi kykyjä tällaisiin tehtäviin. Paluustartti pilaantui laukkaan, mutta tähän starttiin rattaille hyppää Kim Eriksson ja vire lienee startti alla huomattavasti parempi. Ruuna avaa reippaasti ja saa hyvät asemat kärkiryhmästä. 7 Frangus Zigoria oli viimeksi hyvä kakkonen johtavan takaa, vaikka ylivoimaisen voittajan kyydistä taipuikin. Tamma päihitti kuitenkin esimerkiksi 2 Bruno Jetin selvästi. Ohjastaja vahvistuu Kevin Oscarssonin hypätessä rattaille ja nopea avaaja ampuu alussa kohti kärkipaikkoja. Juoksunkulku: Bruno Jetin lähtönopeus on kysymysmerkki, mutta Jepsonilla ja jenkkikärryillä siltä voi odottaa reipasta avausta. Frangus Zigoria ja Cena tulevat ulkoa. Happy Fewlla ajettaneen aktiivisesti jos se selvittää alun kunnialla. Pelijakauma: Cena (13%) on lähdön selvästi maistuvin tapaus. Navaho Ghostdance (19%) on ylipelattu. IS-pelisuositus - Toto75-2 Pieni: 8, 11, 2 Suuri: 8, 11, 2, 3, 5, 7

Toto75-3 Kolmannen kohteen 1 Toto Barosso on ehjällä juoksulla vaikeasti kukistettavissa. Peter Untersteinerin suojatti on näihin sarjoihin todella kyvykäs hevonen ja viimeistelee tässä kuntoaan Saksan Derbyyn. Halmstadissa se prässäsi puolikkaan täyttyessä keulaan ja karkasi lopussa herkällä tyylillä selvään voittoon. Toissa startissa pelin henki oli lähes identtinen. Tingsrydin sisärata aiheuttaa omat pienet haasteensa ja se tuskin pystyy puolustamaan keulapaikkaa ainakaan suoraan. Otetaan korkeilla pinnoilla muutama varmistuskin mukaan. 5 Matilda Cash juoksee ensimmäistä kertaa urallaan ilman kaikkia kenkiä, eikä ole suosikin haparoidessa vailla mahdollisuuksia. Kunto on ollut jo pitkään tasaisen varmalla tasolla ja nyt sillä olisi saumat päästä keulaan pitkästä aikaa. Kolmantena mukaan tauluaan paremmassa iskussa kisaava 2 Move It Brodde. Halmstadissa Kim Hagströmin valmentama ruuna spurttasi terävästi kakkoseksi väylien avauduttua neljännestä sisältä. Ruuna juoksee nyt ennakkotietojen mukaan ilman takakenkiä ensimmäistä kertaa urallaan ja valmentajan ennakkokommenttien perusteella päävarustukseenkin tehdään muutoksia. Myös jenkkikärryt tulevat taas perään. Mielenkiintoinen yllätyshaku maltillisilla pinnoilla. 7 Alex H.P. on avannut Ruotsissa asiallisesti ja kamppailee tässäkin totosijoituksista. Viimeksi se otti suosikkina hypyn heti alkuun. Toissa startissa se lopetti johtavan takaa hyvin kärkiparin tuntumassa maaliin. Juoksusta tulee nyt vaikea ulkoradan paikalta. 12 Jackpot Of Steel avasi Ruotsissa suurin odotuksin, mutta ravi sakkasi keulapaikalta loppukaarteeseen ja laukka pilasi pelin. Ruuna on nyt startti alla varmasti notkeampi, mutta lähtöpaikka on tukala. Juoksunkulku: A Perfect Man lienee kiihdytyksen nopein, mutta luopunee paikastaan Matilda Cashin ilmestyessä rinnalle. Sillä tuskin luovutaan keulapaikasta suosikkiakaan vastaan. Pelijakauma: Toto Barosso (65%) on riskit huomioiden ylipelattu. Move It Brodde (4%) kiinnostaa. IS-pelisuositus - Toto75-3 Pieni: 1 Suuri: 1, 5, 2

Toto75-4 Neljännessä kohteessa suosikkikaksikko erottuu muista. 4 Zacapa Grim ei ole vielä huonoa juoksua tehnyt siirryttyään Sofia Aronssonin valmennukseen ja menestyy tässäkin onnistuneella reissulla. Viimeksi se runttasi vahvan loppuvedon joukon hänniltä ja kohosi toiseksi. Färjestadissa Andre Eklundh kannusti ruunan viimeisestä ulkoa ykkösenä linjalle. Tässä tehtävässä sen kompastuskivi saattaa olla puutteellinen lähtönopeus, mikä voi vaikeuttaa alkumatkaa tuntuvastikin. 10 Oscar L.A. olisi voittanut toissa kerralla Kalmarissa 75-lähdön, mutta ravi hajosi maalisuoralla ja laukka pilasi pelin. Viimeksi se nautiskeli suursuosikkina helpon voiton toisesta ulkoa. Reippaiden avaajien takaa se voi saada yllättävän hyvät asemat parijonosta ja Zacapa Grimin etupuolelle päästessään se olisi lähellä lähdön voittoa. 2 Booze sai arvonnassa hyvän lähtöradan, josta riviään kyvykkäämpi ori pääsee näyttämään pitkästä aikaa kunnolla parastaan. Viimeksi Halmstadissa se jäi kaikki tallella kiinni sisäradalle ja toissa kerralla se hyppäsi johtavan rinnalta loppukaarteessa. Lars I Nilssonin suojatilla on kosolti luokkaa näihin sarjoihin ja se on kilpaillut urallaan todella tasokkaissa ikäluokkatehtävissäkin. 6 Dali Pagadi on suosikkimatkallaan varottava ja terävä avaaja tähyää alussa keulaan. Viimeksi Tingsrydissä sillä ajettiin vaikealta paikalta aktiivinen ajo johtavan rinnalle, josta ruuna tsemppasi lopussa neljänneksi. Toukokuun lopulla Åbyssa se piti keulasta ykköseksi rajusta matkavauhdista huolimatta. Nyt rattaille hyppää Johan Untersteiner ja ruuna viritetään tähän starttiin jenkkikärryillä. 9 Echelon parantaa kaiken aikaa menoaan, eikä Jerry Riordanin suojatin kuuluisi missään nimessä olla näin pelaamaton. Viimeksi se tuli johtopaikalta hyvin maaliin ja joutui antautumaan vain selästä iskeneelle. Nopealle avaajalle takarivi on nyt myrkkyä. Juoksunkulku: Amazing Memory liikahti toissa startissa niin lujaa auton takaa, että se napannee tässäkin ensimmäiset keulat. O.M.Escobar kiihtyy myös reippaasti. Dali Pagadi tai Booze tulee myöhemmässä vaiheessa kysymään kärkipaikkaa. Suosikkien osalta aktiiviset taktiikat eivät yllättäisi, jos vauhti rauhoittuu. Pelijakauma: Zacapa Grim (32%) voisi olla eturivin ja parannuspotentiaalin turvin niukka suosikkikin. Echelon (2%) on yllättäjäosaston paras merkki. IS-pelisuositus - Toto75-4 Pieni: 4, 10 Suuri: 4, 10

Toto75-5 Nappipaikalle arvottu 1 Racing Mange on lähellä koko matkan johtoa päivän kovimmassa sarjassa ja luotetaan vihjesysteemien ensimmäiseksi varmaksi. Jägersron Hugo Åbergs Memorialissa vastus oli aivan maailman eliittiä ja ori polki sisärataa pitkin perille 06,7-lopetuksessa sen minkä pystyi. Joakim Lövgrenin valmennettava raivasi tiensä toukokuun lopussa Elitloppetin finaaliin, jossa kamppaili johtavan rinnalla sijoitustaan paremmin. Oletettu juoksunkulku pelaa nyt oriin pussiin ja ainakin suoriin systeemeihin se on kelpo varma. 3 Volnik Du Kras avasi tauon jälkeen heti huippuesityksellä ja laukkojen jäädessä sille on helppo ennustaa menestyksekästä syksyä. Carl Johan Jepsonin ajokki nousi hurjavauhtisella maililla 800 metriä ennen maalia toiselle ja punnersi Harran Bokon imussa kakkoseksi. Startti alla vire kohenee edelleen ja ravilla se pystyy heittämään haasteen suosikillekin. Lähdön kolmas kova on toukokuussa Copenhagen Cupin nimiinsä vienyt 2 Heart Of Steel. Ruuna palaa tähän reilun kahden kuukauden huoltotauolta ja ennakkokommentit ovat positiivisia sen treeniotteista. Kovan avaajan ulkopuolelta juoksuun tulee nyt omat haasteensa ja suoraan tauolta voittaminen olisi pieni yllätys. 5 Partizan Face kamppaili viimeksi hyvin kolmanneksi 07-avaus ja alle kymppiä sujunut avauskierros huomioiden. Tällä kertaa keulaan ei ole asiaa. Juoksunkulku: Racing Mangella on hyvät saumat puolustaa sisäradan paikkaansa. Matkavauhti rauhoittuu kiihdytyksen jälkeen. Pelijakauma: Racing Mange (68%) on vähän ylipelattu, mutta silti ihan kelpo, usein voittava varmavaihtoehto. Volnik Du Kras (7%) on alipelattu. IS-pelisuositus - Toto75-5 Pieni: 1 Suuri: 1

Toto75-6 Kuudennessa kohteessa 5 Kick The Dust Ås on maltillisella peliosuudellaan maukas varmayritys päivän kierrokselle. Johan Untersteinerin suojatti olisi viimeksi Sprintterimestaruuden karsinnassa täräyttänyt pöytään 1.10-alkuisen tuloksen ja napannut finaalipaikan Don Fanucci Zetin imussa ilman maalisuoralla sattunutta laukkaa. Ori tuskin ainakaan huonontaa suorituksiaan kolmanteen starttin tauon jälkeen ja Halmstadissa nähdyn alkunopeuden perusteella sillä on tässä hyvät mahdollisuudet keulajuoksuunkin. Se on alustavassa jakaumassa vasta kakkossuosikki ja oriissa on selvää pelillistä etua tarjolla. 6 Sobel Jasmine teki Vaggerydissä kenties uransa parhaan juoksun, kun se runnoi johtavan rinnalta ykköseksi reippaan avauspuolikkaan jälkeen. Tamma on elementissään lyhyillä matkoilla ja ottanut voittonsa pääosin keulasta, mutta tuskin Untersteinerit sortuvat tässä keskenään kaahoittelemaan ja Sobel Jasminella saatetaan tyytyä paikkaan johtavan takanakin. 2 Key Mom on uhkunut huippukuntoja viimeisissään, eikä voi välttyä voitoltakaan enää pitkään. Vaggerydissä se matkasi kaukana kärjestä neljännessä ulkona ja tulitti aidanviertä pitkin hyvällä potkulla maaliin. Viimeiset 800 metriä sujuivat 11,5-kyytiä. Nyt se saattaa päästä kiriin vähän lähempää kärkeä ja pitkä maalisuora suosii Jerry Riordanin suojattia. 9 Zanna Jet nappasi Jägersrossa Ruotsin uransa avausvoiton. Tamma avasi 08,5-avauspuolikkaalla keulaan ja piti 10,8-vauhtisella päätöspuolikkaalla varmasti ykköseksi. Nyt juoksusta tulee huomattavasti haastavampi ja lyhyellä matkalla voitto on tiukassa. 8 Gambit Brodde on luokkahevonen, mutta puolen vuoden tauko ja kasirata himmentävät pelillistä kiinnostusta. Sijoittujatyypin voitto tulisi näistä asemista yllätyksenä. Juoksunkulku: Kick The Dust Ås ja Sobel Jasmine erottuvat kiihdytyksessä. Ensin mainittu on suosikki keulapaikalle. Pelijakauma: Kick The Dust Ås (25%) on kakkossuosikkina huippumaistuva. Sobel Jasmine (31%) on ylipelattu, samoin Zanna Jet (13%). IS-pelisuositus - Toto75-6 Pieni: 5 Suuri: 5

Toto75-7 3 Chumani on tehnyt pariin viimeiseen huippuesitykset vaikeilta lähtöpaikoilta ja nyt hyvälle paikalle arvottuna todella vaarallinen. Jägersrossa se kiersi alkumatkan ulkoratoja pitkin johtavan rinnalle ja kamppaili hyvin kakkoseksi. Kesäkuun puolivälissä se oli parijonosta kirivaiheessa aivan omaa luokkaansa. Joakim Lövgrenin ajokilla voisi nyt olla saumat edetä aina keulaan asti ja silloin se lyöminen olisi tässä porukassa haastavaa. 10 Arwen As on voittanut viime kilpailunsa komeasti keulasta, mutta nyt tamma joutuu erilaisen tehtävän eteen ja vastuskin kovenee. Rick Ebbingen ajokki on osoittanut Hollannissa kykynsä myös haastavimmilla juoksunkuluilla ja nousee takarivistäkin kamppailuun lähdön voitosta. 11 Lisa Lisiuex kilpailee mahtavassa vireessä ja voisi päästä liftaamaan kirissä edellä mainitun peesissä. Halmstadissa Peter Ingvesin ajokki piti keulasta varmaan voittoon. Kesäkuun alussa Halmstadissa se joutui peruuttelemaan alussa ihan porukan hännille, josta riuhtaisi hienolla kirillä vielä toton tuntumaan. Viimeiset 700 metriä sujuivat tuolloin 11,1-kyytiä. Tamma juoksee nyt sen kilpailun tapaan ilman kaikkia kenkiä. 1 Someone Special Ås on reipas avaaja ja pyrkii puolustamaan alussa kärkipaikkaa. Viimeksi se nousi maalisuoralla Lisa Lisieuxin takaa ulos ja puristi kakkoseksi suuremmin uhkaamatta. Johan Untersteinerin suojatin ravikaan ei ollut ihan priimaa lopun taistelussa. Tamma parantaa varmasti startti alla, mutta juoksee nyt kengät jalassa, mikä täytyy laskea pieneksi miinukseksi. Viidentenä merkkinä mukaan ihan pelaamaton 9 Dropluggage Racing. Tammalla on riittävä kapasiteetti tällaiseen lähtöön ja tarkalla reissulla siltä irtoaa rivakka loppuveto. Nopean avaajan takaa se voi päästä yllättävän herkullisiin asemiin sisäradalle. Juoksunkulku: Someone Special Åsilla on saumat puolustaa sisärataa. Silver Lore on keskeltä myös nopea. Chumani kiihtyy asiallisesti ja voi olla, että keulapaikka on alkumatkasta tarjolla Joakim Lövgrenin ajokille. Pelijakauma: Oikean suuntainen. Arwen As (31%) on vähän ylipelattu ja Chumanin (24%) kuuluisi olla suosikki. IS-pelisuositus - Toto75-7 Pieni: 3, 10, 11, 1, 9 Suuri: 3, 10, 11, 1, 9

Hinta: 12,00 €



Hinta: 72,00 €



2 Tengil Face 33%

9 Eldorado Mearas 20%

5 Wingait Erik 12%

7 Velasquez Gar 12%

8 Iron Vivant 9%

4 Gullabo Däck Bling 9%

3 Trovatore 2%

6 Day Sun Dream 1%

10 Ufo Jet 1%

11 Akermann 1%

1 Thriller N.P. 0%



Toto75-2

8 Cena 25%

11 Happy Few 24%

2 Bruno Jet 18%

3 Navaho Ghostdance 12%

5 Dixie Dick 6%

7 Frangus Zigoria 5%

10 Global Unknown 5%

1 Eternity la Marc 2%

4 Zar Neo 1%

6 Besa Hagh 1%

9 Aperfectica 1%

12 Nydalens Finity 0%



Toto75-3

1 Toto Barosso 50%

5 Matilda Cash 20%

2 Move it Brodde 12%

7 Alex H.P. 6%

12 Jackpot of Steel 6%

4 A Perfect Man 2%

3 Adrianunow 1%

11 King Moneyfee 1%

6 Nelli Mindy 0,5%

8 Bria Hagh 0,5%

9 Fenix Marcesi 0,5%

10 Can Win Ixi 0,5%



Toto75-4

4 Zacapa Grim 35%

10 Oscar L.A. 33%

2 Booze 10%

6 Dali Pagadi 8%

3 O.M.Escobar 4%

9 Echelon 4%

5 Amazing Memory 2%

1 Gigant Coger 1%

11 Asajj T.Dream 1%

12 Twilight Brodda 1%

7 Dontloosememate 0,5%

8 Kaxi Day 0,5%



Toto75-5

1 Racing Mange 62%

3 Volnik du Kras 16%

2 Heart of Steel 10%

5 Partizan Face 3%

4 Maggie Cash 2%

9 Monark Newmen 2%

11 Master Crowe 2%

7 Dragster 1%

12 Poet Broline 1%

6 Thunder Peak 0,5%

8 Lover Face 0,5%

10 Mellby Drake 0%



Toto75-6

5 Kick the Dust Ås 42%

6 Sobel Jasmine 22%

2 Key Mom 15%

9 Zanna Jet 8%

1 Hasty Helene 3%

4 Yoghurt Composite 3%

8 Gambit Brodde 3%

7 Call Me Brodda 2%

3 C.R.Nobless 1%

10 Panther Face 1%



Toto75-7

3 Chumani 28%

10 Arwen As 23%

11 Lisa Lisieux 15%

1 Someone Special Ås 14%

7 La Cerise 5%

8 Zambesia Dany 5%

9 Dropluggage Racing 4%

4 Oliveria 2%

5 Silver Lore 2%

12 Neonetta G.H. 1%

2 Anemon 0,5%

6 Tiffany Stars 0,5%





Sunnuntain Grand Slam 75-kierros ravataan Tingsrydin raviradalla. Tingsrydiin pelatessa kannattaa huomioida, että ratakierros on 1609 metriä pitkä ja loppusuorallakin on mittaa 218 metriä, mikä antaa myös takaa kiriville paremmin mahdollisuuksia parannella asemiaan.Päivän vihjesysteemit luotetaan kahden varman varaan. Elitloppet-finalisti(T75-5) lykästi rata-arvonnassa ja se on lähellä koko matkan johtoa päivän kovimmassa sarjassa. Toinen tukipilari(T75-6) on alustavan pelijakauman kakkosuosikkina erittäin mielenkiintoinen varmayritys ja silläkin on nopeana avaajana saumat hallita juoksua alusta loppuun.Artikkelin lopussa todennäköisyysarviot kaikkiin Grand Slam 75-kohteisiin. Peliaika kierrokselle päättyy neljännen lähdön starttiin kello 16.