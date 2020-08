Ravivihje: Toto64 Solvalla 10.8.2020

Toto64-1 5 Milady Grace on kohonnut avauskohteen selväksi suosikiksi, vaikka avausstartti Daniel Redéniltä ei vielä suurempia hurraahuutoja aiheuttanutkaan. Tamman kiri ei kolmannella juuri edennyt ja se tuli maaliin asiallisesti vauhtinsa pitäen. Tähän starttiin se lienee jo huomattavasti parempi ja menestyäkseen pitääkin olla, sillä vastus on pienestä lähdöstä huolimatta tasokas. Urallaan epäonnesta kärsinyt tamma kuuluu kyvyiltään aivan ikäluokkansa kärkipäähän ja parhaimmillaan se voisi olla tähän porukkaan pitelemätön, mutta ilman tuoreita onnistumisia varmistukset ovat paikallaan. Lähdön pelillisesti kiinnostavin tapaus on 4 Digital Class, joka on tehnyt viimeisissään hyvää työtä tasokkaissa tehtävissä. Viimeksi Mats A Djusen ajokki tuli takapareista päätöstuhannen 12,6-kyytiä ja runttasi pitkän kirin rehdisti perille asti. Solvallassa kesäkuun lopulla vastassa oli tammaparhaimmistoa Racing Broddan johdolla ja Stefan Melanderin suojatti tuli sielläkin hienolla tyylillä kolmantena maaliin. Voltin nelonen aiheuttaa haasteita kiihdytykseen, mutta onnistuneella juoksulla tamma pystyy nujertamaan kirissä koviakin hevosia. 7 Aleppo Pine ei ole tämän vuoden puolella vielä totosijoille yltänyt, mutta Roger Walmannin suojatti kilpailee huomattavasti tauluaan paremmassa iskussa. Viimeksi se oli tasokkaassa viisivuotislähdössä hyvännäköisenä pitkään vailla kiritiloja, mutta ei kyennyt rajussa vauhdissa enää kunnon rytminvaihdokseen. Lähtö on nyt kevyempi ja tamman kilpailuvire selvässä nousussa. 3 Rajah Silvio ei viimeksi ollut parhaimmillaan, mutta kaksi ensimmäistä starttia tauon jälkeen olivat lupaavia. Ruuna ei ole luokaltaan ihan lähdön suosikkien veroinen, mutta suoritusvarmempi ja juoksu onnistuu hyvältä paikalta varmasti. 6 Global Withdrawl on huipputason hevonen, mutta palaa tähän pitkät tauolta ja ruunan suurimmat meriitit ovat suurimmaksi osaksi tulleet keulapaikalta. Taustavoimien ennakkokommenttien mukaan tämän kilpailun tarkoitus on lähinnä päästä takaisin starttirytmiin ja taktiikka lieneekin melko passiivinen. Korkealla peliosuudella se jää nyt vain varahevosen rooliin. Juoksunkulku: Rajah Silvio lienee paalun nopein, mutta Goopin taktiikka on kysymysmerkki viime kerran heikomman esityksen jälkeen. Keula lienee tarjolla Milady Gracelle, jos se tekee päättäväisen hyökkäyksen ensimmäisellä takasuoralla. Pelijakauma: Digital Class (8%) on maukas merkki. IS-pelisuositus - Toto64-1 Pieni: 5, 4, 7, 3 Suuri: 5, 4, 7, 3

Toto64-2 Toisen kohteen selvällä ennakkosuosikilla 2 Girlluggage Racingilla on allaan kaksi hienoa voittoa. Ensin Vaggerydissä se täräytti johtavan takaa terävällä spurtilla kalkkiviivoilla ykköseksi ja viimeksi Mantorpissa se oli selvästi paras johtavan rinnalta. Ohjastaja vahvistuu Erik Adielssonin hypätessä rattaille, mutta juoksunkulussa on omat kysymysmerkkinsä tälläkin kertaa. Varmistamisessa on ideaa alustavan peliosuuden hipoessa kuuttakymmentä prosenttia. Martti Ala-Seppälä huusi 5 Keystone Bullseyen 50 000 dollarilla Harrisburgin huutokaupasta vuonna 2018 ja suvukas tamma suorittaa nyt debyyttinsä Euroopan kaviourilla. Pitkä tauko asettaa luonnollisesti omat kysymysmerkkinsä ja Goopin tallin ennakkokommentitkin ovat ympäripyöreitä jenkkitamman iskukyvyn suhteen. Alle kymmenen prosentin peliosuus on silti kiinnostava tarjous. 3 Goes All Magic linkaisi viimeksi takamatkan juoksuradalta jo avauskaarteessa keulaan, eikä sen jälkeen enää paikastaan luopunut. Arvikassa se kiri johtavan takaa voittaneen tuntumaan. Henrik Åslundin ajokki on räväkkä avaaja ja pyrkinee alussa kaikin voimin piikkipaikalle. 10 Enge Astarte tulee mainiossa vireessä kilpailevasta Roni Paldanin valmennustallista ja ylivauhtisessa juoksussa sekin pystyy kamppailemaan lähdön kärkisijoista. Viimeksi Solvallassa se tuli kuudennesta ulkoa päätösringin 13,3-kyytiä ja kohosi väkevällä loppuvedolla neljänneksi. 4 Teton Miss Annie polki Axevallassa hienon lyhyen matkan tuloksen johtavan takaa ja hävisi vain kovalle kärkikaksikolle. Reipas avaaja tähdännee jälleen samaan juoksupaikkaan ja tilojen avauduttua voittokaan ei ole mahdoton ajatus. Juoksunkulku: Vaikeasti arvioitava kiihdytys. Goes All Magic ja Teton Miss Annie ovat periaatteessa nopeimmat, mutta Erik Adielsson saattaa tuoda suosikillekin lisäpykälää alkuun. Keystone Bullseye on kiihdytyksen jokerikortti. Pelijakauma: Girlluggage Racing (60%) on ylipelattu. Keystone Bullseye (9%) on maistuva, samoin Enge Astarte (3%). IS-pelisuositus - Toto64-2 Pieni: 2, 5 Suuri: 2, 5, 3, 10, 4

Toto64-3 4 Comand on jäänyt alustavasti turhan reippaasti ykkössuosikin varjoon ja luotetaan kolmannessa kohteessa rohkeasti varmaksi. Ruuna kamppaili Axevallassa upeasti hurjaa Elegant Imaa vastaan 11-avauksen ja 12,1-vauhtisen tuhannen jälkeen ja nappasi kunniakkaan kolmosen. Toissa kerralla Halmstadissa Robert Bergh kierrätti ajokkinsa ennakkoluulottomasti johtaneen Hacker Amin rinnalle, josta se laukkasi viimeisen takasuoran alussa hylkäykseen. Rohkea ajotaktiikka kertonee hyviä asioita treenarin uskosta hevosen kapasiteettiin. Tällä kertaa sillä on hyvät saumat täysin omaan juoksuun keulapaikalla ja siitä sen täytyy olla lähellä voittoa. Timo Nurmoksen tallin 1 Express Love pääsi viimeksi avauskaarteessa suosiolla keulaan ja piti siitä ajettuna niukkaan voittoon. Mitään erityisen säväyttävää tuossa voitossa ei kuitenkaan ollut. Ennakkokommenttien mukaan ruunaa rakennetaan tietoisesti kohti Kriteriumia ja eiköhän ajotaktiikkakin ole edelleen suht maltillinen. 9 Take It Easy Tour ei kestänyt viimeksi Elegant Iman kyydissä ja taipui lopussa selvästi. Ori kuitenkin kehittynee jatkuvasti starttien myötä ja juoksee nyt ilman takakenkiä. Näistä asemista suosikkikaksikon lyöminen tulisi silti yllätyksenä. 5 Lucifer Sam ei ole vielä totokolmikosta erehtynyt ja taistelee kärkisijoista tässäkin. Viimeksi se sai tulla kiertelemättä perille ja nappasi totosijan selvästi kärkikaksikon takana. Juoksunkulku: Comand täräyttää keulaan, eikä luovu paikastaan. Matkavauhti saattaa olla verkkaista. Pelijakauma: Comand (21%) on kakkossuosikkina kiinnostava varmayritys. IS-pelisuositus - Toto64-3 Pieni: 4 Suuri: 4

