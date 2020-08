Ravivihje: Toto64 Umåker 7.8.2020

Toto64-1 11 Pretty Boy Floyd on ollut jo pidempään kovassa iskussa, vaikka tulosrivistö ei sitä laukkojen takia täysin kerrokaan. Toissa kerrallakin Bergsåkerissa se otti alussa kaksikin hyppyä jääden muista, mutta kulki sen jälkeen mainiosti ja ehti vielä viidenneksi. Viimeiset 700 metriä ruuna tuli alle 1.12-kyytejä. Viimeksi ravilla pysynyt Pretty Boy Floyd jäi johtavan rinnalle, josta tsemppasi hyvin tullen kärkirintamassa neljäntenä maaliin. Ulf Ohlssonin ajokki ei ole hetkeen juossut näin helpossa lähdössä, ja se erottuu sekä vireensä että kykyjensä puolesta niin paljon muusta laumasta, että mailin voltin takarivi ja laukkariskikin huomioiden se jää maltillisesti pelattuna ideavarmaksi. 6 Devs Daredevil pääsi Hagmyrenin pistelähdössä pitkästä aikaa voittajarinkiin, kun irtosi rauhallisen matkavauhdin jälkeen keulasta omille teilleen. Ruuna oli aiempaa parempi ja varsinkin keulaan päästessään se pystyisi viime startin kaltaisena lyömään kampoihin Pretty Boy Floydillekin. 3 Ävja Palema ei mitenkään säväyttänyt viimeksi kärrylähdössä juostessaan Dannerossa ja kolmossijakin hieman mairittelee. Toki nyt tamma kokee nyt kovan kuskinparannuksen, kun rattaille hyppää Magnus A Djuse ja nopea lähtijä voi päästä keulaan. Suomalaisomisteinen 2 Darling Laser eteni viimeksi Umåkerissa takamatkalta ensimmäisellä takasuoralla keulaan, jossa oli turhankin virtavana ja taipui lopussa kakkoseksi. Viimeksi mailin volttia juostessaan kesäkuun lopussa Lyckselessä tamma jätti taakseen alustavassa pelijakaumassa kymmenen prosenttia enemmän peliä keränneen 5 Kattis Paleman, jolla on iso lähtölaukan vaara. Juoksunkulku: Darling Laser on alussa nopein. Keulat voivat olla tarjolla Åvja Palemalle tai Devs Daredeville. Pretty Boy Floydilla otetaan alku rauhassa ja lähdetään sen jälkeen hyvissä ajoin reissuun. Pelijakauma: Pretty Boy Floyd (24%) ei ole edes suosikki, vaikka sen kuuluisi olla selvä sellainen. IS-pelisuositus - Toto64-1 Pieni: 11 Suuri: 11

Toto64-2 2640 metrin matkalla ajettava toinen kohde ei tasollaan päätä huimaa. Myös tässä ykkösvihjeeksi ja yhdeksi varmakandinaatiksikin nousee Ulf Ohlssonin ajokki takarivistä. 10 Entre oli oikein hyvä Danneron voitossaan, kun ensimmäisellä takasuoralla keulaan edennyt ruuna kirmasi lopussa iloisesti muilta karkuun ja noteerasi tähän lähtöön hyvän ajan 16,8ke. Viimeksi Skellefteåssa se laukkasi viimeisellä takasuoralla juuri kun oli lähtenyt kiriin. Nyt kuski paranee todella paljon, kun vähän ajavan Jan-Erik Eriksonin jälkeen ohjat ottaa Ruotsin ajajaliigaa jälleen ylivoimaisesti johtava Ohlsson. 5 Socrates Facen meneminen ei ole järin sulavaa, mutta kykyjensä puolesta ori riittää näissä lähdöissä. Toissa kerran Danneron voittonsa se otti helppoon tyyliin johtavan rinnalta. Viimeksi Mats E Djusen ajokki oli laukkapäällä, mutta tuo saattoi johtua kenkien riisumisesta sillä laukka tuli myös Bergsåkerissa. Nyt hevosella ajetaan kengät jalassa. 7 Finalizer on suuri mysteeri. Se olisi liki voittoa samanlaisena kuin viime vuoden loppupuolella. Ruuna on päässyt starttaamaan vasta kaksi kertaa tällä kaudella ja kummastakaan ei ole jäänyt jälkipolville kerrottavaa. Viime viikon Bergsåkerin startissaan Nicklas Westerholminin suojatti laukkasi 800 metrin juoksun jälkeen ja vire jäi hämärän peittoon. Olisi yllätys mikäli voitto karkaa suosikkikolmikon ulkopuolelle. Niillä on omat epävarmuustekijänsä, joten suurempaan systeemiin otetaan vielä Hanna Olofssonin tallista tuleva tauoltapalaaja 9 Galak Beji sekä 6 Somebody's Promise, joka oli viimeksi jo hyvin liki uransa avausvoittoa. Juoksunkulku: 1 Palabra pitää ensimmäiset keulat. Jatkossa joku suosikkikolmikosta etenee tuulenhalkojaksi. Pelijakauma: Entre (24%) on jäänyt liian vähälle huomiolle. IS-pelisuositus - Toto64-2 Pieni: 10, 5, 7 Suuri: 10, 5, 7, 9, 6

