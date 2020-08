Ravivihje: Toto75 Åby 8.8.2020

Toto75-1 Suosikki: 4 Unoicsdue Gnafa' vaikuttaa kierroksen vahvimmalta tukipilarilta Klass I -finaalissa, sillä keulapaikka häämöttää loistoasemista Björn Goopin italialaiselle. Ori vakuutti suuresti heinäkuun alussa Halmstadin 75:ssä irrottelemalla keulasta 09,6-lopetuksessa ylivoimavoittoon. Jägersron esitys kolmella kierroksellakaan ei ollut huono, vaikka Who's Who kirikin loppusuoralla edelle. Normaalimatka sopinee sille kuitenkin paremmin, ja kun kovimpien vastustajien juoksupaikka jää suosikin taakse, on varmavalinta selviö.

Haastajat ja yllättäjät: 1 Pleasure For Cash osoitti viimeksi parasta osaamistaan jyräämällä 3. ulkoa 09,1-vauhtisella 800 metrin kirillä helppoon voittoon. Voittosummaansa kyvykkäämpi ruuna ei kuitenkaan todennäköisesti pysty puolustamaan kärkipaikkaa sisäradalta, eikä suosikin lyöminen takaa ole kovin helppoa. Ravilla silti korkealle, jos pitkä reissu ei aiheuta hieman herkälle hevoselle ongelmia. Pelimielessä 3 Mellby Granat on haastajista vähän pelattuna kiinnostavampi. Robert Berghin suojatti kulki Årjängissä sisältä lopun reippaalla otteella ja paransi kauden avauskisasta selvästi. Jos suosikkiin ei luota, kannattaa 5-vuotias mahduttaa hyvältä paikalta mukaan. Keväällä otsikoihin ponkaissut 9 Four Guys Dream kohtasi välillä ongelmia, mutta voitti muutama viikko sitten suoraan tauolta ennätysajallaan. Toki muiden vauhdinpito auttoi asiaa. Hyvän lähtijän takaa ruuna voisi päästä taas kelpo asemiin. Årjängissä keulasta helppoon tyyliin voittaneen 12 Strong Pepperin asetelmat ovat tällä kertaa vaikeat. Hyvä sijoitus on toki nytkin mahdollinen. Nopea 2 Charlock Wiking hakee paikkaa johtavan peesistä, josta Magnus Jakobssonin suojatti voi venyä tototaistoon. Voitto tulisi nappireissullakin yllätyksenä.

Juoksunkulku: Charlock Wiking ohittaa Pleasure For Cashin kiihdytyksessä. Keskeltä hyvin käynnistyvä Unoicsdue Gnafa' hakee kuitenkin nopeasti kärkipaikan. 5 Cyrano De B. ajautuu toisen radan vetäjäksi?

Pelijakauma: Unoicsdue Gnafa' (68%) voittanee lähdön lähes kaksi kertaa kolmesta, joten prosentit ovat ok. Mellby Granat (3%) on jäänyt muista liian pienelle peliosuudelle.

Ranking: A) 4 B) 1, 3, 9, 12, 2 C) 5, 6, 7, 8, 10, 11 IS-pelisuositus - Toto75-1 Pieni: 4 Suuri: 4

Toto75-2 Suosikit: Alimpaan finaaliin on tarjolla varsin vahva suosikkipari. 7 Champ Lane latasi Bollnäsissä ulkoakin heti eteenpäin ja keulaan päästyä Timo Nurmoksen 4-vuotiaan loppumatka sujuikin helppoon tyyliin. Örjan Kihlströmin ajokki on kovinta vastustajaa ripeämpi alussa ja sen myötä myös todennäköisempi menestyjä. Keulaan pääseminen ei kuitenkaan ole täysin selvää ja siihen nähden peliosuus tuntuu selvästi liian suurelta. 6 Newport Beach haki myös 75-voitossaan aikaisin johtopaikan ja tyylitteli sen jälkeen vaivattomaan voittoon. Juoksusta voi tulla tällä kertaa vaativampi, mutta voitokkaalla saksalaisella on kyllä resursseja menestyä nykysarjoissaan kiertelemälläkin.