Toto64-4 4 Arizona Dream on aloittanut Timo Nurmokselta kaksijakoisilla esityksillä. Ruotsin avausstartissa sen huumori hyytyi keulapaikalta jo loppukaarteessa, mutta Lindesbergissä se paineli johtavan rinnalta selvään voittoon. On turvallista kuitenkin olettaa, että Nurmoksen käsissä ruunalla on edelleen kapasiteettia parantaa ja hyvältä paikalta se kuuluu neljännen kohteen perusmerkkeihin. Ruuna juoksee nyt viime starteista poiketen jenkkikärryillä. 2 Samvaisin toissa esitys Jokimaalla oli huippuhyvä, kun se hävisi vain kovimpiin derbynimiin lukeutuvalle Always Readylle. Tällä kertaa eturivissä ei ole rakettiavaajia, joten Tuomas Korvenojan ajokki voi saada kakkosradalta hyvät asemat läheltä kärkeä, eikä keulajuoksukaan ole täysin poissuljettu ajatus. 10 Astronascente Zac on napannut urallaan kaikki voitot johtopaikalta ja takarivistä tehtävästä tulee nyt erilainen. Åbyssa se hallitsi kärkipaikalta tapahtumia vamasti 11-lopetuksessa. Björn Goopin suojatti saattaa kilpailla nyt ensimmäistä kertaa jenkkikärryillä, mikä olisi mielenkiintoinen varustemuutos. Alustava peliosuus on kuitenkin turhan korkealla. 1 Ninja's Kiss ei tasaisena avaajana hyödy lyhyestä juoksumatkasta, eikä ykkösradan paikastaan. Solvallassa se sai tulla kiertelemättä ja ylitti linjan hyvällä potkulla kakkosena vain lahjakkaalle Zenzero Jetille häviten. Tamma juoksee ilman kaikkia kenkiä ensimmäistä kertaa urallaan ja jatkaa viime startin tapaan hybridikärryillä. Juoksun onnistuessa voittokaan ei yllättäisi. Jättiyllättäjänä mukaan 8 Mission Beach, joka voisi rakettiavauksella lingota ulkoa aina keulapaikalle asti. Viimeksi se oli pitkään pussissa ja näytti vahvalta, mutta maalisuoralla ei tapahtunutkaan suurempaa rytminvaihdosta tilojen avauduttua. Tammalla on kykyjä parempaankin. Juoksunkulku: Eturivin suosikeissa ei ole starttiraketteja. Arizona Dreamilla saattaa löytyä ruutia nähtyä kovempiinkin kiihdytyksiin. Mission Beach on todella nopea, jos Ulf Ohlsson lyö ulkoa kovat piippuun. Pelijakauma: Astronascente Zac (28%) on turhan paljon pelattu. Mission Beachin (1%) ei kuuluisi olla ihan pelaamaton. IS-pelisuositus - Toto64-4 Pieni: 4, 2, 10, 1, 8 Suuri: 4, 2, 10, 1, 8

Toto64-5 Einari Vidgren Oy:n omistama 1 Djokovic on syttymässä huippuvireeseen sopivasti syksyn rahalähtöjen kynnyksellä. Solvallassa ruuna kiersi jo varhaisessa vaiheessa keulapaikalle ja karkasi lopussa helposti vastustajiltaan. Mattias Djusen suojatin voittosumma on vielä varsin maltillinen sen kapasiteettiin nähden, mutta laukat ovat olleet usein turhan pinnassa. Ehjällä juoksulla ruuna pystyy voittokamppailuun juoksunkulusta riippumatta. 6 Speedy Tilly suoritti väkevän avauksen Robert Berghin valmennustallista ja jatkoa odotellaan suurella mielenkiinnolla. Ruuna taivalsi johtavan rinnalla ja tsemppasi vahvasti totoon loppusuoran kamppailussa. Ruuna parantanee edelleen saatuaan startin alle ja nopealla avaajalla pyrittäneen nyt keulapaikalle. 4 Moses kilpailee ensimmäistä kertaa urallaan ilman kaikkia kenkiä, mikä voi tuoda uutta virtaa viimeisissään hieman tasaisesti esiintyneen ruunan otteisiin. Toukokuun alun voittostartissa se puolusti sisäradalta helposti keulat ja karkasi lopussa virtavalla tyylillä väljään voittoon. 10 He's Marvelous on kohoamassa kohti huippukuntoa ja vahva ruuna hyötyy normaalia pidemmästä juoksumatkasta. Viimeksi Björn Goopin suojatti kamppaili johtavan rinnalta hyvin kakkoseksi ja parantanee edelleen saatuaan startin alle. Ravivaikeudet ovat hidastaneet sen nousua sarjoissa, eikä se ole luotettavin tapaus edelleenkään. 8 Bottnas Fantom sai viimeksi Bollnäsin 75-lähdössä rajun tyhjennysharjoituksen tempoilevan ja raskaan juoksun jälkeen. Timo Nurmoksen suojatilla on kykyjä tähän porukkaan, jos se on ottanut viime startin oikealla tavalla. Ulkoradan lähtöpaikalta tarvitaan toki tuuriakin menestymiseen. Yllättäjäosastolta mukaan vielä kaksi merkkiä. 5 Bear Baharehilla on viime syksyltä menestystä 75-tasoltakin ja startit vienevät kilpailuvirettä koko ajan parempaan suuntaan. 11 Rotate kilpaili viimeksi hurjia Ecurie D:tä, Brother Billiä ja kumppaneita vastaan ja paikkaili alun laukkansa vielä vahvalla loppuvedolla. Takarivistä juoksunkulkuun tarvitaan tietysti paljon tuuria, mutta ei se silti ihan pelaamaton kuuluisi tässä olla. Juoksunkulku: Djokovic kiihtyy asiallisesti, mutta tuskin pystyy puolustamaan sisärataansa. Moses kiihtyy hyvin, mutta saattaa tällä matkalla luopua paikastaan, jos Speedy Tilly tulee vaateliaana rinnalle. Reipas alkumatka ei kuitenkaan yllättäisi. He's Marvelous kiertyy johtavan rinnalle vauhdin rauhoittuessa. Pelijakauma: Ei suurempia vääristymiä. He's Marvelous (16%) on hieman ylipelattu. IS-pelisuositus - Toto64-5 Pieni: 1, 6, 4 Suuri: 1, 6, 4, 10, 8, 5, 11

