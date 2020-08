Ravivihje: Toto64 Bollnäs 13.8.2020

1 Järvsö Majlis aloitti uransa voittamalla kuudesta startistaan viisi ja oli kerran toinen. Menestyskulku on sittemmin laantunut ymmärrettävästi tehtävien koventuessa. Östersundin ennätysjuoksussa kyseessä oli Tammaderbyn finaali, jossa Mats E Djusen ajokki avasi lujaa keulaan, jatkoi johtavan takana ja vaikka lopussa ankkuriköysi venyikin, niin tulos 25,7ake on kova noteeraus 4-vuotiaalle tammalle. Seuraavan starttinsa Ovikenissa Järvsö Majlis voitti keulasta yläpystyyn, toki vastuskin oli heikko. Viimeksi Hagmyrenissa se otti kilpailu-uransa ensimmäisen laukan, kun otti ritolat lähtökiihdytyksessä.

Jan-Olov Perssonin valmennettava lähtee niin hyvin matkaan, että saa loistavalta lähtöpaikaltaan heti etua muihin ja mailin voltin ollessa kyseessä, koville takamatkalaisille Järvsö Majlisin tavoittaminen voi olla tekemätön paikka. Se jääkin maltillisesti pelattuna systeemien ideavarmaksi.

6 Månremus on juossut aavistuksen kovempia lähtöjä ja on varman ykköshaastaja. Toissa kerralla se oli Årjängin T75-lähdössä johtavan takaa viides jättäen taakseen hyviä menijöitä. Viimeksi Skellefteåssa kyseessä oli hieman samanlainen tehtävä kuin tänäänkin. Ruuna juoksi viimeisen kierroksen toisella ilman vetoapua tullen hyvin perille ja oli toinen. 9 Mustang yllätti viimeksi olemalla Derbyn kolmas. Mistään tuurista ei ollut kyse, vaan ruuna teki oikeasti hyvän juoksun ja nyt kuski vahvistuu huimasti, kun valmentajan jälkeen ohjat ottaa Ove A Lindqvist. Toki on muistettava, että voittosumma lähes tuplaantui.

Kakkossijaekspertti 7 Bleke Gnisten omaa hämmentävän statistiikan. Viimeisimmän voittonsa se otti runsaat kaksi vuotta sitten, jonka jälkeen ruuna on juossut 41 starttia, joista 16 on päättynyt kakkossijaan. Rikard N Skoglundin ajokki on hyvin todennäköinen totohevonen, mutta ei mielekäs hevonen peleissä, joissa etsitään voittajaa. 13 S.T.C.C. Faksen on hyvä hevonen, mutta mailin voltissa takamatkan takarivi on kurja lähtöasetelma ja starttiväliäkin on kertynyt kuusi viikkoa.

Jos jättiyllätystä hakee niin pitkään alle tasonsa suorittaneelta 15 Järvsö Fuxilta riisutaan ennakkotietojen mukaan ensimmäistä kertaa kengät pois.

Juoksunkulku: Järvsö Majlis lähtee vetämään joukkoa eikä anna takamatkalaisten ottaa ilmaiseksi kiinni.

Pelijakauma: Järvsö Majlis (28%) on aavistuksen liian vähän pelattu.