Ravivihje: Toto64 Romme 14.8.2020

Toto64-1 3 Natorp Bo on oriiden ja ruunien E3-consolation itseoikeutettu suosikki, niin moni asia puoltaa sitä paperilla. Hyvältä lähtöpaikalta ori pääsee keulaan, maili sopii ja vastus heikkenee edellisiin startteihin verrattuna. Täysin siihen ei uskalla kuitenkaan luottaa, sillä jotain hevosesta on puuttunut pariin edellisiin kilpailuun. Toki takapareista oli vaikea pärjätäkään, mutta Bergsåkerin täyden matkan E3-finaalissa se jätettiin hännänhuipuksi eikä viimeksi Färjestadin lyhyen matkan E3-karsinnassa säkenöinyt kirissään millään tavalla. 5 Armani Degato päihitti karsinnassa suosikin ja meni hyvän tuloksen 11,1aly, joten liikaa hevosta ei voi moittia. Se sai kuitenkin niin nappireissun, että viidettä sijaa parempaa oli tarjolla. Ruuna teki sitä ennen lupaavat juoksut Solvallassa ja Jägersrossa. Niissä se juoksi ilman kenkiä, viimeksi oli tossut jalassa. Ennakkoinfon mukaan tänään kengät riisuttaisiin, mutta tuo tieto kannattaa vielä tarkistaa vasta lähempänä peliajan sulkeutumista. Suurempaan systeemiin suosikkikaksikolla pari varmistusta. 6 Västerbo Copper ei voi enää pitkään välttyä voitolta. Se hävisi kesäkuun lopun Bergsåkerin startissaan vahvan kirin päätteeksi vain huomisen E3-finaalin suosikkihevosiin kuuluvalle No Doubtille. Viimeksi Solvallassa ori tsemppasi puolestaan rehdisti toiselta ilman vetoapua. Lähdön neljäs ”henkihevonen” on 4 Global Bootleg, joka on tehnyt ihan positiiviset kirit viime starteissaan. Varsinkin toissa kerralla Bollnäsissä, jossa sillä ajettiin ilman takakenkiä ja niin on ilmeisesti tarkoitus tehdä tänäänkin. Juoksunkulku: Natorp Bo pystyy pitämään Armani Degaton kiihdytyksessä ulkopuolellaan ja saa keulat. Asemat sen takaa saa joko 1 T.Midi tai Armani Degato IS-pelisuositus - Toto64-1 Pieni: 3, 5 Suuri: 3, 5, 6, 4

Toto64-2 5 Global Approval on elämänsä tikissä. Viimeksikin se teki Åmålin väärään suuntaan ajetuissa raveissa todella rehdin juoksun johtavan rinnalta ja hävisi voitonkin äärimmäisen niukasti. Todella sopivan näköisessä porukassa ori on väkisinkin kärkihevosia mikäli suorittaa tasollaan. Viimeksi Rättvikissä ensimmäisessä kurvissa laukannut 10 Bastian Boom teki Årjängin Klass II-karsinnassa lupaavan juoksun. Se laukkasi lähtöön jääden porukan hännille edeten jatkossa hyvällä potkulla sisärataa pitkin neljänneksi. Juoksuradan lähtöpaikalta Örjan Kihlströmin ajokki voi päästä hyvinkin nopeasti keulaan asti. Miinuspuolena kolme laukkastarttia peräkkäin herättää aina kysymysmerkkejä ja nyt Bastian Boomilla ajetaan myös kengät jalassa. 13 Zorro Kronos teki viimeksi Rommessa pitkän ja sitkeän kirin nousten kolmanneksi. Voitokas ruuna pystyy nousemaan tässä sakissa takamatkan takarivistä huolimatta korkealle. 12 Gloria Victis olisi kärkipään hevosia mikäli suorittaisi tasollaan, mutta parissa viime startissa se ei ole näyttänyt lainkaan priimalta ja on kysymysmerkki. 6 Thai Ming sai toissa kerralla Färjestadissa täydellisen reissun ja ruuna punnersi vakuuttamatta uransa ensimmäiseen voittoon. Viimeksi Åmålissä juoksu meni alkulaukan jälkeen mahdottomaksi ja tuon kisan voi unohtaa. Suurempaan systeemiin yllätysmerkkinä lapulle pirteät juoksut viime starteissa tehneet 7 Monark Amok ja 8 Cody C.K. Juoksunkulku: Mikä hyvänsä paalun statisteista ensimmäiset keulat saakin, niin joku takamatkalaisista ne käy nopeasti pokkaamassa itselleen. Jos Bastian Boom vain ravaa, niin todennäköisesti se. Pelijakauma: Bastian Boom (27%) ja Thai Ming (17%) ovat liikaa pelattuja. Zorro Kronos (10%) on kohteen paras merkki. IS-pelisuositus - Toto64-2 Pieni: 5, 10, 13, 12, 6 Suuri: 5, 10, 13, 12, 6, 7, 8

