Ravivihje: Toto64 Hagmyren 4.8.2020 – 172 335 euroa ekstraa

Toisen kohteen tammalähdön niukaksi ykkösvihjeeksi nousee 1 Check Me. Se sai viimeksi Östersundissa sisäpareista myöhään kiritilat ja tuon startin saa unohtaa. Sitä ennen Årjängissa Örjan Kihlströmin ajokki kiri toisesta sisältä helppoon voittoon. Nopeana lähtijänä tamma saanee ainakin ensimmäiset keulat ja Kihlström pääsee valitsemaan ajaako keulasta vai selästä.

4 Anna Mauds Laussie on noussut huippuvireeseen. Viime Hagmyrenin vierailullaan se hävisi vain nappijuoksun saaneelle ja viimeksi Rättvikissä tehtävä oli tukala porukan hänniltä, kun selätkään eivät vetäneet, mutta tamma lopetti todella terävästi. Nyt kuskikin vahvistuu Ulf Ohlssonin ajaessa tänään.

6 Madame af Djupmyra laukkasi menestystään ensimmäisessä startissaan Gunnar Melanderin treenistä Gävlessä. Rättvikissä se sai revanssinsa, kun johtavan rinnalta kierros jäljellä keulaan edennyt tamma piti niukkaan voittoon. Madame af Djupmyra on esittänyt luokkahevosen otteita urallaan ja on tässä porukassa huomioitava aikaisin.

7 She Follow Me ei ollut lainkaan huono toissa kerralla Stochampionatetin karsinnassa. Matkavauhti oli hiljaista ja kolmannesta ulkoa oli vaikea nousta neljättä sijaa korkeammalle, mutta tamma oli toista rataa juosseista paras. Viimeksi Axevallan T75-lähdössä se jäi umpipussiin, joten tuon startin voi unohtaa. 4 Dendrathema on syttynyt vanhoilla päivillään hyvään iskuun ja hakee jo neljättä peräkkäistä voittoaan. Toki vastus on nyt aavistuksen kovempi kuin aikaisemmin.

Juoksunkulku: Check Me pitää sisäradan turvin keulapaikan, mutta tuulenhalkojan paikka voi olla tarjolla esimerkiksi Anna Mauds Lassielle.

Pelijakauma: She Follow Me (6%) on jäänyt turhan vähälle huomiolle.