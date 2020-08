Ravivihje: Toto64 Jägersro 11.8.2020 – 116 818 euroa ekstraa

2 Filip Winner laukkasi viimeksi Jägersrossa lähtöön, mutta sitä ennen Kalmarissa ruuna teki niin kovan juoksun johtavan rinnalta, että samanlaisena se on väkisin tässä porukassa kärkikahinoissa. Etu on myös, että viime vuonna enintään 75 starttia ohjastaneiden lähdössä Alex Persson tuntee ajokkinsa, toisin on monella muulla.

4 Hitthebar on huomioitava pieneltä tauoltakin aikaisin pelikupongilla. Peter Untersteinerin valmennettava on osoittanut riittävyyteensä kovemmissakin lähdöissä. Kolmannen starttinsa pitkän tauon jälkeen juokseva 7 Wood Lane teki viimeksi Jägersrossa kovan juoksun johtavan rinnalta ollen ehkä parempi kuin koskaan. Kohde yritetään selvittää näillä kolmella merkillä, vaikka maililla takarivistä 11 Cash Bore, 12 Geena Journey ja 10 Nille Sånna ovat esittäneet niin hyvää kuntoa viime starteissaan, että vähänkin ylivauhtisella juoksulla ne pystyvät nousemaan kärkipäähän.

Juoksunkulku: 1 Red Mile Brodde ottaa ensimmäiset keulat. Jatkossa ne voivat olla tarjolla Filip Winnerille.

Pelijakauma: Ei isompaa huomauttamista.