Toto64-3 4 Zenit on tehnyt hienoa jälkeä tällä kaudella eikä ole vielä seitsemän startin jälkeen kaksarisijoilta erehtynyt. Hagmyrenin kahden hiitin kisan voiton jälkeen Östersundissa vastaan sattui huippulahjakas Mjölner Apollo ja silloin oli tyytyminen kakkossijaan. Viimeksi Rommessa ori palasi taas voittajakehään hallinnoimalla keulasta varmoin ottein. Vastukset kovenevat kaiken aikaa, mutta Zenit pystyy vastaamaan siihen ja Rikard N Skoglundin ajokki on niin nopea, että päässee taas keulaan. Varmaksi. 5 Silver Jossan palasi reilu kuukausi sitten Bollnäsissä pitkältä tauolta hyvässä vireessä halliten lähdön jokaista metriä. Voitto oli tammalle kymmenes edelliseen 11 starttiin, ja se kertoo kaiken olennaisen kyvyistä. Parin viime startin jälkeen siihen on kuitenkin suhtauduttava pienellä varauksella, sillä Peter Erikssonin ajokki on ottanut pysähdyslaukat heti lähtöön. 7 Klack Nova ei ole juuri urallaan voitoilla juhlinut, mutta sellainen tuli viimeksi Dannerossa, kun nappireissun toisessa ulkona saanut tamma kiri vaivatta kärkeen hyvällä tuloksella 26,4ke. Vertailuna yksikään illan vastustajista ei ole mennyt auton perästäkään täyttä matkaa likikään yhtä kovaa. Seiskaradalta juoksu ei välttämättä onnistu yhtä hyvin kuin viimeksi, vaikka toki rattailla Örjan Kihlström onkin. 9 Hibo Bungal teki Åmålin väärinpäin ajetuissa GS75-raveissa riskin juoksun ja Björn Goop jatkaa tänäänkin kärryillä. Toki vastus on nyt aiempaa kovempi. 6 Egge Piril kiri Årjängissa takajoukoista pirteästi 24,2-vauhtia viimeiset 400 metriä ehtien neljänneksi. Ruuna palasi siihen kisaan tauolta, joten parannusta on oletettavasti luvassa. Juoksunkulku: Zenit avaa keulaan. Pelijakauma: Ei huomauttamista. IS-pelisuositus - Toto64-3 Pieni: 4 Suuri: 4

Toto64-4 Tammojen E3-consolationissa selväksi suosikiksi erottuu 1 Bank Wise As, joka laukkasi karsinnassa juuri oli avannut keulaan. Sitä ennen Axevallassa se lopetti kovan kärkipari Balsamine Font-Oblivion takana 09,1-kyytiä viimeiset 400 metriä. Örjan Kihlströmin ajokki kohtaa nyt oikein sopivan näköisen porukan ja pikkutamma on lähellä koko matkan johtoa. Toki uralla on vasta yksi voitto ja lähdössä on pari niin vähälle huomiolle jäänyttä vastustajaa, että suurempaan systeemiin Bank Wise As varmistetaan. Hyvää jälkeä muuten esittänyt 6 Clockwork on epäonnistunut molempien matkojen E3-karsinnoissa. Toki viimeksi se joutui tekemään pitkän kirin ilman vetoapua, mutta tamma pystyy huomattavasti parempaankin. 3 Global Benchmark teki Färjestadin karsinnassa lupaavan juoksun. Takarivistä lähtenyt tamma jäi jo ennen lähtölinjaa muista muutaman metrin lisää ja kiri sitten hänniltä vahvasti neljänneksi. Se palasi tuohon kisaan pieneltä huililta, joten startti kropassa Stefan Perssonin ajokki lienee nyt vieläkin parempi. 4 Kailua Boko väläytti karsinnassa. Neljännessä ulkona matkannut tamma ei pysynyt loppukurvissa edellään kirineen Clockworkin perässä, mutta suoralle päästyään se kiskoi loppua todella kovaa. Viimeiset 400 metriä Kailua Boko tuli 09,2-vauhtia ja siitä viimeiset 200 metriä olivat taatusti huomattavasti kovemmat. 8 Bluebell Dream jäi samassa karsinnassa voimia tallella pussiin neljänteen sisälle. Nyt sillä ajetaan kengät jalassa ja lähtöpaikkakin verottaa sen verran, että tamma jää varahevoseksi. Juoksunkulku: Bank Wise As pitää sisäradalta keulat. 2 Helluva Am saa asemat sen takaa. Pelijakauma: Global Benchmark (3%) on jäänyt aivan liian vähälle huomiolle. IS-pelisuositus - Toto64-4 Pieni: 1 Suuri: 1, 6, 3