Toto64-6 8 Golden Tricks on noussut starttien myötä huipputasolleen hankalan alkukauden jälkeen. Viimeksi Mikkelissä tamma haastoi Mascate Matchin hurjaan voittomatsiin johtavan rinnalta. Halmstadissa se tuli loppumetreillä selästä iskeneen Grande Diva Sisun ohittamaksi. Tällä kertaa ulkoradalta on tiedossa lisämetrejä alkumatkalle, eikä keulapaikka ole välttämättä jatkossakaan tarjolla. Siitäkin huolimatta Daniel Redénin tamma tuntuu tähän tehtävään yksinkertaisesti vain muita kovemmalta hevoselta ja luotetaan vihjesysteemeissä varmaksi. 3 No Limit Queen on tauluaan paremmassa iskussa ja pystyy keulasta heittämään haasteen suosikillekin. Viimeksi StoChampionatetin finaalissa se suoritti rehdin lopetuksen takajoukoista kellottaen viimeiset 800 metriä 10,8-kyytiä. Tamma juoksee nyt kengät jalassa, mikä on laskettava miinukseksi. 10 Anita Roc on yksi kolmesta Goopin tallin osallistujasta ja varustetaan nyt jenkkikärryillä ensimmäistä kertaa Ruotsissa. Viimeksi tehtävä oli takajoukoista toivoton kovatempoisella maililla. 7 Amelie Grif kiri viimeksi vahvasti kolmanneksi ja parantaa kaiken aikaa otteitaan. Lähtöpaikka on tasaiselle avaajalle jälleen haastava ja voittoon asti venyminen on tiukassa. 9 Global Allegiance jysäytti viimeksi kunnon totopommin toisesta ulkoa. Voittoon asti nouseminen tulisi jälleen yllätyksenä hyvästä lähtöpaikasta huolimatta. Juoksunkulku: No Limit Queen etenee keulaan avauskaarteen aikana ja saa Golden Tricksin rinnalleen, tai edelleen. Matkavauhti on verkkaista. Pelijakauma: Global Allegiance (8%) on ylipelattu. Amelie Grifille (3%) ja Anita Rocille (3%) kuuluisi muutama pinna lisää. IS-pelisuositus - Toto64-6 Pieni: 8 Suuri: 8

IS-pelisuositus Pieni

Toto64-1: 5, 4, 7, 3

Toto64-2: 2, 5

Toto64-3: 4

Toto64-4: 4, 2, 10, 1, 8

Toto64-5: 1, 6, 4

Toto64-6: 8

Hinta: 12,00 €



Tästä kupongille:

https://www.veikkaus.fi/toto?utm_source=isravit&utm_medium=kumppani&utm_campaign=iltasanomat_ravit&date=2020-08-10&track=Sv&race=4&pool=T64&selections=[5,4,7,3],[2,5],[4],[4,2,10,1,8],[1,6,4],[8]&stake=0,1&price=12



Suuri

Toto64-1: 5, 4, 7, 3

Toto64-2: 2, 5, 3, 10, 4

Toto64-3: 4

Toto64-4: 4, 2, 10, 1, 8

Toto64-5: 1, 6, 4, 10, 8, 5, 11

Toto64-6: 8

Hinta: 70,00 €



Tästä kupongille:

https://www.veikkaus.fi/toto?utm_source=isravit&utm_medium=kumppani&utm_campaign=iltasanomat_ravit&date=2020-08-10&track=Sv&race=4&pool=T64&selections=[5,4,7,3],[2,5,3,10,4],[4],[4,2,10,1,8],[1,6,4,10,8,5,11],[8]&stake=0,1&price=70