Haastajat ja yllättäjät: Kapasiteetiltaan muut tuntuvat numeroa pienemmiltä, mutta jos edellä mainitut joutuvat tekemään matkalla töitä, ehkä yllätyskin voisi olla mahdollinen. 2 Arvid S.H. luovutti Halmstadissa pitkällä matkalla kärkipaikan Newport Beachille ja tuli tämän vanavedessä juosten maaliin, uhkaamatta tosin. Se voi saada suotuisan juoksun tälläkin kertaa ja on prosenttien valossa kiinnostavin haastaja. 1 Mistelns Napoleon on voittanut kesän molemmat kisansa keulapaikalta ja valmentaja haluaa jatkaa samalla taktiikalla finaalissakin. Erittäin rivakalta kiihdyttäjältä on vaikea riistää ulkopuolelta kärkipaikkaa. Suosikkipari vaikuttaa melko kovalta torjuttavalta loppuun asti, mutta melko vähän pelattuna todennäköistä keulahevosta ei ole silti syytä aliarvioida. Isompaan systeemiin nostetaan yllätysosastolta vielä jenkkikärryjä mahdollisesti testaava 9 Lord Horse, joka pyrkii puolustamaan Mistelns Napoleonin selän. Jos kärkihevosen puhti riittää loppusuoralle asti, ei Mats Karlssonin ruunan tarvitse olla loppuvedollaan aivan ulkona kuvioista. 4 Pine Muscle venyi johtavan takaa yllätysvoittoon Årjängissä, mutta samalle paikalle pääseminen voi olla tässä hankalampaa. Ulkoa kiertämällä ruunan rahkeet eivät ehkä riitä kärkeen saakka. 5 Ekås Future pinnisteli pari viikkoa sitten Champ Lanen takana toiseksi, mutta parempaakin suoritusta odoteltiin. Juoksupaikka voi jäädä taas kauemmas parijonoon ja kuskinvaihdoskin on negatiivinen.

Juoksunkulku: Mistelns Napoleon pitää sisältä keulapaikan hallussaan ja ilman suurta revitystä siitä ilmeisesti myös ajetaan. Champ Lane lähtee suosikeista reippaammin ja voi olla nopeasti johtavan rinnalla. Siinä tapauksessa Peter Ingvesin voi olla hankala tehdä aikaista ratkaisua Newport Beachin rattailla.

Pelijakauma: Champ Lanen (61%) ja Newport Beachin (19%) ero prosenteissa on liian suuri. Arvid S.H. (2%) ja Lord Horse (2%) ansaitsisivat enemmän huomiota.

Ranking: A) 7, 6 B) 2, 1, 9, 4, 5 C) 12, 11, 3, 8 IS-pelisuositus - Toto75-2 Pieni: 7, 6 Suuri: 7, 6, 2, 1, 9

Toto75-3 Suosikki: Myös kierroksen toinen suosikkivarma tulee Björn Goopin käsistä. 6 Aramis Bar on kuulunut koko ajan 4-vuotisikäluokan kärkinimiin, mutta ilman takakenkiä ori löysi otteisiinsa viimeksi vielä pykälän lisää. Se sai Bergsåkerissa 2. ulkoa eteensä tyhjän radan viimeisen takasuoran alussa, eikä antanut 09-lopetuksessa taaempaa yrittäneelle Hail Marylle mitään mahdollisuuksia ohittamiseen. Tällä kertaa Aramis Barilla on hyvät saumat päästä startissa kovimman vastustajan ohi hakemaan keulapaikka ja viime esityksen perusteella sen lyöminen on sen jälkeen vaikeaa.

Haastajat ja yllättäjät: 5 Power ei ole startannut sitten toukokuun puolivälin, jolloin se yritti hänniltä Mantorpissa pitkää kiriä, muttei lopulta pystynyt Ecurie D:n voittamassa lähdössä kamppailemaan kärkisijoista. Täysin putkeen sen suoritukset eivät menneet alkukaudesta muutenkaan, mutta luokka on toki kova, ehkä jopa suosikkia parempi. Tauko ja Derby tähtäimessä se tuntuu kuitenkin tässä selkeästi altavastaajalta. Loisto-otteita kovissakin lähdöissä väläytellyt 9 Tabasco C.D. jäi Eskilstunan kovassa kisassa johtavan rinnalle ja väsyi loppukaarteessa. Jos vire on entisellään, pystyy liukasliikkeinen ori ohittamaan kirissä monet. 4 Golden Dream M.E. ei tunnu aivan parhaiden veroiselta hevoselta, mutta lähtönopeus auttaa norjalaisen usein hyviin asemiin ja menestykseenkin. Viimeksi Noralf Braekkenin suojatti hävisi 2. sisältä Aramis Barille paljon, vaikka toki virui hetken aikaan viimeisellä takasuoralla keulasta väsyneen Acciaion takana. Jarlsbergin finaalin keulasta voittanut ori tyytynee tässä suosikin selkään ja hakee open stretchiä pitkin kärkisijaa. Totosauma. 8 Ultion Face meni viimeksi Ecurie D:n voittamassa lähdössä 3. sisältä minkä pystyi. Paikka hankaloittaa nyt, mutta luokaltaan se on lähdön parhaimmistoa. Kengät jalassa ja Derby tähtäimessä ei kuitenkaan erityisen kiinnostava pelillisesti tällä kertaa. 1 Galileo Amin voitto tulisi näin kovassa seurassa vielä yllätyksenä, mutta suotuisan juoksun sisällä saava ori voi venyä hyvään sijoitukseen. 11 Marvellous Tooma jatkaa iskussa, mutta ilman ylikovaa matkavauhtia kärkeen yltäminen ei takaa luultavasti onnistu. 10,9-vauhtisesta päätöslenkistä huolimatta sijoitus jäi viimeksi hänniltä vaatimattomaksi.