Toto64-5 Viidennen kohteen mailin rykäisy on kinkkinen pelipähkinä. Suomalaisomisteinen 2 Tokarev olkoon niukka suosikki loistavan lähtöpaikkansa ansiosta. Ruunalla on jatkuvasti jotain epäonnea juoksunkuluissa ja voitto roikkuu ilmassa. Jos Ulf Erikssonin ajokki onnistuu pääsemään keulaan, niin se on vahvoilla. 6 Dark Roadster oli hyvä Solvallassa ja Örebrossa, mutta viime Rommen vierailu jätti kysymysmerkkejä, kun ravi katosi maalisuoralla ja voitto meni helpossa lähdössä liian tiukalle. Jörgen Westholmin ajokki lähtee tulisesti liikkeelle. 1 First Ideal Man on juossut jatkuvasti kivikovissa lähdöissä ja vaikeilta lähtöpaikalta juoksunkuluissakaan ei ole ollut tuuria. Esimerkiksi kesäkuun lopun Bergsåkerin Klass II-finaalissa se saattoi jäädä jopa voittovoimissaan pussiin. Viimeksi Rättvikin 4-vuotislähdössä neljännessä ulkona juossut ori kiri 09-vauhtia viimeisen takasuoran ja tuli siitä huolimatta rehdisti perille asti. 3 Diggerman sai viimeksi Rättvikissä keulassa tiukkaa prässiä ja avauskierros paineltiin 12-kyytejä. Se näkyi ymmärrettävästi lopussa. Ruuna on kyvyiltään hyvä hevonen tähän porukkaan ja nopeana lähtijänä saanee loistoreissun. 4 Kasper Trot sijoittuu jatkuvasti kärkipäähän ja kerää tasaisen hyvin rahaa, mutta sattumalta voittotilillä ei ole kuin kaksi talletusta. Ruunalta on puuttunut monta kertaa viimeinen rutistus. 7 Captain My Captain voitti viime kaudella kuusi kertaa ja sellaista ei huono hevonen tee. Lähtöpaikka on nyt haastava. 9 Big Shot esitti viimeksi Solvallassa pirteän kirin takajoukoista. Juoksunkulku: Tulinen alkurynnistys, kun ainakin radoilta 2-4 ja 6 lähdetään urku auki. Joko Tokarev tai Dark Roadster on lopullinen keulahevonen. Pelijakauma: Tokarev (32%) on liikaa luotettu. First Ideal Man (5%) on huippumaistuva ja siinä olisi ainesta rohkeammille pelureille jopa ideavarmaksi. IS-pelisuositus - Toto64-5 Pieni: 2, 6, 1, 3, 4, 7, 9 Suuri: 2, 6, 1, 3, 4, 7, 9

Toto64-6 T64-kohteet päättyvät hyvätasoiseen stayer-matkaan, jossa suosikit lähtevät 60 metrin pakilta. 12 Global Welcome teki jäätävää jälkeä 2- ja 3-vuotiaana voittamalla 15 startistaan 12 kertaa. 4-vuotiskautta voikin pitää pettymyksenä, vaikka toki ori pääsi starttaamaankin vain kuusi kertaa ja voitti kuitenkin Derby-karsinnan. Tämän kauden se pääsi aloittamaan vasta muutama viikko sitten Visbyssa, jossa kiri takaporukoista kevyessä lähdössä tyylikkäästi ykköseksi. Viimeksi Mantorpin kivikovassa 5-vuotislähdössä tehtävä oli kehnolta lähtöpaikalta toivoton jo ennakkoon ja se näkyi passiivisena ajotaktiikkana. Erik Adielsson ei pahemmin ajokkiaan hätistellyt ja ori tuli kulisseissa asiallisesti maaliin. Vaikka illan koitos onkin hyvätasoinen, niin lähes viisi miljoonaa kruunua tienannut Global Welcome on tottunut juoksemaan kovempia lähtöjä. Alustavassa pelijakaumassa Svante Båthin valmennettava on niin hyvässä tarjouksessa, että se jää systeemien ideavarmaksi. 11 Apollon de Kacy on tehnyt lähes identtiset suoritukset parissa viime kisassaan kiriessään pitkillä matkoilla hyvin loppua. Rommessa se ehti niukasti ensimmäiseksi ja kyseisen startin tapaan luokkaorilta napataan tänään ennakkoinfon mukaan kengät pois. 10 Ragazzo Da Sopra voitti viime vuonna kultadivisioonassakin, mutta tällä kaudella ruunasta on puuttunut yksi pykälä ja se palaakin nyt pieneltä huililta. Yksin paalulta lähtevä 1 Borups Tornado yrittää karkuun kovilta takamatkalaisilta. Vaikka aluksi tuntuukin, että moninkertaisesti enemmän tienanneet puskevat lopussa luokallaan ohi, niin Borups Tornado voi tehtävässään jopa onnistua. Se vaikuttaa lahjakkaalta menijältä, joka voitti toissa kerralla Bollnäsissä aivan hölkäten. Viimeksi Solvallassa ruuna sai keulassa ylikovaa prässiä avauskierroksella ja se näkyi lopussa. Juoksunkulku: Borups Tornado lähtee vetämään joukkoa. Takamatkalaiset heittävät varhain reissuun. Pelijakauma: Ragazzo Da Sopran (29%) ja Global Welcomen (20%) prosentit kuuluisivat mielummin olla toisinpäin. IS-pelisuositus - Toto64-6 Pieni: 12 Suuri: 12

IS-pelisuositus Pieni

Toto64-1: 3, 5

Toto64-2: 5, 10, 13, 12, 6

Toto64-3: 4

Toto64-4: 1

Toto64-5: 2, 6, 1, 3, 4, 7, 9

Toto64-6: 12

Hinta: 7,00 €



Tästä kupongille:

https://www.veikkaus.fi/toto?utm_source=isravit&utm_medium=kumppani&utm_campaign=iltasanomat_ravit&date=2020-08-14&track=Rs&race=4&pool=T64&selections=[3,5],[5,10,13,12,6],[4],[1],[2,6,1,3,4,7,9],[12]&stake=0,1&price=7



Suuri

Toto64-1: 3, 5, 6, 4

Toto64-2: 5, 10, 13, 12, 6, 7, 8

Toto64-3: 4

Toto64-4: 1, 6, 3

Toto64-5: 2, 6, 1, 3, 4, 7, 9

Toto64-6: 12

Hinta: 58,80 €



Tästä kupongille:

https://www.veikkaus.fi/toto?utm_source=isravit&utm_medium=kumppani&utm_campaign=iltasanomat_ravit&date=2020-08-14&track=Rs&race=4&pool=T64&selections=[3,5,6,4],[5,10,13,12,6,7,8],[4],[1,6,3],[2,6,1,3,4,7,9],[12]&stake=0,1&price=58,8

PieniToto64-1: 3, 5Toto64-2: 5, 10, 13, 12, 6Toto64-3: 4Toto64-4: 1Toto64-5: 2, 6, 1, 3, 4, 7, 9Toto64-6: 12Hinta: 7,00 €Tästä kupongille:SuuriToto64-1: 3, 5, 6, 4Toto64-2: 5, 10, 13, 12, 6, 7, 8Toto64-3: 4Toto64-4: 1, 6, 3Toto64-5: 2, 6, 1, 3, 4, 7, 9Toto64-6: 12Hinta: 58,80 €Tästä kupongille: