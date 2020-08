Ravivihje: Toto64 Åby 6.8.2020 – 158 743 euroa ekstraa

Toto64-1 12 Easy Creationin voittokulkuun tuli särö Kalmarissa, mutta siellä tehtävä oli tukala T75-lähdössä porukan hänniltä kiihtyvässä vauhdissa, vaikka tamma kirilenkin 12,3-kyytiä tulikin. Lindesbergin T86-lähdössä Björn Goopin suojatti palasi seremoniakehään, kun sillä kierrettiin runsas kierros ennen maalia toiselle ilman vetoapua, josta se punnersi niukkaan voittoon. Starttiväliä on nyt kertynyt viisi viikkoa, mutta normaalilla tasollaan suorittaessaan Easy Creation on kärkihevosia tässä porukassa ja saa niukan ykkösvihjeen. 6 Happy Celebration on saanut viime starteissa ansaittuja onnistumisia. Kalmarissa sillä hehkutettiin kolmannen radan kautta keulaan ensimmäisellä takasuoralla ja lopussa tamma piti niukasti ykköseksi. Viimeksi Mantorpissa se jäi 900 metriä ennen maalia toiselle ilman vetoapua, josta runnoi voittoon. Kunto on huipussaan ja Peter Untersteinerin suojatti voi päästä keulaan. 2 Erba d'Aunou on suuri mysteri. Ranskasta Ruotsiin ostettu tamma avaa kilpailu-uransa uudessa kotimaassaan. Tulosrivistö ei paljoa lupaa, mutta ei Robert Berghin suojattia uskalla jättää lapulta poiskaan. 7 Procalate pääsi viime viikon Jägersron T75-lähdössä keulaan, mutta hintalappuna oli alle 1.08-vauhtinen avauspuolikas ja se maksoi liikaa. Nyt ei tarvitse alussa revitellä ja vastus ainakin helpottuu. 8 Ofelia O.E. on kärsinyt jatkuvasti heikoista lähtöpaikoista ja sitä myöten juoksut eivät ole kovissa lähdöissä onnistuneet. Tamma on huomattavasti tulosrivistöään kovemmassa kunnossa ja joskus tuurien on käännyttävä. Juoksunkulku: Happy Celebration etenee viimeistään ensimmäisellä takasuoralla keulaan. Keskipitkällä matkalla vauhti voi rauhoittua tuntuvastikin. Toki Easy Creationilla ja Erba d’Aunolla voidaan ajaa aggressiivisesti. Pelijakauma: Ofelia O.E. (4%) on jäänyt turhan vähälle huomiolle. IS-pelisuositus - Toto64-1 Pieni: 12, 6, 2, 7, 8 Suuri: 12, 6, 2, 7, 8

Toto64-2 Toisen kohteen 3-vuotiaiden aloittelijoiden lähdössä kolme hevosta erottuu muista. 1 Head Run voitti toukokuisen debyyttistarttinsa Visbyssa murskaavaan tyyliin keulajuoksun päätteeksi. Tuon kisan jälkeen ruuna vaihtoi omistajaa ja siirtyi Robert Berghin treeniin, josta tekee nyt ensimmäisen starttinsa. 3-vuotias vaikuttaa niin lahjakkaan oloiselta tapaukselta Visbyn startin perusteella, että Head Runia on pidettävä tauosta huolimatta selvähkönä ykkösrankkauksena. 7 Global Boom esitti hyvän kirin jo ensimmäisessä startissaan Halmstadissa ja Jägersrossa ruuna voittikin keulajuoksun päätteeksi leikittelevän helposti. 10 Mallory Square oli ensimmäisessä startissaan Örebrossa tasapaksu, mutta paransi paljon seuraavaan kisaan voittaessaan Solvallassa hallitusti keulasta. Juoksunkulku: Vaikea arvioitava, sillä monellakaan ei ole kokemusta autolähdöstä tai niillä ei ole vielä edes yritetty satsata starttiin. Veikataan Head Runin pitävän keulat itsellään. Pelijakauma: Mallory Square (26%) on aavistuksen liikaa pelattu. IS-pelisuositus - Toto64-2 Pieni: 1, 7, 10 Suuri: 1, 7, 10

Toto64-3 Viime vuonna enintään 200 starttia ohjastaneille nuorille kuskeille suunnattu lähtö ei ole järin tasokas. 11 Tony Afrika voitti viime Åbyn vierailullaan keulasta huomattavasti tämänkertaista kovemman koitoksen. Toissa kerran Halmstadin startin voi tyystin unohtaa, sillä Tony Afrika koki niin paljon vastustusta läpi kisan. Viimeksi samalla radalla se palasi voittajakehään kirimällä toisesta sisältä helposti ykköseksi. Lähtöpaikka on ikävä, mutta Dante Kolgjinin ajokki erottuu viime näyttöjensä puolesta selväksi suosikiksi. 4 Gomezin viime juoksun Axevallassa voi unohtaa, sillä se menetti täysin asemansa väsyneen keulahevosen takana. Muutenkin ruuna on hieman tauluaan paremmassa tikissä ja starttirakettina on hyvin todennäköinen keulahevonen. Sen kuski Clarisse Lelievre ajaa ensimmäisen starttinsa Ruotsissa, mutta Ranskasta häneltä löytyy asialliset ajostatistiikat. Kolmantena mukaan 8 Nisse Sånna, joka on esittänyt tuoreimmissa starteissaan terävät loppuriuhtaisut. Juoksunkulku: Gomez nakkaa keulaan, josta myös ajetaan. Pelijakauma: Ei isompaa huomautettavaa. IS-pelisuositus - Toto64-3 Pieni: 11, 4, 8 Suuri: 11, 4, 8

Toto64-4 2 Gaagaa Rivner on aloittanut uransa lupaavasti ja tehnyt oikeastaan vain yhden huonomman startin, kesäkuun lopussa Jägersrossa. Sen jälkeen Halmstadissa keulassa juossut tamma laukkasi toisen tai kolmannen sijan maalisuoralla. Viimeksi se palasi voittajarinkiin hallitsemalla keulasta oikein helpon oloisesti ja meni hyvän tuloksen 14,9ke. Normaalina Gaagaa Rivner on hyvin liki voittoa sopivassa sakissa, mutta jättisuosikki saa suurempaan systeemiin pari varmistusta. Peter Untersteinerin suojatin ravi on sen näköistä, että laukkapeikko vaanii ja poisjäännin myötä joutui sisäradalle, joka voi aiheuttaa omat mutkansa. 11 Kali Smart voitti Halmstadissa pystyyn ensimmäisen starttinsa Adrian Kolgjinin treenistä. Viimeksi sillä kierrettiin johtaneen Gaagaa Rivnerin rinnalle kierros ennen maalia, josta tamma tsemppasi hyvin toiseksi. 3-vuotias vaikuttaa lahjakkaalta tapaukselta ja on kehnolta lähtöradaltakin suosikin ykköshaastaja. 5 Legendaria Zonilta riisutaan ainakin ennakkotietojen mukaan tänään ensimmäistä kertaa kengät pois, ja se voi tuoda tarvittavan lisäpiristyksen. Nopea lähtijä juossee joko keulassa tai sen välittömässä läheisyydessä. Juoksunkulku: 3 Florine Newmen on alussa vikkelin. Keulat lienevät tarjolla Legendaria Zonille. Gaagaa Rivner ilmestyy nopeasti kärjen kimppuun, kun pääsee nousemaan sisäradalta pois. Pelijakauma: Gaagaa Rivner (70%) on turhan iso suosikki. IS-pelisuositus - Toto64-4 Pieni: 2 Suuri: 2, 11, 5

Toto64-5 6 Bodybuilder on noussut mainioon vireeseen. Sprintterimestaruuden karsinnassa se oli neljäs ja voittikin seuraavan starttinsa Jägersrossa hienolla tyylillä keulajuoksun päätteeksi. Viime viikon T75-lähdössä Bodybuilder pamautti kasiradalta keulaan, luovutti ne pois ja myöhään kiritilaa saanut ori työntyi lopussa sisäkautta kolmanneksi. Nyt se avannee jälleen keulaan, josta mailin matkalla todennäköisesti myös ajetaan. Bodybuilderissa olisi ideavarmankin aineksia, mutta kuskin heikkeneminen tuottaa hieman kysymysmerkkejä. 7 Zacapa Grim on tehnyt vahvoja juoksuja pitkän taukonsa jälkeen eikä ole jäänyt kolmessa startissaan vielä ulos kaksarista. Ainoa tappio tuli toissa kerralla Axevallassa Zenzero Jetille, jolle ei ole häpeä hävitä. Viimeksi Färjestadissa Zacapa Grim kiri neljännestä ulkoa vahvasti niukkaan voittoon. 8 Little Brigadoon oli Solvallassa nappireissun jälkeen asiallinen kolmas. Ori palasi tuohon kisaan pitkältä tauolta, joten parannusta lienee luvassa ja nyt siltä riisutaan ennakkotietojen mukaan kengät pois. Suurempaan systeemiin vielä uusilta treenareilta voitokkaasti aloittaneet 1 Leica Håleryd ja 11 Dekanen K., sekä pieneltä huililta palaava luokkaori 12 Zodiac Dany Grif. Juoksunkulku: Bodybuilder avaa keulaan. Leica Håleryd saa asemat sen takaa. Matkavauhti lienee tasaisen reipasta läpi kisan. Pelijakauma: Bodybuilder (14%) on tarjouksessa. IS-pelisuositus - Toto64-5 Pieni: 6, 7, 8 Suuri: 6, 7, 8, 1, 11, 12

Toto64-6 1 Opulent Tilella käännettiin Halmstadissa viimeisellä takasuoralla johtavan takaa toiseen ulos, josta ruuna kiri 12,2-vauhtia viimeiset 400 metriä, mutta ei ehtinyt tavoittaa karkumatkalle päässyttä keulahevosta. Sitä ennen Kalmarissa se jäi johtavan taakse kaikki tallella pussiin. Voitto roikkuu ilmassa ja nyt asetelmat puoltavat vahvasti, selvästi pahimmat vastustajat lähtevät huonoilta lähtöpaikoilta ja ykkösradalta starttaava Opulent Tile saa pidettyä keulat, ja nyt luulisi siitä myös ajettavan. 2640 metrin matkastakaan ei ole haittaa ja Peter Untersteinerin suojatti jääkin systeemien läpivarmaksi. 12 Romantico oli todella hyvä Halmstadin voitossaan, kun näyttävän näköinen ori veti keulassa kovaa ja karaten silti helposti muilta. Viimeksi Solvallassa se näytti jo auton takana epävarmalta ja ottikin lähtölaukan. Ruotsissa debytoiva italialaistamma 11 Bellinogal teki viime starteissaan saapasmaassa ihan asiallisia esityksiä ja on perushevosia mikäli suosikkia varmistelee. Juoksunkulku: Opulent Tile lähtee rivakasti ja voi onnistua pitämään suoriltakin keulapaikan itsellään. Alkumatkasta ne ovat joka tapauksessa tarjolla suosikille. Romantico kiertynee varhain johtavan rinnalle. Pelijakauma: Ei huomautettavaa. IS-pelisuositus - Toto64-6 Pieni: 1 Suuri: 1

IS-pelisuositus Pieni

Toto64-1: 12, 6, 2, 7, 8

Toto64-2: 1, 7, 10

Toto64-3: 11, 4, 8

Toto64-4: 2

Toto64-5: 6, 7, 8

Toto64-6: 1

Hinta: 13,50 €



Tästä kupongille:

https://www.veikkaus.fi/toto?utm_source=isravit&utm_medium=kumppani&utm_campaign=iltasanomat_ravit&date=2020-08-06&track=Åb&race=4&pool=T64&selections=[12,6,2,7,8],[1,7,10],[11,4,8],[2],[6,7,8],[1]&stake=0,1&price=13,5



Suuri

Toto64-1: 12, 6, 2, 7, 8

Toto64-2: 1, 7, 10

Toto64-3: 11, 4, 8

Toto64-4: 2, 11, 5

Toto64-5: 6, 7, 8, 1, 11, 12

Toto64-6: 1

Hinta: 81,00 €



Tästä kupongille:

https://www.veikkaus.fi/toto?utm_source=isravit&utm_medium=kumppani&utm_campaign=iltasanomat_ravit&date=2020-08-06&track=Åb&race=4&pool=T64&selections=[12,6,2,7,8],[1,7,10],[11,4,8],[2,11,5],[6,7,8,1,11,12],[1]&stake=0,1&price=81