Juoksunkulku: Galileo Am käynnistyy suhteellisen hyvin, mutta pystyy tuskin vastaamaan Golden Dream M.E:lle. Niin ikään reippaasti lähtevä Aramis Bar on nopeasti edellä mainitun kimpussa ja keulassa. Power voi tulla johtavan ulkopuolelle.

Pelijakauma: Aramis Bar (47%) voisi olla aavistuksen enemmänkin pelattu. Golden Dream M.E:n (11%) pinnoista muutama kuuluisi Tabasco C.D:lle (4%).

Ranking: A) 6 B) 5, 9, 4, 8, 1, 11 C) 2, 7, 3, 10 IS-pelisuositus - Toto75-3 Pieni: 6 Suuri: 6

Toto75-4 Suosikit: Diamantstoet-finaalin ykköshevoseksi nostetaan paalulta kärkipaikalle hamuava 4 Sunettan Palema. Johtopaikalla viimeksi ravannut 4-vuotias latoi reipasvauhtisella maalisuoralla niukkaan, mutta varmaan voittoon, eikä sille ehkä vastata tässäkään sisäpuolelta kovin pitkään. 13-tulokseen kärjestä pystyvä tamma ei ole takaa tuleville helppo pala. Rättvikissä keulasta voittoon vastannut 9 Anthara Bi jäi viimeksi alkumatkalla kovimman vastustajan taakse, mutta Björn Goop ei siitä hätkähtänyt, vaan puolimatkassa rinnalle kiertänyt ja takasuoralla keulan taakse pudottanut tamma kuittasi maalisuoralla hallitusti edelle. Kelvollisesti avaava 4-vuotias pystyy tässäkin voittomatsiin.

Haastajat ja yllättäjät: Huippukuntoiset 15 Karamel Hill ja 14 Millie Millionaire ovat 40 metristä kovan tehtävän edessä, mikäli kärjessä paahdetaan 13-vauhtia läpi. Jos taas paaluhevosille tulee laukkoja, tilanne voi muuttua nopeastikin ja pidemmänkin kirin kestävät miljonäärit nousevat matsiin. Karamel Hill kulki viimeksi 3. ulkoa kirinsä alle 10-vauhtia, mutta voittajaa oli mahdoton tavoittaa. Sen perässä samassa kisassa kolmanneksi noussut Millie Millionaire kävi sen jälkeen Ranskan Enghienissä, jossa se nousi ulkoratoja pitkin lopussa voittajaksi. Vähän pelatuista kiehtovin on 11 Darah Bibo, sillä se pääsee juoksuradan avulla takaakin heti lähelle kärkeä. Avauskurviin viimeksi laukannut 5-vuotias teki aiemmin erinomaista jälkeä kirien mm. kesäkuun alussa takaa kevyellä askeleella voittoon ja tsempaten sen jälkeen johtavan rinnalta 75-sarjassa toiseksi. 5 Princess Kloster yritti viimeksi haastaa johtavan takaa lopussa Sunettan Palemaa, mutta ei päässyt edelle. Lähtöpaikka saman vastustajan ulkopuolella voi tietää ratkaisevasti vaikeampaa juoksua, mutta asemien löytyessä sujuvasti Peter Untersteinerin suojattikin voi venyä korkealle. 6 Dixie Brick on kapasiteetiltaan täysin kilpailukykyinen lähdön parhaiden kanssa, mutta alku on ollut sille toisinaan turhan tahmea. Jos juoksupaikka ei jää liian taakse, on viimeksi asiallisesti takaa kolmanneksi nousseelle parempikin sijoitus mahdollinen. Yllätyksellekin on tässä lähdössä sijaa ja mainittujen ulkopuoleltakin löytyy vielä potentiaalisia menijöitä. Tasaisen reipas matkavauhti voi mahdollistaa myös sisärataa kärjen tuntumassa juoksevien menestymisen, joten isompaan vihjesysteemiin rastataankin koko neljäntoista tamman katras.

Juoksunkulku: Paalun sisimpien ratojen hevoset avaavat mukavasti, mutta Sunettan Paleman selkä kelvannee kaikille. Darah Bibo avaa liukkaimmin 20 metristä. Jos Anthara Bi tulee aikaisin kohti kärkeä, voi se tarjota mahdollisuuden myös tallikaveri Karamel Hillille edetä ”turvallisesti” johtavan rinnalle.

Pelijakauma: Sunettan Paleman (15%) pitäisi olla niukka suosikki liikaa peliä keränneen Anthara Bin (25%) sijaan. Darah Bibo (3%) on edullinen.

Ranking: A) 4, 9, 15, 14 B) 11, 5, 6, 8, 7, 12, 10, 1, 2, 3 C) - IS-pelisuositus - Toto75-4 Pieni: 4, 9, 15, 14, 11 Suuri: 4, 9, 15, 14, 11, 5, 6, 8, 7, 12, 10, 1, 2, 3

Toto75-5 Ideavarma: Tasaisen pronssifinaalin idea on aivan liian vähälle pelille jäänyt 6 Adde S.H. Talvella 75-voiton johtavan rinnalta ottanut ja finaalissakin samalta paikalta toiseksi puristanut ruuna teki heinäkuun alussa pienen paussin jälkeen Halmstadissa asiallisen suorituksen, mutta oli viime kerralla vielä tuntuvasti parempi. Takajoukoista päätöskierroksella vauhdikkaasti liikkunut 5-vuotias kurotti loppusuoralla jo kärkeen, mutta Andre Ward iski linjalla edelle. Peter Untersteinerin suojatti avaa varsin hyvin ja olisi hieman lähempää kärkeä viime suorituksen uusiessaan lähellä voittoa. Ainakin viimeksi sen ohittaneeseen nähden juoksusta voisi tulla edullisempi.

Suosikit: Axevallassa Adde S.H:n takana kirinyt ja lopussa niukasti ohi kirinyt 10 Andre Ward on vaarallinen tälläkin kertaa, varsinkin jos kärjessä pidetään reipasta tahtia yllä. Axevallassa viimeiset 800 metriä kulkivat jämäkästi 09,2-vauhtia. Finaalin voittaminen ei toki ole kiertelemällä helppoa. Loistokuntoinen 2 Vagabond Bi latoi myös viime kerralla lopun 09-kyytiä noustuaan 4. sisältä kirissä ulkoradoille. Se ei ole aiemmin esittänyt merkittävää lähtönopeutta, eikä huippuvireestä huolimatta ulkokautta menestyminen ole yksinkertaista. Ruuna on muutenkin ollut enemmän sijoittujatyyppiä.

Haastajat ja yllättäjät: Ideavarman kovimpiin vastustajiin lukeutuu tallikaveri 1 Randemar R.D., joka teki Årjängissä parin kuukauden tauolta sisäratareissulla asiallisen suorituksen. Parannusta lienee luvassa selvästi ja keulat pitäessään ruuna voi vetää pitkään. 12 Ivory Di Quattron kirissä ei ollut viimeksi parasta potkua, startti tosin alkoi mennä sen osalta pieleen jo ennen alkamistaan takarivistä lähteneen vastustajan ajettua kärryyn kiinni. Toissa kerralla viimeisellä takasuoralla hankittu etumatka Wild Loveen ei riittänyt loppuun asti. Normaalina vahva ori voi nousta näistäkin asemista korkealle. 4 Atik D.L:n olisi pitänyt viimeksi voittaa johtavan takaa saadakseen täysin puhtaat paperit, mutta pykälää taaempaa Waikiki Silvio kiri päätössatasella edelle. Menestyminen vaatisi tässä seurassa huippusuoritusta. 3 Twigs Ceasar kipusi Bollnäsissä Vae Victis Clubin takana toiseksi. Open stretch-paikoille tässä tähtäävä ruuna voi jatkaa totoputkeaan. Kauttaaltaan tasaisessa lähdössä monen muunkaan voitto ei tulisi jättipaukkuna.

Juoksunkulku: Randemar R.D. voi pitää sisäradalta keulat, sillä erityisen räjähtäviä lähtijöitä eturivissä ei ole. 8 Ingo on ehkä nopein, mutta ulkorata hankaloittaa.

Pelijakauma: Adde S.H. (7%) on huippuedullinen, myös Randemar R.D. (11%) on aavistuksen aliarvostettu. Liikaa peliä ovat keränneet Vagabond Bi (16%) ja Atik D.L. (16%).

Ranking: A) 6, 10, 1 B) 2, 12, 4, 3, 5, 11, 8, 7 C) 9 IS-pelisuositus - Toto75-5 Pieni: 6 Suuri: 6

Toto75-6 Suosikit: 8 Zap Di Girifalco on ulkoakin hopeafinaalin niukka ykkösrankkaus, vaikka juoksunkulun suhteen onkin kysymyksiä ilmassa. Huippuvireessä sillä ei toki ole ollut ratkaisevaa merkitystä, sillä 5-vuotias nousi Kalmarissa 4. ulkoa hallittuun voittoon ja ratkaisi viimeksi johtavan rinnaltakin varmasti. Ensimmäistä kertaa myös etukengätkin mahdollisesti riisutaan, joka tuo lisämielenkiintoa. 2 Man At Workin puolesta olisi voinut viimeksi lyödä vielä loppukurvissa kaikki rahansa, mutta johtavan rinnalle pontevasti päätöskierroksen alkaessa kiertynyt ruuna kohtasikin maalisuoralla korvien avaamisen myötä henkisen puolen ongelmia ja jäi kolmanneksi. Startti alla ruunan vire on varmasti parempi ja keulaan selvitessään se olisi voitossa kiinni. Kärkiryhmästä muutenkin korkealle.

Haastajat ja yllättäjät: 3 Sevilla on osoittanut kesän starteissa hyvää virettä. Terävästi Halmstadissa sisältä lopun kulkenut ruuna venyi viimeksi ulkoratoja pitkin toiseksi. Tässä se pääsee loistopaikalta taas sisälle, ehkä keulaan? Erik Adielssonin nouseminen rattaille on iso plussa. 9 Harran Boko ei voinut Årjängissä keulasta mitään Zap Di Girifalcolle, mutta kengittä viimeksi kilpailleen ruunan suoritus oli viimeksi tuntuvasti parempi. Alkukiihdytykseen osallistunut 6-vuotias pakitti 3. sisälle, nousi takasuoralla toiselle ja ratkaisi vielä varmasti tehden kovan ajan. Vaarallinen nytkin. Pitkään näitä sarjoja kolunnut 1 Pastor Power on parantanut otteitaan vielä aavistuksen kesällä ja nousi viimeksi kaukaa takaa 10,5-vauhtisella päätöslenkillä voittoon asti. Sisäradalta ruuna pystyy tässäkin kärkikamppailuun. Isompaan systeemiin nostetaan yllättäjistä vielä mukaan napakasti Årjängissä takaa kirinyt 5 Monfalcone ja riittävän perustason omaava 6 Rushmore Face.

Juoksunkulku: Pastor Power lähtee sisältä hyvin, mutta poisjäännin myötä kuutosradalle pudonneen 7 Maze Runnerin torjuminen voi olla hankalaa. Maze Runnerilla ei ajeta täydellä matkalla keulasta, joten Man At Work, Sevilla tai Zap Di Girifalco etenee kärkeen. Todennäköisimmin ehkä Sevilla.

Pelijakauma: Sekä Zap Di Girifalco (26%) että Man At Work (25%) ovat aavistuksen ylipelattuja. Sevilla (14%) ja Pastor Power (9%) ovat vastaavasti hieman aliarvostettuja.

Ranking: A) 8, 2, 3, 9, 1 B) 5, 6 C) 7, 10, 12 IS-pelisuositus - Toto75-6 Pieni: 8, 2, 3, 9, 1 Suuri: 8, 2, 3, 9, 1, 5, 6

Toto75-7 Suosikit: Huippuhienon ja tasaisen Åby Stora Prisin voittajaksi on useampia mahdollisia. Ulkoakin rankingin kärkeen kohoaa Harper Hanoverissa vastaavalla matkalla ME-tuloksen porhaltanut 8 Moni Viking. Norjalaisori on esiintynyt Suomen lyhyemmilläkin matkoilla edukseen, ja varsinkin Mikkelin reipasvauhtinen kisa saattaa hyvinkin tuoda siihen vain lisäterävyyttä. Supervaativan juoksun välttäessään se on voittotaistossa. 6 Who's Who aloitti heinäkuussa kelpo esityksellä johtavan rinnalta ja kiri Jägersrossa jo kaukaa takaa 11,2-vauhtisella päätöskierroksella voittoon. Kunto vaikuttaa nousujohteiselta, joten Pasi Aikion suojatti on valmis menestymään myös tuntuvasti kovemmassakin seurassa. 2 Cokstile ei ole tehnyt huonoa suoritusta Ruotsiin saapumisensa jälkeen. Matka ei sille välttämättä ole yhtä suuri etu kuin kahdelle edellä mainitulle, mutta ainakin sopivalla selkäjuoksulla kolme kierrostakin sujunee Wilhelm Paalin nykyisin valmentamalta oriilta näppärästi. Kärjen lähettyviltä matsiin.

Haastajat ja yllättäjät: 3 Handsome Brad ottaa luultavasti ainakin ensimmäiset keulat ja Carl Johan Jepson kaavaili eilen ajavansa myös kärkipaikalta. Axevallassa 2. ulkoa johtavan rinnalle reilu kierros ennen maalia siirtynyt ori erkani lopussa selvään voittoon, mutta vastus on tällä kertaa kovempi. Ei sopivalla vauhdinjaolla voitto toki mahdoton ole. Mielenkiintoinen on myös Suomessa vakuuttavaa jälkeä tehnyt 7 Don Williams. Härmässä ja Kouvolassa vastaavalla matkalla aikaisin keulaan edennyt ja siitä dominoinut ori lähti Mikkelissä takajoukoista kolmannelle radalle jo heti puolimatkan jälkeen ja pakeni maisemiin päätöspuolikkaalla. Viimeiset 1400 metriä se kulki 11,6-vauhtia. Ulkona oleva lähtöpaikka tietysti hankaloittaa tehtävää, muttei suomalaisvoitto tunnu niin epätodennäköiseltä kuin alustavat peliprosentit antavat ymmärtää. Oslo GP-voittaja 1 Ble du Gers kuittasi Jarlsbergissa voiton 2. ulkoa, mutta laukkasi Åbergs Memorialissa heti startissa. Keulan puolustaminen tuskin onnistuu, mutta jos ruuna pysyy ”raiteillaan”, ei se ole aivan mahdoton menestyjä. Viime vuoden Åby Stora Pris-kakkonen 10 Makethemark ei ole ollut tänä kesänä yhtä hyvä, mutta Mikkelin-suoritus oli kuitenkin askel oikeaan suuntaan. Voitto tuntuu tässä silti melko paljon vaaditulta.

Juoksunkulku: Handsome Brad on eturivin hevosista nopein ja avaa keulaan. Carl Johan Jepson mielii ajaa myös siitä. Toisenlaisella taktiikalla Moni Viking olisi luultavasti ulkoakin todennäköisin vaihtoehto kärkihevoseksi.

Pelijakauma: Who's Who (27%) tuntuu hieman liikaa luotetulta. Don Williams (4%) on jäänyt liian pienelle pelille.

Ranking: A) 8, 6, 2, 3 B) 7, 1, 10, 5, 11, 12 C) 9, 4 IS-pelisuositus - Toto75-7 Pieni: 8, 6, 2, 3, 7, 1 Suuri: 8, 6, 2, 3, 7, 1

IS-pelisuositus Pieni

Toto75-1: 4

Toto75-2: 7, 6

Toto75-3: 6

Toto75-4: 4, 9, 15, 14, 11

Toto75-5: 6

Toto75-6: 8, 2, 3, 9, 1

Toto75-7: 8, 6, 2, 3, 7, 1

Hinta: 15,00 €



Suuri

Toto75-1: 4

Toto75-2: 7, 6, 2, 1, 9

Toto75-3: 6

Toto75-4: 4, 9, 15, 14, 11, 5, 6, 8, 7, 12, 10, 1, 2, 3

Toto75-5: 6

Toto75-6: 8, 2, 3, 9, 1, 5, 6

Toto75-7: 8, 6, 2, 3, 7, 1

Hinta: 147,00 €



