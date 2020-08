Ravivihje: Toto86 Mantorp 5.8.2020

Toto86-1 Suosikit: Kierroksen käynnistävässä keskipitkän matkan tasoituksessa kiinnostavimmat pelihevoset starttaavat välipaalulta. Sekä 8 Fredric Palema että 5 A Deal Is A Deal pääsevät voltista ripeästi liikkeelle ja heppoiset paaluhevoset on nopeasti tavoitettu. Voltista taitavan Mikael J. Anderssonin ajama Fredric Palema on suosikki keulapaikan ottajaksi ja siitä se voisi viedä lähtöä perille asti. Årjängissä ruuna oli johtopaikalla varsin virkeä ja piti varmaan voittoon. Myös A Deal Is A Deal osoitti viimeksi mainiota kuntoa punnertamalla voittajaksi johtavan rinnalta. Tällä kertaa takakengätkin riisutaan. Eniten peliä keränneelle 11 Royal Navy Neolle matka on puoltava tekijä, mutta ruunan molemmat tämän kesän suoritukset ovat olleet perin hengettömiä. Toki Björn Goopin valmennettava meni viimeksi kelpo ajan, mutta kangistui kuitenkin johtavan takaa varsin pahoin päätössatasella. Vaikka parannusta tulisikin, tuntuu selvä suosikkiasema vahvasti liioitellulta. Eniten pelattu jää ulos lapulta.

Haastajat ja yllättäjät: Jonkin verran peliä ovat keränneet myös 3 Dream Cash ja 9 Townshend Broline, mutta kummankin yllä leijuu kysymysmerkkejä. Dream Cashin ravi heikkeni kesäkuun startissa loppua kohti ja ori on ollut sen jälkeen kahdesti pois. Mainiot suoritukset pitkillä matkoilla kesä-heinäkuussa tehnyt Townshend Broline puolestaan hyytyi viimeksi selvästi pitkällä kirillä loppua kohti. Parhaana päivänään kumpikin pystyy pitkälle. Yllätysosastolta lapulle nostetaan aliarvostettujen A-rankattujen ohella 7 The Gambler, jonka taulu on mennyt resuiseen kuntoon. Kyseessä on voittosummaansa kyvykkäämpi menijä ja ravilla pysyessään yllätys olisi aivan mahdollinen. Koelähdössä 4-vuotias pääsi kolmosradalta ulommaisena ravilla liikkeelle ja reippaastikin, mutta voltin vitoselta laukkariski on olemassa, varsinkin kun Fredric Palema tulee vauhdilla ulkopuolelta. Peliprosentit ovat silti liian alhaiset. 4 Choco Garlinen, 6 Zinzan Cashin ja 12 Sanda Loven otteissa ei ole ollut aivan terävintä potkua, mutta hevosina kaikki ovat kelpo tasoa. Eskilstunassa keulasta yllätysvoittoon vastaillut 10 Bag's Simoni ei pystynyt viimeksi samaan, mutta kunto vaikuttaa hyvältä.

Juoksunkulku: Dream Cash ja A Deal Is A Deal käynnistyvät hyvin voltista, mutta yksin juoksuradalta starttaava Fredric Palema voi olla niitäkin nopeampi ja edetä keulaan.

Pelijakauma: Royal Navy Neo (25%) on väärä suosikki, myös Dream Cash (17%) ja Townshend Broline (14%) tuntuvat liikaa pelatuilta. Fredric Palema (15%) ja A Deal Is A Deal (11%) ovat ainakin toistaiseksi edullisia.

