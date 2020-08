Ravivihje: Toto75 Dannero 9.8.2020

Avauskohteen suosikiksi kohoaa huippuiskuun virinnyt 3 From The Mine. Viimeksi ruunalle sattui työtapaturma hevosen lyötyä kärryihin loppukaarteessa. Bergsåkerissa se hallitsi 75-finaalia keulapaikalta niukasti, mutta lopulta varmasti maaliin asti. Catarina Norqvistin suojatti vastailee huippuvireessään todella sitkeästi keulapaikalta ja normaalimatka suosii muihin suosikkeihin nähden.

7 Balfour on kovissa liemissä rutinoitunut ruuna ja kohoamassa hiljalleen kohti huippuvirettä talven Ranskan kiertueen jälkeen. Viimeksi Robert Bergh kannusti ajokkinsa heti startista keulapaikalle, josta se piti niukasti ykköseksi pahimman haastajan laukattua maalisuoralla. Tällä kertaa juoksusta tulee haastavampi, kun keulapaikka ei ole suosiolla tarjolla. Berghin aggressiivinen taktiikka avaisi mahdollisuuksia lähdön koville kirihevosille.

5 Bucks To Burn tekee jatkuvasti perusrehtiä työtä, mutta voitot ovat viime aikoina kiertäneet. Bergsåkerissa se nousi toisesta ulkoa Balfourin kovimmaksi haastajaksi, kun Shocking Superman laukkasi välistä. Solvallassa se tuli sisäratajuoksulla voittaneen Very Kronosin imussa maaliin. Reippaalla matkavauhdilla Örjan KIhlströmin ajokki on kirissä vaarallinen. Alustavat pinnat silti turhan korkealla.

4 Hard Times kilpailee huomattavasti riviään paremmassa iskussa ja pystyy ylivauhtisella juoksulla lähdön voittoonkin. Viimeksi hevonen kilpaili kultadivarin finaalissa, jossa kellotteli taustalla viimeisen tuhannen kymppiä, vaikka sijoitus keskikastiin jäikin. Toukokuun lopun Harper Hanoversissa se lopetti joukon hänniltä vahvasti viidenneksi.

Juoksunkulku: From The Mine on selvästi nopein ja ottaa keulapaikan. Balfour kiihtyy ulkoa hyvin ja etenee rinnalle.

Pelijakauma: From The Minen (22%) kuuluisi olla suosikki. Yllättäjäosaston kiinnostavin on Hard Times (4%).