Ravivihje: Toto86 Boden 12.8.2020 – jättipottikierros

Suosikit: Päätöskohteessa 3 Got To Dash on kerännyt keulapsyykillä rouheat peliprosentit ja vastapeli tuntuisi olevan paikallaan. 10 Global Wizard jäi elokuun alun 75-kisasta normaalilta vaikuttaneen lämmityksen jälkeen pois ruunan käyttäydyttyä oudosti. Kaikki on sen jälkeen taas ollut mallillaan, joten Östersundissa 3. sisällä huonoissa selissä mahdollisuutensa menettäneeltä 5-vuotiaalta on lupa odottaa hyvää suoritusta. Kesäkuussa Solvallassa se teki sitkeän suorituksen johtavan rinnalta. Suosikin takaa Mats E. Djusella on saumat luovia se heti hyviin asemiin ja ohittaa vastustajansa lopussa. Got To Dash piti Solvallassa keulasta pintansa maaliin asti, mutta loppupuolikas tultiin enää 15-vauhtia. Hieman virkeälle menijälle lyhyempi matka olisi parempi, mutta pari kierrostakin menee, jos vauhti pysyy maltillisena. Näillä prosenteilla Global Wizard tuntuu kuitenkin paljon kiinnostavammalta ja jää varmaksi.



Haastajat ja yllättäjät: 4 Verozzo siirtyi jokin aika sitten Petri Salmelalle ja nappasi heinäkuun starteissa kärkisijat. Ensin Bodenissa Jagger Bokon takana kakkosen ja viimeksi voiton kierrettyään 3. ulkoa viimeisellä takasuoralla kärjen tuntumaan. Hyvät asemat hankkiessaan korkealle nytkin. 5 Edfromed on tehnyt Suomessa vahvaa jälkeä. Viimeksi ruuna ylsi kuolemanpaikalta tasapääkakkoseksi ylivoimaisen Effronte Photon takana, mutta nappasi samalta paikalta voitonkin Torniossa. Se voi joutua töihin tässäkin. 7 Don Draper on ottanut voittonsa sitkeillä suorituksilla ja on Edfromedin tavoin valmis haalarihommiin. 1 Twice Kronos lukeutuu kyvyiltään lähdön parhaimmistoon. Helmikuussa pehmeästi esiintynyt ruuna tulee kuitenkin pitkältä tauolta, joten Petter Lundberg tyytynee nättiin reissuun. Ei totosijasta silti kannata suuresti yllättyä. Keväällä Uumajassa vahvasti toiseksi takaa kivunnut 8 Gorgeous L.A. oli kihisevä pelihevonen Elitloppet-viikonlopun Diamantstoet-finaaliin, mutta suoritus oli tosi kehno ja sittemmin tamma on huilannut.



Juoksunkulku: Got To Dash ladannee kolmosradalta suuremmitta ongelmitta keulaan, vaikka Twice Kronos ja Verozzokin avaavat reippaasti. Global Wizard päässee suosikin takaa hyvin läpi ja voi saada toiselle radalle vetoapua Edfromedistä tai Don Draperista.



Pelijakauma: Got To Dash (48%) on tuntuvasti liikaa luotettu, Global Wizard (14%) puolestaan ansaitsisi tuplapinnat. Verozzo (6%) on liian vähän pelattu.



Ranking: A) 10, 3 B) 4, 5, 7, 1, 8, 2 C) 9, 6, 11