Ranking: A) 8, 5 B) 11, 3, 9, 7, 4, 10, 6, 12 C) 1, 2 IS-pelisuositus - Toto86-1 Pieni: 8, 5, 7 Suuri: 8, 5, 7

Toto86-2 Suosikit: 12 Oracle Tile pilasi uran avausstartit laukkoihin, mutta on voittanut sen jälkeen jo peräti seitsemän kertaa putkeen. Neljässä ensimmäisessä kisassa laukannut ori tuntuu varmistuneenkin ja kaikki Norjan ykkössijat ovat tulleet helppoon tyyliin. Heinäkuun alussa Halmstadissa vieraillut 4-vuotias lähti kaukaa takaa kolmannen kiertoon päätöskierroksen alkaessa ja ratkaisi varmasti lopussa. Viimeisen ringin se kulki 12,7-kyytiä. Lähtöpaikan ei tarvitse olla este sen voitolle, sillä uran kaikki aikaisemmat ykköset ovat tulleet nimenomaan takaa. Selvästi kovimmalta vastustajalta vaikuttaa 1 Prime Lini, ja kun Jorma Kontion ajokilla on ykkösradaltakin melko hyvänoloinen sauma puolustaa keulapaikka, nostetaan se ykkössuosikin kaveriksi lapulle. Alkulaukat parissa startissa ottanut ruuna nappasi Lindesbergissä taas voiton ja teki sen keulasta hallittuun tyyliin 11,5-lopetuksella. Samalta paikalta se ei olisi aivan yksinkertainen ohitettava nytkään.

Haastajat ja yllättäjät: 4 Shapes nousi Bjerkessä takaa vahvasti toiseksi, muttei ole onnistunut kunnolla sen jälkeen. Åmålissa tuli laukka taustalla viimeisellä takasuoralla, Visbyssä 4. ulkoa kärjen rinnalle jo loppukaarteessa kiertynyt 4-vuotias taipui selvästi suoralla. Mahdollinen menestyjä, jos juoksupaikka ei jää liian taakse. 10 Becker, 2 Bugsy, 3 Knifetown Hall, 9 Beethoven ja 11 Global Agency muodostavat varsin tasaisen viisikon, mutta voittoon vaaditaan ehkä suosikkiparin epäonnistumista. Kaikkien kunto vaikuttaa viime esitysten perusteella vähintäänkin asialliselta.

Juoksunkulku: Prime Lini pääsee reippaasti liikkeelle ja voi hyvinkin onnistua keulapaikan puolustamisessa, vaikkei Mantorpissa sisärata olekaan aivan optimaalisin paikka kiihdyttää. Bugsy lähtee rinnalta hyvin, muttei luultavasti pääse Prime Linin ohi. Jenkkikärryillä varustettava 5 Cool McQueen ja 6 Incora Zon voivat sotkea kärkikuvioita ulompaa, mutta tyytynevät selkäjuoksuun.

Pelijakauma: Oracle Tilen (46%) ja Prime Linin (16%) ero prosenteissa on hieman liian iso. Shapes (15%) on liikaa luotettu.

Ranking: A) 12, 1 B) 4, 10, 2, 3, 9, 11, 7, 5 C) 8, 6 IS-pelisuositus - Toto86-2 Pieni: 12, 1 Suuri: 12, 1

Toto86-3 Suosikit: 5 Dreammoko saa ykkösvihjeen avoimessa sarjassa, sillä ranskalaisruunan otteet ovat olleet kesällä mallikkaita. Bodenin suurkilpailussa se kiri takaa pirteästi, mutta oli sen jälkeen hetken kipeänä. Siihen peilaten Bollnäsin suoritus oli erinomainen, vaikka vastus ei ollutkaan kovimmasta päästä. Voitto irtosi kuitenkin rehdillä 10-vauhtisella kirillä parijonosta ja tässä vire on luultavasti vain parempi. Björn Goop voi päästä tällä kertaa hakemaan johtopaikan ja voitto on taas mahdollinen. 8 Sorbet on hevosena Dreammokoa parempi, mutta paikka on jälleen kimurantti. Vahva ori pystyy kyllä voittokamppailuun johtavan rinnaltakin, mikäli Örjan Kihlström haluaa viime startin tapaan sille paikalle ajaa. Årjängissä sen puristus ei riittänyt aivan perille asti, mutta vastuskin oli tuntuvasti tasokkaampi.

Haastajat ja yllättäjät: 3 Wild Lovella ei ole juuri kokemusta tämän tyyppisistä lähdöistä, mutta tamman kunto on sen verran vahvalla mallilla, ettei se häpeä tässäkään. Pari kirivoittoa takajoukoista heinäkuussa ottanut 6-vuotias ei pystynyt viimeksi parantamaan sijoitustaan 2. ulkoa, vaikka liikkui viimeiset 400 metriä 08,1-vauhdilla. Jos kisa ei mene kärjen osalta aivan taktikoinniksi, voi se ohittaa kirissä nytkin monet. Hyvä tamma on myös 10 Dear Friend ja takarivin paikka voi olla eduksikin paremmat juoksut selästä tehneelle menijälle. Pitkä tauko huomioiden voitto tulisi kuitenkin yllätyksenä. Melko paljon peliä keränneen tamman sijaan lapulle nostetaan huomattavasti edullisempi 4 Giveitgasandgo, joka on siirtynyt tauon aikana Björn Goopille. 4-vuotiaana erinomaisia otteita esittäneen jenkin menossa ei keväällä ollut oikein potkua, vaikka toki vastuskin oli usein tasokas. Treeniraportit eivät suoranaisesti kieli huippuvireestä tässäkään, mutta heti kengittä ja jenkkikärryillä menevä ori tuntuu kuitenkin vähän pelattuna merkin arvoiselta kun juoksupaikkakin voi löytyä läheltä kärkeä. 2 Gretzky B.R. antautui Birissä selvästi johtopaikalta ja tyytyy ehkä tällä kertaa lyhyemmästä matkasta huolimatta selkään? Totosija ei ole poissuljettu. Vaisumman jakson jälkeen taas piristynyt 7 Generaal Bianco on esittänyt sisäradalta hyvät loppuvedot kahdessa viime startissa, mutta juoksusta voi tulla nyt oleellisesti hankalampi.

Juoksunkulku: Gretzky B.R. ja Giveitgasandgo avaavat rivakasti, mutta ulompaa lähtevät ehkä torjuvan Dreammokon selkä kelvannee kummallekin. Sorbet on lähdön ainoa, jolla voi osallistua voittotaistoon johtavan rinnaltakin, joten ehkä helpommassa seurassa sillä ajetaan kuolemanpaikalle viimeistään puolimatkassa.

Pelijakauma: Dreammokon (28%) ja Sorbetin (32%) pinnat ovat väärinpäin, mutta tilanne kääntynee. Dear Friend (15%) on tuntuvasti yliarvostettu. Giveitgasandgo (3%) ansaitsisi vähän enemmän peliä.

Ranking: A) 5, 8 B) 3, 10, 4, 2, 7 C) 6, 9, 1 IS-pelisuositus - Toto86-3 Pieni: 5, 8, 3, 4 Suuri: 5, 8, 3, 4

Toto86-4 Suosikki: E3-voittaja 2 Barbro Kronos sai huilata hetken kovan finaalin jälkeen, mutta lähtee nyt rakentamaan uutta menestystä kohti syksyn kovia kisoja. Tamma oli kesäkuun kisoissa vielä selvästi kevään startteja parempi ja tasapainoisempi. E3-karsinnan se ratkaisi vaivattomasti 2. ulkoa ja punnersi loppukilpailussa varmaan voittoon johtavan rinnalta. Vaikkei vire aivan samalla tasolla olisikaan, on voitto tässä hyvältä paikalta ulottuvilla, sillä Erik Adielsson voi päästä sillä vastusteluitta keulaan jo matkan aikana. Kun kierrokselle löytyy pelillisesti edullisempiakin luottohevosia, nostetaan kovat prosentit keränneen rutinoimattoman 3-vuotiaan kaveriksi isoon systeemiin kuitenkin muutama muukin.

Haastajat ja yllättäjät: 8 Keira de Veluwella on edellytykset nousta aivan ikäluokan kärkeen. Joka startissa positiivisesti esiintynyt tamma avasi viikko sitten keulaan ja hallinnoi sen jälkeen tapahtumia 11,7-lopetuksessa. Näistä asemista suosikin kukistaminen on normaalisti hankalaa, mutta sen etupuolelle pääseminen ei ole täysin utopiaa, joten annetaan Timo Nurmoksen suojatille mahdollisuus. Myös 11 You Could Be Mine on esittänyt ikäluokkamenijän otteita. Kesäkuun lopussa se joutui taipumaan johtopaikalta, mutta irrotteli viimeksi rauhallisen matkavauhdin jälkeen 09-kyytiä voittoon samalta paikalta. Asetelmat ovat hankalat, mutta pieni sauma silläkin on, jos suursuosikki ei ole aivan makeimmillaan. Eturivistä peleihin nostetaan vielä pari muutakin. 5 Global Brilliance aloitti kahdella keulavoitolla, mutta menetti viimeksi johtopaikan puolimatkassa ja jäi lopulta pussiin. Reipas lähtijä päässee nytkin sisäradalle, eikä kehityskelpoinen aloittelija ole kovassakaan porukassa aivan pihalla. 1 Staro Onyourmarks ei pysynyt viimeksi parin kuukauden tauolta kärjen kyydissä maaliin asti, mutta vastus oli tätä kovempi. Hyvällä juoksulla se voisi venyä tällä kertaa korkeammalle.

Juoksunkulku: Eturivin reippaimmat ovat ulompana. Global Brilliance voi ottaa ensimmäiset keulat, mutta tyytynee hyvään selkään. Keira de Veluwe osoitti viikko sitten kelpo lähtönopeutta, mutta satsataanko sillä ulkoa starttiin? Barbro Kronos käynnistyy tasaisemmin, mutta voi päästä hakemaan vetotyöt takasuoralla.

Pelijakauma: Barbro Kronos (71%) on jonkin verran liikaa pelattu. Kovimmat haastajat ansaitsisivat kaikki pienen lisäosuuden sen prosenteista.

Ranking: A) 2 B) 8, 11, 5, 1, 7, 4, 12 C) 10, 6, 3, 9 IS-pelisuositus - Toto86-4 Pieni: 2 Suuri: 2, 8, 11, 5, 1

Toto86-5 Suosikki: St Michel-ajossa lähtöön laukannut 6 Missle Hill omaa hyvät saumat palata voittokantaan 5-vuotislähdössä. Elitloppetista kovuutta hakenut ori nujersi heinäkuun alussa kuolemanpaikaltakin varmasti viime lauantaina 09,8-tuloksen hurjastelleen Diamantenin. Jenkin lähtönopeus riittänee viemään sen tällä kertaa johtoon asti, josta Daniel Redénin suojatin kukistaminen on vastustajille hankalaa. Eikä voitto toki mahdoton olisi muillakaan juoksuilla. Missle Hill jää varmaksi.

Haastajat ja yllättäjät: 9 Zarenne Fas on kovin vastustaja, mutta takaa suosikin kukistaminen ilman ylikovaa matkavauhtia on hankala tehtävä. Åbergs Memorialissa perältä ei ollut kärkeen minkäänlaisia mahdollisuuksia, vaikka 5-vuotias liikkuikin lopun 08-vauhtia. Jarlsbergissa se kipusi parijonosta Ble du Gersin tuntumaan. 10 Inti Boko paransi odotetusti paljon viime starttiin, mutta veto keulasta ei kestänyt aivan maaliin asti. Lähtöasetelmat ovat sille nyt vaativammat. Huippupaikoilta starttaavat 2 Cab Lane ja 1 Evaluate voivat parantaessaan otella totosijasta, mutta voittoon kummallakin taitaa olla liikaa petrattavaa. Visbyssä takapareista 10,5-vauhtisella päätöslenkillä voittoon kiertänyt 11 Global Welcome näytti hyvältä, mutta näistä asemista uran 16. täysosuma jäänee kuitenkin tässä vielä saavuttamatta. Bodenissa pussiin jääneen 5 Even's Cool Boyn menossa ei ollut viimeksi parasta potkua, mutta hevosena sekään ei ole muita kehnompi. Otteitaan selvästi parantaneen ja viimeksi keulasta voittoon vastanneen 7 Zio Tom Jetin lähtönopeus ei riitä ulkoa riittävän hyvien asemien hankkimiseen.

Juoksunkulku: Evaluate ja Cab Lane avaavat sisältä hyvin, kuten välistä 4 Lewis Ale ja ehkä Even's Cool Boykin, mutta Missle Hill on silti todennäköisesti kaikkein terävin ja hankkii johtopaikan. Vauhti tasaantuu selvästi kiihdytyksen jälkeen.

Pelijakauma: Melko lailla oikein pelattu suosikkien osalta. Cab Lane (2%) on rahallisesta ylisarjasta huolimatta hieman aliarvostettu.

Ranking: A) 6 B) 9, 10, 2, 1, 11, 5, 7 C) 4, 8, 3 IS-pelisuositus - Toto86-5 Pieni: 6 Suuri: 6

Toto86-6 Suosikki: 4-vuotiaiden oriiden ja ruunien Breeders Crown on koonnut auton taakse huipputasokkaan joukon. Eskilstunan superlähdössä kautensa avannut 4 Brother Bill teki heti mainion suorituksen, vaikkei ymmärrettävästi Ecurie D:lle mitään mahtanutkaan. Johtavan takaa Timo Nurmoksen suojatti venyi kuitenkin pitkältä tauolta heti toiseksi ja luultavasti parempaa on luvassa. Keskeltä Jorma Kontion ajamalla ruunalla on mainio tilaisuus vallata tässä johtopaikka, josta sen lyöminen olisi koville vastustajillekin vaikeaa. Peliprosentit ovat moniin muihin kierroksen suosikkeihin nähden maltilliset, joten Brother Bill jää vihjesysteemien toiseksi tukipilariksi.

Haastajat ja yllättäjät: Solvallassa johtavan rinnalta toiseksi vääntänyt ja viimeksi 2. ulkoa Brother Billin ulkopuolelle lopussa noussut 3 Aetos Kronos tarjoaa kovan vastuksen nytkin, mutta alussa luultavasti hitaammaksi jäävänä sille on taas tiedossa haalarihommia. Kuskinvaihdos lienee tehty Derbyä silmällä pitäen. Jos lähtöön laittaa useampia merkkejä, ei 5 Karat Bandia kannata jättää huomioimatta. Parhaimmillaan ihan tasaveroisesti ikäluokan kovimpia vastaan kamppaileva ori on osoittanut helpommissa lähdöissä mainiota virettä ja pääsee reippaasti liikkeelle. Lindesbergissä sillä oli tosin loppukurvissa hetkellisiä raviongelmia ja viimeksi väärään suuntaan kisatessa se puolsi maalisuoralla hieman ulospäin. 9 Gerry on osoittanut viime starteissa mukavaa virettä, mutta voi jäädä kärkisijojen suhteen turhan hankaliin asemiin. Myös 10 Go West Young Man on ollut kahdella viime kerralla mainio, mutta rima on nyt entistä ylempänä.

Juoksunkulku: Brother Bill avaa Aetos Kronoksen ohi startissa ja pystyy torjumaan Karat Bandin, joten tie keulaan on auki. Aetos Kronos kiertyy johtavan rinnalle.

Pelijakauma: Brother Billin (41%) kuuluisi olla selvempi suosikki Aetos Kronosta (29%) vastaan. Karat Band (4%) on jäänyt hieman liian vähälle pelille.

Ranking: A) 4 B) 3, 5, 9, 10 C) 2, 8, 1, 11, 12, 7 IS-pelisuositus - Toto86-6 Pieni: 4 Suuri: 4

Toto86-7 Suosikki: Selvien suosikkien sarjaa jatkaa 4-vuotiaiden tammojen Breeders Crownissa 11 Ganga Bae. Alkuvuoden molemmissa suurkilpailuissa se on joutunut taivaltamaan Diana Zetin ulkopuolella, eikä ole onnistunut vääntämään voittoa, vaikka viimeksi Axevallassa siltä jo loppusuoran alussa näyttikin. Välissä Jorma Kontion vakio-ajokki nappasi pari helppoa keulaykköstä. Kuskin halutessa kovaluokkainen menijä voi päästä hakemaan kärkipaikan aktiivisella ajolla takaakin, mutta kun taktiikka voi olla vaihteeksi nätimpikin, ei kengät jalassa tällä kertaa menevään 4-vuotiaasen voi luottaa.

Haastajat ja yllättäjät: 3 Residual Thrust ei ole tallikaverinsa veroinen menijä, mutta osoittanut kuitenkin kelpo otteita ikäluokkatasolla asti. Stochampionatet-karsinnan se ratkaisi 4. ulkoa varmasti 10-vauhtisella kirillä ja venyi finaalissa kovan kärkiparin takaa neljänneksi. Jos välimatka suosikkiin nähden kasvaa nyt matkan varrella isoksi, ei voittokaan ole mahdoton ajatus. Myös 4 Tonique on noussut aivan ikäluokan tammaeliittiin. Drottningpokal-finaalissa toissa kerralla se kipusi sisäkautta maalisuoralla aivan Diana Zetin kupeelle. Taukoa on vähän takana, mutta normaalivireessä Åke Lindblomin suojatti voisi otella nyt voitostakin. Stosprinternin voittoon heinäkuun alussa parijonosta 09,2-vauhtisella 700 metrin kirillä kohonnut 9 Grande Diva Sisu pystyy myös nousemaan korkealle, vaikkei sen vire ehkä tässä samanlainen olekaan. Edestä lähtee varsin vetävä selkä, 2 Bling Bling. Sen paukut eivät riittäneet aivan loppukilpailuun asti johtavan takaa Axevallassa. Jos edellä mainituilla ei ole paras päivänsä, voisi Mats E. Djusen ajokki kamppailla loistopaikalta voitostakin. Myös 1 Del Ray Pellini voisi samalla tavalla omata pienet saumat yllätykseen. Toissa kerralla se ei saanut aivan täyttä mahdollisuutta lopussa ja kiritti viimeksi 2. ulkoa Mellby Harissaa hyvin päätöspuolikkaalla. 7 Gina Mearasin taktiikka lienee kengät jalassa tällä kertaa maltillinen ja ulompaa juoksusta voi tulla turhan hankala.

Juoksunkulku: Del Ray Pellini, Bling Bling ja 5 Mad Princess avaavat hyvin. Residual Thrust voi olla lopullinen keulahevonen, ellei Ganga Baella ajeta takaa jo matkalla eteenpäin.

Pelijakauma: Ganga Bae (40%) on ansaittu suosikki, mutta varsinkin Residual Thrust (11%) ansaitsisi enemmän peliä. Myös Bling Bling (2%) ja Del Ray Pellini (2%) ovat jääneet hieman liian vähälle huomiolle.

Ranking: A) 11 B) 3, 4, 9, 2, 1, 7 C) 10, 6, 5, 12, 8 IS-pelisuositus - Toto86-7 Pieni: 11, 3, 4, 9 Suuri: 11, 3, 4, 9, 2, 1

Toto86-8 Suosikki: 6 Elegant Ima on kuuden startin jälkeen vielä vailla tappiota ja voi olla sitä tämän kisan jälkeenkin. Viimeksi Axevallassa se sai tehdä voiton eteen aiempaa kovemman työn, mutta johtavan rinnalta ensin keulahevosen nujerrettuaan ori piti kuitenkin vastustajat varmasti loitolla maalisuoralla. Halmstadissa se jäi 2. ulkoa ilman vetoapua päätöskierroksen alkupuolella ja meni 10-lopetuksessa menojaan. Keulapaikka häämöttää tällä kertaa, ja jos kova viime startti ei ole vaikuttanut negatiivisesti, on Magnus Teien Gundersenin ajokilla hyvä voittosauma.

Haastajat ja yllättäjät: Vastassa on varsin nimekkeitä hevosia, mutta monelle kisa on ensimmäinen kesäkuun E3-finaalin jälkeen, johon virettä oli tietysti viritelty eri malliin. Suosikki saa isompaan systeemiin kaveriksi jo viimeksi sitä lopussa varsin lähelle päässeen 4 Hulken Sisun. Ori pinkoi mallikkaasti kurakelissä jo toissa kerralla ja Axevallassa 10,8-vauhtinen loppuveto siivitti sen Elegant Iman tuntumaan. Vielä suhteellisen vaatimaton lähtönopeus on Jerry Riordanin 3-vuotiaan ongelma, mutta melko vähän pelattuna viime aikoina isoja harppauksia eteenpäin ottanut ori tuntuu silti kiinnostavalta. 10 Global Badman punnersi Bergsåkerissa E3-voittajaksi johtavan rinnalta, vaikka tyyli heikkenikin loppua kohti. Daniel Wäjerstenin lupauksella on ollut samoja ongelmia aiemminkin, joten sikäli tauko lienee tehnyt sille vain hyvää. Aktiivista taktiikkaa on takaa tuskin kuitenkaan luvassa, joten voitto voi jäädä haaveeksi. 3 Selected News joutui jäämään E3-finaalista pois, mutta on osoittanut muuten aivan ikäluokan kärkiotteita. Ehkä se tarvitsee kuitenkin startteja ollakseen taas parhaimmillaan. Terävästi takaa kolmanneksi kirinyt 5 Furies Rain voi saada tässä himoitun paikan suosikin takaa sisäradalta ja sen myötä totosija on mahdollinen. Voitto yllättäisi. Lähes maaliin asti E3:ssä vetänyt 9 Despot Power kuuluu monien muiden kanssa samaan sarjaan tällä kertaa: luokka riittää, mutta vire ei ehkä juuri nyt ole terävin. Viime keskiviikkona keulasta voittoon vastannut 2 Cup Of Tea kohtaa tällä kertaa selvästi kovempia.

Juoksunkulku: Furies Rain voi ehtiä verkkaisempien ohi alussa, mutta hyvin avaava Furies Rain hakee siltä nopeasti vetotyöt. Kuolemanpaikalle ei ole suurta halukkuutta.

Pelijakauma: Elegant Iman (51%) kannatus voi paisua liiankin suureksi. Hulken Sisu (7%) on edullinen merkki. Global Badman (16%) ja varsinkin Cup Of Tea (10%) ovat liikaa pelattuja.

Ranking: A) 6 B) 4, 10, 3, 5, 9, 7, 2, 12 C) 11, 8, 1 IS-pelisuositus - Toto86-8 Pieni: 6 Suuri: 6, 4

IS-pelisuositus Pieni

Toto86-1: 8, 5, 7

Toto86-2: 12, 1

Toto86-3: 5, 8, 3, 4

Toto86-4: 2

Toto86-5: 6

Toto86-6: 4

Toto86-7: 11, 3, 4, 9

Toto86-8: 6

Hinta: 4,80 €



Tästä kupongille:

https://www.veikkaus.fi/toto?utm_source=isravit&utm_medium=kumppani&utm_campaign=iltasanomat_ravit&date=2020-08-05&track=Mp&race=3&pool=T86&selections=[8,5,7],[12,1],[5,8,3,4],[2],[6],[4],[11,3,4,9],[6]&stake=0,05&price=4,8



Suuri

Toto86-1: 8, 5, 7

Toto86-2: 12, 1

Toto86-3: 5, 8, 3, 4

Toto86-4: 2, 8, 11, 5, 1

Toto86-5: 6

Toto86-6: 4

Toto86-7: 11, 3, 4, 9, 2, 1

Toto86-8: 6, 4

Hinta: 72,00 €



Tästä kupongille:

https://www.veikkaus.fi/toto?utm_source=isravit&utm_medium=kumppani&utm_campaign=iltasanomat_ravit&date=2020-08-05&track=Mp&race=3&pool=T86&selections=[8,5,7],[12,1],[5,8,3,4],[2,8,11,5,1],[6],[4],[11,3,4,9,2,1],[6,4]&stake=0,05&price=72

PieniToto86-1: 8, 5, 7Toto86-2: 12, 1Toto86-3: 5, 8, 3, 4Toto86-4: 2Toto86-5: 6Toto86-6: 4Toto86-7: 11, 3, 4, 9Toto86-8: 6Hinta: 4,80 €Tästä kupongille:SuuriToto86-1: 8, 5, 7Toto86-2: 12, 1Toto86-3: 5, 8, 3, 4Toto86-4: 2, 8, 11, 5, 1Toto86-5: 6Toto86-6: 4Toto86-7: 11, 3, 4, 9, 2, 1Toto86-8: 6, 4Hinta: 72,00 €Tästä kupongille: