Ravivihje: Toto75 Romme 15.8.2020

Suosikki: Karsinnassa epäonninen 10 Hell Bent For Am on takarivistäkin selvä suosikki oriiden ja ruunien E3-finaalissa. Neljällä tyylipuhtaalla voitolla Ruotsissa aloittanut ori oli sotkeutua Färjestadissa parijonossa juostessaan irronneeseen pinteliinsä, ja Örjan Kihlström otti kirivaiheen vain maltilla ajaen varman finaalipaikan. Lyhyemmällä starttivälillä parannusta lienee luvassa muutenkin ja odotettavissa oleva vauhtijuoksukin sopii suosikin pirtaan mainiosti. Hell Bent For Am näyttänee muille kaapin paikan viimeistään Rommen pitkällä loppusuoralla. Varma.



Haastajat ja yllättäjät: Vastustajista pelillisesti kiinnostavin on 3 Hennessy Am, joka väläytteli osaamistaan heti kesän ensimmäisessä kisassa, mutta laukkasi heinäkuun alussa kiihdytyksessä. Kaikki tallella Axevallassa pakettiin jäänyt ori oli karsinnassa valmis voittamaan johtavan rinnaltakin, ja varsinkin loppusuoran veto oli vahva. Asemat kärjen lähettyviltä saadessaan se voi olla lopussa korkealla ja voittaakin, jos suosikille tulee liikaa mutkia. 2 No Doubt teki karsinnassa kuolemanpaikalta huiman tuloksen punnerrettuaan niukasti 4 Vegan Facen edelle. Emilia Leon nopea ori pyrkii finaalissa johtoon, mutta vaikka keulapaikka irtoaisikin, voi alku mennä raastavaksi. Palautumisaikakin on nuorelle hevoselle varsin lyhyt kovasta suorituksesta. 1 Bombus Jetin karsintavoitto tuli jossain mielessä hieman halvalla, kun Hell Bent For Amilla oli ongelmia ja keulassa ravannut laukkasi maalisuoralla. Ei Björn Goopin valmennettavan suoritusta voi silti väheksyä, sillä pääosan matkasta se ravasi kuolemanpaikalla ja kellotti päätöspuolikkaan vielä 11-vauhtiseksi. Juoksusta tulee nyt suotuisampi, joten ainakin totosija on mahdollinen finaalissakin. Vegan Face ohitti No Doubtin ulkopuolelta karsintalähdön kiihdytyksessä ja mielii tietysti samaa tässäkin. Aikaisempiin startteihin nähden Conrad Lugauerin suojatti paransi roimasti, mutta kuten No Doubt, sekin joutui monia muita kilpakumppaneita tiukemmalle jo viimeksi. Muiden kärkisija olisi jo isompi yllätys, mutta 5 Fire Piston kokee lukuisia varustemuutoksia, ja 6 Climber sekä 8 Global Bookmaker pystyvät reippaaseen avaukseen. Jos äärimmilleen viritetyille rutinoimattomille hevosille tulee alkulaukkoja, voi kehnommaltakin paikalta solahtaa hyviin asemiin.



Juoksunkulku: No Doubt ja Vegan Face ottavat tiukimmin yhteen keulataistossa. Jälkimmäinen onnistui ohituksessa karsinnassa, mutta jenkkikärryt peräänsä mahdollisesti saava No Doubt voi parantaakin vielä kiihtyvyyttään. Hennessy Am ja Hell Bent For Am hakevat iskuasemat toiselta radalta.



Pelijakauma: Hell Bent For Amin (54%) selvä suosikkiasema on ansaittu. Hennessy Am (6%) on aliarvostettu, No Doubt (24%) puolestaan liikaa pelattu.



Ranking: A) 10 B) 3, 2, 1, 4, 5, 6, 8 C) 7, 9, 12