Toto64-3 Myös kolmannessa kohteessa suosikkina starttaa Ulf Ohlssonin ajokki. 3 Faks Nils on kohonnut elämänsä vireeseen. Toissa kerralla Östersundin T86-lähdössä ruuna kiri kolmannesta ulkoa terävästi 21-vauhteja toiseksi. Viime lauantaina Rättvikin T75-sarjassa se ei koskaan saanut kiritilaa kolmannesta sisältä ja tuli voimia tallella maaliin vaikka meni uudet ennätysnumeronsa 22,3ly. Faks Nilsilla on 20 metriä etumatkaa pahimpiin vastustajiin nähden, se voi päästä hyvinkin nopeasti keulaan ja varsinkin siitä ruuna olisi mailin voltissa lähellä kauden avausvoittoaan. Skellefteåssa hyvin toiselta ilman vetoapua kamppaillut ja jatkuvasti starttien myötä parantanut 10 Guli Storm kokee kovan luokan kuskinparannuksen, kun valmentajan jälkeen puikkoihin hyppää Mats E Djuse. Nyt Guli Storm lienee parempi kuin Djusen viimeksi ajaessa kesäkuussa, jolloin se oli toki silloinkin hyvä neljäs Bodenin T75-koitoksessa. 8 Galileo juoksi Rättvikissa Faks Nilsin perässä neljännessä sisällä ja lopussa ankkuriköysi venyi. On kuitenkin muistettava, että ori palasi tuohon kisaan noin yhdeksän kuukauden tauolta ja startti alla nyt voidaan nähdä täysin erilainen Galileo. 7 Mel Odin palaa jälleen pitkältä tauolta ja juoksee nyt ensimmäistä kertaa yli vuoteen kilpaa. Ainakin viime kaudella ori palasi samanlaiselta tauolta iskussa ja luokaltaan kyseessä on lähdön paras hevonen. Juoksunkulku: 1 Vik Jet lähtee viemään joukkoa. Faks Nilsilla pyritään pääsemään nopeasti keulaan. Pelijakauma: Faks Nils (53%) on turhankin selvä suosikki. IS-pelisuositus - Toto64-3 Pieni: 3, 10, 8, 7 Suuri: 3, 10, 8, 7

Toto64-4 3 Blackie Lawless pääsi vuosina 2018 ja 2019 starttiin yhteensä vain yhdeksän kertaa ja näissä paras sijoitus oli seitsemäs, mutta sillä oli täysin eri ääni kellossa Skellefteåssa. John Östmanilta debytoinut ruuna veti keulassa kiihtyvällä temmolla voittaen todella hallitusti uudella ennätystuloksellaan 16,2ke. Anna Parviaisen omistama ja kasvattama menijä palasi tuohon kisaan noin 11 kuukauden tauolta, joten parannusta lienee luvassa ja varsin sopivan näköisessä seurassa Blackie Lawless on lähellä jatkaa voittokannassa. Se saa myös nuorten kuskien lähtöön todellisen huipputekijän kyytiinsä, Magnus A Djusen. Varmaksi. Pahimmalta vastustajalta vaikuttaa 10 Gala Shadow, joka on kyvyiltään riittävä hevonen. Tamma kärsii nopeana avaajana takarivistä. Todennäköisesti paljon peliä keräävä 7 Global Vertigo oli niin kesy viimeksi Solängetissa, että siihen pitää suhtautua nyt varauksella. 4 Superman K.R. teki Skellefteåssa pitkän ja sitkeän kirin suoraan pitkältä tauolta ja parantaa oletettavasti tähän starttiin. Juoksunkulku: Juoksuradan hevoset 6 Big Future ja Global Vertigo kinastelevat johtopaikasta. Jatkossa Blackie Lawless voi edetä voimalla keulaan. Pelijakauma: Blackie Lawless (52%) on hieman liikaa luotettu, mutta päivän mittaan prosentit tulevat todennäköisesti oikeammalle tasolle. IS-pelisuositus - Toto64-4 Pieni: 3 Suuri: 3

Toto64-5 Illan suurimmat setelit ovat jaossa kylmäveritammojen lähdössä, jossa voittaja kuittaa 100 000 kruunun ykkösrahat. 10 Granetta on alkanut hieman omituisesti laukkailemaan, hyppy on tullut viimeisestä kahdeksasta startista kuudesti. Muuten kunnossa ei ole mitään vikaa ja kovaluokkainen menijä esittänyt laukkojen lomassa kovia kyytejä. Viimeksi Skellefteåssa se malttoi ravata koko matkan ja Jimmy Jonssonin ajokki liitelikin selvään voittoon. Pelin henki lieneekin joko laukka tai voitto. Pienempään systeemiin Granetta jää varmaksi, suurempaan kavereita. Ykköshaastaja on 3 Haga Bruden, joka kiri Östersundissa osin jo toivottomilta näyttäneistä asemista selvään voittoon. Nyt kuskikin paranee todella paljon, kun tamman ohjiin tulee Ulf Ohlssonin. Myös tallikaverit ja siskokset 4 Alf Ann & 11 Alfie kokevat ison luokan kuskinparannukset. 6 Thess Vilja ei ollut viimeksi Skellefteåssa yhtä hyvä kuin edellisissä starteissaan, joissa teki jatkuvasti hyviä kirejä. 1 Höstbolillemor vetää yksin paalulta lähtevänä pitkään. Täysin pelaamattomina lapuille vielä viimeksi Granettan takana toiseksi kirinyt 12 Karlängs Lill sekä tuulennopea 14 Torpa Olea. Juoksunkulku: Höstbolillemor lähtee vetämään joukkoa. Granettalla jätetään todennäköisesti kirin varaan, koska se ehtii kovalla spurtillaan kauempaakin. Pelijakauma: Alfie (4%) on kohteen maistuvin merkki. IS-pelisuositus - Toto64-5 Pieni: 10 Suuri: 10, 3, 6, 11, 1, 4, 14, 12

Toto64-6 7 Empire Garbo näytti toissa kerralla Dannerossa miksi sen voittoprosentti on päälle 20, kun johtavan rinnalla matkannut ruuna puristi niukkaan voittoon, vaikka näytti maalisuoralla olevan jo hävinnyt lähdön. Viikko sitten Gävlessä Ulf Ohlssonin ajokki ei suorittanut takajoukoista ohituksia, mutta toki lähtökin oli kovempi ja Empire Garbo lopetti viimeiset 400 metriä hieman alle 1.12-kyytejä. Nyt sillä on juoksuradalta hyvä sauma päästä keulaan. 13 Selmer I.H. ei tahdo saada myllyään pyörimään kykyjensä edellyttämällä tasolla. Viimeksi Umåkerissa se piti johtavan rinnalla vauhtia yllä ja kadotti maalisuoralla ravinsa. Luokaltaan kyseessä on lähdön paras hevonen ja palaset tulevat vielä loksahtamaan kohdalleen. 4 Te Quiero Grif on esiintynyt asiallisesti kovissa lähdöissä, toissa kerralla Kaustisen Festivaali-ajossa ja viimeksi Bollnäsin hopeadivisioonassa. 1 Vic Lu Luxe palaa pitkältä tauolta ja myös 5 Zorro Swingille on kertynyt starttiväliä, joten neljäntenä merkkinä lapulle yllätyksen toivossa pelaamattomaksi jäänyt 8 Owen Face. Se tsemppasi viimeksi Skellefteåssa vähintään asiallisesti keulasta ja nyt on käsillä kolmas startti pitkän tauon jälkeen. Juoksunkulku: Empire Garbo avaa keulaan ja matkavauhti voi olla rauhallista. Pelijakauma: Empire Garbon (37%) ja Selmer I.H. (17%) välinen prosenttiero on liian suuri. IS-pelisuositus - Toto64-6 Pieni: 7, 13, 4, 8 Suuri: 7, 13, 4, 8

